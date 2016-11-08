كيف علق خاشقجي على فوز فيلم الحشد الشعبي بالمرتبة الأولى في مونديال القاهرة ؟

صحيفة المرصد:استنكر الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مشاركة مليشيات “الحشد الشعبي” العراقية، في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، بمصر.
وقال “خاشقجي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “فلم الحشد الشعبي يحصد المرتبة الاولى في مونديال القاهرة الدولي.. اخواننا في مصر.. الى أين أنتم راحلون؟.. ما يجري عيب”.
يذكر أن مونديال القاهرة للفن والاعلام أقيم في مصر، الجمعة الماضية، وبرعاية جامعة الدول العربية، وحصل فيلم الحشد الشعبي، على المرتبة الأولى في المونديال.
فلم الحشد الشعبي يحصد المرتبة الاولى في مونديال القاهرة الدولي.
اخواننا في مصر ، الى أين أنتم راحلون ؟ مايجري عيب. https://t.co/FkYNkzREwU
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 7, 2016
تعليقات ( 56 )
فهد١١١لاتشتري من باعك !! ولاتبيع بلدك لكي ترضيه
الشمريمصر انتهت من يوم استلمها السيسي ... ممثل وقائد عصابة ... مصر تقودها شلة نصابين يتسابقون على الكذب
في حاجة غلطللدول العربية السعودية تدفع الكثير ولاتجني شيئاً !!! وايران لاتدفع شيئاً وتجني الكثير !!
أبواحمدوالجامعة العربية راعية ...كملت
إستشاري صحهذا السيسي *** خيب ظن كل من توقع منه رئيس لمصر وانحاز مع ايران وكأنه يقول ماتحذرونه سأمشي فيه .
سلام يارجال*** وانت سيسي يالسيسي مير روح جاي
شلولخوحنا وش دخلنا يروحو مع ايران ولا روسيا ولا يتشبعوا عندنا شعب يهد الجبال واعتمدو عليه وخلوكم من سي ولا بي
متابعوين راح الامن القومي العربي
ناساكل الحركات الجوفاء والأخبار حول التزود بالبترول من هنا وهناك ، المقصود بها اسمعي ياجاره ،الكل على استعداد لخدمتنا ، وهم قرض دولي بفائدة وجودوا أكثر من عائق .
ابورفيفبرعاية جامعة الدول العربية .. اي هوان هذا
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إستشاري صحلو مرسي حاكم ماشفتوا هذا المهازل في مصر ، ولو مرسي حاكم ما شفتوا هذا التدهور الإقتصادي في مصر ، ومايحصل في مصر الآن يثبت إن مرسي كان نزيه مظلوم .
مسماربتوع التلاجه دمهم بااارد واللي دمه بارد مابيخجل
سلملمالسيسي على قولة اخوانا المصريين .. غراب وزن على خراب عشه.. ياسيسي ترى الي عملك رئيس قادر يرجعك سيسي ياعزيزي ..فوء به
ابو امتنانرايحين للهاويه
عمريتبع ____ المقصود الي يذوقوا من جرائم الحشد طبعا هم اتباع ومن نجح هذا الفليم من اصحاب الثلاجه مع العلم انهم لايعلمون الي اين هم متجهون ولا الي اين يوديهم الزعيم المضفر الثلاجه
دحوم1الوعد تاريخ11/11👌
عمراقول جزاك الله خير ياجمال على انك تبين لنا مايدور وترد بالنيابه عنا لبعض الاغبياء بمصر من المأجورين واتباع الثلاجه مع علمي الاكيد ان اغلب المصريين يعلمون جرائم الحشد الشيعي وان شاء الله يذوقو منه
متابع المرصدمشكلة السيسي انه فاهم غلط ،يطلق كلابه في الاعلام ينابحون على السعوديه يحسبهم بيركضون يسكتونه بالدراهم او يتقرب من ايران على باله انه يخوف السعوديه هههههه الزمن تغير ياسيسي وانت لازلت فاهم غلط
ريما Rimaاللي لقبه سعد🎩✏الله يكفينا شر اذناب إيران يبون السفاح بشار وطالح □قالها القذافي وهلك بحفرة مجارى صادوه والحمدلله
(منصف)مخالف
الطائر الأزرقوبالنسبة للي يقول لولا جيش مصر ! يامسكين جيش مصر هزم في جميع الحروب وآخرها ١٩٧٣ كادت اسرائيل أن تحتل القاهرة لولا تدخل الملك فيصل ولكن المصريين ناكرين للجميل
كلمة حقخنبوقه يكتب بمعرفات كثيره اذا رايتم تعليق مخالف للجميع ويمدح لاهل اللطم فهو خنبوقه لا يكل ولا يمل مداوم في جميع وسائل التواصل الاجتماعي ويمكن يستلم راتب من خامني او من زميره
سعدقالها القذافي بعد استشهاد صدام الدور جاي عليكم واحد واحد الجميع ضحك وقتها ولكن كلامه صحيح يجب وقف الحروب حتا لو رضينا ببشار وصالح مكرهين وهم أفضل من الدواعش والحوثيين واتباع ايران
الطائر الأزرقهذا تأييد واضح من مصر لجرائم الشيعة ضد السنة في سوريا والعراق واصطفاف مصر مع المجوس ضد المملكة فلا بد من معاقبة مصر وبأيدينا كروت كثيرة لتأديب الخونة والراقصات
↩🌟ريما Rima 🌟↩ياخسارة محمد حسني مبارك من بعده جاء مرسي والسيسي وعادونا واعلامكم 95 %ضدنا
ظامي اليلبرعاية جامعة الدول العربيه؟؟؟؟!!!!!.
