كيف علق خاشقجي على فوز فيلم الحشد الشعبي بالمرتبة الأولى في مونديال القاهرة ؟

صحيفة المرصد:استنكر الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مشاركة مليشيات “الحشد الشعبي” العراقية، في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، بمصر.

وقال “خاشقجي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “فلم الحشد الشعبي يحصد المرتبة الاولى في مونديال القاهرة الدولي.. اخواننا في مصر.. الى أين أنتم راحلون؟.. ما يجري عيب”.

يذكر أن مونديال القاهرة للفن والاعلام أقيم في مصر، الجمعة الماضية، وبرعاية جامعة الدول العربية، وحصل فيلم الحشد الشعبي، على المرتبة الأولى في المونديال.