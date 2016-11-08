القضاء المصري يؤيد بطلان اتفاقية “ تيران و صنافير ” ويُغرم الحكومة 800 جنيه

صحيفة المرصد:قرر القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء بطلان قضية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية التي منحت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وتضمن الحكم فرض غرامة على الحكومة المصرية.

وأفاد مصدر قضائي بأن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، رفضت اليوم الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية وفقاً لموقع إرم نيوز.

وأشار المصدر إلى أن حكم اليوم تضمن وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية وتغريم الحكومة المصرية مبلغ ـ800 جنيه، لافتًا إلى أن المحكمة رفضت أيضا استشكال رئيس مجلس النواب، بسبب “رفعه من غير صفة”، حيث طالب بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم القاضي بتبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.