بالفيديو: “كلينتون” تشارك السعوديين فرحتهم على نغمات “شيلة”

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر المرشحة الأمريكية هيلاري كلينتون وسط عدد كبير من الشباب السعودي والخليجي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدت كلينتون ضاحكة وسط الشباب وسط تعالي نغمات موسيقى “صوت شيلة” في أجواء احتفالية تشهدها أمريكا لاختيار “الرئيس رقم 45″، وعلى ما يبدو أن الشباب استغلون تواجد المرشحة الأمريكية وهي تدلي بصوتها اليوم في الانتخابات وقاموا بالتقاط الصور وتصوير الفيديو مع المرشحة.