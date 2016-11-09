  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو والصور : الهندوس يعبدون طفلا بملامح غريبة ويدعون أنه ابن “إله” لديهم!

9 نوفمبر, 2016 , 2:49 ص
بالفيديو والصور : الهندوس يعبدون طفلا بملامح غريبة ويدعون أنه ابن “إله” لديهم!
  • 1٬405
  • 11
  • حجم الخط

ترجمة صحيفة المرصد: ظهر طفل هندوسي يبلغ من العمر ست سنوات بملامح غريبة حيث تبدو عليه عينان ضيقتان وجبهة واسعة جدا، وهي مواصفات تشبه بحسب زعمهم  إلى  أحد الآلهة  عند الهندوس.
الطفل الصغير ولد غير قادر على المشي بأحد الولايات الهندية وهي ولاية “البنجاب”، كما تظهر عليه عيوب طبية وخلقية، لم يستطع الأطباء والمتخصصين توصيفها، وهو ما جعل أهل القرية والمحيطين به يشيرون له على أنه “إله” وبدئوا في التقرب إليه.
وعلى جانب آخر، ذهب البعض للتأكيد على أن الطفل هو أحد أبناء الإله “غانيشا” لما يشبه من صفات كرأس الفيل وجسد الإنسان، والإله “غانيشا” هو أحد ألهه الهندوس والمسؤول عن جلب الحظ والسعادة والخير والرخاء، لذلك فإنهم اعتبروا الطفلة هو معجزة يجب الحفاظ عليها.
3a2b5de800000578-3916620-image-a-65_1478611701447

3a2b5db500000578-3916620-image-a-41_1478610754455

3a2b5dff00000578-3916620-image-m-78_1478612213179

3a2b5e1200000578-3916620-image-a-53_1478611264191

3a2b5e3800000578-3916620-image-m-75_1478612093988

3a2b5e7000000578-3916620-image-a-56_1478611348343

3a2b5e9700000578-3916620-image-a-47_1478610901301

3a2b5fd400000578-3916620-image-a-45_1478610869223

3a2b605300000578-3916620-image-a-43_1478610813433

3a2b608500000578-3916620-image-m-63_1478611493135

3a2b604000000578-3916620-image-a-57_1478611402162



تعليقات ( 11 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 4:00 ص

    الطائر الأزرق

    ياورده بيضاء من حقنا نجيب سيرة *** سي سي لأنه خان بلدنا وتآمر مع الأعداء ضدنا فهو خائن ونذل وترك راقصات الاعلام المصري الزباله يتطاولون على أعظم بلد وأطهر شعب (السعودية)تاج راسه واللي معاه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 3:42 ص

    ادعو له

    بان الله يشفيه ولا يبتلينا ،، فهو مغلوب على امره واتوقع والله اعلم انه يفعل هذي الأشياء غير مدرك لها ،، وبعدين هم حرين ان شاء يعبدون الكلاب ،، لهم دينهم ولنا دين .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 3:40 ص

    الوردة البيضاء

    هتموته من السيسي ما في خبر قريب او بعيد من مصر اللي وجبتم سيرة السيسي انتم مالكم بيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 3:31 ص

    قلم الحئيئة

    الله دا قميل قدا وشبه عبد الفتاح السيسي بس اوسم و بشعر مش اقرع
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 3:23 ص

    خ ا ل د

    الحمدالله علي نعمة الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 3:14 ص

    خالد

    خنبوقهههههههههه اخوان الشر ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص

    ذكرياتي

    هذا الانسان معاق واعتقد ان امه توحمت في الصنم ذاتو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 3:09 ص

    الواد بلحه اكيد التلاجه بتاعته ما فيهاش ميه عشر سنين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص

    مجبر رجل القعسي

    اصحاب عقول معاقه يعبدون قزم وفيه اعاقه خلقيه مثل الروافض والصوفيه اعقولهم فارغه عبدوا القبور واتبعوا اصحاب العمايم المجوس وجعلوهم مثل الخرفان لايفقهون الا اكل العلف
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  10. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 2:56 ص

    الصبياني

    رزقة على المتخلفين ياربي لك الحمد والشكر على نعمة الأسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    من شبوة اليمنيه

    اللهم لك حمدا كثيرا على نعمه الاسلام وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم