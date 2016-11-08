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شاهد: كيف كانت نهاية حوثي حاول خداع جندي سعودي بتقليد أصوات الطيور؟

8 نوفمبر, 2016 , 23:15 م
شاهد: كيف كانت نهاية حوثي حاول خداع جندي سعودي بتقليد أصوات الطيور؟
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صحيفة المرصد: تداول نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقناص من جماعة الحوثي الانقلابية وهو يحاول خداع الجنود السعوديين.

وحاول القناص “الانقلابي” تقليد أصوات الطيور لخداع الجنود السعوديين، إلا أن أحد الجنود تمكن من اكتشاف الخدعة.

وعقب اكتشاف المكيدة، أطلق قناص سعودي النار على “الانقلابي” وتمكن من القضاء عليه.



تعليقات ( 57 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 57
    9 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    ابو محمد

    اتمنى ان يكون المقطع حقيقي /////// لكن الواضح انه تمثيل
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  2. 56
    9 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    كونان 2016

    وقسم تمثيل في تمثيل ومن مشى عليه المقطع انه حقيقي فما يعرف من الحرب الا اسمها . اللهم انا استودعناك اخواننا المرابطين وانت الذي لا تضيع ودائعك
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  3. 55
    9 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    يقلد صوت وبر وليس صوت طيور
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  4. 54
    9 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    خبير كبير

    عندي كم سوال وسيم لايظهر عليه اثر الشمس بعدالتدحرج مافيه اي اثر اللاصابه او الدما بعدين الرجال مقابل له في مكان مغلق من الخلف تدحرج المصاب فيه نوع من التمثيل المسافه بعيده كيف يصل الصوت بوضوح
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  5. 53
    9 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    يقلد صوت وبر
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  6. 52
    9 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    الثقفي

    الله يهلك الحوثه اذناب المجوس والصهاينه كلاب النار وجهنم
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  7. 51
    9 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    الثقفي

    قال طير قال فرخ المجوس وطيروا روحك الاشاوس هههههه حتى تصير طير من طيور جهنم
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  8. 50
    9 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    الثقفي

    ههههههه ت ٢٤ يالمجوسي وين راحت ٦٠ مليار اللي عند محروقكم وتقول معدمين ياحاقد
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  9. 49
    9 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    الثقفي

    ت ٢٤ موت بغيظك كيف تقول معدمين المحروق والحوثه اجل فيران المجوسيه وفلوسها واسلحتها وين راحت ماهي اللي تدعم الحوثه وترسل لهم صواريخ ومدربين ومانفعت مع *****
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  10. 48
    9 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    حسين السبيعي

    تسلم يمين البطل والله يرحم بطن جابته وشايب رباهـ
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  11. 47
    9 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    الراصد

    بطل من ابطالنا الله يسلم يده ولاهوغريب على أبناء التوحيد
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  12. 46
    9 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    رايقة وفايقة

    اجل طير ان شاء الله انك طير من طيور جهنم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 45
    9 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    الظاهر تعليقي الأول ما اعجب المشرف على الموضوع؟!؟. شكلهم شباب فاضي يبغون يسوون اكشن. ياليت من يمسكهم ويرسلهم للحد صح حتى نشوف وش نهايتها معهم. اللهم انصر وثبت جندنا المرابطين على الحد واعز دولتنا.
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  14. 44
    9 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    على الله

    منجد مانفهم انتم بس تفهمون بل قوه هي
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  15. 43
    9 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    عوافى عليك يابطل من أبطال التوحيد هكذا يكون الرجال ولا فلا ما دام الله معنا وهؤلاء الأبطال على الحدود فنحمد الله أمن بلادنا فى خير واطمئنان بارك الله فيكم وحفظكم وردكم سالمين غانمين وداحرين للاعداء
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  16. 42
    9 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    نبراس

    كامل فخرنا كبير بابطال قواتنا المسلحه فى جميع انحاء الوطن الغالى ********
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  17. 41
    9 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    قلم ايران يستخدم التقيه نعنبو هالشوارب
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  18. 40
    9 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    ريم

    والله الحوثيين **** قلوبهم سودا
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  19. 39
    8 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    دحوم1

    على مين تلعبها علينا وحنا جنود سلمان الحزم خل التقليد ***** ينفعك
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  20. 38
    8 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    فرح

    **** .الله ينصر جنودنا البواسل الذي ابدو شجاعتهم على الحد الجنوبي
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  21. 37
    8 نوفمبر, 2016 , 23:54 م
    عدد التعليقات:15297

    قلم الحقيقه

    ملعون الوالدين لعنة الله عليه وعلى من أرسله محطوط كطعم سام لجنودنا الأبطال على حدنا الجنوبي حتى اما يقتربون منه للاستطلاع على الصوت أو مصدره وخنازيره الأخرى جاهزة للقنص واطلاق النار بالقرب منه .
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  22. 36
    8 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    ابراهيم

    خوش حرب هههههههههههه
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  23. 35
    8 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    ودنا بس المقطع ؟ واضح
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  24. 34
    8 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    ام محمد

    كفؤ سلمت يداك يالذيب .
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  25. 33
    8 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    مها

    ياحلو الحوثي وسيم يهبل
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  26. 32
    8 نوفمبر, 2016 , 23:47 م
    عدد التعليقات:515

    ابونواف...

