شاهد: كيف كانت نهاية حوثي حاول خداع جندي سعودي بتقليد أصوات الطيور؟

صحيفة المرصد: تداول نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقناص من جماعة الحوثي الانقلابية وهو يحاول خداع الجنود السعوديين.

وحاول القناص “الانقلابي” تقليد أصوات الطيور لخداع الجنود السعوديين، إلا أن أحد الجنود تمكن من اكتشاف الخدعة.

وعقب اكتشاف المكيدة، أطلق قناص سعودي النار على “الانقلابي” وتمكن من القضاء عليه.