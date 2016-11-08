القضاء المصري يؤيد بطلان اتفاقية “ تيران و صنافير ” ويُغرم الحكومة 800 جنيه

صحيفة المرصد:قرر القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء بطلان قضية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية التي منحت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وتضمن الحكم فرض غرامة على الحكومة المصرية.
وأفاد مصدر قضائي بأن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، رفضت اليوم الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية وفقاً لموقع إرم نيوز.
وأشار المصدر إلى أن حكم اليوم تضمن وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية وتغريم الحكومة المصرية مبلغ ـ800 جنيه، لافتًا إلى أن المحكمة رفضت أيضا استشكال رئيس مجلس النواب، بسبب “رفعه من غير صفة”، حيث طالب بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم القاضي بتبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.
تعليقات ( 65 )
الشنفرهالجزر حقتنا وقريبا يرفع عليها العلم السعودي المحكمه المصريه مسيسه وهذا امرداخلي لايعنينا في شي الحكومه المصريه تفكر بالحركات هذي انها تتعامل مع الاخوان مايدروا ان اخوان نوره مايقدر عليهم لا انس ولاجن
عبدالعزيز//التحكيم الدولي سيخضعهم
الناقدوالله أن السعوديه دفعت لمصر من عشرات السنين مساعدات نقديه وعينيه وغذائيه ونفطيه تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أي اكثر من قيمة الجزيرتين بعدة مرات . . وبدون فائدة تذكر من مصر . . ولا جزاءً ولاشكورا !!
سابققرار المحكمة المصرية لايمثل اي قيمة قانونيه كونها محكمة محلية مختصة بالشان المحلي وليست دولية ولايعني المملكة قرارها من قريب او بعيد
وشك وشكضاعت فلوسك ياصابر
محمدشي طبيعي ان ينفذون أعداء الاسلام خططهم ببث الفتن من اجل القضاء على المسلمين لكن الغرابة بكل معانيها غياب دور الأمة الاسلامية والضمير العربي والتصدي الإعلامي لإسكات هذه الابواق الماجورة.
ليبراليعسى في الامر خيره ممكن خيرلنا
عيدالتافه اللي عنده عقده من الاخوان اقوله : غير معرفك ترى السيسي قلب
مفقود42 كلامك سليم وهذا افضل حل
فهديجب على الدولة انشاء قاعده جويه وبحريه وحرس الحدود لحمياتها من الاعداء والصهاينه والحاقدين من المصرين
رعد الجنوبيالمختصر خلص الرز
العمدهاقول هين ماعلينا فى القضاء المصرى سلبا وإيجابا .واحد زايد واحد يساوى اثنين -تحال القضيه الى التحكيم الدولى بعد دراسة الوثائق التاريخيه للجزيرتين السعوديتين ويعيد الحق الى أصحابه وبلاشى عباطه⁉️⁉️⁉️
علي1لكن المشكلة لو اخذت عن طريق الحكومة المصرية كانت فائدتها لمصر اكثر من فائدتها لنا .بأنشاء جسر .يخدمهم اكثر من مايخدمنا .الجزيرتين الآن لاتملك مصر فيهما مدق مسمار ولا يسمح لها بأنشاء صندقة على الجزر
اسعدايران بسياستها العقائديه غيرت سياسة بعض الدول العربيه
علي1تعليق 37 انت تعرف ان احدى الجزيرتين عبارة عن جبال هائلة وما بقى من الجزر تحت الرقابة الاممية ممنوع الدخول اليها .انا لااقول لاتطالب فيها السعودية حتى ولو لم يكن فيها فائدة لها الحق المطالبة بها
عدد التعليقات:15293
قلم الحقيقهوالله حاجتنا لأحد الجزر ضرورية جدآ لنفي الدواعش والأخوان فيها مثل معتقل غوانتانامو
احمدمخالف للنشر
أبو مصلفح الرياضوالله عيب يحكمون على الحكومة 800 جنيه في قضاء يحاكم بلده أنا بكون عربي شهم قومي عروبي وأبتبرع 800 ريال سعودي عيب ياقضاء مصر والله عيب عيب يب عيب
ابوسالمماتعجز عنه الحلول الودية ولغة الاشقاء يُحل عبر المحاكم الدوليه والمستندات وكافة الاثباتات بما فيها اعترافات لمسئوليهم باننا اصحاب حق ! فلماذا نصر على حلول لاتجدي نفعاً مع اناس تنكروا وانسلخوا حتى من امت
الوثيقة الموقعة من الحكومة المصرية تكفي امام محكمة العدل الدوليةتلك الوثيقة تكفي لإثبات حق السعودية بالجزيرتان هذا عدا عن الوثائق الأخرى التي تملكها السعودية. مشكلة القضاء المصري بانه يتبع تعليمات حكومته وما يمليه عليه إعلامه وكأني بهم لا يعرفون بمحكمة دولية.
اس اسالجمهوريات العربيه لن ولن تنجح ومن الصعوبه المراهنه عليها او عمل اتفاقيات معها والشواهد كثيره سوريا العراق ليبيا ووو ومصر امس واليوم وعدا لااهلها لم ولن تكون للعرب حلمهم السياده والقياده فقط وباالفاضي
شيعي برونزيآن الأوان أن نعيد علاقاتنا مع الأخوان في مصر واليمن وسوريا وعندها سنغيض الأعداء ونزداد قوة
علي1وعدم انشاء جسر فيها يربط السعودية بمصر تترك لسياحة والصيد ورقابة من حرس الحدود
إستشاري صحلو نبغاها أخذناها من أول ولكن أهل السياحة سيخولونها بوابة فساد بذريعة السياحة ...فعسى الله يغنينا عنها .
