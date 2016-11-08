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بالفيديو : مذيع لُبناني يُفاجئ الفنانة بثينة الرئيسي على الهواء بسؤال محرج!

8 نوفمبر, 2016 , 22:30 م
بالفيديو : مذيع لُبناني يُفاجئ الفنانة بثينة الرئيسي على الهواء بسؤال محرج!
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صحيفة المرصد:يستضيف برنامج “إنت أونلاين” تقديم الإعلامي اللبناني وسام بريدي الممثلة بثينة الرئيسي في حلقةٍ جريئة وحوار شائق فيه الكثير من التفاصيل عن حياتها وتعاملها مع متابعيها وأوضح فيديو يظهر فيه بثينة وهي تتعرّف إلى بريدي، في حين يبدأ بطرح الأسئلة الغريبة عليها مثل “هل فعلاً تزورين معالجاً نفسياً”.
وتمتلئ الحلقة بالمقالب والأسئلة الفخ التي يطرحها بريدي على ضيوفه في البرنامج الذي يحظى نسبة متابعة عالية، فقد إستضاف في أولى حلقاته النجمة إليسا ومن ثمّ النجم المصري حسن الرداد.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    صدقت يا محق ترخص نفسها للبناني عشان يطقطق عليها وانا متأكد ان جرائته بالطقطقه عليها راح تكون اكثر من غيرها لانها خليجية لكن تستاهل مايجيها وكل من يدخل هذا الوسط العفن يستاهل مايجيه
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  2. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    محمد

    الوسطى مانقولها وأتوقع الشمال بعد ما عندهم الكلمة
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  3. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    محمد

    لا والله **** مثلك
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  4. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    محمد

    ***********
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  5. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    هذا الي فالحين فيه العرب
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  6. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    محق

    إلى تعليق 5 نعم هذا اللبناني الذي يظهر مع امراة لاتحل له شرعا فهو*** والذي يدافع عنهم أو عن واحد منهم فهو**** مثلهم
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  7. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    محق

    إلى تعليق 6 محمد في الجنوب نقول تخرعوني تخرعني تخرعيني أخرعني بتسكين العين أخرعني بفتح العين وشدة بالكسر على النون و أخرعوني
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  8. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    .

    إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ( 1 ) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ( 2 ) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ( 3 ) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ( 4 ) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ( 5 )
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  9. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    محمد

    تخرعوني كلمة غريبة وثقيلة ع اللسان ، المعروف كلمة اخترعت يعني ابتكرت وأشوف بعض السعوديين يقولونها وهي كلمة خليجية ودخيلة علينا حنا بلهجتنا السعودية نقول تروعوني ارتعت
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  10. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    Stop

    ت 1 ليش اللبناني مو انسان مثلك ويمكن هو عند ربي افضل منك
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  11. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    أوركيد🌺

    ي3 خل عنك وسامة الشكل تفنى مع مرور الزمن أهم شئ واللي عليها المعتمد والكلام وسامة "الأخلاق" لاتفنى حتى آخر نبضة.
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  12. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    حساوي

    ماشاء الله المذيع وسيم وعنده شخصيه وكاريزما اللهم ارزقنا وسامته يارب العالمين
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  13. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  14. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    محق

    ترخص نفسها للبناني الخبيث
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