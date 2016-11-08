سعودي يكتشف أن زوجته المغربية متزوجة برجل آخر بعقد رسمي بالدار البيضاء

صحيفة المرصد:تم القاء القبض على مغربية متزوجة من مواطن سعودي بتهمة ممارسة الشعوذة و لكن المفاجأة كانت بعد ذلك انه تم اكتشاف ان المغربية زوجته التي انجب منها ولدين انها متزوجة بشخص مغربي بعقد رسمي.
ووفقًا لصحيفة “الصباح” المغربية ألقت الشرطة المغربية القبض على الزوجة بتهمة الشعوذة وبعد التحقيق معها تبين أنها متزوجة برجلين في وقت واحد، أحدهما سعودي منذ 16 عامًا، ويزورها كل فترة في الدار البيضاء، والآخر مغربي منذ 7 سنوات، بعقد رسمي موثق لدى الجهات المعنية في الرباط.
وأضافت الصحيفة أن المتهمة تستخدم بطاقة هوية مزورة في الزواج الثاني و استغلت غياب زوجها السعودي، الذي يزورها من فترة لأخرى، للارتباط بالمغربي، فيما قرر الزوج السعودي مقاضاتها أمام المحاكم.
تعليقات ( 51 )
شر البلية مايضحكفيما قرر الزوج السعودي مقاضاتها أمام المحاكم.😃😂😃😂
سلطانيستاهل , تارك بنات عمه وبنات خاله ورايح للدار البيضاء خل الدار البيضاء تنفعك الحين ههههههه
ناساصار اللي مايتسماشي بعقد أجار منتهي بالتمليك ، تتركون الطهر العفيف المحلي ،وتبحثون عن *****، ويوقعكم الله في شر أعمالكم ،
ابو سليمانالرجل الفطن الغيور يعرف البير وغطاه ولكن *** والسحر لاعبه بعقول بعض الرجال والا الدين يقول عليك بذات الدين تربة يداك وبتعد عن خضراء الدمن المراه الجميله في منبت السوء
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرهذا بس اللي اكتشفه طيب هل دقق على تكافؤ النسب وهل فيها امراص وراثيه شعب مخه مقلوب فعلا لازم اذا اضطر للزواج لا يتزوج من برى وخوال عياله من هناك لازم ياخذ سعوديه مهما كانت تكون افضل
حبيليصتعليق 35 من العينات الشهب اللي ذكرت
مجرة التبانةتترك سيارتك في البر وتعطي مفتاحها للراعي واذا غبت يدوج بها في البران اذن أنت حمار تعتقد ما احد يسوقها غيرك؟! والمغرب شئ يغبن لكن الغباء المركب هذه احدى نتائجه.
اكذوبة النت مدح المغربياتكما تدين تدان يخون الزوجة السعودية ويتزوج بالدس مغربية وجاه الجزاء من جنس العمل خانتة المغربية بالدس مع مغربي ،مايضيع شي عند رب العالمين
تركيمن ترك داره قل مقداره
ابو أحمديا شباب والله ما فيه احسن من السعودية تربية صالحة ودين وخلق وعادات وتقاليد لن تجد امرأة تتحملك مثلها دع عنك ما ينشر في مواقع النت وأعلم أن المغربية ما تركت ابن بادها وتزوجتك الا لهدف مادي فقط
تووووتمتاكد ان الولدين منه اصلا؟
صريحهذا مسكين اخذ بنصيحة اللي يمدحون بالمغربيات يحسب ان كل المغربيات ملائكة
مـ،ـاݛــےمثل اللي تعدد بالصداقات وبالزملاء والسواقين والبياعين والمدير وتعرض وتتعرف بمواقع التواصل وبعدها تتجول معه بسيارته ومن استراحه لشقه لشاليه**** الخ
يستاهللا وتلقونه في كل مجلس وفي كل موقع جالس يمدح في المغربيات ويشجع على الزواج منهم مسكين مايدري انها متزوجة عليه مغربي من 7 سنوات لا ومشعوذة بعد ههههههههههه
ظامي اليلصدق.انك****السعودي.
حبيليصشكون معايا الكبيده ديالي احنا كنموت بيكي دابا.. اظن الموضوع مألفته اسبانية شهبا
😱مادامت مشعوذة اكيد انها ساحره الأخ السعودي
ابو سامرقليل زوجين بس والغبي السعودي يزورها كل فترة ع باله جالسة على ذكراه قيس الملوح 😂
اللهم لاشماتهيستاهلون عساهن ياخذونهم لحم ويرمونهم عظم ،،، يبخلون على امهاتهم وزوجاتهم واخواتهم واخرتها يصرفونها على هذه الاشكال
عمور الكيوتتحبني بزاف بزاف
انتبهوا من الشعوذه والسحرلولا الشعوذه والسحر ماقدروا عليهم
ياكثر المغفليناصلا السعودي هو الوحيد اللي ينضحك عليه يسحبون فلوسه وهو مايشوف الطريق
حرف منصفهذي شغلتهن حتى هنا الجمع والضرب والقسمه والمغروض الدوله من تطلق وحده ترسلها بلدها ما تخليها تفتح بار رجال وتحت مسمى مواطنه اقسم بالله يتزوجن وتستولي ع بيت الرجال ثم تطلقه وتجلس بالبلد تصيد غيره
ريممو اول سعودي ولا اخر سعودي تضحك عليه مغربية 😂😂
عيسىاللي يخالف الأنظمة ويتزوج من الخارج بدون تصريح وبدون موافقة من وزارة الداخلية ويسافر ويتزوج من تحت لتحت يستاهل ما يجيه وقليل في حقه اللهم لا شماته
Sofianبس واحد ...كويس اذا وحد فقط غيرك
أبو صالحنسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا واﻵخرة
جنوبية..🌻🌻سعودي ههههههههه دايم كذا اللهم لا شماتة
فاهمعادي تجمعهم العروبة
فهد العرمانيالحمد لله الذي امدنا بالشريعة الاسلامية ، وهذي الحالة بالمغرب يوجدها اعظم واهول منها بسبب انتشار الطائفة الليبرالية بالمغرب
زمان الصمتيستاهل هو وكل ذكر **** يمدح المغربيات ويسب بنات بلده علشان يرضي المغربيات
الله لايبلانامتزوجه عليه واحد مغربي **** !!! يستاهل هو اللي راح لها برجوله
اوركيديستاهل
الحقبانيعلم هل ممكن ان يحصل هنا في السعوديه مثل هذه ليش ممكن يكون الانه الاسف هنا ليس مربوط بالحاسب الالي اتمان أي ماذن نكحه يكون معه جهاز للتوب ويكون مربوط بالحوال المدينه الانه ممكن يكون محلل او متزوج با
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
زيادهههههههههه يستاهل ماجاه من طلع من داره قل مقداره
حساويهذا الي قدرت عليه تقاضيها بالمحاكم الله يرحم الشيخ جدعان بس