  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

أمانة الرياض تكشف حقيقة فرض رسوم على “الدفن” في المقابر

9 نوفمبر, 2016 , 5:40 ص
أمانة الرياض تكشف حقيقة فرض رسوم على “الدفن” في المقابر
  • 1٬858
  • 13
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : صرحت أمانة منطقة الرياض أمس الثلاثاء، أن ما جرى تداوله من أنباء حول وجود رسوم على الدفن في المقابر، غير دقيقة وعارية تماماً عن الصحة.

ونشرت الأمانة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: ” لا صحة لوجود رسوم على الدفن في المقابر”.

من جهتها، فقد أكدت وزارة الشؤون البلدية أنه إشارة إلى ما تم تداوله بوضع رسوم على المقابر معلقتا: “لم يرد في لائحة الرسوم البلدية مصطلح مدافن ولم تتم الإشارة إلى المقابر بالائحة “.



تعليقات ( 13 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    عبد الرحمن

    هناك رسم دفن 100 ريال قيمة حفر القبر ولا يدفن الميت الا بعد دفعها وانا دفعتها 3 مرات لأقاربي رحمهم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 6:51 ص

    بايعها بعود شخاط

    ما يهمنا النفي..بصراحة مشروع خصخصة المقابر استثمار ناجح ومضمون ضمن مشاريع السياحة والآثار ويصنف درجات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    الترشيحي

    ههههه الله يهدي هالناس على هذي الاشاعه يمكن ماكان ببالكم بس الحين ذكروكم واكيد بتعجبكم الفكره واتوقع انها تدرس وتتطبق بس مدري بتكون موحده والا على مقاس القبر يالله رحمتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 6:34 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    كل شيء سيصبح بمقابل مادي .. فلا يفيد النفي .. بالسابق كان وزير المالية ينفي فرض ضرائب على القيمة الشرائية وبعد (4) اشهر من كلامه تم فرض الضريبة والتي ستطبق بعد سنة من الان..بنمشي عرايا اذا دام الوضع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 6:29 ص

    متابع

    اقول نموت بسرعه و نندفن ببلاش قبل مايصير القبر بفلوس و يجيك من يقول القبر مسألة فكر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 6:22 ص
    عدد التعليقات:5677

    المنتصر بالله

    نصيحه لكل المواطنين في حال فرض رسوم على المدافن ادفنوا موتاكم في البراري وفي مكان سري لا يعرفه أحد هذا هو الحل الوحيد مع البلديه وشكراً
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  7. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 6:21 ص

    حسبي الله ونعم الوكيل الان الخبر ينفون انه غير صحيح وبعد سنه راح يطبق فرض الرسوم مثل الراتب العساف قال غير صحيح وبعد فتره تم خصم من الراتب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 6:18 ص

    sar-al-sa

    نحن في زمن كل شيء فيه ممكن الحدوث اما في بلدنا حرسه الله وادام عز حكامه ال سعود الميامين فلا يمكن وضع رسوم على المقابر وعلى اداءفروض الصلوات في المساجد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 6:14 ص
    عدد التعليقات:5677

    المنتصر بالله

    أصلن أنا موصي أهلي إذا متت بعد عمرن طويل أن لا يدفنوني في مقابر البلديه بل في مكان سري في جفن ضب لأسباب سياسية وعسكرية يا شيهانه علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  10. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 6:02 ص

    وشك وشك

    حتى الموت بفلوس مافيه بلاش
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 6:00 ص

    فارس نحد

    لاحول ولا قوة الا بالله يمكن تلميحات بعدين يفرض شىء مقارب لذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 5:55 ص

    انشر التعليق

    قل قسم يا رجال فضح بكم اللي انتم خابرينه وطلع العلم ولا شكلكم ناوين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 5:52 ص

    زائرابوفواز

    يالله صباح خير انحش وراك وراك حتى الموت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم