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القضاء المصري يؤيد بطلان اتفاقية “ تيران و صنافير ” ويُغرم الحكومة 800 جنيه

8 نوفمبر, 2016 , 19:47 م
القضاء المصري يؤيد بطلان اتفاقية “ تيران و صنافير ” ويُغرم الحكومة 800 جنيه
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صحيفة المرصد:قرر القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء بطلان قضية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية التي منحت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وتضمن الحكم فرض غرامة على الحكومة المصرية.

وأفاد مصدر قضائي بأن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، رفضت اليوم الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية وفقاً لموقع إرم نيوز.

وأشار المصدر إلى أن حكم اليوم تضمن وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية وتغريم الحكومة المصرية مبلغ ـ800 جنيه، لافتًا إلى أن المحكمة رفضت أيضا استشكال رئيس مجلس النواب، بسبب “رفعه من غير صفة”، حيث طالب بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم القاضي بتبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.



تعليقات ( 65 )

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  1. 65
    8 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    الشنفره

    الجزر حقتنا وقريبا يرفع عليها العلم السعودي المحكمه المصريه مسيسه وهذا امرداخلي لايعنينا في شي الحكومه المصريه تفكر بالحركات هذي انها تتعامل مع الاخوان مايدروا ان اخوان نوره مايقدر عليهم لا انس ولاجن
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  2. 64
    8 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    عبدالعزيز//

    التحكيم الدولي سيخضعهم
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  3. 63
    8 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    الناقد

    والله أن السعوديه دفعت لمصر من عشرات السنين مساعدات نقديه وعينيه وغذائيه ونفطيه تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أي اكثر من قيمة الجزيرتين بعدة مرات . . وبدون فائدة تذكر من مصر . . ولا جزاءً ولاشكورا !!
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  4. 62
    8 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    سابق

    قرار المحكمة المصرية لايمثل اي قيمة قانونيه كونها محكمة محلية مختصة بالشان المحلي وليست دولية ولايعني المملكة قرارها من قريب او بعيد
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  5. 61
    8 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    وشك وشك

    ضاعت فلوسك ياصابر
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  6. 60
    8 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    محمد

    شي طبيعي ان ينفذون أعداء الاسلام خططهم ببث الفتن من اجل القضاء على المسلمين لكن الغرابة بكل معانيها غياب دور الأمة الاسلامية والضمير العربي والتصدي الإعلامي لإسكات هذه الابواق الماجورة.
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  7. 59
    8 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    ليبرالي

    عسى في الامر خيره ممكن خيرلنا
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  8. 58
    8 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    عيد

    التافه اللي عنده عقده من الاخوان اقوله : غير معرفك ترى السيسي قلب
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  9. 57
    8 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    مفقود

    42 كلامك سليم وهذا افضل حل
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  10. 56
    8 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    فهد

    يجب على الدولة انشاء قاعده جويه وبحريه وحرس الحدود لحمياتها من الاعداء والصهاينه والحاقدين من المصرين
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  11. 55
    8 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    رعد الجنوب

    يالمختصر خلص الرز
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  12. 54
    8 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    العمده

    اقول هين ماعلينا فى القضاء المصرى سلبا وإيجابا .واحد زايد واحد يساوى اثنين -تحال القضيه الى التحكيم الدولى بعد دراسة الوثائق التاريخيه للجزيرتين السعوديتين ويعيد الحق الى أصحابه وبلاشى عباطه⁉️⁉️⁉️
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  13. 53
    8 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    علي1

    لكن المشكلة لو اخذت عن طريق الحكومة المصرية كانت فائدتها لمصر اكثر من فائدتها لنا .بأنشاء جسر .يخدمهم اكثر من مايخدمنا .الجزيرتين الآن لاتملك مصر فيهما مدق مسمار ولا يسمح لها بأنشاء صندقة على الجزر
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  14. 52
    8 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    اسعد

    ايران بسياستها العقائديه غيرت سياسة بعض الدول العربيه
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  15. 51
    8 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    القلم يبي نصدقوه أن إذا رجعت الجزر ستكون بوابة فساد هههه يبي لكي مانطالب بها قديمة هالحركة
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  16. 50
    8 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    علي1

    تعليق 37 انت تعرف ان احدى الجزيرتين عبارة عن جبال هائلة وما بقى من الجزر تحت الرقابة الاممية ممنوع الدخول اليها .انا لااقول لاتطالب فيها السعودية حتى ولو لم يكن فيها فائدة لها الحق المطالبة بها
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  17. 49
    8 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    لا تتعذرون اذا رجعت جزرنا ستكون تحت سيادتنا واحنا يالسعوديين اللي نتحكم بها استغفرالله قالوا بوابة فساد نعرف من تتبعون
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  18. 48
    8 نوفمبر, 2016 , 20:35 م
    عدد التعليقات:15293

    قلم الحقيقه

    والله حاجتنا لأحد الجزر ضرورية جدآ لنفي الدواعش والأخوان فيها مثل معتقل غوانتانامو
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  19. 47
    8 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    احمد

    مخالف للنشر
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  20. 46
    8 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    أبو مصلفح الرياض

    والله عيب يحكمون على الحكومة 800 جنيه في قضاء يحاكم بلده أنا بكون عربي شهم قومي عروبي وأبتبرع 800 ريال سعودي عيب ياقضاء مصر والله عيب عيب يب عيب
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  21. 45
    8 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    ابوسالم

    ماتعجز عنه الحلول الودية ولغة الاشقاء يُحل عبر المحاكم الدوليه والمستندات وكافة الاثباتات بما فيها اعترافات لمسئوليهم باننا اصحاب حق ! فلماذا نصر على حلول لاتجدي نفعاً مع اناس تنكروا وانسلخوا حتى من امت
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  22. 44
    8 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    الوثيقة الموقعة من الحكومة المصرية تكفي امام محكمة العدل الدولية

    تلك الوثيقة تكفي لإثبات حق السعودية بالجزيرتان هذا عدا عن الوثائق الأخرى التي تملكها السعودية. مشكلة القضاء المصري بانه يتبع تعليمات حكومته وما يمليه عليه إعلامه وكأني بهم لا يعرفون بمحكمة دولية.
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  23. 43
    8 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    اس اس

    الجمهوريات العربيه لن ولن تنجح ومن الصعوبه المراهنه عليها او عمل اتفاقيات معها والشواهد كثيره سوريا العراق ليبيا ووو ومصر امس واليوم وعدا لااهلها لم ولن تكون للعرب حلمهم السياده والقياده فقط وباالفاضي
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  24. 42
    8 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    شيعي برونزي

    آن الأوان أن نعيد علاقاتنا مع الأخوان في مصر واليمن وسوريا وعندها سنغيض الأعداء ونزداد قوة
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  25. 41
    8 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    علي1

    وعدم انشاء جسر فيها يربط السعودية بمصر تترك لسياحة والصيد ورقابة من حرس الحدود
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  26. 40
    8 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    إستشاري صح

    لو نبغاها أخذناها من أول ولكن أهل السياحة سيخولونها بوابة فساد بذريعة السياحة ...فعسى الله يغنينا عنها .
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  27. 39
    8 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    نقول لقلم مو أهل السنة اللي يبيعون ارضهم أو يتنازل عنها وبه وثائق تثبت هذا الشيء مايتنازل عن أرضه إلا
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  28. 38
    8 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    علي1

    وتركها كما هي
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  29. 37
    8 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    إذا مافيها فائدة الجزر وليه مايرجعونها مصر لنا قال مابها فائدة وش تبي نعطيهم أيضا الصحاري استغفر الله البعض يستهبل لو على كيفه باع او تنازل عن أكثر اراضيه
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  30. 36
    8 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    علي1

    العدل الدولية مثل مافعلت قطر والبحرين واليمن وارتريا
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  31. 35
    8 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    متابع المرصد

    " هل جزاء الاحسان الا الاحسان" ليه يامصر
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  32. 34
    8 نوفمبر, 2016 , 20:25 م
    عدد التعليقات:15293

    قلم الحقيقه

    جزيرة لنا وجزيرة لهم . والله راي سديد. ننفي فيها أخوان الشر والعمالة المتواجدين في البلدين..
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  33. 33
    8 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    علي1

    لو رجعت الجزيرتين لسعودية من قبل المصرين لكانت خسارة علينا اولا ان شاء جسر بري ثانيا كمية الرز المقابل لهذا الشيء ثالثا الاحتكاك بعدو هو بعيد عنا ونتم تعرفون هذا العدو ..ف الافضل اخذها من قبل محكمة ال
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  34. 32
    8 نوفمبر, 2016 , 20:23 م

    هههههههه وربي. كنت. عارف. قضاه. ***وبيغه. رز. زياده.
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  35. 31
    8 نوفمبر, 2016 , 20:23 م
    عدد التعليقات:15293

    قلم الحقيقه

    خلوها مشتركة بين السعودية ومصر ننفي فيها أخوان الشر للأبد. فكرة ممتازة خصوصآ بلادنا ومصر متوذين منهم عساهم الماحي .
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  36. 30
    8 نوفمبر, 2016 , 20:23 م

    سياسات مصر فاشلة صحيح كان مرسي والآن السيسي كل واحد أسوأ من الآخر
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  37. 29
    8 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    نقول ل علي واللي مثله الجزر سعودية وسترجع وش معصبك بأن نطالب بجزرنا
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  38. 28
    8 نوفمبر, 2016 , 20:20 م

    علي1

    بعد معاهدة كام ديفد .ولا زالتا .ف الجزيرتين هما وداعة عند المصريين .المشكلة عند الحزب الناصري المهزوم ان تأخذهما اسرائيل .وذا اخذتهما السعودية انتفضو وكشرو عن انيابهم .وسترى الهجوم علينا من الاعلام ال
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  39. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 20:19 م

    ]]

    فينك ياوردة يابيضاء🌼حتقولي ايه قزرنا رافضين القضاء بإن ترقع النا حسبي الله ونعم الوكيل
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  40. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 20:19 م

    فيصل

    سياسات بعض الدول الفاشله يتحمل تبعاتها المواطن المسكين
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  41. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 20:17 م

    اليوسي

    الله يكفينا شر من فيه شر ويصلح شان المسلمين اللهم انا نعوذوا بك من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم احفظ ولاة امرنا ورجال امننا وعلماءنا وكل محب لهذا الوطن اللهم اهلك من في هلاكه خير لهذا الوطن يارب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 20:17 م

    فيصل

    يبئى أزز لب ي فتحي
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  43. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    اخاف ان يكون احترق الرز
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  44. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    ]]

    نشكر بعض المصريين اللي كانو يؤيدون رجوع الجزر لنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    علي1

    اتركونا من هذي الجزيرتين التي لايوجد منهما فائدة لصالحنا .اولا الجزيرتين اعطيتى جمال عبد الناصر ليستخدمهما في حربه مع اسرائيل ونهزم عبد الناصر واحتلت اسرائيل الجزيرتين .ثم اصبحت تحت الرقابة الاممية بع
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  46. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    بحر 1

    هاذ لى بيضيع مصر الاعلام المجور لى السيسي ماقدر يسكت الاعلام الفاشل يتبجحو على السعودية الى اعطتهم الامول وقفت معاهم ضد الدول كله لاجل استقرار مصر وعلام مصر يمجد روسيه وسوريه
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  47. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    ]]

    عيب ازاي يامصر مش النا القزر ههه فيه اسباتات بأنها النا القزر
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  48. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    ههههه

    دفعتني قال نفعتني .... جات منكم الله لايردكم
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  49. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    ]]

    علامات تعجب هههه قالوا الجزر مو سعودية الجزر سعودية شئتم أم أبيتم
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  50. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    ]]

    الجزر سعودية ونقول للقضاة المصريين هل انتم من أهل السنة أو
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  51. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    ستعاد لو عن طريق التحكيم الدلي

    ما تملكه السعودية من وثائق ومستندات سيسهل إسترجاعها عن طريق التحكيم الدولي وحينها لنرى ما سنقدمه من دعم لمصر وعمالة مصر يكفينا تجاهلا للسيناريوهات التي تقوم بها مصر وقضائها المسيس من قبل استخباراتهم.
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  52. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    ضاعت فلوسك يا صابر

    ويا ليتنا نتعض
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  53. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 20:02 م

    صبحي

    الاموال شفطناها من مصر وادخلت في الاسهم السعوديه.
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  54. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    عبدالله

    تحية الى قلم. هذا وعود ***والعسكر
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  55. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    الحقباني

    علم كلام ؟حلوقروي فاهــــــــــــــــــــم؟ حلوه تغريم الحكومه 800 جنيه ( يعني 120 ريال ) مقابل 60 مليار لهطوها ثمن للجزيرتين ؟؟؟ قلنا من اول والله يالمصاريه ليبيعونا في أي لحظه .. ماصدقتوا كلامنا عل
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  56. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    محمد

    الي تشتريه بالرز يبيعك بالفول
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  57. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    حساوي

    من كثرها
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  58. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    حمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    عبدالله

    تحية الى قلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    شبابي

    مخالف للنشر
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  61. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    شبابي

    الاتفاق عدد بطولاته الخارجيه اكثر من الطحالب والفقر ويسمونهم سفير الوطن و العالمي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  62. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    الباشا

    كفو والله انكم فراعنه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  63. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    قروي فاهــــــــــــــــــــم

    حلوه تغريم الحكومه 800 جنيه ( يعني 120 ريال ) مقابل 60 مليار لهطوها ثمن للجزيرتين ؟؟؟ قلنا من اول والله يالمصاريه ليبيعونا في أي لحظه .. ماصدقتوا كلامنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  64. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    cc

    ما قلنا لكم ان الانقلابيين ا**** ، يجب ارجاع كل اموالنا اللتي ذهبت الى غير مستحقيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  65. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    ناصر

    السيسي ضحك علينا ***
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