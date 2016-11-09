القبض على لاعب سعودي ووضعه خلف القضبان

صحيفة المرصد: القى رجال الأمن القبض على أحد لاعبي فريق من الدرجة الثانية ظهر أمس الثلاثاء لدى خروجه من منزله وتم ايداعه قسم الشرطة في أحد أحياء المنطقة الوسطى.

وكشفت مصادر بحسب ما أورد موقع “يوروسبورت” ان اللاعب ويدعى (ح.م) تورط في توقيع سندات مالية لشركة تسجيل سيارات كان قد استأجر سيارة منها بهدف التمليك، الا انه عجز عن التسديد على مدى اربعة اشهر.

ووجهت الشركة سلسلة من الإنذارات للاعب المذكور من اجل السداد الا انه لم يرد عليها كما تمنّع عن الرد على هاتفه الجوال وهو ما دفع الشكة المعنية لتقديم شكوى الى الشرطة.

وتم بلاغ اللاعب بضرورة الحضور الى قسم الشرطة صباح أول أمس الاثنين الا انه لم يفعل وهو الامر الذي دفع لارسال دورية قامت بالقبض عليه ظهر اليوم.

وقال اللاعب انه لم يتسلم راتبه من ناديه على مدى ثمانية اشهر وهو ما منعه من السداد.