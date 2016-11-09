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بالفيديو: رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”يتطاول على السعودية ويهاجم شركة أرامكو

9 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص
بالفيديو: رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”يتطاول على السعودية ويهاجم شركة أرامكو
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صحيفة المرصد: واصل الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع ، تطاوله  على المملكة، خاصة بعد قرار شركة أرامكو بوقف إمداد مصر بالمواد البترولية للشهر الثاني على التوالي، بسبب الأزمة الأخيرة بين البلدين.

وقال “صلاح”، في برنامج “على هوى مصر” المذاع على قناة “النهار”: “إحنا مش هناخد على قفانا يعني عشان شوية حاجات من أرامكو، لا يا عم في داهية، الله الغني”.

وقال ” قالوا تيران وصنافير قلنا نروح للمحكمة لأننا دولة بجد ولها تاريخ ومؤسسات ” وذلك في اشارة الى حكم محكمة القضاء الإداري الذي رفض تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية .

وواصل خالد صلاح المعروف بقربه من النظام بمصر ” هم مفكرين احنا مين؟! .. شوية قبائل تم تجميعها بالفلوس والرشاوي ” واستدرك قائلا ” انا مقصدش حد ” وذلك ردا على تفسير البعض كلامه بأن المقصود منه هو السعودية .



تعليقات ( 39 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 39
    9 نوفمبر, 2016 , 3:15 ص

    خالد

    خنبوقه اين وطنيتك المزيفه لم تستخدمها ولو تقية ؟ وين الوطنيين الأحرار اللذين يدافعون عن ارض الوطن هههههههه
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  2. 38
    9 نوفمبر, 2016 , 3:14 ص

    الطائر الأزرق

    قلنا كثيرا المصريين ناكرون للجميل هؤلاء هم *** مصر أتباع السيسي . كل مصري يؤيد السيسي خائن وأي سعودي أو متسعود يقف في صف السيسي الخائن فهو خائن للمملكة ويجب محاكمته والبصق في وجهه ولا كرامة
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  3. 37
    9 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص

    بربيكانو

    الجميل في هذه الأحداث أن الوعي زاد .............. وأن الخيار الوطني والالتفاف للشعب هو المهم ............ بعد وضوح تفاهة الخيار الأممي والعروبي
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  4. 36
    9 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    أبو خالد

    قلعتهم
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  5. 35
    9 نوفمبر, 2016 , 3:02 ص

    ماني حلو لكني ماني شين

    نحن لانحاربهم في ارزاقهم ولكن نحارب هؤلاء الخونة مثل هذا النابح وبقية اسيادة الكلاب وبالنسبة للمصريين من يستخدمهم يتحملهم والا يقاطعهم فهم فعلا ليسوا بعمال ماهرين الا القلة دي لعبتي ههههه
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  6. 34
    9 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص

    السائبة وعين الحكمة والمنطق تلعب دورها في مثل هذي المواقف ، لانريد تكرار ما حدث مع دول الجوار مع مصر !
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  7. 33
    9 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    قلم الحقيقه الله ينصر مصر العرب على كل أخواني عميل ينبح ضدها - الاخواني لم يتطاول علينا بل خونة الاعلام المأجور هم الذين ينبحون هناك وانت تنبح هنا ولن يضر السماء نباح ال - تحيه للمصريين الشرفاء فقط
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  8. 32
    9 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    أبجد هوز

    هذا مهرج وطرحه سطحي لا يملك أي مقومات الاعلامي المثقف الذي يطرح المواضيع بأسلوب المتخصص، ولكن ما تفوه به من لغة هابطة ومتشنجة تعطي انطباعا أن هؤلاء بلا مواقف ثابته ومتلونون وفيهم نزعة لتسطيح المواقف!!
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  9. 31
    9 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    ماني حلو لكني ماني شين

    بالنسبة لي قاطعت العمالة المصرية وغيري كثير ووالله انهم يكشون ذبان في الشوارع البعض منهم لايمكن ان يقوم بعملة الا تكون معه ومش حرفيين بصراحة
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  10. 30
    9 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    .لن .

    اليد العليا خير من اليد السفلى يا بتاع الرز ان اعطي رضي وان لم يعطى سخط القبايل اللي تقول عنها هذه هم احفاد من حكموكم يله .. هش بعيد ... حنا ابناء احفاد الصحابة حنا بلد مهبط الوحي وان تطاول الحمقى ...
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  11. 29
    9 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    ابو سليمان

    عارفينكم زين وعارفين خاتمتكم بس لابد ناقف معكم مثل ما تتحمل الام الابن العاق
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  12. 28
    9 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    يجب دعم الاخوان ضد السيساوية
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  13. 27
    9 نوفمبر, 2016 , 2:49 ص

    البشري٢

    لاتعليق هذا هو حال أكثر الإعلام العربي اتجاه وطننا وماخفي كان أعظم
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  14. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    ام عزام

    الصراخ على قدر الألم ياخالد كلاح
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  15. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 2:46 ص

    اخو صيته

    انا عندي مصري في بقاله شغال... بجلده لين تبرد حرتي وبكره يجيكم العلم في المرصد والخبر حصري هههههههه للمرصد بس
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  16. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    رب ضارة نافعة .. مشكلة مصر ووطننا الغالي لربما تعود على الشعب بالفائدة فنحن أولى من المصريين بالمال والنفط .
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  17. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 2:44 ص

    اخو صيته

    مخالف
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  18. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 2:44 ص

    اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم ،،،،، من انت حتى تتكلم عن المملكه ارض الرساله وخيرهابعد الله ينعم به جميع المسلمين والمملكه لايضرها قولك انت ناقص ومسكين
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  19. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص

    قلم الحقيقه

    امخالف
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  20. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص

    كيف

    نكد على شحاذين
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  21. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص

    اخو صيته

    اسعدةالاوقات.. يوم يفارقونا من السعوديه..يالله ياكريم عاجل وليس اجل
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  22. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 2:38 ص

    من شبوة اليمنيه

    والله السعوديه ماقصرت عندنا في الديرة شبوة هي والكويت والامارات وقطر وليبيا ايام معمرالقذافي الله يرحمه وهولندا والمانيا بالفعل مدراس مستشفيات ومشاريع خيريه الله يجزاهم خير ويكفي دعوة الشيبان
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  23. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    زياد

    معليش احنا بلا كرامة😤😤😤 ثلاثة مليون مصري في السعودية بس..
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  24. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    الصبياني ماهو امسوشل ميديا هذا انا ماشي اعرفه
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  25. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    اخو صيته

    يارجال شعب مين والله لولا الله و الخليج ان تأكلون الحصى.. شعب فقير وعايش على مدت اليد والي مو مصدقني يروح يشوف مصر والوصاخه الي فيها
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  26. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    ام صفوان

    مصر أكثر بلاد العالم جحودا ونكران وهذا ديدن إعلام مصر
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  27. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 2:35 ص

    ألحقبا

    علم الي متي سكوت علي شعب جرئ الم الأيقام عليه دعوه الآنه ستهز ببلد الخير وسيادة العالم وان مستعد أن رفع شموع علي هذ جرئ بدون مقابل علم. 😥😥😥
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  28. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 2:35 ص

    فارس

    *** المريض النفسي سيحور الموضوع للأخوان ليهرب من ادانة الانقلابيين
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  29. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 2:34 ص

    قلم الحقيقه

    عاشت مصر العرب. ***
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  30. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 2:34 ص

    شبه منحرف

    امال تقصد مين *** المملكة تاج راسك ورأس اللي خلفوك ياقزم
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  31. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 2:32 ص

    ابو يزن

    اقذر اعلام على وجه الارض لا يتكلم الا بالمال يقول مصر دوله ياعم ماوراكم الا الفقر وصدقوني راح يفقرون ايران هم عايشين على الشحاده
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  32. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 2:32 ص

    حمدالربياوي

    سوف يكون للشعب المصري كلمة !!!
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  33. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص

    مخضرم

    هذا النكرة لايعلم ان هذا الشعب والارض التي يتعالى عليها هي من عربتة واسلمتة عام 20 للهجرة وهذا النكرة لايعلم ان بلادة لم تحكم من مواطن مصري منذ اخر اسرة فرعونية حتى انقلاب 52 محمد نجيب ثم عبدالناصر
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  34. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 2:30 ص
    عدد التعليقات:15301

    قلم الحقيقه

    هذا مايريد أن يصل اليه أخوان الشر ويسعون اليه ابعاد مصر عن محيطها العربي بجانب اشقائها العرب. كلها سياسة الأخوان التآمرية على الوطن المصري وحكومته العربية التي حافظت على هذا البلد من شرهم وارهابهم.
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  35. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 2:30 ص

    ابو لجين

    والله الخير الاانتم فيه من السعوديه بس بتشوفون بعد كم شهر تعضون اصابع الندم ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    الصبياني

    تكفون نفسي السعوديين مايعطونة وجة لا في السوشل مايديا ولي في الأعلام
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  37. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    من شبوة اليمنيه

    يارجال *** احمد ربك خير المملكه واصل لبقاع العالم احمد ربك ويازينك ساكت ماعاد بقي الا ****
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  38. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    المتنبي

    ان انت أكرمت الكريم ملكته ..وان انت أكرمت اللئيم تمردا.... اللهم احفظ ذخر الإسلام سلمان ابو فهد
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  39. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص

    عبدالله

    تحية الى قلم ،،،،هذي مصر الي جالس تطبل لها
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