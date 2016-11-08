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شاهد: مواطن يُقبل قبر زوجته بعد سنوات من وفاتها.. تعرف على قصة حبهما؟

8 نوفمبر, 2016 , 20:46 م
شاهد: مواطن يُقبل قبر زوجته بعد سنوات من وفاتها.. تعرف على قصة حبهما؟
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صحيفة المرصد-متابعات: تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لمسن منكبًا على قبر ويقوم بتقبيله، مؤكدين أن القبر لزوجته التي توفيت قبل مدة.
وقال فهد السرحاني، إن الصورة المتداولة صحيحة وتعود لوالده وهو يقوم بزيارة قبر زوجته بضاحية قارا بمنطقة نجران.
وأكد أن والده ووالدته كانا صديقين، والعشرة بينهما كانت منذ القدم ومليئة بالصعوبات، فوالدته رافقت والده في أعماله عندما كان يعمل عسكريًا داخل المملكة وخارجها.
وأوضح أن والده يحب والدته حبًا شديدًا، فحينما أدخلت المستشفى لعارض صحي قبل وفاتها تأثر عندما علم بالأمر وأدخل هو أيضًا المستشفى.
وأشار إلى أنه في يوم وفاة والدته واجه صعوبة في إخباره، فكان يخبره بصعوبة وضعها الصحي وأنها بحاجة إلى الدعاء، مؤكدًا أنه أخذ والده إلى منزله وأخبره بالتدرج، فبكى بكاءً شديدًا، ولم يصدق وفاتها حتى شاهد المعزين.
وأردف بأن والده يطلب منه كل جمعة زيارة قبر والدته، والجمعة الماضية رفض الذهاب به لكي ينسى زيارة قبر زوجته، إلا أن أحد أحفاده ذهب به وحدث أن تم التقاط تلك الصورة.

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تعليقات ( 72 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 72
    8 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    محمد

    هاللي مشقي بعمره ويكرر التعليق يعلمنا وش اصله ووش يرجع يقالي جايب معلومه تهمنا وتهم المجتمع تفكير القرون الوسطى للحين ما تنظفت وارتقت عقولكم
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  2. 71
    8 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    مـبارگ

    بسكاكا الجوف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 70
    8 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    العويد

    وافي الله يصبره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 69
    8 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    الله يرحمها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 68
    8 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    صلبي سرحاني

    الجوف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 67
    8 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    موج البحر

    بعض الحريم فرقهم عيد وبعض الحريم بفرقهم نحيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 66
    8 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    النايفه

    اقسم بالله دمعت عيني يارب ترحمها وتغفر لها وتجمعهم في الجنه😭
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 65
    8 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    الله يجمعهم بالجنة ويغفر لموتى المسلمين أجمعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 64
    8 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    أرزة لبنان

    الله يرحما ويغفرلا ويجمعن بالفردوس اﻷعلى بس ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 63
    8 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    خالد الجعيد

    العشرة ما تهون الا على ابن الحرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 62
    8 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    احمد

    **********
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 61
    8 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 60
    8 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    الله اكبر كبيرا

    ياحياتي هذا الوفاء الله يرحمه والله يجمعهم في جنات النعيم ياارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 59
    8 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    أرزة 🌲 لبنان

    اﻷخت أوركيد 🌹 دائما بيهاجموا المعلقين أنا برأيي بتهاجموا ﻷنو إنسانة ناجحة ومثقفة أغلب تعليقاتا بالصميم ومزبوطة وإن هاجمت المعلقين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 58
    8 نوفمبر, 2016 , 22:28 م
    عدد التعليقات:5858

    بسمه

    بكيت وهل بكاء القلب يجدي؟؟ فراق أحبتي وحنين وجدي!! فما معنى الحياه إذا افترقنا؟؟ وهل يجدي النّحيب فلست أدري!! فلا التّذكار يرحمني فأنسى ولا الأشواق تتركني لنومي فراق أحبّتي كم هزّ وجدي💔
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 57
    8 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    تركي2

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 56
    8 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    7

