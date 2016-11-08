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بالفيديو: “كلينتون” تشارك السعوديين فرحتهم على نغمات “شيلة”

8 نوفمبر, 2016 , 23:55 م
بالفيديو: “كلينتون” تشارك السعوديين فرحتهم على نغمات “شيلة”
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر المرشحة الأمريكية هيلاري كلينتون وسط عدد كبير من الشباب السعودي والخليجي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدت كلينتون ضاحكة وسط الشباب وسط تعالي نغمات موسيقى “صوت شيلة” في أجواء احتفالية تشهدها أمريكا لاختيار “الرئيس رقم 45″، وعلى ما يبدو أن الشباب استغلون تواجد المرشحة الأمريكية وهي تدلي بصوتها اليوم في الانتخابات وقاموا بالتقاط الصور وتصوير الفيديو مع المرشحة.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    11 // الشعب السعودي مع قائد السعودية الله يحفظو ويحمي بلاد الحرمين
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  2. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    كلينتون تفكيرا ﻹدام أما ترامب عقلو واقف مكانو
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  3. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    ..

    تدعمونهن هناك وتضدهنوهن هنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  4. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوةالاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد كماينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    عشان قلت انها تسببت بقتل كثير من السنة في منطقتنا خرج الروافض من جحورهم لكي يمجدوها ويمدحوها بالتعليقات
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  6. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    الزهراني

    مبرووك كلينتن تستااهلي الفوز
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    صبحي

    سوف يحشرون مع من يحبون
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  8. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    ضمير الناس

    8يابوتفوهل انت ترنباوي ام راقي؟***
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  9. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    البرق الخاطف

    يد ماتقواها صافحها . وفي عالم السياسة الشيء الذي تستطيع أن تكسب به اللعب به . فلابد أن نعمل على إمالت القلوب السياسية إلى صفنا وفي صالحنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  10. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    ضمير الناس

    متواضعه وحكيمه هالمره***لله درالنساء عندمايؤمن ان لهن رساله***
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  11. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    كارهه الهيئة

    🌸🍀الشعب السعودي مع هيلاري🍀🌸
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  12. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    ضمير الناس

    مبروك فوزكلنتون حلمت انهافازت وان عادل امام باسها***تستاهل تكون خليفة خليفة كلنتون***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    شيعي برونزي

    حياكم الله مرحبا بكم اهلا وسهلا
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  14. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    تفو عليكم واحد واحد ولابارك الله فيكم ولا في اهاليكم اللي ماربوكم ... كيف تتصورون مع وحدة تسببت لعالمنا الاسلامي بالكثير من المآسي ؟!!!! ماعندكم عقول انتو ؟
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  15. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    ماهذه الحماقة ماهذا الغباء يتصورون مع من وعدت بانها اذا حكمت امريكا انها ستسمح لأسرائيل بقتل 100 الف فلطسيني ؟ يتصورون مع وحدة كانت وزيرة خارجية البومة اوباما اللي دمر منطقتنا وقتلى السنة في كل مكان ؟
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  16. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    سعود

    فرحانين مايدرون انها راح تدوس على رقابهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    زائر ..

    افرحو بعمتكم كلينتون ياعبيد امريكا..عليكم من الله ماتستحقون
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  18. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    محمد

    لا تعليق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    محمد

    بدل ما يبكون على حال اهل السنة في سوريا والعراق وفلسطين وجرائم الحشد الشعبي وداعش ضدهم يتراقصون امام النصرانية اللهم أعز الاسلام في سلمان والمحمدين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  20. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    الشيلات تقليد صوت الدجاج
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  21. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    سعوديين يدعمون هيلاري ولو سعودية كان حطموها وقللوا من شآنها
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