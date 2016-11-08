صحيفة المرصد:شغل الفنان المصري عادل إمام، الرأي العام التونسي، بعد مشاركته كضيف شرف في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي.
عادل إمام، فاجأ إحدى مذيعات المهرجان المقامة فعالياته في مدينة صفاقس التونسية باحتضانها وتقبيلها بطريقته الشهيرة في أعماله الفنية.
الفنان المصري، أثناء تسلمه جائزته قام بمصافحة مكرميه، وعندما جاء الدور على مذيعة الحفل قام بجذبها نحوه وعانقها أكثر من مرة بطريقة كوميدية وقبلها، وسط ذهول كبير من المذيعة، ولكن المسرح قابل الموقف بالضحك والتصفيق.
وكان عادل إمام، قد تلقى تكريمًا خاصًا من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والذي خاطبه بالفرنسية خلال التكريم ليرد عليه عادل إمام قائلًا: «البيت عندنا كله بيتكلم فرنسي وأول ما يتكلموا كدا أعرف انهم بيشتموني على طول»، وسط ضحك الرئيس وكل المحيطين.
بالفيديو: عادل إمام يفاجئ مذيعة تونسية باحتضانها وتقبيلها بمهرجان قرطاج
صحيفة المرصد:شغل الفنان المصري عادل إمام، الرأي العام التونسي، بعد مشاركته كضيف شرف في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي.
تعليقات ( 20 )
لا زال عادل امامهو نجم الكوميديا العربية ورصيده الفني سيمتد لأجيال القادمة ومن الصعب عمل تاريخ مثل تاريخ عادل امام . تحياتي له
بربروسامازال الزعيم معلم بوس .. عادل أمام هو من علم العالم العربي فن البوس والقبلات
الراصدهههههه صورة مع التحيه لتونسيه هي الساعة كم ياقدعان
شيعي برونزيالساعه كم
ضمير الناسمبروك فوزهلري حلمت انهافازت وان الامام عادل باسها***
عالم غريبفهدالجويان وانت ليش تشوف افلامه ليش ما تغض بصرك عما حرم الله النظر اليه ؟؟
ضمير الناسمزحه هسى بيجيك ابوكشره ويقول ليه يبوسها***
ضمير الناسالله يسعدك كثرمافرحت واسعدت من البشرايه الداعيه العظيم ايه الامام العادل***
ابو طلق******** وهو باق يبوس ويحضن لكن من شب على شي شاب عليه وذا مبلغه من القيم
ابو طلقمخالف
الشنبريمازال عبيط ومحظوظ بالبوووس والررص 👊
الحق ينقال مهما كانوفقك الله يا عادل إمام وأدام عليك الصحه والعافية اسال الله ان يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كم اسعدتنا واضحكتنا ونقلت واقعنا المولم يا زعيم الشعوب
البرق الخاطف😃 مجرم
فهدالجويانذا الشايب مازال فيه حيل يبوس قطع الممثلات المصريات بالبوس في زمنه منهم من مات ومنهم العجائز الان ولم يتوب
ليه كيذابأي حق يابيه تعمل كذا
خالدبيبصبص بيضمضم بيبوس بيهزر المصيبة الناس بتضحك وبتصفق هذا مش تحرش