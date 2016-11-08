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كيف علق خاشقجي على فوز فيلم الحشد الشعبي بالمرتبة الأولى في مونديال القاهرة ؟

8 نوفمبر, 2016 , 22:49 م
كيف علق خاشقجي على فوز فيلم الحشد الشعبي بالمرتبة الأولى في مونديال القاهرة ؟
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صحيفة المرصد:استنكر الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مشاركة مليشيات “الحشد الشعبي” العراقية، في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، بمصر.

وقال “خاشقجي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “فلم الحشد الشعبي يحصد المرتبة الاولى في مونديال القاهرة الدولي.. اخواننا في مصر.. الى أين أنتم راحلون؟.. ما يجري عيب”.

يذكر أن مونديال القاهرة للفن والاعلام أقيم في مصر، الجمعة الماضية، وبرعاية جامعة الدول العربية، وحصل فيلم الحشد الشعبي، على المرتبة الأولى في المونديال.



تعليقات ( 56 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 56
    9 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    فهد١١١

    لاتشتري من باعك !! ولاتبيع بلدك لكي ترضيه
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  2. 55
    9 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    الشمري

    مصر انتهت من يوم استلمها السيسي ... ممثل وقائد عصابة ... مصر تقودها شلة نصابين يتسابقون على الكذب
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  3. 54
    9 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    في حاجة غلط

    للدول العربية السعودية تدفع الكثير ولاتجني شيئاً !!! وايران لاتدفع شيئاً وتجني الكثير !!
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  4. 53
    9 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    أبواحمد

    والجامعة العربية راعية ...كملت
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  5. 52
    9 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    إستشاري صح

    هذا السيسي *** خيب ظن كل من توقع منه رئيس لمصر وانحاز مع ايران وكأنه يقول ماتحذرونه سأمشي فيه .
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  6. 51
    9 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    سلام يارجال

    *** وانت سيسي يالسيسي مير روح جاي
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  7. 50
    9 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    شلولخ

    وحنا وش دخلنا يروحو مع ايران ولا روسيا ولا يتشبعوا عندنا شعب يهد الجبال واعتمدو عليه وخلوكم من سي ولا بي
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  8. 49
    9 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    متابع

    وين راح الامن القومي العربي
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  9. 48
    9 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    ناسا

    كل الحركات الجوفاء والأخبار حول التزود بالبترول من هنا وهناك ، المقصود بها اسمعي ياجاره ،الكل على استعداد لخدمتنا ، وهم قرض دولي بفائدة وجودوا أكثر من عائق .
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  10. 47
    9 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    ابورفيف

    برعاية جامعة الدول العربية .. اي هوان هذا
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  11. 46
    9 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    999

    **********
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  12. 45
    9 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    مخالف
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  13. 44
    9 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    السيسي يحاول يستفزنا ويبتزنا لكن له يوم هذا****للاسلام والعروبة
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  14. 43
    9 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    إستشاري صح

    لو مرسي حاكم ماشفتوا هذا المهازل في مصر ، ولو مرسي حاكم ما شفتوا هذا التدهور الإقتصادي في مصر ، ومايحصل في مصر الآن يثبت إن مرسي كان نزيه مظلوم .
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  15. 42
    9 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    مسمار

    بتوع التلاجه دمهم بااارد واللي دمه بارد مابيخجل
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  16. 41
    9 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    سلملم

    السيسي على قولة اخوانا المصريين .. غراب وزن على خراب عشه.. ياسيسي ترى الي عملك رئيس قادر يرجعك سيسي ياعزيزي ..فوء به
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  17. 40
    9 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    ابو امتنان

    رايحين للهاويه
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  18. 39
    9 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    عمر

    يتبع ____ المقصود الي يذوقوا من جرائم الحشد طبعا هم اتباع ومن نجح هذا الفليم من اصحاب الثلاجه مع العلم انهم لايعلمون الي اين هم متجهون ولا الي اين يوديهم الزعيم المضفر الثلاجه
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  19. 38
    9 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    دحوم1

    الوعد تاريخ11/11👌
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  20. 37
    9 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    عمر

    اقول جزاك الله خير ياجمال على انك تبين لنا مايدور وترد بالنيابه عنا لبعض الاغبياء بمصر من المأجورين واتباع الثلاجه مع علمي الاكيد ان اغلب المصريين يعلمون جرائم الحشد الشيعي وان شاء الله يذوقو منه
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  21. 36
    9 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    متابع المرصد

    مشكلة السيسي انه فاهم غلط ،يطلق كلابه في الاعلام ينابحون على السعوديه يحسبهم بيركضون يسكتونه بالدراهم او يتقرب من ايران على باله انه يخوف السعوديه هههههه الزمن تغير ياسيسي وانت لازلت فاهم غلط
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  22. 35
    8 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    ريما Rima

    اللي لقبه سعد🎩✏الله يكفينا شر اذناب إيران يبون السفاح بشار وطالح □قالها القذافي وهلك بحفرة مجارى صادوه والحمدلله
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  23. 34
    8 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    (منصف)

    مخالف
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  24. 33
    8 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    الطائر الأزرق

    وبالنسبة للي يقول لولا جيش مصر ! يامسكين جيش مصر هزم في جميع الحروب وآخرها ١٩٧٣ كادت اسرائيل أن تحتل القاهرة لولا تدخل الملك فيصل ولكن المصريين ناكرين للجميل
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  25. 32
    8 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    كلمة حق

    خنبوقه يكتب بمعرفات كثيره اذا رايتم تعليق مخالف للجميع ويمدح لاهل اللطم فهو خنبوقه لا يكل ولا يمل مداوم في جميع وسائل التواصل الاجتماعي ويمكن يستلم راتب من خامني او من زميره
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  26. 31
    8 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    سعد

    قالها القذافي بعد استشهاد صدام الدور جاي عليكم واحد واحد الجميع ضحك وقتها ولكن كلامه صحيح يجب وقف الحروب حتا لو رضينا ببشار وصالح مكرهين وهم أفضل من الدواعش والحوثيين واتباع ايران
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  27. 30
    8 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    الطائر الأزرق

    هذا تأييد واضح من مصر لجرائم الشيعة ضد السنة في سوريا والعراق واصطفاف مصر مع المجوس ضد المملكة فلا بد من معاقبة مصر وبأيدينا كروت كثيرة لتأديب الخونة والراقصات
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  28. 29
    8 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ياخسارة محمد حسني مبارك من بعده جاء مرسي والسيسي وعادونا واعلامكم 95 %ضدنا
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  29. 28
    8 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    ظامي اليل

    برعاية جامعة الدول العربيه؟؟؟؟!!!!!.
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  30. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    يا الابرشي لو الجزر لكم وأخذتها دوله كان قعدت تصارخ ليه ومايصحش وعايزين قزرنا وغصب عليكم الجزر سعودية وراح ترجع
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  31. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    متأمل

    مؤتمر الشيشان - التصويت الخافت - صورة الخميني - فلم الحشد الخميني .. كلها مكائد شيطانية .. ولكن كيد الشيطان كان ضعيفا .. عما قريب ربما سنسمع عن تأجير الهرم لوضع جثة الخميني به ليكون مزارا سياحيا هههه
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  32. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    وشك وشك

    الاعلام العربي مختطف مجوسيا
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  33. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    كلمة حق

    سوف تنظم مصر وتصبح الدوله الخامسه التي تفتخر ايران باستحلالها لهم السؤال هل سوف يسكت الجيش المصري والشعب عما يحدث تشيع من اجل الرز العراقي والايراني ليست غريبه ايران جنتهم نار ونارهم جنه أصحا يابيه
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  34. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    راحلون إلى من يضرب لهم الطبلة.مع المعذرة للشرفاء. ومهما كان فهو خير لنا حتى تكون الرؤية بالنسبة لنا واضحة يا أسود يا ابيض مافيش لون رمادي. علاقات بيت العنكبوت لاتجدي وقت الشدة. ويبقى سمننا في دقيقنا.
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  35. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. غازي بن شبيب و عيد و حساوي و الارهاب و الكباب و تأبط شراً
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  36. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    تركي

    عطو السيسي ***** كم مليار
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  37. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    الارهاب و الكباب

    فيلم الارهاب والكباب لقي حملة شعواء في وقته رغم أن نعيش نبوءة الفيلم
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  38. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    الله فوووق

    وين الشعب المصري عن هالحكومة الفاشله دينيا واقتصاديا والله هذي الحكومه عميلة عصابه ما همها الا الاموال ما عليها يعيش والا يهلك الشعب المشكله الكبرى الدين لا يمسه شي اهم شي الدين
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  39. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    الارهاب و الكباب

    لكن فيلم الحشد فاز بينما فيلم الارهاب والكباب لم يفز
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  40. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    تأبط شراً

    يا جمال ....قل لي وصرح ان المهرجانات في العالم العربي كلها سياسية وما الفنون الا الة سياسية في يد صناع القرار
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  41. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    الارهاب و الكباب

    فيلم كان رائع
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  42. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    كلمة حق

    ياعيد ماعاد فيه شي مخبأ الشيعه فازوا بالمرتبه الاولى في الخيانه استحلت العراق وسوريا ولبنان واليمن بفعل خيانه الشيعه وهذا ديدنهم منذ الازل اول خيانه لعلي بن أبي طالب ومازالوا يلطمون
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  43. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    ههههههه
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  44. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    المسير

    ت ٣ صدق انك ابو حسوا !! قل لولى الله سبحانه اما المصريين هم محتلين من اسرائيل عن طريق الاقمار والتكنلوجيا والاقتصاد والمياه والجواسيس واكبر دليل من يمول سد النهضه مصر في طوع اسرائيل من زمن !
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  45. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ب على مسؤوليتي هم يتصلون على الناس ويعملون نفسهم انقطع الاتصال أو راح المتصل كنهم تأخرو عنه واتصال مصري حطوه كنه اتصال من الأردن وأكبر دليل هذاك اليوم اتصل مصري وقال شكرا لاتصالكم علي يمكن زل لسانه😂
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  46. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    شي لايعنيني

    وش السالفه بالضبط
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  47. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    من ناحيتي انا

    السيسي بفعلته هذه يعادي المسلمين والمسلمات من اهل السنة والجماعة الفرقة الناجية برحمتة الله عز وجل لانها على طريق القرآن والسنة والمطهرة .. والسيسي علباله بيقهر السعودية بفعلته هذه .
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  48. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    شفت ببرنامج على مسؤوليتي المذيع يقول ياشعب مصر اللي عاوز سكر يرسل لي رسالة ومن عيوني😂ياكذبوه ❗كل الشعب عاوز سكر هل تقدر عليهم كلهم وتقيب سكر❗
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  49. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    غازي بن شبيب

    اصلاً السينما حرام عند ناس فخلو الناس الاخرين****
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  50. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    لاحول ولاقوة إلا بالله الحشد الشيعي الإرهابي اللي قتل اطفال العراق السنة يفوزونه __يا أهل مصر السنة وين انتم عزالله بلادكم راحت
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  51. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    عيد

    ذا الخاشقجي يبي يلغي حاجة اسمها شيعة ماهذا المنطق لو تعامل الاخرين بنفس المنطق وتم الغاء حاجة اسمها سنة ماذا يكون الحال ستكون فتنة لاتنقطع تقضي على الطرفين وعلى مستقبل وامال اجيال واجيال في حياة كريمة
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  52. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    موج البحر

    ناس خربانه
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  53. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    معيض

    المصريين لسان حالهم حيثما يوجد الرز توجد الحياة
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  54. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    حساوي

    ستظل مصر ام الدنيا ولو لا مصر لاحتلت اسرائيل العرب
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  55. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    علي العمري

    شعب. ****** وربي. لا. كرمه. والعزه. مع. *****
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  56. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    تميم

    مخالف
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