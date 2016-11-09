• تركي الخليوي: أنا لم أختر أعضاء لجنة التوثيق.. فالح السمحان: اتصل بي تركي الخليوي وقال تم اختياري للجنة التوثيق.

• ومازال للكلام بقية عند أعضاء آخرين ربما يتحدثون في نفس الإطار ولكن على طريقة اسمي مكتوب.!

• بدأت تنهال الحقائق واحدة تلو الأخرى، لكن يظل نعيم البكر صندوق اللجنة الأسود ولاعبها الحريف الذي يخدم مشروع ناديه في صمت كما يفعل في لجنة المسابقات حينما منح حقوق البطل للوصيف مستغلا الدعم اللوجستي الذي يلقاه وعلى ضوئه قد يصل إلى مناصب أعلى.

• أظن وأتمنى أن أجد من يصحح لي إذا أخطأت أن طبخة التوثيق أعني توثيق بطولات

القدم بطلها نعيم البكر ولجنة ظل وشرب المقلب رئيس اللجنه وأعضاء أتمنى أن نراهم في الإعلام كما رأينا السمحان لنعرف منهم أكثر.

(2)

• انتفت شرعية اللجنة بعد تصريح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وهمشت الأرقام وعليهم أي اللجنة الاهتمام بما تبقى من ألعاب ومن ثم منح زعيمها زعامته وترك القدم للأمناء على حقوق الأندية بعيدا عن شتم حراس تاريخنا الرياضي والنيل منهم بكلمات لا تليق.

• رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أعطى الأندية إشارة الرفض لما حدث وعليهم استثمارها بعيدا عن مهلة الشهر غير القانونية.

• فرئيس الاتحاد ومجلس الاتحاد هم المعنيون بكرة القدم وهم من يجب أن يحرصوا على توثيق كل البطولات بعيدا عن الانتقائية.

(3)

• الأمير عبدالله الفيصل هو رائد الرياضة الأول في المملكة وهو من عمل إلى ضم الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي في بواكير الرياضة في المنطقة، فهل يعقل أن تأتي لجنة لا ندري كيف أسست تستثني بطولة الصداقه من البطولات وتقبل بأخرى أقل منها.

• وهل يعقل يا لجنة التوثيق تتجاهلين بطولات حملت اسم صانع النهضة الرياضية في بلادي الأمير فيصل بن فهد وتستثنى من التصنيف لسبب أو لآخر.

• فقط أسأل هل تعرفون حق المعرفة ماذا قدما عبدالله الفيصل وفيصل بن فهد للرياضة؟

• أشك في ذلك لأن معرفتكم لا تتجاوز: إذا لعب الهلال فخبروني.

(4)

من الصواب أن تخطئ ومن الخطأ نتعلم فما الدنيا إلا دروس بالمجان.!

نقلا عن “عكاظ”