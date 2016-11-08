شاهد: مواطن يُقبل قبر زوجته بعد سنوات من وفاتها.. تعرف على قصة حبهما؟

صحيفة المرصد-متابعات: تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لمسن منكبًا على قبر ويقوم بتقبيله، مؤكدين أن القبر لزوجته التي توفيت قبل مدة.
وقال فهد السرحاني، إن الصورة المتداولة صحيحة وتعود لوالده وهو يقوم بزيارة قبر زوجته بضاحية قارا بمنطقة نجران.
وأكد أن والده ووالدته كانا صديقين، والعشرة بينهما كانت منذ القدم ومليئة بالصعوبات، فوالدته رافقت والده في أعماله عندما كان يعمل عسكريًا داخل المملكة وخارجها.
وأوضح أن والده يحب والدته حبًا شديدًا، فحينما أدخلت المستشفى لعارض صحي قبل وفاتها تأثر عندما علم بالأمر وأدخل هو أيضًا المستشفى.
وأشار إلى أنه في يوم وفاة والدته واجه صعوبة في إخباره، فكان يخبره بصعوبة وضعها الصحي وأنها بحاجة إلى الدعاء، مؤكدًا أنه أخذ والده إلى منزله وأخبره بالتدرج، فبكى بكاءً شديدًا، ولم يصدق وفاتها حتى شاهد المعزين.
وأردف بأن والده يطلب منه كل جمعة زيارة قبر والدته، والجمعة الماضية رفض الذهاب به لكي ينسى زيارة قبر زوجته، إلا أن أحد أحفاده ذهب به وحدث أن تم التقاط تلك الصورة.
تعليقات ( 72 )
محمدهاللي مشقي بعمره ويكرر التعليق يعلمنا وش اصله ووش يرجع يقالي جايب معلومه تهمنا وتهم المجتمع تفكير القرون الوسطى للحين ما تنظفت وارتقت عقولكم
مـبارگبسكاكا الجوف
العويدوافي الله يصبره
صلبي سرحانيالجوف
موج البحربعض الحريم فرقهم عيد وبعض الحريم بفرقهم نحيب
النايفهاقسم بالله دمعت عيني يارب ترحمها وتغفر لها وتجمعهم في الجنه😭
أرزة لبنانالله يرحما ويغفرلا ويجمعن بالفردوس اﻷعلى بس ******
خالد الجعيدالعشرة ما تهون الا على ابن الحرام
احمد**********
الله اكبر كبيراياحياتي هذا الوفاء الله يرحمه والله يجمعهم في جنات النعيم ياارب
أرزة 🌲 لبناناﻷخت أوركيد 🌹 دائما بيهاجموا المعلقين أنا برأيي بتهاجموا ﻷنو إنسانة ناجحة ومثقفة أغلب تعليقاتا بالصميم ومزبوطة وإن هاجمت المعلقين
عدد التعليقات:5858
بسمهبكيت وهل بكاء القلب يجدي؟؟ فراق أحبتي وحنين وجدي!! فما معنى الحياه إذا افترقنا؟؟ وهل يجدي النّحيب فلست أدري!! فلا التّذكار يرحمني فأنسى ولا الأشواق تتركني لنومي فراق أحبّتي كم هزّ وجدي💔
تركي2مخالف
7اللهم اجمعهم بجنات النعيم ..
