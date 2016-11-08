بالفيديو : وفاة ممثلين هنديين خلال مشهد “ أكشن ” في فيلم سينمائي

صحيفة المرصد:لقي ممثلان هنديان مصرعهما خلال قيامهما بتنفيذ مشهد “أكشن” في فيلم سينمائي الأحد الماضي.
ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية فيديو صادم لقيام الممثلين “أنيل كومار” و”راجاف عدي” بالقفز في الماء من طائرة هليكوبتر تحلق على ارتفاع منخفض، لكن لسوء حظهما لم يظهر أي منهما على سطح الماء مرة أخرى وتم اعتبارهما في عداد الموتى.
وذكرت الصحيفة أن ممثلا آخر، يدعى “دنيا فيجاي” وهو بطل الفيلم، قفز هو الآخر في المياه برفقتهما، لكنه تمكن من النجاة والخروح من المياه على قيد الحياة، فيما أفادت تقارير إخبارية بأن قارب النجاة فشل في إنقاذ الممثلين الآخرين من الماء في الوقت المناسب.
تعليقات ( 15 )
فهد العرمانيهذي احد نتائج تعاطي****
محمدالمنتج عدل السيناريو في اللحظات الاخيره وقرر موت البطل وخويه
الحربيخليكم بالكذب حقكم احسن اكشن مره وحده وراحوا فيها
عدد التعليقات:5858
بسمهتحمسسسسوا مرررره 😳
انشر التعليقسلام كرتا هيه
البرق الخاطففلم هندي 😈
ت 7من لم يمت بالسيف مات بغيره ،، تعددت الأسباب والموت واحد .
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي حرم التمثيل والأفلام والإخراج والسينما والمسارح وكل ماله علاقة بالفن لما فيها من خطر عظيم على الدين والأخلاق مع أن الإسلام هو دين الثقافة والفنون لكن كل شي حرام
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي حرم التمثيل والأفلام والإخراج والسينما والمسارح وكل ماله علاقة بالفن لما فيها من خطر عظيم على الدين والأخلاق مع أن الإسلام هو دين الثقافة والفنون لكن كل شي حرام
سعيداشوف انهم طلعو يسبحون ماختفو . لكن هم راح يطلعون في اخر الفلم كعادة الهنود
فوفوخلاص وصلت فكرة المسلسل اللحين
منالاول مره يسووا اكشن صدق وماتوا هههه
حساويشخبار الأكشن الهندي انا من شفت الحصان يوم طاح من الجبل وانفجر وانا غاسل يدي
زائرالمخرج هو المسؤول يمكن ما يعرفون يعومون مثل الجنيه المصري