    ت٢٠زائر- شكلك تعيش بزمن غير الزمن تابع نشرات وسيط على الاقل ...انت مشكك ولكن مت غيضاً على من طفس ابومصلفح مانسمع كلنا مسلمين الا اذاتم القضاء على عفاشي اوحوثي لابد ان تطهر الحدود ممايعلق بها من خبث
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  27. 31
    8 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    عزة وطن

    ابو مصلفح عزالله انك خنبوقه وانت وفلسطيني خرطي
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  28. 30
    8 نوفمبر, 2016 , 23:46 م
    عدد التعليقات:15297

    قلم الحقيقه

    كفـــــــــــــــــو لالالالالالالالالاشلت يمينك .حطيتها بين عيونه الحول هالبريعصي الملعون. كفــــــــــــــو أبطال ونشامى الوطن أسود المملكة على الحد الجنوبي أسكتم فحيح ثعبان العدو الحوثي السام.
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  29. 29
    8 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    عزة وطن

    24 -2 خنبوقه
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  30. 28
    8 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    أبو مصلفح الرياض

    والله مرة شفت مقطع زعلني جندي سعودي صالح ومعاه خويه ماسكين جثة مقاتل يمني(يقولوا حوثي)وطلعوا إبر من جيبه الزبدة الجندي السعودي يقول للجثة إنقلع والجثة ماتحركت تخيلوا سعودي يقول انقلع وماتحركت الجثة
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  31. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    ماجد

    الله أكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    ريم

    عز الله ان هذا الجندي السعودي ذيب
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  33. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    محمد

    تقول بريعصي مدعوس بنعال
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  34. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    أبو مصلفح الرياض

    هههههههههه والله العظيم مضحك الموضوع يارجال عندنا وعندكم خير الله يصلح الحال شيلات وأغاني ومدري وشو وآخر شيء حرب مع عصابة الحوثي وعفاش المعدمين اللي ماعندهم ميزانيات أسلحة القاتل والمقتول مسلمين ههههه
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  35. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    محمد

    خنبوقة متنكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    متابع المرصد

    ليتني شاعر ياسنايدي انظم لك قصيده ياذيبان عالجة الحوثي خادم المجوسي ببندق ماخطت جيفته لعنة الله عليه انشهد ذيبان يابطل خشمك الله يحفظك يارب
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  37. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    خالد

    هههههههههه بردتو قلبي
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  38. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    زائر

    وش نوع الناظور الي يجيب حتى الصوت
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  39. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    بدل ما نكبر صارنا نحط شيلة ناس مريضة ضعيفة الايمان
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  40. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    ابوفهد 22

    هذا البطل لا قالوا بطل ..شبابنا بعضهم يفحط مع بنت واللي يرقص مع بنت على البي ام . والله حتى لو انا راعي خراب لاستحي من نفسي لما اشاهدك تقف موقف الصحابة في بدر واحد والخندق كلها جهاد وان اختلف الزمن
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  41. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    ماجد الجهني

    تسلم يمينك ي الذيب
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  42. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    ابوفهد 22

    ياحظك بأجر الجهاد .. ويااااحظك باجر الرباط .. وياحظ عينك تحرس في سبيل الله. كلنا بنموت . لكن من هو اللي فينا بيجي في صحيفته مثلك.. ياااااااااحظكم يالمرابطين والمجاهدين في الحد الجنوبي .. الله ينصركم
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  43. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    ماجد الجهني

    تسلم يمينك ي الذيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 23:29 م
    عدد التعليقات:515

    ابونواف...

    تسلم يدك يابطل قنصت هذا المندس على حدودنا وهذا مصير كل من يتجه للحدود السعوديه بقصد الاعتداء عليها بشر اوارض اوتخريب او اعلامياً ومن يقول الشيلات وكرهها ترى الحوثي وجنود المرقوع يحمسون مقاتليهم ب..
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  45. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    ابوسالم

    *** يمينك يابطل
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  46. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  47. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    طريخم نابلسي

    غرد على خراب عشه
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  48. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    الله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    كلمة حق

    سنايدي بيض الله وجهك حوثي جيفه الكلاب افضل منه باع دينه ووطنه لإيران المجوسيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    ابوساره

    كفو لا عدمناك تسلم يمينك
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  51. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    كاشفك وداعسك

    انا افداك .. لا عدمتك
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  52. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    المهااا

    الله أكبررر ...الله يرحم ام جابتك ولاشلت يمينك يابطل .. الله ينصر جنودنا البواسل ويرينا في الحوثه والمجوس عجائب قدرته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    اكره الشيلات لاتعليق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    واضح انه حقيقي أبد ماهو تمثيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  55. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    المسير

    حجة يمينك يابطل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    فلسطيني حر

    ابو يمن ما يبطلوا حركات الهبل حتى في الحرب
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  57. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    Sofian

    اعوذ بالله ... حتى ولو كان عدو فلا شماته في الموت ...هذا ما امر به محمد ابن عبدالله عليه الصلاة والسلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)

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