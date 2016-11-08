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بالفيديو: عادل إمام يفاجئ مذيعة تونسية باحتضانها وتقبيلها بمهرجان قرطاج

8 نوفمبر, 2016 , 23:34 م
بالفيديو: عادل إمام يفاجئ مذيعة تونسية باحتضانها وتقبيلها بمهرجان قرطاج
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صحيفة المرصد:شغل الفنان المصري عادل إمام، الرأي العام التونسي، بعد مشاركته كضيف شرف في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي.
عادل إمام، فاجأ إحدى مذيعات المهرجان المقامة فعالياته في مدينة صفاقس التونسية باحتضانها وتقبيلها بطريقته الشهيرة في أعماله الفنية.
الفنان المصري، أثناء تسلمه جائزته قام بمصافحة مكرميه، وعندما جاء الدور على مذيعة الحفل قام بجذبها نحوه وعانقها أكثر من مرة بطريقة كوميدية وقبلها، وسط ذهول كبير من المذيعة، ولكن المسرح قابل الموقف بالضحك والتصفيق.
وكان عادل إمام، قد تلقى تكريمًا خاصًا من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والذي خاطبه بالفرنسية خلال التكريم ليرد عليه عادل إمام قائلًا: «البيت عندنا كله بيتكلم فرنسي وأول ما يتكلموا كدا أعرف انهم بيشتموني على طول»، وسط ضحك الرئيس وكل المحيطين.



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    ماعليش تخيلها يسرا
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  2. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    لا زال عادل امام

    هو نجم الكوميديا العربية ورصيده الفني سيمتد لأجيال القادمة ومن الصعب عمل تاريخ مثل تاريخ عادل امام . تحياتي له
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  3. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    بربروسا

    مازال الزعيم معلم بوس .. عادل أمام هو من علم العالم العربي فن البوس والقبلات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    **** افتكرها يقلبه خضر
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  5. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    الراصد

    هههههه صورة مع التحيه لتونسيه هي الساعة كم ياقدعان
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  6. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    اللهم لا شماته الله يعافيه ويهديه ولا يبلانا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  7. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    شيعي برونزي

    الساعه كم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    ضمير الناس

    مبروك فوزهلري حلمت انهافازت وان الامام عادل باسها***
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  9. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    عالم غريب

    فهدالجويان وانت ليش تشوف افلامه ليش ما تغض بصرك عما حرم الله النظر اليه ؟؟
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  10. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    هذا هو المستنقع الآسن لمن يسمون أهل الفن لا دين ولا حياء هذا المهرج الذي يهزأ بأهل السنة والملتزمبن بالشرع بوس وأحضان لامرأة لا تحل له وأمام مجموعة من التيوس والعنزات .
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  11. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    ضمير الناس

    مزحه هسى بيجيك ابوكشره ويقول ليه يبوسها***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    ضمير الناس

    الله يسعدك كثرمافرحت واسعدت من البشرايه الداعيه العظيم ايه الامام العادل***
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  13. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    ابو طلق

    ******** وهو باق يبوس ويحضن لكن من شب على شي شاب عليه وذا مبلغه من القيم
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  14. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    ابو طلق

    مخالف
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  15. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    الشنبري

    مازال عبيط ومحظوظ بالبوووس والررص 👊
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  16. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    الحق ينقال مهما كان

    وفقك الله يا عادل إمام وأدام عليك الصحه والعافية اسال الله ان يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كم اسعدتنا واضحكتنا ونقلت واقعنا المولم يا زعيم الشعوب
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  17. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    البرق الخاطف

    😃 مجرم
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  18. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    فهدالجويان

    ذا الشايب مازال فيه حيل يبوس قطع الممثلات المصريات بالبوس في زمنه منهم من مات ومنهم العجائز الان ولم يتوب
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  19. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    ليه كيذا

    بأي حق يابيه تعمل كذا
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  20. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    خالد

    بيبصبص بيضمضم بيبوس بيهزر المصيبة الناس بتضحك وبتصفق هذا مش تحرش
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