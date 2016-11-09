كيف علق خاشقجي على حكم تبعية ” تيران و صنافير ” للسيادة المصرية ؟

صحيفة المرصد:علق الكاتب السعودي المعروف، جمال خاشقجي، على حكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي “تيران وصنافير”، إلى السيادة المصرية.
وأيَّدت المحكمة الاستمرار في تنفيذ حكم البطلان لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة و غرمتها مبلغ 800 جنيه وقضت بتنفيذ الحكم بمسودته.
اعتقد انه يبقى قرار اخر في ٥ ديسيمبر بقبل طعن الحكومة ع هذا القرار فإن رفض ، لا يبقى امام المملكة غير التحكيم الدولي والله اعلم https://t.co/ZNq9dwYFk4
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 8, 2016
تعليقات ( 8 )
سالمالحل هو هو تجريف واغراق الجزيرتين لمستوى 5 امتار تحت مستوى سطح البحر لانها تشكل عائق امام الملاحه البحريه
المتنبياستاذ جمال ..مع احترامي لك وكأنك تؤمن بالقضاء المصري...أغفلت عن محاكمات الدجوي في عصر المقبور...التاريخ يعيد نفسه ..بلامحاكمات دوليه بلا بطيخ ...الحل...إعلان تيران وصنافير أراضي سعوديه محتله...
صوت الحقالجزر سعودية وأرض سيناء تتبع للسعودية جميع القبائل التي تعيش في سيناء تمتد اصولها من السعودية وان خيروهم راح يختارون السعودية
اماراتياجل طنب الكبرى وطنيب الصغرى
بنت الوطنالمصري يخونك ويكذبك امام عيونك وشلون مايتراجعون نسيو مانمدهم الا بالمليارات مانستغرب منهم الخيانه والجحدان
زائرلزوم نعلم خلفان بسالفه ... ونشوف جوابه ..