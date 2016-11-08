بالفيديو : مذيع لُبناني يُفاجئ الفنانة بثينة الرئيسي على الهواء بسؤال محرج!

صحيفة المرصد:يستضيف برنامج “إنت أونلاين” تقديم الإعلامي اللبناني وسام بريدي الممثلة بثينة الرئيسي في حلقةٍ جريئة وحوار شائق فيه الكثير من التفاصيل عن حياتها وتعاملها مع متابعيها وأوضح فيديو يظهر فيه بثينة وهي تتعرّف إلى بريدي، في حين يبدأ بطرح الأسئلة الغريبة عليها مثل “هل فعلاً تزورين معالجاً نفسياً”.

وتمتلئ الحلقة بالمقالب والأسئلة الفخ التي يطرحها بريدي على ضيوفه في البرنامج الذي يحظى نسبة متابعة عالية، فقد إستضاف في أولى حلقاته النجمة إليسا ومن ثمّ النجم المصري حسن الرداد.