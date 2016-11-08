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سعودي يكتشف أن زوجته المغربية متزوجة برجل آخر بعقد رسمي بالدار البيضاء

8 نوفمبر, 2016 , 22:58 م
سعودي يكتشف أن زوجته المغربية متزوجة برجل آخر بعقد رسمي بالدار البيضاء
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صحيفة المرصد:تم القاء القبض على مغربية متزوجة من مواطن سعودي بتهمة ممارسة الشعوذة و لكن المفاجأة كانت بعد ذلك انه تم اكتشاف ان المغربية زوجته التي انجب منها ولدين انها متزوجة بشخص مغربي بعقد رسمي.

ووفقًا لصحيفة “الصباح” المغربية ألقت الشرطة المغربية القبض على الزوجة بتهمة الشعوذة وبعد التحقيق معها تبين أنها متزوجة برجلين في وقت واحد، أحدهما سعودي منذ 16 عامًا، ويزورها كل فترة في الدار البيضاء، والآخر مغربي منذ 7 سنوات، بعقد رسمي موثق لدى الجهات المعنية في الرباط.

وأضافت الصحيفة أن المتهمة تستخدم بطاقة هوية مزورة في الزواج الثاني و استغلت غياب زوجها السعودي، الذي يزورها من فترة لأخرى، للارتباط بالمغربي، فيما قرر الزوج السعودي مقاضاتها أمام المحاكم.



تعليقات ( 51 )

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  1. 51
    9 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    ولا زلنا ننصح بالظفر بالجمال المغربي الفتان ولا نصدق ما يقال ففرق بين المغربية وظلها الأسبانية😍
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  2. 50
    9 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    شر البلية مايضحك

    فيما قرر الزوج السعودي مقاضاتها أمام المحاكم.😃😂😃😂
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  3. 49
    9 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    الأسبانيه ما حبكت القصة زين ههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  4. 48
    9 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    سلطان

    يستاهل , تارك بنات عمه وبنات خاله ورايح للدار البيضاء خل الدار البيضاء تنفعك الحين ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 47
    9 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    حلبليص ان شاء الله يصير لك زي هذا المسكين المضحوك عليه وبالعافيه هههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(11)
  6. 46
    9 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    ناسا

    صار اللي مايتسماشي بعقد أجار منتهي بالتمليك ، تتركون الطهر العفيف المحلي ،وتبحثون عن *****، ويوقعكم الله في شر أعمالكم ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 45
    9 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    عندنا وعندهم خير فنحن لسنا شعب ملائكي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  8. 44
    9 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    ابو سليمان

    الرجل الفطن الغيور يعرف البير وغطاه ولكن *** والسحر لاعبه بعقول بعض الرجال والا الدين يقول عليك بذات الدين تربة يداك وبتعد عن خضراء الدمن المراه الجميله في منبت السوء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 43
    9 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    هذا بس اللي اكتشفه طيب هل دقق على تكافؤ النسب وهل فيها امراص وراثيه شعب مخه مقلوب فعلا لازم اذا اضطر للزواج لا يتزوج من برى وخوال عياله من هناك لازم ياخذ سعوديه مهما كانت تكون افضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  10. 42
    9 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    حبيليص

    تعليق 35 من العينات الشهب اللي ذكرت
    لا يعجبني(24) اعجبني(5)
  11. 41
    9 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    اي واحد ياخذ من غير بنت بلده مافيه خير ويستاهل مايجيه . السعوديات الاصيلات اذا سلموا من مصاحبة الاجنبيات ******وتركوا تقليد الغرب يصير مافي مثلهم وينحطون على الراس
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  12. 40
    9 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    تصرف على المحروس المغربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 39
    9 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    محد قال له يتزوج من هذاي البلاد معروفين بالشعوذه تبي تشفط فلوسه وتستفيد وتصرف عللا المحروس المغربي الله يعافيها ولا يبلانا يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  14. 38
    9 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    مجرة التبانة

    تترك سيارتك في البر وتعطي مفتاحها للراعي واذا غبت يدوج بها في البران اذن أنت حمار تعتقد ما احد يسوقها غيرك؟! والمغرب شئ يغبن لكن الغباء المركب هذه احدى نتائجه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 37
    9 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    اكذوبة النت مدح المغربيات

    كما تدين تدان يخون الزوجة السعودية ويتزوج بالدس مغربية وجاه الجزاء من جنس العمل خانتة المغربية بالدس مع مغربي ،مايضيع شي عند رب العالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  16. 36
    8 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    تركي

    من ترك داره قل مقداره
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 35
    8 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    حبيليص تتهم بناتنا بتاليف القصه الله يبتليك بلوه ماتطيق حملها حسبي الله عليك
    لا يعجبني(3) اعجبني(14)
  18. 34
    8 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    هههههههههه 16 عام يصرف عليها وعلى اهلها وعلى زوجها الثاني ههههههههه اللهم لا شماته
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  19. 33
    8 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    ابو أحمد

