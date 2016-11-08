  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : وفاة ممثلين هنديين خلال مشهد “ أكشن ” في فيلم سينمائي

8 نوفمبر, 2016 , 20:50 م
بالفيديو : وفاة ممثلين هنديين خلال مشهد “ أكشن ” في فيلم سينمائي
  • 5٬328
  • 15
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:لقي ممثلان هنديان مصرعهما خلال قيامهما بتنفيذ مشهد “أكشن” في فيلم سينمائي الأحد الماضي.

ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية فيديو صادم لقيام الممثلين “أنيل كومار” و”راجاف عدي” بالقفز في الماء من طائرة هليكوبتر تحلق على ارتفاع منخفض، لكن لسوء حظهما لم يظهر أي منهما على سطح الماء مرة أخرى وتم اعتبارهما في عداد الموتى.

وذكرت الصحيفة أن ممثلا آخر، يدعى “دنيا فيجاي” وهو بطل الفيلم، قفز هو الآخر في المياه برفقتهما، لكنه تمكن من النجاة والخروح من المياه على قيد الحياة، فيما أفادت تقارير إخبارية بأن قارب النجاة فشل في إنقاذ الممثلين الآخرين من الماء في الوقت المناسب.



تعليقات ( 15 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    فهد العرماني

    هذي احد نتائج تعاطي****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    محمد

    المنتج عدل السيناريو في اللحظات الاخيره وقرر موت البطل وخويه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    الحربي

    خليكم بالكذب حقكم احسن اكشن مره وحده وراحوا فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 22:10 م
    عدد التعليقات:5858

    بسمه

    تحمسسسسوا مرررره 😳
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    انشر التعليق

    سلام كرتا هيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    البرق الخاطف

    فلم هندي 😈
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    ت 7

    من لم يمت بالسيف مات بغيره ،، تعددت الأسباب والموت واحد .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي حرم التمثيل والأفلام والإخراج والسينما والمسارح وكل ماله علاقة بالفن لما فيها من خطر عظيم على الدين والأخلاق مع أن الإسلام هو دين الثقافة والفنون لكن كل شي حرام
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  10. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي حرم التمثيل والأفلام والإخراج والسينما والمسارح وكل ماله علاقة بالفن لما فيها من خطر عظيم على الدين والأخلاق مع أن الإسلام هو دين الثقافة والفنون لكن كل شي حرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    سعيد

    اشوف انهم طلعو يسبحون ماختفو . لكن هم راح يطلعون في اخر الفلم كعادة الهنود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    فوفو

    خلاص وصلت فكرة المسلسل اللحين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    منال

    اول مره يسووا اكشن صدق وماتوا هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    حساوي

    شخبار الأكشن الهندي انا من شفت الحصان يوم طاح من الجبل وانفجر وانا غاسل يدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    زائر

    المخرج هو المسؤول يمكن ما يعرفون يعومون مثل الجنيه المصري
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم