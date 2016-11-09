كيف علق خاشقجي على حكم تبعية ” تيران و صنافير ” للسيادة المصرية ؟

صحيفة المرصد:علق الكاتب السعودي المعروف، جمال خاشقجي، على حكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي “تيران وصنافير”، إلى السيادة المصرية.

وقال “خاشقجي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “اعتقد انه يبقى قرار اخر في 5 ديسيمبر بقبل طعن الحكومة علي هذا القرار فإن رفض ، لا يبقى امام المملكة غير التحكيم الدولي.. والله اعلم”.

وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قد رفضت، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي تقدمت بها الحكومة وطالبت فيها المجلس بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المجلس ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

وأيَّدت المحكمة الاستمرار في تنفيذ حكم البطلان لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة و غرمتها مبلغ 800 جنيه وقضت بتنفيذ الحكم بمسودته.