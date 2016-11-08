بالفيديو.. باب زجاجي يُهشم رأس طفلة عمرها 3 سنوات أمام والدتها

صحيفة المرصد: ارتكبت أم صينية خطئًا جسيمًا حينما اصطحبت طفلتها معها في إحدى المحلات التجارية، حيث سقط باب زجاجي على رأس الطفلة بمجرد دخولها من الباب.

وطبقًا لشهود العيان فإن الأم رأت الباب وهو يسقط على طفلتها لكنها لم تستطع التحرك لإنقاذها، واندفعت نحو الصراخ والعويل.

وفور وقوع الباب الزجاجي عليها، فقدت الطفلة الوعي بشكلٍ كامل، وتسبب الباب في تحطيم جمجمتها وإصابتها بإصابات خطيرة، غير أنها لم تمت، بحسب شهود العيان.