↩🌟ريما Rima 🌟↩يا الابرشي لو الجزر لكم وأخذتها دوله كان قعدت تصارخ ليه ومايصحش وعايزين قزرنا وغصب عليكم الجزر سعودية وراح ترجع
متأملمؤتمر الشيشان - التصويت الخافت - صورة الخميني - فلم الحشد الخميني .. كلها مكائد شيطانية .. ولكن كيد الشيطان كان ضعيفا .. عما قريب ربما سنسمع عن تأجير الهرم لوضع جثة الخميني به ليكون مزارا سياحيا هههه
وشك وشكالاعلام العربي مختطف مجوسيا
كلمة حقسوف تنظم مصر وتصبح الدوله الخامسه التي تفتخر ايران باستحلالها لهم السؤال هل سوف يسكت الجيش المصري والشعب عما يحدث تشيع من اجل الرز العراقي والايراني ليست غريبه ايران جنتهم نار ونارهم جنه أصحا يابيه
شاآآآايب من جبل عسيرراحلون إلى من يضرب لهم الطبلة.مع المعذرة للشرفاء. ومهما كان فهو خير لنا حتى تكون الرؤية بالنسبة لنا واضحة يا أسود يا ابيض مافيش لون رمادي. علاقات بيت العنكبوت لاتجدي وقت الشدة. ويبقى سمننا في دقيقنا.
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. غازي بن شبيب و عيد و حساوي و الارهاب و الكباب و تأبط شراً
تركيعطو السيسي ***** كم مليار
الارهاب و الكبابفيلم الارهاب والكباب لقي حملة شعواء في وقته رغم أن نعيش نبوءة الفيلم
الله فوووقوين الشعب المصري عن هالحكومة الفاشله دينيا واقتصاديا والله هذي الحكومه عميلة عصابه ما همها الا الاموال ما عليها يعيش والا يهلك الشعب المشكله الكبرى الدين لا يمسه شي اهم شي الدين
الارهاب و الكبابلكن فيلم الحشد فاز بينما فيلم الارهاب والكباب لم يفز
تأبط شراًيا جمال ....قل لي وصرح ان المهرجانات في العالم العربي كلها سياسية وما الفنون الا الة سياسية في يد صناع القرار
الارهاب و الكبابفيلم كان رائع
كلمة حقياعيد ماعاد فيه شي مخبأ الشيعه فازوا بالمرتبه الاولى في الخيانه استحلت العراق وسوريا ولبنان واليمن بفعل خيانه الشيعه وهذا ديدنهم منذ الازل اول خيانه لعلي بن أبي طالب ومازالوا يلطمون
المسيرت ٣ صدق انك ابو حسوا !! قل لولى الله سبحانه اما المصريين هم محتلين من اسرائيل عن طريق الاقمار والتكنلوجيا والاقتصاد والمياه والجواسيس واكبر دليل من يمول سد النهضه مصر في طوع اسرائيل من زمن !
↩🌟ريما Rima 🌟↩ب على مسؤوليتي هم يتصلون على الناس ويعملون نفسهم انقطع الاتصال أو راح المتصل كنهم تأخرو عنه واتصال مصري حطوه كنه اتصال من الأردن وأكبر دليل هذاك اليوم اتصل مصري وقال شكرا لاتصالكم علي يمكن زل لسانه😂
شي لايعنينيوش السالفه بالضبط
من ناحيتي اناالسيسي بفعلته هذه يعادي المسلمين والمسلمات من اهل السنة والجماعة الفرقة الناجية برحمتة الله عز وجل لانها على طريق القرآن والسنة والمطهرة .. والسيسي علباله بيقهر السعودية بفعلته هذه .
↩🌟ريما Rima 🌟↩شفت ببرنامج على مسؤوليتي المذيع يقول ياشعب مصر اللي عاوز سكر يرسل لي رسالة ومن عيوني😂ياكذبوه ❗كل الشعب عاوز سكر هل تقدر عليهم كلهم وتقيب سكر❗
غازي بن شبيباصلاً السينما حرام عند ناس فخلو الناس الاخرين****
↩🌟ريما Rima 🌟↩لاحول ولاقوة إلا بالله الحشد الشيعي الإرهابي اللي قتل اطفال العراق السنة يفوزونه __يا أهل مصر السنة وين انتم عزالله بلادكم راحت
عيدذا الخاشقجي يبي يلغي حاجة اسمها شيعة ماهذا المنطق لو تعامل الاخرين بنفس المنطق وتم الغاء حاجة اسمها سنة ماذا يكون الحال ستكون فتنة لاتنقطع تقضي على الطرفين وعلى مستقبل وامال اجيال واجيال في حياة كريمة
موج البحرناس خربانه
معيضالمصريين لسان حالهم حيثما يوجد الرز توجد الحياة
حساويستظل مصر ام الدنيا ولو لا مصر لاحتلت اسرائيل العرب
علي العمريشعب. ****** وربي. لا. كرمه. والعزه. مع. *****
تميممخالف