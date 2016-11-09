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السياح الإيرانيون سيتدفقون على مصر قريبا

9 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص
السياح الإيرانيون سيتدفقون على مصر قريبا
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صحيفة المرصد:أكد مصدر مصري مسئول أن هناك نية لعودة السياحة الإيرانية إلى المقصد السياحى المصرى، اعتبارًا من أعياد رأس السنة المقبلة، وفقًا للضوابط والاشتراطات الأمنية التى سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ، فى تصريحات خاصة وفقاً لموقع “اليوم السابع” إن السماح بدخول السياح الإيرانيين مصر، سيكون من خلال شركات السياحة الحكومية وعددها 5 شركات أبرزها شركتا “لاكى تورز – دهب”، مشيرًا إلى أن إنفاق السائح الإيرانى يمثل 3 أضعاف إنفاق السائح الأوروبى.

وأضاف، أنه سيتم تطبيق نفس الضوابط المعمول بها فى استجلاب السياح العراقيين والجزائريين لزيارة مصر، والتى تتضمن منح تأشيرة دخول ( فيزا) لأغراض السياحة لمدة شهر، على أن يكون طلب التأشيرة والدخول للأراضى المصرية عبر إحدى الشركات السياحية المعتمدة، وضمن مجموعات سياحية (جروب سياحي).

وأشار المصدر إلى أنه سيتم حجز جواز سفر السائح الإيرانى بالمطار من قبل سلطات ميناء القاهرة الدولي، وإعادة الجواز عند المغادرة.



تعليقات ( 36 )

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  1. 36
    9 نوفمبر, 2016 , 3:09 ص

    سياحه فين في تيران وصنافير
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  2. 35
    9 نوفمبر, 2016 , 3:09 ص

    قاهر المجوس

    لماذا الرافضي المجوسي نجس ولا يقبل في الاوطان ؟؟. لانه تربى على الدعر والاستح..مار والحقد والتقيه ولائه للاعداء.مرافق لمواطن النجاسه والقذاره.يعبد خرافىالخميني القذره اما القران فحفظه الله من نجاستهم
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  3. 34
    9 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    الهمداني

    الدين لله والوطن للجميع والرواتب انقصت والبرد قادم والفواتير مشتعلة ماعتقد يمدي الواحد يشتري فروة شكلنا بنشوف فروات مرقة هذه الشتوية
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  4. 33
    9 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    قاهر المجوس

    دين الخميني القذر منبوذ في جميع المعموره لاجل نجاسة من يحمل هذا الفكر الخميني المدمر لمعنى الانسانيه والاخلاق . سيتم طردهم من ارض الكنانه ولن ترفع لهم رايه
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  5. 32
    9 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    المصالح الكبرى والسياسة الحكيمة هي التي تدير مثل هذي المواقف الصعبة ! وليس السفهاء الذين لهم بظاهر الامور
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  6. 31
    9 نوفمبر, 2016 , 2:52 ص

    قاهر المجوس

    بعض الاذناب واقلامها تطبل هنا وتهلل لا يعلمون ان شعب مصر شعب غيور لحد الثماله لاعراضهم ولدينهم ولنبينا صلى الله عليه وسلم ... فتلك الاقلام لا تعرف الغيره على اعراضهم فمن اركان دين المجوس عدم الغيره
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  7. 30
    9 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    الهمداني

    السيسي عارف وش يسوي وبكره بيرفع رواتب الموظفين في مصر مو ياخذ منها
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  8. 29
    9 نوفمبر, 2016 , 2:46 ص

    قاهر المجوس

    بارك الله في شعب مصر الذي نزع هذا الدين المجوسي النجس من جذوره حين انتزعوه من جسد الهالك القذر عبد الخميني وامواله .حسن شحاته قتيل الشباشب. وهذه رساله لهذه *** بان مصيرها الشبشب .. تحيه لشعب مصر
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  9. 28
    9 نوفمبر, 2016 , 2:44 ص

    أبو مصلفح الرياض

    شبوة في بيننا وبينكم ثار صبرا قليل والله المستعان على ماتصفون الأعراب اللي من طينتك أشد كفرا ونفاقا مارحت عن الدرباوية بعيد وافق شن طبقة
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  10. 27
    9 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص

    كيف

    ابتزاز عطونا او نخرب ( مافيش رز فيه عدس )
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  11. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص

    قاهر المجوس

    الدين المجوسي الرافضي الخميني لن يدخل مصر .. فشعب مصر مسلم يحب الله ورسوله والصحابه ولن يقبل باعداء الدين والصحابه ان يدخلوا مصر ...
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  12. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 2:42 ص

    مشــعل

    تدفقوا في تركيا ماسمعنا نفس من الاخونجية اذنابهم
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  13. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 2:32 ص

