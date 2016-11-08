  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو.. باب زجاجي يُهشم رأس طفلة عمرها 3 سنوات أمام والدتها

8 نوفمبر, 2016 , 21:04 م
بالفيديو.. باب زجاجي يُهشم رأس طفلة عمرها 3 سنوات أمام والدتها
  • 3٬887
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: ارتكبت أم صينية خطئًا جسيمًا حينما اصطحبت طفلتها معها في إحدى المحلات التجارية، حيث سقط باب زجاجي على رأس الطفلة بمجرد دخولها من الباب.

وطبقًا لشهود العيان فإن الأم رأت الباب وهو يسقط على طفلتها لكنها لم تستطع التحرك لإنقاذها، واندفعت نحو الصراخ والعويل.

وفور وقوع الباب الزجاجي عليها، فقدت الطفلة الوعي بشكلٍ كامل، وتسبب الباب في تحطيم جمجمتها وإصابتها بإصابات خطيرة، غير أنها لم تمت، بحسب شهود العيان.



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    ضمير الناس

    الله يسلم بني ادم المسالمين ونخص المسلمين***اااامين***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاتفكر كثيرا بل استغفر كثيرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 22:09 م
    عدد التعليقات:5858

    بسمه

    سبحان الله اعلب الحوادث بالصين سواء زجاج او سلالم كهربائية شكل كل حاجه مضروبه مثل صناعتهم !!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    زائر^-^

    الله يعينها على زوجها.. تعاملهم مثل صناعتهم!! والاخلاق تجاريه،،،،،،،، يمتكن يشمع براسها في*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    صياغة الخبر لك عليها

    اصيبت إصابات خطيرة لا كنها لم تمت .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    بررري حااالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    دراكولا

    احسن ناقص صيني واحد عقبال انقراضهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    فوفو

    على الاقل امسكي يد ولدك اقل شي تسوينه له في عمره هذا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  10. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    حساوي

    راحت فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم