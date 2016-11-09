المملكة تقتني 5 فرقاطات إسبانية بـ 2 مليار يورو

صحيفة المرصد – وكالات:أفادت وسائل إعلام إسبانية، الاثنين 7نوفمبر، أن من المتوقع أن يتم خلال زيارة مرتقبة للملك الإسباني فيليب السادس إلى المملكة للتوقيع على صفقة شراء الرياض 5 فرقاطات.

وذكرت صحيفة “El Confidencial” أنه من المرتقب إبرام صفقة بين شركة “Navantia” الإسبانية وحكومة المملكة بشأن تصميم 5 فرقاطات لتوريدها للقوات البحرية السعودية، ويبلغ ثمن الصفقة بين المملكة وإسبانيا ملياري يورو.

وأعلنت الخارجية الإسبانية، الاثنين، أن الملك فيليبي السادس سيقوم بزيارة إلى السعودية، استجابة لدعوة من الرياض، في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 من الشهر الجاري.

وكانت مواقع إعلامية إسبانية قد أفادت، في شهر فبراير 2016، بأن المملكة العربية السعودية أعطت الضوء الأخضر لشركة “Navantia” الإسبانية للبدء بعملية تصنيع 5 سفن حربية “كورفيت” لصالح البحرية الملكية السعودية، وأضافت تلك المصادر حينها أنه لم يتم بعد توقيع العقد المقدّرة قيمتة بـ 2 مليار يورو.