    يا شباب والله ما فيه احسن من السعودية تربية صالحة ودين وخلق وعادات وتقاليد لن تجد امرأة تتحملك مثلها دع عنك ما ينشر في مواقع النت وأعلم أن المغربية ما تركت ابن بادها وتزوجتك الا لهدف مادي فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(17)
  20. 32
    8 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    تووووت

    متاكد ان الولدين منه اصلا؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 31
    8 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    صريح

    هذا مسكين اخذ بنصيحة اللي يمدحون بالمغربيات يحسب ان كل المغربيات ملائكة
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  22. 30
    8 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    مـ،ـاݛــے

    مثل اللي تعدد بالصداقات وبالزملاء والسواقين والبياعين والمدير وتعرض وتتعرف بمواقع التواصل وبعدها تتجول معه بسيارته ومن استراحه لشقه لشاليه**** الخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 29
    8 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    يستاهل

    لا وتلقونه في كل مجلس وفي كل موقع جالس يمدح في المغربيات ويشجع على الزواج منهم مسكين مايدري انها متزوجة عليه مغربي من 7 سنوات لا ومشعوذة بعد ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  24. 28
    8 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    ظامي اليل

    صدق.انك****السعودي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    حبيليص

    شكون معايا الكبيده ديالي احنا كنموت بيكي دابا.. اظن الموضوع مألفته اسبانية شهبا
    لا يعجبني(29) اعجبني(1)
  26. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    اللي يتشمتون تراها ساحرته يعني مسكين الرجال ما بيده شي ودامها ساحرته فهي مئة بالمئة متزوجته مصلحه والدليل متزوجه مغربي غيره وطول ذي السنين تشفط منه اي طلب منها مارح يرفضه يصرف عليها وعلى اهلها
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  27. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    😱

    مادامت مشعوذة اكيد انها ساحره الأخ السعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    ابو سامر

    قليل زوجين بس والغبي السعودي يزورها كل فترة ع باله جالسة على ذكراه قيس الملوح 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    اللهم لاشماته

    يستاهلون عساهن ياخذونهم لحم ويرمونهم عظم ،،، يبخلون على امهاتهم وزوجاتهم واخواتهم واخرتها يصرفونها على هذه الاشكال
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  30. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    عمور الكيوت

    تحبني بزاف بزاف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    انتبهوا من الشعوذه والسحر

    لولا الشعوذه والسحر ماقدروا عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    ياكثر المغفلين

    اصلا السعودي هو الوحيد اللي ينضحك عليه يسحبون فلوسه وهو مايشوف الطريق
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)
  33. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    حرف منصف

    هذي شغلتهن حتى هنا الجمع والضرب والقسمه والمغروض الدوله من تطلق وحده ترسلها بلدها ما تخليها تفتح بار رجال وتحت مسمى مواطنه اقسم بالله يتزوجن وتستولي ع بيت الرجال ثم تطلقه وتجلس بالبلد تصيد غيره
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  34. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    ريم

    مو اول سعودي ولا اخر سعودي تضحك عليه مغربية 😂😂
    لا يعجبني(3) اعجبني(9)
  35. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    مسكين مضحوك عليهم اصلا مايروح ياخذ من هناك الا اللي مالقي واحده ترضى فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  36. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    عيسى

    اللي يخالف الأنظمة ويتزوج من الخارج بدون تصريح وبدون موافقة من وزارة الداخلية ويسافر ويتزوج من تحت لتحت يستاهل ما يجيه وقليل في حقه اللهم لا شماته
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  37. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    Sofian

    بس واحد ...كويس اذا وحد فقط غيرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    أبو صالح

    نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا واﻵخرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    يستاهل 16 سنه يصرف عليها هي وزوجها الثاني
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  40. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    جنوبية..🌻🌻

    سعودي ههههههههه دايم كذا اللهم لا شماتة
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  41. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    بلاد الشعوذه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  42. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    يستاهلون كلهم الذكور اللي عندنا مضحكوك عليهم هناك الشعوذه
    لا يعجبني(3) اعجبني(11)
  43. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    فاهم

    عادي تجمعهم العروبة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  44. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    فهد العرماني

    الحمد لله الذي امدنا بالشريعة الاسلامية ، وهذي الحالة بالمغرب يوجدها اعظم واهول منها بسبب انتشار الطائفة الليبرالية بالمغرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    زمان الصمت

    يستاهل هو وكل ذكر **** يمدح المغربيات ويسب بنات بلده علشان يرضي المغربيات
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  46. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    الله لايبلانا

    متزوجه عليه واحد مغربي **** !!! يستاهل هو اللي راح لها برجوله
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  47. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    اوركيد

    يستاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  48. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    الحقباني

    علم هل ممكن ان يحصل هنا في السعوديه مثل هذه ليش ممكن يكون الانه الاسف هنا ليس مربوط بالحاسب الالي اتمان أي ماذن نكحه يكون معه جهاز للتوب ويكون مربوط بالحوال المدينه الانه ممكن يكون محلل او متزوج با
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    زياد

    هههههههههه يستاهل ماجاه من طلع من داره قل مقداره
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  51. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    حساوي

    هذا الي قدرت عليه تقاضيها بالمحاكم الله يرحم الشيخ جدعان بس
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)

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