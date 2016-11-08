سعودي يكتشف أن زوجته المغربية متزوجة برجل آخر بعقد رسمي بالدار البيضاء

صحيفة المرصد:تم القاء القبض على مغربية متزوجة من مواطن سعودي بتهمة ممارسة الشعوذة و لكن المفاجأة كانت بعد ذلك انه تم اكتشاف ان المغربية زوجته التي انجب منها ولدين انها متزوجة بشخص مغربي بعقد رسمي.

ووفقًا لصحيفة “الصباح” المغربية ألقت الشرطة المغربية القبض على الزوجة بتهمة الشعوذة وبعد التحقيق معها تبين أنها متزوجة برجلين في وقت واحد، أحدهما سعودي منذ 16 عامًا، ويزورها كل فترة في الدار البيضاء، والآخر مغربي منذ 7 سنوات، بعقد رسمي موثق لدى الجهات المعنية في الرباط.

وأضافت الصحيفة أن المتهمة تستخدم بطاقة هوية مزورة في الزواج الثاني و استغلت غياب زوجها السعودي، الذي يزورها من فترة لأخرى، للارتباط بالمغربي، فيما قرر الزوج السعودي مقاضاتها أمام المحاكم.