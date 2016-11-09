السياح الإيرانيون سيتدفقون على مصر قريبا

صحيفة المرصد:أكد مصدر مصري مسئول أن هناك نية لعودة السياحة الإيرانية إلى المقصد السياحى المصرى، اعتبارًا من أعياد رأس السنة المقبلة، وفقًا للضوابط والاشتراطات الأمنية التى سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ، فى تصريحات خاصة وفقاً لموقع “اليوم السابع” إن السماح بدخول السياح الإيرانيين مصر، سيكون من خلال شركات السياحة الحكومية وعددها 5 شركات أبرزها شركتا “لاكى تورز – دهب”، مشيرًا إلى أن إنفاق السائح الإيرانى يمثل 3 أضعاف إنفاق السائح الأوروبى.
وأضاف، أنه سيتم تطبيق نفس الضوابط المعمول بها فى استجلاب السياح العراقيين والجزائريين لزيارة مصر، والتى تتضمن منح تأشيرة دخول ( فيزا) لأغراض السياحة لمدة شهر، على أن يكون طلب التأشيرة والدخول للأراضى المصرية عبر إحدى الشركات السياحية المعتمدة، وضمن مجموعات سياحية (جروب سياحي).
وأشار المصدر إلى أنه سيتم حجز جواز سفر السائح الإيرانى بالمطار من قبل سلطات ميناء القاهرة الدولي، وإعادة الجواز عند المغادرة.
تعليقات ( 36 )
قاهر المجوسلماذا الرافضي المجوسي نجس ولا يقبل في الاوطان ؟؟. لانه تربى على الدعر والاستح..مار والحقد والتقيه ولائه للاعداء.مرافق لمواطن النجاسه والقذاره.يعبد خرافىالخميني القذره اما القران فحفظه الله من نجاستهم
الهمدانيالدين لله والوطن للجميع والرواتب انقصت والبرد قادم والفواتير مشتعلة ماعتقد يمدي الواحد يشتري فروة شكلنا بنشوف فروات مرقة هذه الشتوية
قاهر المجوسدين الخميني القذر منبوذ في جميع المعموره لاجل نجاسة من يحمل هذا الفكر الخميني المدمر لمعنى الانسانيه والاخلاق . سيتم طردهم من ارض الكنانه ولن ترفع لهم رايه
قاهر المجوسبعض الاذناب واقلامها تطبل هنا وتهلل لا يعلمون ان شعب مصر شعب غيور لحد الثماله لاعراضهم ولدينهم ولنبينا صلى الله عليه وسلم ... فتلك الاقلام لا تعرف الغيره على اعراضهم فمن اركان دين المجوس عدم الغيره
الهمدانيالسيسي عارف وش يسوي وبكره بيرفع رواتب الموظفين في مصر مو ياخذ منها
قاهر المجوسبارك الله في شعب مصر الذي نزع هذا الدين المجوسي النجس من جذوره حين انتزعوه من جسد الهالك القذر عبد الخميني وامواله .حسن شحاته قتيل الشباشب. وهذه رساله لهذه *** بان مصيرها الشبشب .. تحيه لشعب مصر
أبو مصلفح الرياضشبوة في بيننا وبينكم ثار صبرا قليل والله المستعان على ماتصفون الأعراب اللي من طينتك أشد كفرا ونفاقا مارحت عن الدرباوية بعيد وافق شن طبقة
كيفابتزاز عطونا او نخرب ( مافيش رز فيه عدس )
قاهر المجوسالدين المجوسي الرافضي الخميني لن يدخل مصر .. فشعب مصر مسلم يحب الله ورسوله والصحابه ولن يقبل باعداء الدين والصحابه ان يدخلوا مصر ...
مشــعلتدفقوا في تركيا ماسمعنا نفس من الاخونجية اذنابهم
قاهر المجوسحفظ الله ارض مصر وشعبها المسلم من شرهم ونجاستهم .. الدين المجوسي الخليع الرافضي غير مقبول ولا مرحب به بين المصريين واكبر شاهد دعسهم لذنب ايران حسن شحاته القذر .
عدد التعليقات:15301
قلم الحقيقهوالله لطمة قوية على وجه كل أخواني خائن عميل هههههههههه
من شبوة اليمنيههذا وانا رايح لم مصر ابي عالج احد جرحى المقاومه من اقاربي لكن ابا حولها يم تركيا ولا الجزائر
من شبوة اليمنيهحسبي الله ونعم الوكيل عليك ياقلم الحقد
من شبوة اليمنيهتعليق 15 اقول رح نم الله لايبيحك
قاهر المجوسالروافض شر من وطئ الثرى . ليس لهم عهد ولا ذمه . دينهم تقيه ودعاره وجنس .. لعن الله تلك الوجوه الخبيثه الخمينيه التي تريد هدم الحرم واشاعه الرذيله والفتن . لن يجدوا في بلاد الحرمين الا الدعس .
عدد التعليقات:15301
قلم الحقيقهستصبح غنية مصر بحكومتها وبشعبها ورجالها وجيشها بعيدآ عن أخوان الشررررررر
عدد التعليقات:15301
قلم الحقيقهماتو قهر أخوان الشررررررررررر هههههههههههههه
ياما تحت العمائم قمائمالمهم ارض الحرمين لن يدخلوها الا بشروط حكومتنا رغم انف عيال الخميني القذر ولن يعبد فيها صنم ولن يطاف على قبر فيها ولن تكون **** فيها رايه . مها تحالف من تحالف واعرض من اعرض فارض الحرمين برجالها
فارسيجب على دول الخليج بناء ثقتهم بالأخوان وعودة العلاقات معهم وبقوة
عدد التعليقات:15301
قلم الحقيقهاهم شيء أخوان الشر العملاء الخونة لالالالالالالا مرحبآ بهم في مصر العربية.عليهم البقاء في تركيا هي الأنسب لهم . طينهم مع عجينهم.
ياما تحت العمائم قمائمسيتصدى اهل مصر من الشرفاء لهذا الدين الخبيث كما تصدو لحسن شحاته قتيل الشباشب.....المجوس الروافض لا يقبل دينهم الا القذر ولن تنبت لهم نبته هناك باذن الله وان غدا لناظره قريب
زائربالذمه مش كان مرسي ارحم
عدد التعليقات:15301
قلم الحقيقهمصر للجميع ماعدا أخوان الشر الخونة.
قلم الحقيقهمصر وطن كل الشعوب للسياحة والاستجمام ماعد أخوان الشر الخونة ليس لهم الا المعتقلات والسجون للاقامة فيها في مصر أو خارجها.
الشايبالله يهني سعيد بسعيده .. مبروك
قروي فاهــــــــــــــــــــمهيا وينهم اللي صدعوا روسنا بمرسي ومرسي أرتمى في أحضان إيران وشيع مصر وطيخ بيخ ... هيا أستلموا هذا ما أرتمى في حضن إيران إنما دخل في عب وأحشاء إيران ...
أبو مصلفح الرياضمخالف
Canالفرس لا يطؤ أرض ألا عاثو فيها فساد فهنيئا لمصر والشعب المصري بل *** عباد النار والأضرحة والقبور يسرحون ويمرحون في مصر لكي يتم تنفيذ مشروع الهلال الرافضي عبدة الأضرحة والقبور فيا حل الخراب والدمار
راميمخالف