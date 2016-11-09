أمانة الرياض تكشف حقيقة فرض رسوم على “الدفن” في المقابر

صحيفة المرصد : صرحت أمانة منطقة الرياض أمس الثلاثاء، أن ما جرى تداوله من أنباء حول وجود رسوم على الدفن في المقابر، غير دقيقة وعارية تماماً عن الصحة.
ونشرت الأمانة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: ” لا صحة لوجود رسوم على الدفن في المقابر”.
من جهتها، فقد أكدت وزارة الشؤون البلدية أنه إشارة إلى ما تم تداوله بوضع رسوم على المقابر معلقتا: “لم يرد في لائحة الرسوم البلدية مصطلح مدافن ولم تتم الإشارة إلى المقابر بالائحة “.
تعليقات ( 13 )
عبد الرحمنهناك رسم دفن 100 ريال قيمة حفر القبر ولا يدفن الميت الا بعد دفعها وانا دفعتها 3 مرات لأقاربي رحمهم الله
بايعها بعود شخاطما يهمنا النفي..بصراحة مشروع خصخصة المقابر استثمار ناجح ومضمون ضمن مشاريع السياحة والآثار ويصنف درجات
الترشيحيههههه الله يهدي هالناس على هذي الاشاعه يمكن ماكان ببالكم بس الحين ذكروكم واكيد بتعجبكم الفكره واتوقع انها تدرس وتتطبق بس مدري بتكون موحده والا على مقاس القبر يالله رحمتك
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتكل شيء سيصبح بمقابل مادي .. فلا يفيد النفي .. بالسابق كان وزير المالية ينفي فرض ضرائب على القيمة الشرائية وبعد (4) اشهر من كلامه تم فرض الضريبة والتي ستطبق بعد سنة من الان..بنمشي عرايا اذا دام الوضع
متابعاقول نموت بسرعه و نندفن ببلاش قبل مايصير القبر بفلوس و يجيك من يقول القبر مسألة فكر.
عدد التعليقات:5677
المنتصر باللهنصيحه لكل المواطنين في حال فرض رسوم على المدافن ادفنوا موتاكم في البراري وفي مكان سري لا يعرفه أحد هذا هو الحل الوحيد مع البلديه وشكراً
sar-al-saنحن في زمن كل شيء فيه ممكن الحدوث اما في بلدنا حرسه الله وادام عز حكامه ال سعود الميامين فلا يمكن وضع رسوم على المقابر وعلى اداءفروض الصلوات في المساجد
عدد التعليقات:5677
المنتصر باللهأصلن أنا موصي أهلي إذا متت بعد عمرن طويل أن لا يدفنوني في مقابر البلديه بل في مكان سري في جفن ضب لأسباب سياسية وعسكرية يا شيهانه علم
وشك وشكحتى الموت بفلوس مافيه بلاش
فارس نحدلاحول ولا قوة الا بالله يمكن تلميحات بعدين يفرض شىء مقارب لذلك
انشر التعليققل قسم يا رجال فضح بكم اللي انتم خابرينه وطلع العلم ولا شكلكم ناوين
زائرابوفوازيالله صباح خير انحش وراك وراك حتى الموت