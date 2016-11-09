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كيف علق خاشقجي على حكم تبعية ” تيران و صنافير ” للسيادة المصرية ؟

9 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص
كيف علق خاشقجي على حكم تبعية ” تيران و صنافير ” للسيادة المصرية ؟
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صحيفة المرصد:علق الكاتب السعودي المعروف، جمال خاشقجي، على حكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي “تيران وصنافير”، إلى السيادة المصرية.

وقال “خاشقجي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “اعتقد انه يبقى قرار اخر في 5 ديسيمبر بقبل طعن الحكومة علي هذا القرار فإن رفض ، لا يبقى امام المملكة غير التحكيم الدولي.. والله اعلم”.
وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قد رفضت، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي تقدمت بها الحكومة وطالبت فيها المجلس بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المجلس ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

وأيَّدت المحكمة الاستمرار في تنفيذ حكم البطلان لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة و غرمتها مبلغ 800 جنيه وقضت بتنفيذ الحكم بمسودته.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 2:47 ص

    سالم

    الحل هو هو تجريف واغراق الجزيرتين لمستوى 5 امتار تحت مستوى سطح البحر لانها تشكل عائق امام الملاحه البحريه
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  2. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص

    المتنبي

    استاذ جمال ..مع احترامي لك وكأنك تؤمن بالقضاء المصري...أغفلت عن محاكمات الدجوي في عصر المقبور...التاريخ يعيد نفسه ..بلامحاكمات دوليه بلا بطيخ ...الحل...إعلان تيران وصنافير أراضي سعوديه محتله...
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  3. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص

    صوت الحق

    الجزر سعودية وأرض سيناء تتبع للسعودية جميع القبائل التي تعيش في سيناء تمتد اصولها من السعودية وان خيروهم راح يختارون السعودية
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  4. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    كيف علق خاشقجي ؟ هههههههههههههه
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  5. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 2:34 ص

    طيب اذا كانت نفس الحكومة وعلى رئسها رئيسها معترفين بها للسعودية فما الفايدة من الذهاب الى المحكمة الدولية .
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  6. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    اماراتي

    اجل طنب الكبرى وطنيب الصغرى
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  7. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص

    بنت الوطن

    المصري يخونك ويكذبك امام عيونك وشلون مايتراجعون نسيو مانمدهم الا بالمليارات مانستغرب منهم الخيانه والجحدان
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  8. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    زائر

    لزوم نعلم خلفان بسالفه ... ونشوف جوابه ..
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