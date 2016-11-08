شاهد: كيف كانت نهاية حوثي حاول خداع جندي سعودي بتقليد أصوات الطيور؟

صحيفة المرصد: تداول نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقناص من جماعة الحوثي الانقلابية وهو يحاول خداع الجنود السعوديين.
وحاول القناص “الانقلابي” تقليد أصوات الطيور لخداع الجنود السعوديين، إلا أن أحد الجنود تمكن من اكتشاف الخدعة.
وعقب اكتشاف المكيدة، أطلق قناص سعودي النار على “الانقلابي” وتمكن من القضاء عليه.
تعليقات ( 57 )
ابو محمداتمنى ان يكون المقطع حقيقي /////// لكن الواضح انه تمثيل
كونان 2016وقسم تمثيل في تمثيل ومن مشى عليه المقطع انه حقيقي فما يعرف من الحرب الا اسمها . اللهم انا استودعناك اخواننا المرابطين وانت الذي لا تضيع ودائعك
خبير كبيرعندي كم سوال وسيم لايظهر عليه اثر الشمس بعدالتدحرج مافيه اي اثر اللاصابه او الدما بعدين الرجال مقابل له في مكان مغلق من الخلف تدحرج المصاب فيه نوع من التمثيل المسافه بعيده كيف يصل الصوت بوضوح
الثقفيالله يهلك الحوثه اذناب المجوس والصهاينه كلاب النار وجهنم
الثقفيقال طير قال فرخ المجوس وطيروا روحك الاشاوس هههههه حتى تصير طير من طيور جهنم
الثقفيههههههه ت ٢٤ يالمجوسي وين راحت ٦٠ مليار اللي عند محروقكم وتقول معدمين ياحاقد
الثقفيت ٢٤ موت بغيظك كيف تقول معدمين المحروق والحوثه اجل فيران المجوسيه وفلوسها واسلحتها وين راحت ماهي اللي تدعم الحوثه وترسل لهم صواريخ ومدربين ومانفعت مع *****
حسين السبيعيتسلم يمين البطل والله يرحم بطن جابته وشايب رباهـ
الراصدبطل من ابطالنا الله يسلم يده ولاهوغريب على أبناء التوحيد
رايقة وفايقةاجل طير ان شاء الله انك طير من طيور جهنم
شاآآآايب من جبل عسيرالظاهر تعليقي الأول ما اعجب المشرف على الموضوع؟!؟. شكلهم شباب فاضي يبغون يسوون اكشن. ياليت من يمسكهم ويرسلهم للحد صح حتى نشوف وش نهايتها معهم. اللهم انصر وثبت جندنا المرابطين على الحد واعز دولتنا.
على اللهمنجد مانفهم انتم بس تفهمون بل قوه هي
نبراسكامل فخرنا كبير بابطال قواتنا المسلحه فى جميع انحاء الوطن الغالى ********
ريموالله الحوثيين **** قلوبهم سودا
دحوم1على مين تلعبها علينا وحنا جنود سلمان الحزم خل التقليد ***** ينفعك
فرح**** .الله ينصر جنودنا البواسل الذي ابدو شجاعتهم على الحد الجنوبي
عدد التعليقات:15297
قلم الحقيقهملعون الوالدين لعنة الله عليه وعلى من أرسله محطوط كطعم سام لجنودنا الأبطال على حدنا الجنوبي حتى اما يقتربون منه للاستطلاع على الصوت أو مصدره وخنازيره الأخرى جاهزة للقنص واطلاق النار بالقرب منه .
ابراهيمخوش حرب هههههههههههه
ام محمدكفؤ سلمت يداك يالذيب .
مهاياحلو الحوثي وسيم يهبل
عدد التعليقات:515
ابونواف...ت٢٠زائر- شكلك تعيش بزمن غير الزمن تابع نشرات وسيط على الاقل ...انت مشكك ولكن مت غيضاً على من طفس ابومصلفح مانسمع كلنا مسلمين الا اذاتم القضاء على عفاشي اوحوثي لابد ان تطهر الحدود ممايعلق بها من خبث
عزة وطنابو مصلفح عزالله انك خنبوقه وانت وفلسطيني خرطي
عدد التعليقات:15297
قلم الحقيقهكفـــــــــــــــــو لالالالالالالالالاشلت يمينك .حطيتها بين عيونه الحول هالبريعصي الملعون. كفــــــــــــــو أبطال ونشامى الوطن أسود المملكة على الحد الجنوبي أسكتم فحيح ثعبان العدو الحوثي السام.
عزة وطن24 -2 خنبوقه
أبو مصلفح الرياضوالله مرة شفت مقطع زعلني جندي سعودي صالح ومعاه خويه ماسكين جثة مقاتل يمني(يقولوا حوثي)وطلعوا إبر من جيبه الزبدة الجندي السعودي يقول للجثة إنقلع والجثة ماتحركت تخيلوا سعودي يقول انقلع وماتحركت الجثة
ماجدالله أكبر
ريمعز الله ان هذا الجندي السعودي ذيب
محمدتقول بريعصي مدعوس بنعال
أبو مصلفح الرياضهههههههههه والله العظيم مضحك الموضوع يارجال عندنا وعندكم خير الله يصلح الحال شيلات وأغاني ومدري وشو وآخر شيء حرب مع عصابة الحوثي وعفاش المعدمين اللي ماعندهم ميزانيات أسلحة القاتل والمقتول مسلمين ههههه
محمدخنبوقة متنكر
متابع المرصدليتني شاعر ياسنايدي انظم لك قصيده ياذيبان عالجة الحوثي خادم المجوسي ببندق ماخطت جيفته لعنة الله عليه انشهد ذيبان يابطل خشمك الله يحفظك يارب
خالدهههههههههه بردتو قلبي
زائروش نوع الناظور الي يجيب حتى الصوت
ابوفهد 22هذا البطل لا قالوا بطل ..شبابنا بعضهم يفحط مع بنت واللي يرقص مع بنت على البي ام . والله حتى لو انا راعي خراب لاستحي من نفسي لما اشاهدك تقف موقف الصحابة في بدر واحد والخندق كلها جهاد وان اختلف الزمن
ماجد الجهنيتسلم يمينك ي الذيب
ابوفهد 22ياحظك بأجر الجهاد .. ويااااحظك باجر الرباط .. وياحظ عينك تحرس في سبيل الله. كلنا بنموت . لكن من هو اللي فينا بيجي في صحيفته مثلك.. ياااااااااحظكم يالمرابطين والمجاهدين في الحد الجنوبي .. الله ينصركم
ماجد الجهنيتسلم يمينك ي الذيب
عدد التعليقات:515
ابونواف...تسلم يدك يابطل قنصت هذا المندس على حدودنا وهذا مصير كل من يتجه للحدود السعوديه بقصد الاعتداء عليها بشر اوارض اوتخريب او اعلامياً ومن يقول الشيلات وكرهها ترى الحوثي وجنود المرقوع يحمسون مقاتليهم ب..
ابوسالم*** يمينك يابطل
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
طريخم نابلسيغرد على خراب عشه
كلمة حقسنايدي بيض الله وجهك حوثي جيفه الكلاب افضل منه باع دينه ووطنه لإيران المجوسيه
ابوسارهكفو لا عدمناك تسلم يمينك
كاشفك وداعسكانا افداك .. لا عدمتك
المهاااالله أكبررر ...الله يرحم ام جابتك ولاشلت يمينك يابطل .. الله ينصر جنودنا البواسل ويرينا في الحوثه والمجوس عجائب قدرته
المسيرحجة يمينك يابطل
فلسطيني حرابو يمن ما يبطلوا حركات الهبل حتى في الحرب
Sofianاعوذ بالله ... حتى ولو كان عدو فلا شماته في الموت ...هذا ما امر به محمد ابن عبدالله عليه الصلاة والسلام