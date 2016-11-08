بالفيديو: عادل إمام يفاجئ مذيعة تونسية باحتضانها وتقبيلها بمهرجان قرطاج

صحيفة المرصد:شغل الفنان المصري عادل إمام، الرأي العام التونسي، بعد مشاركته كضيف شرف في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي.

عادل إمام، فاجأ إحدى مذيعات المهرجان المقامة فعالياته في مدينة صفاقس التونسية باحتضانها وتقبيلها بطريقته الشهيرة في أعماله الفنية.

الفنان المصري، أثناء تسلمه جائزته قام بمصافحة مكرميه، وعندما جاء الدور على مذيعة الحفل قام بجذبها نحوه وعانقها أكثر من مرة بطريقة كوميدية وقبلها، وسط ذهول كبير من المذيعة، ولكن المسرح قابل الموقف بالضحك والتصفيق.

وكان عادل إمام، قد تلقى تكريمًا خاصًا من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والذي خاطبه بالفرنسية خلال التكريم ليرد عليه عادل إمام قائلًا: «البيت عندنا كله بيتكلم فرنسي وأول ما يتكلموا كدا أعرف انهم بيشتموني على طول»، وسط ضحك الرئيس وكل المحيطين.