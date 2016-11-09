بالفيديو: رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”يتطاول على السعودية ويهاجم شركة أرامكو

صحيفة المرصد: واصل الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع ، تطاوله على المملكة، خاصة بعد قرار شركة أرامكو بوقف إمداد مصر بالمواد البترولية للشهر الثاني على التوالي، بسبب الأزمة الأخيرة بين البلدين.

وقال “صلاح”، في برنامج “على هوى مصر” المذاع على قناة “النهار”: “إحنا مش هناخد على قفانا يعني عشان شوية حاجات من أرامكو، لا يا عم في داهية، الله الغني”.

وقال ” قالوا تيران وصنافير قلنا نروح للمحكمة لأننا دولة بجد ولها تاريخ ومؤسسات ” وذلك في اشارة الى حكم محكمة القضاء الإداري الذي رفض تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية .

وواصل خالد صلاح المعروف بقربه من النظام بمصر ” هم مفكرين احنا مين؟! .. شوية قبائل تم تجميعها بالفلوس والرشاوي ” واستدرك قائلا ” انا مقصدش حد ” وذلك ردا على تفسير البعض كلامه بأن المقصود منه هو السعودية .