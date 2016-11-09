أمانة الرياض تكشف حقيقة فرض رسوم على “الدفن” في المقابر

صحيفة المرصد : صرحت أمانة منطقة الرياض أمس الثلاثاء، أن ما جرى تداوله من أنباء حول وجود رسوم على الدفن في المقابر، غير دقيقة وعارية تماماً عن الصحة.

ونشرت الأمانة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: ” لا صحة لوجود رسوم على الدفن في المقابر”.

من جهتها، فقد أكدت وزارة الشؤون البلدية أنه إشارة إلى ما تم تداوله بوضع رسوم على المقابر معلقتا: “لم يرد في لائحة الرسوم البلدية مصطلح مدافن ولم تتم الإشارة إلى المقابر بالائحة “.