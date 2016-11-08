صحيفة المرصد:يستضيف برنامج “إنت أونلاين” تقديم الإعلامي اللبناني وسام بريدي الممثلة بثينة الرئيسي في حلقةٍ جريئة وحوار شائق فيه الكثير من التفاصيل عن حياتها وتعاملها مع متابعيها وأوضح فيديو يظهر فيه بثينة وهي تتعرّف إلى بريدي، في حين يبدأ بطرح الأسئلة الغريبة عليها مثل “هل فعلاً تزورين معالجاً نفسياً”.
وتمتلئ الحلقة بالمقالب والأسئلة الفخ التي يطرحها بريدي على ضيوفه في البرنامج الذي يحظى نسبة متابعة عالية، فقد إستضاف في أولى حلقاته النجمة إليسا ومن ثمّ النجم المصري حسن الرداد.
بالفيديو : مذيع لُبناني يُفاجئ الفنانة بثينة الرئيسي على الهواء بسؤال محرج!
صحيفة المرصد:يستضيف برنامج “إنت أونلاين” تقديم الإعلامي اللبناني وسام بريدي الممثلة بثينة الرئيسي في حلقةٍ جريئة وحوار شائق فيه الكثير من التفاصيل عن حياتها وتعاملها مع متابعيها وأوضح فيديو يظهر فيه بثينة وهي تتعرّف إلى بريدي، في حين يبدأ بطرح الأسئلة الغريبة عليها مثل “هل فعلاً تزورين معالجاً نفسياً”.
تعليقات ( 14 )
محمدالوسطى مانقولها وأتوقع الشمال بعد ما عندهم الكلمة
محمدلا والله **** مثلك
محمد***********
محقإلى تعليق 5 نعم هذا اللبناني الذي يظهر مع امراة لاتحل له شرعا فهو*** والذي يدافع عنهم أو عن واحد منهم فهو**** مثلهم
محقإلى تعليق 6 محمد في الجنوب نقول تخرعوني تخرعني تخرعيني أخرعني بتسكين العين أخرعني بفتح العين وشدة بالكسر على النون و أخرعوني
.إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ( 1 ) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ( 2 ) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ( 3 ) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ( 4 ) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ( 5 )
محمدتخرعوني كلمة غريبة وثقيلة ع اللسان ، المعروف كلمة اخترعت يعني ابتكرت وأشوف بعض السعوديين يقولونها وهي كلمة خليجية ودخيلة علينا حنا بلهجتنا السعودية نقول تروعوني ارتعت
Stopت 1 ليش اللبناني مو انسان مثلك ويمكن هو عند ربي افضل منك
أوركيد🌺ي3 خل عنك وسامة الشكل تفنى مع مرور الزمن أهم شئ واللي عليها المعتمد والكلام وسامة "الأخلاق" لاتفنى حتى آخر نبضة.
حساويماشاء الله المذيع وسيم وعنده شخصيه وكاريزما اللهم ارزقنا وسامته يارب العالمين
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
محقترخص نفسها للبناني الخبيث