    قاهر المجوس

    حفظ الله ارض مصر وشعبها المسلم من شرهم ونجاستهم .. الدين المجوسي الخليع الرافضي غير مقبول ولا مرحب به بين المصريين واكبر شاهد دعسهم لذنب ايران حسن شحاته القذر .
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  14. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 2:32 ص

    مصر تستخدم السياسة والعقل والحكمة للضغط علينا بايران. لذلك لابد من تحكيم العقل والمنطق والنظر للمصلحة الكبرى حتى لو تطلب الامر التضحية بمصالح صغرى
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  15. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص
    عدد التعليقات:15301

    قلم الحقيقه

    والله لطمة قوية على وجه كل أخواني خائن عميل هههههههههه
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  16. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص

    من شبوة اليمنيه

    هذا وانا رايح لم مصر ابي عالج احد جرحى المقاومه من اقاربي لكن ابا حولها يم تركيا ولا الجزائر
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  17. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    لابد من النظر بعين الحكمة والعقل والمنطق للمصالح الأكبر للبلدين خصوصا في هذا الوقت الصعب ! والتضحية لأجل مصالح اكبر وأعظم !
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  18. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    من شبوة اليمنيه

    حسبي الله ونعم الوكيل عليك ياقلم الحقد
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  19. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 2:27 ص

    من شبوة اليمنيه

    تعليق 15 اقول رح نم الله لايبيحك
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  20. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    قاهر المجوس

    الروافض شر من وطئ الثرى . ليس لهم عهد ولا ذمه . دينهم تقيه ودعاره وجنس .. لعن الله تلك الوجوه الخبيثه الخمينيه التي تريد هدم الحرم واشاعه الرذيله والفتن . لن يجدوا في بلاد الحرمين الا الدعس .
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  21. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص
    عدد التعليقات:15301

    قلم الحقيقه

    ستصبح غنية مصر بحكومتها وبشعبها ورجالها وجيشها بعيدآ عن أخوان الشررررررر
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  22. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص
    عدد التعليقات:15301

    قلم الحقيقه

    ماتو قهر أخوان الشررررررررررر هههههههههههههه
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  23. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    ياما تحت العمائم قمائم

    المهم ارض الحرمين لن يدخلوها الا بشروط حكومتنا رغم انف عيال الخميني القذر ولن يعبد فيها صنم ولن يطاف على قبر فيها ولن تكون **** فيها رايه . مها تحالف من تحالف واعرض من اعرض فارض الحرمين برجالها
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  24. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    فارس

    يجب على دول الخليج بناء ثقتهم بالأخوان وعودة العلاقات معهم وبقوة
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  25. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص
    عدد التعليقات:15301

    قلم الحقيقه

    اهم شيء أخوان الشر العملاء الخونة لالالالالالالا مرحبآ بهم في مصر العربية.عليهم البقاء في تركيا هي الأنسب لهم . طينهم مع عجينهم.
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  26. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    ياما تحت العمائم قمائم

    سيتصدى اهل مصر من الشرفاء لهذا الدين الخبيث كما تصدو لحسن شحاته قتيل الشباشب.....المجوس الروافض لا يقبل دينهم الا القذر ولن تنبت لهم نبته هناك باذن الله وان غدا لناظره قريب
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  27. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    زائر

    بالذمه مش كان مرسي ارحم
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  28. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    الشعب المصري لايقبل بزيارتهم وتدنيس ارض الكنانه وغصب على السيسي ومن خلفّه ومن يقف معه وسترون ب ام اعينكم ماذا يحل بالسيسي ونظامه بعد الزياره
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  29. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص
    عدد التعليقات:15301

    قلم الحقيقه

    مصر للجميع ماعدا أخوان الشر الخونة.
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  30. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    قلم الحقيقه

    مصر وطن كل الشعوب للسياحة والاستجمام ماعد أخوان الشر الخونة ليس لهم الا المعتقلات والسجون للاقامة فيها في مصر أو خارجها.
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  31. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    الشايب

    الله يهني سعيد بسعيده .. مبروك
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  32. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    شاهت هالوجيه ............. اللهم اعز الاسلام والمسلمين .........
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  33. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    قروي فاهــــــــــــــــــــم

    هيا وينهم اللي صدعوا روسنا بمرسي ومرسي أرتمى في أحضان إيران وشيع مصر وطيخ بيخ ... هيا أستلموا هذا ما أرتمى في حضن إيران إنما دخل في عب وأحشاء إيران ...
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  34. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    أبو مصلفح الرياض

    مخالف
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  35. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    Can

    الفرس لا يطؤ أرض ألا عاثو فيها فساد فهنيئا لمصر والشعب المصري بل *** عباد النار والأضرحة والقبور يسرحون ويمرحون في مصر لكي يتم تنفيذ مشروع الهلال الرافضي عبدة الأضرحة والقبور فيا حل الخراب والدمار
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  36. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    رامي

    مخالف
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