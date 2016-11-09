  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

ترامب يشكك في عمليات الاقتراع !

9 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص
ترامب يشكك في عمليات الاقتراع !
  • 882
  • 8
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:ألمح المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض دونالد ترامب إلى حصول مشاكل في سير عمليات الاقتراع ما قد يؤدي إلى تأجيل ظهور النتائج.

وقال ترامب إن ماكينات الاقتراع تحول أصوات الجمهوريين إلى أصوات ديمقراطية.

وكان المرشح الجمهوري قد أدلى بصوته الثلاثاء، في المدرسة 59 في مانهاتن بمدينة نيويورك بعيد الساعة (16,00 توقيت غرينتش).

فيما أدلت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بصوتها في مدينة نيويورك برفقة عائلتها، الرئيس الأسبق بيل كلينتون وابنتها تشيلسي بعد أن قامت بآخر جولاتها الانتخابية.



تعليقات ( 8 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    شيعي برونزي

    اووووووة يس ترامب قوووووووود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    Abdulaziz

    مستحيل يصير رئيس هذا ***😄😄
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    الحمزة

    اللي ورا الحرمه لابسه نظارت شكله مصري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    ناسا

    والله ياترامب من البداية كان عندي إحساس أنك مكروه وسوف تخفق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    عمر

    اعتقد ان ترمب افضل لنا بكثير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    طيب إنت متأكد إنو صوتو إلك يمكن بس عمبيتظاهرو إنو بيحبوك وحيصوتولك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    صبحي

    كلامه صحيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    باحث

    هذا مرشح خنبوقة الظاهر انهبل مثله ككككككك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم