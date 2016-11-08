شاهد: مواطن يُقبل قبر زوجته بعد سنوات من وفاتها.. تعرف على قصة حبهما؟

صحيفة المرصد-متابعات: تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لمسن منكبًا على قبر ويقوم بتقبيله، مؤكدين أن القبر لزوجته التي توفيت قبل مدة.

وقال فهد السرحاني، إن الصورة المتداولة صحيحة وتعود لوالده وهو يقوم بزيارة قبر زوجته بضاحية قارا بمنطقة نجران.

وأكد أن والده ووالدته كانا صديقين، والعشرة بينهما كانت منذ القدم ومليئة بالصعوبات، فوالدته رافقت والده في أعماله عندما كان يعمل عسكريًا داخل المملكة وخارجها.

وأوضح أن والده يحب والدته حبًا شديدًا، فحينما أدخلت المستشفى لعارض صحي قبل وفاتها تأثر عندما علم بالأمر وأدخل هو أيضًا المستشفى.

وأشار إلى أنه في يوم وفاة والدته واجه صعوبة في إخباره، فكان يخبره بصعوبة وضعها الصحي وأنها بحاجة إلى الدعاء، مؤكدًا أنه أخذ والده إلى منزله وأخبره بالتدرج، فبكى بكاءً شديدًا، ولم يصدق وفاتها حتى شاهد المعزين.

وأردف بأن والده يطلب منه كل جمعة زيارة قبر والدته، والجمعة الماضية رفض الذهاب به لكي ينسى زيارة قبر زوجته، إلا أن أحد أحفاده ذهب به وحدث أن تم التقاط تلك الصورة.