بالفيديو: رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”يتطاول على السعودية ويهاجم شركة أرامكو

صحيفة المرصد: واصل الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع ، تطاوله على المملكة، خاصة بعد قرار شركة أرامكو بوقف إمداد مصر بالمواد البترولية للشهر الثاني على التوالي، بسبب الأزمة الأخيرة بين البلدين.
وقال “صلاح”، في برنامج “على هوى مصر” المذاع على قناة “النهار”: “إحنا مش هناخد على قفانا يعني عشان شوية حاجات من أرامكو، لا يا عم في داهية، الله الغني”.
وقال ” قالوا تيران وصنافير قلنا نروح للمحكمة لأننا دولة بجد ولها تاريخ ومؤسسات ” وذلك في اشارة الى حكم محكمة القضاء الإداري الذي رفض تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية .
وواصل خالد صلاح المعروف بقربه من النظام بمصر ” هم مفكرين احنا مين؟! .. شوية قبائل تم تجميعها بالفلوس والرشاوي ” واستدرك قائلا ” انا مقصدش حد ” وذلك ردا على تفسير البعض كلامه بأن المقصود منه هو السعودية .
تعليقات ( 39 )
خالدخنبوقه اين وطنيتك المزيفه لم تستخدمها ولو تقية ؟ وين الوطنيين الأحرار اللذين يدافعون عن ارض الوطن هههههههه
الطائر الأزرققلنا كثيرا المصريين ناكرون للجميل هؤلاء هم *** مصر أتباع السيسي . كل مصري يؤيد السيسي خائن وأي سعودي أو متسعود يقف في صف السيسي الخائن فهو خائن للمملكة ويجب محاكمته والبصق في وجهه ولا كرامة
بربيكانوالجميل في هذه الأحداث أن الوعي زاد .............. وأن الخيار الوطني والالتفاف للشعب هو المهم ............ بعد وضوح تفاهة الخيار الأممي والعروبي
أبو خالدقلعتهم
ماني حلو لكني ماني شيننحن لانحاربهم في ارزاقهم ولكن نحارب هؤلاء الخونة مثل هذا النابح وبقية اسيادة الكلاب وبالنسبة للمصريين من يستخدمهم يتحملهم والا يقاطعهم فهم فعلا ليسوا بعمال ماهرين الا القلة دي لعبتي ههههه
أبجد هوزهذا مهرج وطرحه سطحي لا يملك أي مقومات الاعلامي المثقف الذي يطرح المواضيع بأسلوب المتخصص، ولكن ما تفوه به من لغة هابطة ومتشنجة تعطي انطباعا أن هؤلاء بلا مواقف ثابته ومتلونون وفيهم نزعة لتسطيح المواقف!!
ماني حلو لكني ماني شينبالنسبة لي قاطعت العمالة المصرية وغيري كثير ووالله انهم يكشون ذبان في الشوارع البعض منهم لايمكن ان يقوم بعملة الا تكون معه ومش حرفيين بصراحة
.لن .اليد العليا خير من اليد السفلى يا بتاع الرز ان اعطي رضي وان لم يعطى سخط القبايل اللي تقول عنها هذه هم احفاد من حكموكم يله .. هش بعيد ... حنا ابناء احفاد الصحابة حنا بلد مهبط الوحي وان تطاول الحمقى ...
ابو سليمانعارفينكم زين وعارفين خاتمتكم بس لابد ناقف معكم مثل ما تتحمل الام الابن العاق
البشري٢لاتعليق هذا هو حال أكثر الإعلام العربي اتجاه وطننا وماخفي كان أعظم
ام عزامالصراخ على قدر الألم ياخالد كلاح
اخو صيتهانا عندي مصري في بقاله شغال... بجلده لين تبرد حرتي وبكره يجيكم العلم في المرصد والخبر حصري هههههههه للمرصد بس
💎💛عــــهــــــود💛💎رب ضارة نافعة .. مشكلة مصر ووطننا الغالي لربما تعود على الشعب بالفائدة فنحن أولى من المصريين بالمال والنفط .
اخو صيتهمخالف
قلم الحقيقهامخالف
كيفنكد على شحاذين
اخو صيتهاسعدةالاوقات.. يوم يفارقونا من السعوديه..يالله ياكريم عاجل وليس اجل
من شبوة اليمنيهوالله السعوديه ماقصرت عندنا في الديرة شبوة هي والكويت والامارات وقطر وليبيا ايام معمرالقذافي الله يرحمه وهولندا والمانيا بالفعل مدراس مستشفيات ومشاريع خيريه الله يجزاهم خير ويكفي دعوة الشيبان
زيادمعليش احنا بلا كرامة😤😤😤 ثلاثة مليون مصري في السعودية بس..
اخو صيتهيارجال شعب مين والله لولا الله و الخليج ان تأكلون الحصى.. شعب فقير وعايش على مدت اليد والي مو مصدقني يروح يشوف مصر والوصاخه الي فيها
ام صفوانمصر أكثر بلاد العالم جحودا ونكران وهذا ديدن إعلام مصر
ألحقباعلم الي متي سكوت علي شعب جرئ الم الأيقام عليه دعوه الآنه ستهز ببلد الخير وسيادة العالم وان مستعد أن رفع شموع علي هذ جرئ بدون مقابل علم. 😥😥😥
فارس*** المريض النفسي سيحور الموضوع للأخوان ليهرب من ادانة الانقلابيين
قلم الحقيقهعاشت مصر العرب. ***
شبه منحرفامال تقصد مين *** المملكة تاج راسك ورأس اللي خلفوك ياقزم
ابو يزناقذر اعلام على وجه الارض لا يتكلم الا بالمال يقول مصر دوله ياعم ماوراكم الا الفقر وصدقوني راح يفقرون ايران هم عايشين على الشحاده
حمدالربياويسوف يكون للشعب المصري كلمة !!!
مخضرمهذا النكرة لايعلم ان هذا الشعب والارض التي يتعالى عليها هي من عربتة واسلمتة عام 20 للهجرة وهذا النكرة لايعلم ان بلادة لم تحكم من مواطن مصري منذ اخر اسرة فرعونية حتى انقلاب 52 محمد نجيب ثم عبدالناصر
عدد التعليقات:15301
قلم الحقيقههذا مايريد أن يصل اليه أخوان الشر ويسعون اليه ابعاد مصر عن محيطها العربي بجانب اشقائها العرب. كلها سياسة الأخوان التآمرية على الوطن المصري وحكومته العربية التي حافظت على هذا البلد من شرهم وارهابهم.
ابو لجينوالله الخير الاانتم فيه من السعوديه بس بتشوفون بعد كم شهر تعضون اصابع الندم ....
الصبيانيتكفون نفسي السعوديين مايعطونة وجة لا في السوشل مايديا ولي في الأعلام
من شبوة اليمنيهيارجال *** احمد ربك خير المملكه واصل لبقاع العالم احمد ربك ويازينك ساكت ماعاد بقي الا ****
المتنبيان انت أكرمت الكريم ملكته ..وان انت أكرمت اللئيم تمردا.... اللهم احفظ ذخر الإسلام سلمان ابو فهد
عبداللهتحية الى قلم ،،،،هذي مصر الي جالس تطبل لها