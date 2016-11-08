بالفيديو: “كلينتون” تشارك السعوديين فرحتهم على نغمات “شيلة”

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر المرشحة الأمريكية هيلاري كلينتون وسط عدد كبير من الشباب السعودي والخليجي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبدت كلينتون ضاحكة وسط الشباب وسط تعالي نغمات موسيقى “صوت شيلة” في أجواء احتفالية تشهدها أمريكا لاختيار “الرئيس رقم 45″، وعلى ما يبدو أن الشباب استغلون تواجد المرشحة الأمريكية وهي تدلي بصوتها اليوم في الانتخابات وقاموا بالتقاط الصور وتصوير الفيديو مع المرشحة.
تعليقات ( 21 )
أرزة 🌲 لبنان11 // الشعب السعودي مع قائد السعودية الله يحفظو ويحمي بلاد الحرمين
أرزة 🌲 لبنانكلينتون تفكيرا ﻹدام أما ترامب عقلو واقف مكانو
..تدعمونهن هناك وتضدهنوهن هنا
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوةالاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد كماينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله
الزهرانيمبرووك كلينتن تستااهلي الفوز
صبحيسوف يحشرون مع من يحبون
ضمير الناس8يابوتفوهل انت ترنباوي ام راقي؟***
البرق الخاطفيد ماتقواها صافحها . وفي عالم السياسة الشيء الذي تستطيع أن تكسب به اللعب به . فلابد أن نعمل على إمالت القلوب السياسية إلى صفنا وفي صالحنا
ضمير الناسمتواضعه وحكيمه هالمره***لله درالنساء عندمايؤمن ان لهن رساله***
كارهه الهيئة🌸🍀الشعب السعودي مع هيلاري🍀🌸
ضمير الناسمبروك فوزكلنتون حلمت انهافازت وان عادل امام باسها***تستاهل تكون خليفة خليفة كلنتون***
شيعي برونزيحياكم الله مرحبا بكم اهلا وسهلا
سعودفرحانين مايدرون انها راح تدوس على رقابهم
زائر ..افرحو بعمتكم كلينتون ياعبيد امريكا..عليكم من الله ماتستحقون
محمدلا تعليق
محمدبدل ما يبكون على حال اهل السنة في سوريا والعراق وفلسطين وجرائم الحشد الشعبي وداعش ضدهم يتراقصون امام النصرانية اللهم أعز الاسلام في سلمان والمحمدين