عدد التعليقات:5858
بسمه46// يااارااااقل هههههههه اتقي الله يمكن تموت قبلي وينكتب على قبرك 23بطوله وماااااات كمداً لو نصراوي و33لو اهلاوي وماااات حزناً 😜
رحماك ربي🌸بين أتربة آلقبور آلهآدئة هنآڱ أروآح نحبهآ نآئمة ، آللهم أرحمهم وأغفرلهم ووسع عليهم قبورهم وأجمعنآ بهم بجنآت آلنعيم يآرب 🍁💭
أوركيد🌺🤗😛😋😂
ام ايليناللهم اجمعهم بجنات النعيم
فيصلالمدعوه اوركيدا انساانه مريضه لاتجادلوها وخذوها على قد عقلها
السرررحانيالسلام عليكم ، مساء الخير للجميع الخبر صحيح ولكن ليس بمنطقة ****
متابع بصمتاوركيدا ابلعي حجره ونطمي
عاشق الحلوينانا لو اتزوج بسبوسه نذر علي اذا ماتت - بعد عمر طويل - اصبغ قبرها ازرق وابيض واحط علامة القبر طاقيه فاخرة
الحقد وما يسويقلنا شهيانه حاقده على كل متزوجه سواءاً في العصور القديمه او الحديثه تحصلونه حاقده حتى على ملكة الفراعنة نفرتيتي وتقول عنها الحسيديه العقرب يا دافع البلاء
أوركيد🌺40 أنتِ عبيطة ولاتستعبطين مين اللي سب الموتى ركزي ف تعليقي الله لايعمينا😑
عدد التعليقات:5673
المنتصر باللهاوركيد 🌹🌺🌼🌻 وشلون العشره عندك لو أنك عندي زوجه.....?
عدد التعليقات:5858
بسمهيعني من جد مشهد يمثل الحب والوفاء ووجع الفراق الحقيقي فقط الحقيقي!!!!
عدد التعليقات:5858
بسمهالرجل حزين على زوجته وميت حزن ويقولون زوجوووه !!!!!! الله يجمعهم في جنه عرضها السماوات والارض في سٌرر متقابلين !!!
عدد التعليقات:5673
المنتصر باللهاوركيد 🌹🌺🌼🌻 وشلون العشره عندك لو أنك عندي زوجه.....?
أوركيد🌺25 أنا تكلمت عن [[ النساء اللي حولي ]] مو قاعدة أحكي لك قصص وروايات الف ليلة وليلة .. فرجاء قفلي فمك🤐وبلاش ضحك وتدليس ع الآخرين اللي ع نياتهم.
أوركيد🌺بعض الناس مدري هو جاهل أويستعبط ؟ يمدح ف الزمن القديم ومحسس الآخرين أنه زمن ملائكة ياحبيبي أصناف النساء ف الزمن الحديث موجودات ف الزمن القديم.. والأخلاق اللي بالزمن الحديث موجودة من الزمن القديم.
عدد التعليقات:5673
المنتصر باللهلو شيهانه تزوجني وبعد شهر تموت لها علي كل جمعه أزور قبرها بس بدون حب براطم يكفي أشوفه وأقول يا بري حالي علاك يا شيشي 112 آبك آبك آبك آبك آبك
هياط ادولورجال زمان صبورين وأوفياء مايطامرون في مواقع التواصل ولا في المغرب والبحرين وشرق أسياء ولايغازلون الفنانات يحترمون زوجاتهم ومايكلمون كل من هب ودب محترمين ويدبرون شئون البيت وسمعتهم مثل الذهب والألماس
💇💇 ريما Rima 💇💇ادري ان زمان به ايضا شرانيات لكن بهذا الزمن هن أشر
وجهة نظراللهم اجمعهما في جنتك
هياط ادولورجال زمان صبورين وأوفياء مايطامرون في مواقع التواصل ولا في المغرب والبحرين وشرق أسياء ولايغازلون الفنانات يحترمون زوجاتهم ومايكلمون كل من هب ودب محترمين ويدبرون شئون البيت وسمعتهم مثل الذهب والألماس
💇💇 ريما Rima 💇💇صحيح مابه مواقع تواصل لكن يقال به حب عفيف عند الغدير وكانوا يتزوجون عن حب وبه عجوز والله العظيم يقولون تزوجت عن حب □لكن الحين فتن ولايعرفون الحب كفانا الله شر هذا الزمان
عدد التعليقات:5907
الرحااالهذا هو الحب والعشق الحقيقي .. الله يرحمها ..ويصبر قلبك
عدد التعليقات:5673
المنتصر باللهفي ذمتي ذمه لو عهود وشيهانه يموتون غير أجيب ورد وخزامى واضعها على قبورهم من غلاهم عندي قسسسم إني صادق يا بابا ⚘🌷🌻🌺🌼⚘🌷💞
أوركيد🌺19 بعض نساء الزمن الأول فيهن الصفات اللي ذكرتها وبعضهن عكس ذلك .. جنيات وشرسات ومافيه أكثر من مشاكلهن وأخلاقهن لك عليها نعلمك من واقع نساء حولنا من الزمن القديم.. وخلفوا بنات نسخة من أخلاقهم.
فارس نحدهذا حب نادر ما اظن يوجد بالزمن مشاعر الحب لاتوصف سعادة والم
الوسمياتذكر والدتي رحمها اللة كانت تسف الحصر وتخيط بعض الاشياء الصغيرة وتبيع بعض الاشياء وكانت تذهب الى سوق اشيقر لشراء المشابك وشامبو الشعلان والكريمات والبكلات وبعض الملابس لتخفف العبئ عن والدي رحمهم الله
..كل من يتكبر ويتغطرس ويتنعصرعلى خلق الله دقق بالصورةوشوف القبورالمحفورةخلفه وتاكدان هذي نهايتك تراب راجع لتراب
هياط ادولنساء زمان صبورات وفيات ما يطامرون في مواقع التواصل عفيفات شريفات يطيعون أزواجهم وما يكلمون كل من هب ودب خجولات طيبات يقومون من الفجر ويدبرون شئون البيت خجولات محترمات سمعتهم مثل الذهب والألماس
💇💇 ريما Rima 💇💇أيضا زمانهم مابه مخدرات وخمور ومابه جوالات مواقع تواصل ■ تطبخ لزوجها وتجهز له كل شيء يبيه ولا به شغاله ومابه قنوات فضائية اذا فيه قناة قناتين ولا وجع رأس 😍
أوركيد🌺ي13 مافيه شئ يقال له جيل الصابرات النساء الصالحات والطالحات موجودات ف كل زمن.
💇💇 ريما Rima 💇💇مدري ليه كبار السن اذا ماتن زوجاتهم مايتزوجون مدري وفاء لزوجاتهم أو يبي يجدد شبابه يبي يرتاح بلا وجع رأس 😍
شاآآآايب من جبل عسيرنسأل الله عز وجل أن يرحمها ويضاعف في حسناتها ويتجاوز عن سيئاتها. ونسأل الله أن يصبر هذا الزوج الوفي ويجعل حبها في قلبه صبر وسلوان. حسن العشرة والكلمة الطيبة والتقدير المتبادل هو سحر القلوب.
جبال سديرالجيل السابق من النساء والموجودات منهن على قيد الحياة الان واللاتي اعمارهن الان من ال65 ومافوق كنا ناء صابرات ومكافحات يعملن بايديهن بعض الاشياء لبيعها ومساعدة ازواجهن على اعباء الحياة جيل الصابرات
💇💇 ريما Rima 💇💇الأزواج قديما مايعانون من⬅ ديون ولهم بيت ملك وزملائهم نفوسهم زينه ولابه حاله نفسية لأن الناس اول نفوسهم زينه مع بعض □حتى كانو يتزوجون بسرعة ومابه بطاله اظن□عكس الآن
💇💇 ريما Rima 💇💇اكيد حاسس بالوحدة زوجوه وحده قد عمره
ابو حاتموالله الفراق صعب وخصوصا فراق احد الوالدين او الاخ او الاخت لانهم كانوا عايشين في بيت واحد والعشره ماتهون ابدا والله يرحم زوجة هذا الرجل الكبير ويسكنها فسيخ جنانه
أوركيد🌺ماحبها💗 من فراغ زوجة وصديقة وعشرة عمر صابرة وكادحة مو زوجة أكبر همها الفلوس وال؟؟؟ العهد الذي بيننا.. ثم تسحب عليه.
الستينيرحم الله الزوجه وجزا الله الزوج خيرا على وفائه ،
خالدالله الله ذكريات الزمن الجميل الله يصبره ويربط على قلبه مسكين وكلنا مساكين الله يرحمنابرحمته
عبدالرحمن الجوفقارا بمنطقة للجوف جنوب مدينة*****
ناصرزوجان وفيان لبعضهما رحمها الله
عليالفراق صعب ..والعشرة والصحبه على الحلوة والمرة لاتهون على من يصون ويحفظ الود ...اللهم ارحم موتى المسلمين
معيضالوفاء من شيم الكرام رحمهما الله جميعا الزوج والزوجة وجمع بينهما في الفردوس الأعلى