علي1وتركها كما هي
علي1العدل الدولية مثل مافعلت قطر والبحرين واليمن وارتريا
متابع المرصد" هل جزاء الاحسان الا الاحسان" ليه يامصر
عدد التعليقات:15293
قلم الحقيقهجزيرة لنا وجزيرة لهم . والله راي سديد. ننفي فيها أخوان الشر والعمالة المتواجدين في البلدين..
علي1لو رجعت الجزيرتين لسعودية من قبل المصرين لكانت خسارة علينا اولا ان شاء جسر بري ثانيا كمية الرز المقابل لهذا الشيء ثالثا الاحتكاك بعدو هو بعيد عنا ونتم تعرفون هذا العدو ..ف الافضل اخذها من قبل محكمة ال
عدد التعليقات:15293
قلم الحقيقهخلوها مشتركة بين السعودية ومصر ننفي فيها أخوان الشر للأبد. فكرة ممتازة خصوصآ بلادنا ومصر متوذين منهم عساهم الماحي .
علي1بعد معاهدة كام ديفد .ولا زالتا .ف الجزيرتين هما وداعة عند المصريين .المشكلة عند الحزب الناصري المهزوم ان تأخذهما اسرائيل .وذا اخذتهما السعودية انتفضو وكشرو عن انيابهم .وسترى الهجوم علينا من الاعلام ال
]]فينك ياوردة يابيضاء🌼حتقولي ايه قزرنا رافضين القضاء بإن ترقع النا حسبي الله ونعم الوكيل
فيصلسياسات بعض الدول الفاشله يتحمل تبعاتها المواطن المسكين
اليوسيالله يكفينا شر من فيه شر ويصلح شان المسلمين اللهم انا نعوذوا بك من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم احفظ ولاة امرنا ورجال امننا وعلماءنا وكل محب لهذا الوطن اللهم اهلك من في هلاكه خير لهذا الوطن يارب.
فيصليبئى أزز لب ي فتحي
]]نشكر بعض المصريين اللي كانو يؤيدون رجوع الجزر لنا
علي1اتركونا من هذي الجزيرتين التي لايوجد منهما فائدة لصالحنا .اولا الجزيرتين اعطيتى جمال عبد الناصر ليستخدمهما في حربه مع اسرائيل ونهزم عبد الناصر واحتلت اسرائيل الجزيرتين .ثم اصبحت تحت الرقابة الاممية بع
بحر 1هاذ لى بيضيع مصر الاعلام المجور لى السيسي ماقدر يسكت الاعلام الفاشل يتبجحو على السعودية الى اعطتهم الامول وقفت معاهم ضد الدول كله لاجل استقرار مصر وعلام مصر يمجد روسيه وسوريه
]]عيب ازاي يامصر مش النا القزر ههه فيه اسباتات بأنها النا القزر
هههههدفعتني قال نفعتني .... جات منكم الله لايردكم
]]علامات تعجب هههه قالوا الجزر مو سعودية الجزر سعودية شئتم أم أبيتم
]]الجزر سعودية ونقول للقضاة المصريين هل انتم من أهل السنة أو
ستعاد لو عن طريق التحكيم الدليما تملكه السعودية من وثائق ومستندات سيسهل إسترجاعها عن طريق التحكيم الدولي وحينها لنرى ما سنقدمه من دعم لمصر وعمالة مصر يكفينا تجاهلا للسيناريوهات التي تقوم بها مصر وقضائها المسيس من قبل استخباراتهم.
ضاعت فلوسك يا صابرويا ليتنا نتعض
صبحيالاموال شفطناها من مصر وادخلت في الاسهم السعوديه.
عبداللهتحية الى قلم. هذا وعود ***والعسكر
الحقبانيعلم كلام ؟حلوقروي فاهــــــــــــــــــــم؟ حلوه تغريم الحكومه 800 جنيه ( يعني 120 ريال ) مقابل 60 مليار لهطوها ثمن للجزيرتين ؟؟؟ قلنا من اول والله يالمصاريه ليبيعونا في أي لحظه .. ماصدقتوا كلامنا عل
محمدالي تشتريه بالرز يبيعك بالفول
حساويمن كثرها
حمدمخالف للنشر
عبداللهتحية الى قلم
شبابيمخالف للنشر
شبابيالاتفاق عدد بطولاته الخارجيه اكثر من الطحالب والفقر ويسمونهم سفير الوطن و العالمي
الباشاكفو والله انكم فراعنه
قروي فاهــــــــــــــــــــمحلوه تغريم الحكومه 800 جنيه ( يعني 120 ريال ) مقابل 60 مليار لهطوها ثمن للجزيرتين ؟؟؟ قلنا من اول والله يالمصاريه ليبيعونا في أي لحظه .. ماصدقتوا كلامنا
ccما قلنا لكم ان الانقلابيين ا**** ، يجب ارجاع كل اموالنا اللتي ذهبت الى غير مستحقيها
ناصرالسيسي ضحك علينا ***