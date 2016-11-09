بالفيديو والصور : الهندوس يعبدون طفلا بملامح غريبة ويدعون أنه ابن “إله” لديهم!

ترجمة صحيفة المرصد: ظهر طفل هندوسي يبلغ من العمر ست سنوات بملامح غريبة حيث تبدو عليه عينان ضيقتان وجبهة واسعة جدا، وهي مواصفات تشبه بحسب زعمهم إلى أحد الآلهة عند الهندوس.

الطفل الصغير ولد غير قادر على المشي بأحد الولايات الهندية وهي ولاية “البنجاب”، كما تظهر عليه عيوب طبية وخلقية، لم يستطع الأطباء والمتخصصين توصيفها، وهو ما جعل أهل القرية والمحيطين به يشيرون له على أنه “إله” وبدئوا في التقرب إليه.

وعلى جانب آخر، ذهب البعض للتأكيد على أن الطفل هو أحد أبناء الإله “غانيشا” لما يشبه من صفات كرأس الفيل وجسد الإنسان، والإله “غانيشا” هو أحد ألهه الهندوس والمسؤول عن جلب الحظ والسعادة والخير والرخاء، لذلك فإنهم اعتبروا الطفلة هو معجزة يجب الحفاظ عليها.

