السياح الإيرانيون سيتدفقون على مصر قريبا

صحيفة المرصد:أكد مصدر مصري مسئول أن هناك نية لعودة السياحة الإيرانية إلى المقصد السياحى المصرى، اعتبارًا من أعياد رأس السنة المقبلة، وفقًا للضوابط والاشتراطات الأمنية التى سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ، فى تصريحات خاصة وفقاً لموقع “اليوم السابع” إن السماح بدخول السياح الإيرانيين مصر، سيكون من خلال شركات السياحة الحكومية وعددها 5 شركات أبرزها شركتا “لاكى تورز – دهب”، مشيرًا إلى أن إنفاق السائح الإيرانى يمثل 3 أضعاف إنفاق السائح الأوروبى.

وأضاف، أنه سيتم تطبيق نفس الضوابط المعمول بها فى استجلاب السياح العراقيين والجزائريين لزيارة مصر، والتى تتضمن منح تأشيرة دخول ( فيزا) لأغراض السياحة لمدة شهر، على أن يكون طلب التأشيرة والدخول للأراضى المصرية عبر إحدى الشركات السياحية المعتمدة، وضمن مجموعات سياحية (جروب سياحي).

وأشار المصدر إلى أنه سيتم حجز جواز سفر السائح الإيرانى بالمطار من قبل سلطات ميناء القاهرة الدولي، وإعادة الجواز عند المغادرة.