ترامب يشكك في عمليات الاقتراع !

صحيفة المرصد:ألمح المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض دونالد ترامب إلى حصول مشاكل في سير عمليات الاقتراع ما قد يؤدي إلى تأجيل ظهور النتائج.

وقال ترامب إن ماكينات الاقتراع تحول أصوات الجمهوريين إلى أصوات ديمقراطية.

وكان المرشح الجمهوري قد أدلى بصوته الثلاثاء، في المدرسة 59 في مانهاتن بمدينة نيويورك بعيد الساعة (16,00 توقيت غرينتش).

فيما أدلت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بصوتها في مدينة نيويورك برفقة عائلتها، الرئيس الأسبق بيل كلينتون وابنتها تشيلسي بعد أن قامت بآخر جولاتها الانتخابية.