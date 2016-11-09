تعرف على النتائج الأولية بعد انتهاء التصويت ببعض الولايات الأميركية

صحيفة المرصد-رويترز : بدأت مراكز اقتراع في إغلاق أبوابها، الثلاثاء، بعد السباق الطويل والمضني نحو البيت الأبيض بين المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، وخصمها الجمهوري، دونالد ترامب، فيما أشارت استطلاعات رأي إلى أن كلينتون تتفوق في الساعات الأخيرة من المنافسة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن ترامب فاز بولايتي إنديانا وكنتاكي، بينما تقدمت كلينتون بفيرمونت. كما أفادت نتائج أولية أن ترامب تقدم في ولاية فلوريدا، إلا أن نتائج جورجيا وساوث كارولينا متقاربة للغاية بين المرشحين الرئيسيين، فيما تقدمت كلينتون بفرجينيا.

وتقدمت كلينتون على ترامب بواقع 44 في المئة مقابل 39 في المئة، وفقاً لآخر استطلاع أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس على مستوى الولايات المتحدة قبل يوم الانتخابات. وخلص استطلاع (ستيتس أوف ذا نيشن) الذي أجرته رويترز وإبسوس إلى أن فرص كلينتون في هزيمة ترامب والوصول للبيت الأبيض تصل إلى 90 في المئة.

وأثار ترامب يوم الثلاثاء مجدداً احتمال عدم قبوله لنتيجة الانتخابات، قائلا إنه اطلع على تقارير عن تجاوزات في التصويت. ولم يقدم الكثير من التفاصيل.