    اللهم اجمعهم بجنات النعيم ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 55
    8 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    الخبر صحيح هذا السرحاني الصلبي بمنطقة***** يقبل قبر زوجته الله يرحمها
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  19. 54
    8 نوفمبر, 2016 , 22:07 م
    عدد التعليقات:5858

    بسمه

    46// يااارااااقل هههههههه اتقي الله يمكن تموت قبلي وينكتب على قبرك 23بطوله وماااااات كمداً لو نصراوي و33لو اهلاوي وماااات حزناً 😜
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  20. 53
    8 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    رحماك ربي🌸

    بين أتربة آلقبور آلهآدئة هنآڱ أروآح نحبهآ نآئمة ، آللهم أرحمهم وأغفرلهم ووسع عليهم قبورهم وأجمعنآ بهم بجنآت آلنعيم يآرب 🍁💭
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  21. 52
    8 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    والله ي اوركيد اني قريت. كلامك يسد النفس وتعليقاتك قويه ومجرده من الحياء والادب دايم اقرى لك كلها للاسف سب وتمرد اف منك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  22. 51
    8 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    أوركيد🌺

    🤗😛😋😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  23. 50
    8 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    ام ايلين

    اللهم اجمعهم بجنات النعيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  24. 49
    8 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    فيصل

    المدعوه اوركيدا انساانه مريضه لاتجادلوها وخذوها على قد عقلها
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  25. 48
    8 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    السرررحاني

    السلام عليكم ، مساء الخير للجميع الخبر صحيح ولكن ليس بمنطقة ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 47
    8 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    متابع بصمت

    اوركيدا ابلعي حجره ونطمي
    لا يعجبني(9) اعجبني(4)
  27. 46
    8 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    عاشق الحلوين

    انا لو اتزوج بسبوسه نذر علي اذا ماتت - بعد عمر طويل - اصبغ قبرها ازرق وابيض واحط علامة القبر طاقيه فاخرة
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  28. 45
    8 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    الحقد وما يسوي

    قلنا شهيانه حاقده على كل متزوجه سواءاً في العصور القديمه او الحديثه تحصلونه حاقده حتى على ملكة الفراعنة نفرتيتي وتقول عنها الحسيديه العقرب يا دافع البلاء
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  29. 44
    8 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    أوركيد🌺

    40 أنتِ عبيطة ولاتستعبطين مين اللي سب الموتى ركزي ف تعليقي الله لايعمينا😑
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  30. 43
    8 نوفمبر, 2016 , 21:45 م
    عدد التعليقات:5673

    المنتصر بالله

    اوركيد 🌹🌺🌼🌻 وشلون العشره عندك لو أنك عندي زوجه.....?
    لا يعجبني(13) اعجبني(0)
  31. 42
    8 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    المنتصر بالله. اقول انحش ذي. ماعندها غير الصياح والسب في خلق الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 41
    8 نوفمبر, 2016 , 21:44 م
    عدد التعليقات:5858

    بسمه

    يعني من جد مشهد يمثل الحب والوفاء ووجع الفراق الحقيقي فقط الحقيقي!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 40
    8 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    ياوركيد محد سلم من شرك حتى الي ماتو تسبين فيهم خافي الله. لسانك منفلت فوق خلق الله اعوذ بالله منك جنيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 39
    8 نوفمبر, 2016 , 21:43 م
    عدد التعليقات:5858

    بسمه

    الرجل حزين على زوجته وميت حزن ويقولون زوجوووه !!!!!! الله يجمعهم في جنه عرضها السماوات والارض في سٌرر متقابلين !!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  35. 38
    8 نوفمبر, 2016 , 21:42 م
    عدد التعليقات:5673

    المنتصر بالله

    اوركيد 🌹🌺🌼🌻 وشلون العشره عندك لو أنك عندي زوجه.....?
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  36. 37
    8 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    بعد مضي سنوات وفي اخر العمر يبحث اﻻنسان عن اجمل ايامه وعن اناس يحبهم كانو معه في الزمن الجميل فيذهب لزيارتهم حتى في قبورهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 36
    8 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    أوركيد🌺

    25 أنا تكلمت عن [[ النساء اللي حولي ]] مو قاعدة أحكي لك قصص وروايات الف ليلة وليلة .. فرجاء قفلي فمك🤐وبلاش ضحك وتدليس ع الآخرين اللي ع نياتهم.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  38. 35
    8 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    أوركيد🌺

    بعض الناس مدري هو جاهل أويستعبط ؟ يمدح ف الزمن القديم ومحسس الآخرين أنه زمن ملائكة ياحبيبي أصناف النساء ف الزمن الحديث موجودات ف الزمن القديم.. والأخلاق اللي بالزمن الحديث موجودة من الزمن القديم.
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  39. 34
    8 نوفمبر, 2016 , 21:32 م
    عدد التعليقات:5673

    المنتصر بالله

    لو شيهانه تزوجني وبعد شهر تموت لها علي كل جمعه أزور قبرها بس بدون حب براطم يكفي أشوفه وأقول يا بري حالي علاك يا شيشي 112 آبك آبك آبك آبك آبك
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  40. 33
    8 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    هياط ادول

    ورجال زمان صبورين وأوفياء مايطامرون في مواقع التواصل ولا في المغرب والبحرين وشرق أسياء ولايغازلون الفنانات يحترمون زوجاتهم ومايكلمون كل من هب ودب محترمين ويدبرون شئون البيت وسمعتهم مثل الذهب والألماس
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  41. 32
    8 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    ياعمري. الله يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 31
    8 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    ادري ان زمان به ايضا شرانيات لكن بهذا الزمن هن أشر
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  43. 30
    8 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    وجهة نظر

    اللهم اجمعهما في جنتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 29
    8 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    قال امير المؤمنين كرم الله وجهه شيئان ﻻعيب البكاء فيهما فقد الشباب وفراق اﻻحباب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 28
    8 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    اوركيد والله مافي جني وشرس غيرك نعلبو ابليسك قولي كلمه كويسه تفقعين القلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    هياط ادول

    ورجال زمان صبورين وأوفياء مايطامرون في مواقع التواصل ولا في المغرب والبحرين وشرق أسياء ولايغازلون الفنانات يحترمون زوجاتهم ومايكلمون كل من هب ودب محترمين ويدبرون شئون البيت وسمعتهم مثل الذهب والألماس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    صحيح مابه مواقع تواصل لكن يقال به حب عفيف عند الغدير وكانوا يتزوجون عن حب وبه عجوز والله العظيم يقولون تزوجت عن حب □لكن الحين فتن ولايعرفون الحب كفانا الله شر هذا الزمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 21:27 م
    عدد التعليقات:5907

    الرحااال

    هذا هو الحب والعشق الحقيقي .. الله يرحمها ..ويصبر قلبك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 21:27 م
    عدد التعليقات:5673

    المنتصر بالله

    في ذمتي ذمه لو عهود وشيهانه يموتون غير أجيب ورد وخزامى واضعها على قبورهم من غلاهم عندي قسسسم إني صادق يا بابا ⚘🌷🌻🌺🌼⚘🌷💞
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  50. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    أوركيد🌺

    19 بعض نساء الزمن الأول فيهن الصفات اللي ذكرتها وبعضهن عكس ذلك .. جنيات وشرسات ومافيه أكثر من مشاكلهن وأخلاقهن لك عليها نعلمك من واقع نساء حولنا من الزمن القديم.. وخلفوا بنات نسخة من أخلاقهم.
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  51. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    فارس نحد

    هذا حب نادر ما اظن يوجد بالزمن مشاعر الحب لاتوصف سعادة والم
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  52. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    الوسمي

    اتذكر والدتي رحمها اللة كانت تسف الحصر وتخيط بعض الاشياء الصغيرة وتبيع بعض الاشياء وكانت تذهب الى سوق اشيقر لشراء المشابك وشامبو الشعلان والكريمات والبكلات وبعض الملابس لتخفف العبئ عن والدي رحمهم الله
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  53. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    ..

    كل من يتكبر ويتغطرس ويتنعصرعلى خلق الله دقق بالصورةوشوف القبورالمحفورةخلفه وتاكدان هذي نهايتك تراب راجع لتراب
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  54. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    هياط ادول

    نساء زمان صبورات وفيات ما يطامرون في مواقع التواصل عفيفات شريفات يطيعون أزواجهم وما يكلمون كل من هب ودب خجولات طيبات يقومون من الفجر ويدبرون شئون البيت خجولات محترمات سمعتهم مثل الذهب والألماس
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  55. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    مشاء الله❤️ هل يوجد في هذا الوقت زوج يحب زوجته هكذا أهم شيء في الحياة الزوجية الحب❤️
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  56. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    أيضا زمانهم مابه مخدرات وخمور ومابه جوالات مواقع تواصل ■ تطبخ لزوجها وتجهز له كل شيء يبيه ولا به شغاله ومابه قنوات فضائية اذا فيه قناة قناتين ولا وجع رأس 😍
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  57. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    أوركيد🌺

    ي13 مافيه شئ يقال له جيل الصابرات النساء الصالحات والطالحات موجودات ف كل زمن.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  58. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    مدري ليه كبار السن اذا ماتن زوجاتهم مايتزوجون مدري وفاء لزوجاتهم أو يبي يجدد شبابه يبي يرتاح بلا وجع رأس 😍
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  59. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    نسأل الله عز وجل أن يرحمها ويضاعف في حسناتها ويتجاوز عن سيئاتها. ونسأل الله أن يصبر هذا الزوج الوفي ويجعل حبها في قلبه صبر وسلوان. حسن العشرة والكلمة الطيبة والتقدير المتبادل هو سحر القلوب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    جبال سدير

    الجيل السابق من النساء والموجودات منهن على قيد الحياة الان واللاتي اعمارهن الان من ال65 ومافوق كنا ناء صابرات ومكافحات يعملن بايديهن بعض الاشياء لبيعها ومساعدة ازواجهن على اعباء الحياة جيل الصابرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الأزواج قديما مايعانون من⬅ ديون ولهم بيت ملك وزملائهم نفوسهم زينه ولابه حاله نفسية لأن الناس اول نفوسهم زينه مع بعض □حتى كانو يتزوجون بسرعة ومابه بطاله اظن□عكس الآن
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  62. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    اكيد حاسس بالوحدة زوجوه وحده قد عمره
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  63. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    الله يجمعهما في الفردوس الأعلى من الجنة بعض الأزواج يضربون أمثلة رائعة في الوفاء والحب والتعامل الحسن هذه الأمثلة التي نفخر بها ونتمنى أن نكون مثلهما ولكن ييبقى الحب والوفاء والرحمة والبر بالوالدين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    ابو حاتم

    والله الفراق صعب وخصوصا فراق احد الوالدين او الاخ او الاخت لانهم كانوا عايشين في بيت واحد والعشره ماتهون ابدا والله يرحم زوجة هذا الرجل الكبير ويسكنها فسيخ جنانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    أوركيد🌺

    ماحبها💗 من فراغ زوجة وصديقة وعشرة عمر صابرة وكادحة مو زوجة أكبر همها الفلوس وال؟؟؟ العهد الذي بيننا.. ثم تسحب عليه.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  66. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    الستيني

    رحم الله الزوجه وجزا الله الزوج خيرا على وفائه ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  67. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    خالد

    الله الله ذكريات الزمن الجميل الله يصبره ويربط على قلبه مسكين وكلنا مساكين الله يرحمنابرحمته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    عبدالرحمن الجوف

    قارا بمنطقة للجوف جنوب مدينة*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  69. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    ناصر

    زوجان وفيان لبعضهما رحمها الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  70. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    علي

    الفراق صعب ..والعشرة والصحبه على الحلوة والمرة لاتهون على من يصون ويحفظ الود ...اللهم ارحم موتى المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  71. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 20:51 م

    معيض

    الوفاء من شيم الكرام رحمهما الله جميعا الزوج والزوجة وجمع بينهما في الفردوس الأعلى
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  72. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 20:49 م

    هذا من زمن الطيبين مايعرفون جوالات ولا استراحات مثل رجال هالزمن
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)

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