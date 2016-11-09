بالفيديو والصور : الهندوس يعبدون طفلا بملامح غريبة ويدعون أنه ابن “إله” لديهم!

ترجمة صحيفة المرصد: ظهر طفل هندوسي يبلغ من العمر ست سنوات بملامح غريبة حيث تبدو عليه عينان ضيقتان وجبهة واسعة جدا، وهي مواصفات تشبه بحسب زعمهم إلى أحد الآلهة عند الهندوس.
الطفل الصغير ولد غير قادر على المشي بأحد الولايات الهندية وهي ولاية “البنجاب”، كما تظهر عليه عيوب طبية وخلقية، لم يستطع الأطباء والمتخصصين توصيفها، وهو ما جعل أهل القرية والمحيطين به يشيرون له على أنه “إله” وبدئوا في التقرب إليه.
وعلى جانب آخر، ذهب البعض للتأكيد على أن الطفل هو أحد أبناء الإله “غانيشا” لما يشبه من صفات كرأس الفيل وجسد الإنسان، والإله “غانيشا” هو أحد ألهه الهندوس والمسؤول عن جلب الحظ والسعادة والخير والرخاء، لذلك فإنهم اعتبروا الطفلة هو معجزة يجب الحفاظ عليها.
تعليقات ( 11 )
الطائر الأزرقياورده بيضاء من حقنا نجيب سيرة *** سي سي لأنه خان بلدنا وتآمر مع الأعداء ضدنا فهو خائن ونذل وترك راقصات الاعلام المصري الزباله يتطاولون على أعظم بلد وأطهر شعب (السعودية)تاج راسه واللي معاه
ادعو لهبان الله يشفيه ولا يبتلينا ،، فهو مغلوب على امره واتوقع والله اعلم انه يفعل هذي الأشياء غير مدرك لها ،، وبعدين هم حرين ان شاء يعبدون الكلاب ،، لهم دينهم ولنا دين .
الوردة البيضاءهتموته من السيسي ما في خبر قريب او بعيد من مصر اللي وجبتم سيرة السيسي انتم مالكم بيه
قلم الحئيئةالله دا قميل قدا وشبه عبد الفتاح السيسي بس اوسم و بشعر مش اقرع
خ ا ل دالحمدالله علي نعمة الاسلام
خالدخنبوقهههههههههه اخوان الشر ههههههه
ذكرياتيهذا الانسان معاق واعتقد ان امه توحمت في الصنم ذاتو
مجبر رجل القعسياصحاب عقول معاقه يعبدون قزم وفيه اعاقه خلقيه مثل الروافض والصوفيه اعقولهم فارغه عبدوا القبور واتبعوا اصحاب العمايم المجوس وجعلوهم مثل الخرفان لايفقهون الا اكل العلف
الصبيانيرزقة على المتخلفين ياربي لك الحمد والشكر على نعمة الأسلام
من شبوة اليمنيهاللهم لك حمدا كثيرا على نعمه الاسلام وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم