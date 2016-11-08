بالفيديو.. باب زجاجي يُهشم رأس طفلة عمرها 3 سنوات أمام والدتها

صحيفة المرصد: ارتكبت أم صينية خطئًا جسيمًا حينما اصطحبت طفلتها معها في إحدى المحلات التجارية، حيث سقط باب زجاجي على رأس الطفلة بمجرد دخولها من الباب.
وطبقًا لشهود العيان فإن الأم رأت الباب وهو يسقط على طفلتها لكنها لم تستطع التحرك لإنقاذها، واندفعت نحو الصراخ والعويل.
وفور وقوع الباب الزجاجي عليها، فقدت الطفلة الوعي بشكلٍ كامل، وتسبب الباب في تحطيم جمجمتها وإصابتها بإصابات خطيرة، غير أنها لم تمت، بحسب شهود العيان.
تعليقات ( 10 )
ضمير الناسالله يسلم بني ادم المسالمين ونخص المسلمين***اااامين***
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاتفكر كثيرا بل استغفر كثيرا
عدد التعليقات:5858
بسمهسبحان الله اعلب الحوادث بالصين سواء زجاج او سلالم كهربائية شكل كل حاجه مضروبه مثل صناعتهم !!!!
زائر^-^الله يعينها على زوجها.. تعاملهم مثل صناعتهم!! والاخلاق تجاريه،،،،،،،، يمتكن يشمع براسها في*****
صياغة الخبر لك عليهااصيبت إصابات خطيرة لا كنها لم تمت .
دراكولااحسن ناقص صيني واحد عقبال انقراضهم
فوفوعلى الاقل امسكي يد ولدك اقل شي تسوينه له في عمره هذا
حساويراحت فيها