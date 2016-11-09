حوالة بقيمة “مليار و200 ألف ريال” على حساب موظف حكومي تثير الشبهة وتجمد حسابه

صحيفة المرصد : تسبب ورود حوالة خارجية من أحد البنوك الأجنبية بنحو مليار و200 ألف ريال على حساب موظف حكومي في الاشتباه بتورطه بعملية غسل أموال، مما دفع مؤسسة النقد لتجميد حسابه، والتحقيق معه من قبل الجهات المختصة في مصدر الحوالة وأثبتت التحقيقات أنه ليس له علاقة بها.
تجميد الحساب
وحسب صحيفة “الوطن” كشف تفاصيل الحادثة مصدر مطلع ،أشار إلى أن مواطنا ثلاثينيا تفاجأ بإيقاف حسابه البنكي وتجميده من قبل مؤسسة النقد نتيجة رصد حوالة بنكية بمبلغ ضخم يقدر بمليار و200 ألف ريال على حسابه، موضحا أن المواطن تفاجأ بذلك المبلغ وبعد مرور ساعات تم إرسال رسالة أخرى تفيد بأن البنك قام بتجميد حسابة البنكي. وأضاف المصدر “على الفور اتجه المواطن للبنك للاستفسار عن أسباب إيقاف حسابه، وأخبرته إدارة البنك بأن التجميد تم من قبل مؤسسة النقد، وبعد مراجعته المؤسسة أخبروه بأن عليه مراجعة إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية لمعرفة أسباب التجميد”. وأشار المصدر إلى أن الداخلية أحالت المواطن للمباحث الإدارية وبعد التحقيقات اتضح أنه ليس له علاقة بالحوالة التي وردت على حسابه وتم إطلاق سراحه فيما لا يزال حسابه البنكي مجمدا حتى يتم الوصول للنتائج من خلال التحقيقات وتتبع تلك الحوالة ومعرفة مصدرها.
غسل أموال
أوضح المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا أن حالات ورود حوالة من خارج السعودية على بعض الحسابات البنكية دون معرفة مصدر تلك الأموال ولا من قام بإحالتها يعتبر ضمن “عمليات غسل الأموال”، مضيفا أن 5% من مستفيدي البنوك تدخل في حساباتهم حوالات واردة من خارج السعودية لا يعرف مصدرها وتكون بمبالغ ضخمة ومصادرها مشبوهة، لأنه لا يعرف شيء عن طبيعة هذه الأموال فقد تكون تجارة في أسلحة ومخدرات خارج السعودية، موضحا أن عصابات منظمة تقوم بحيل مختلفة لإدخال المبالغ للسعودية ومن ثم تراقب صاحب الحساب، وفي حالة تمكنه من سحب تلك المبالغ دون أن يتعرض للمساءلة أو استطاع أن يثبت أن ما تم تحويله على حسابه يعود له من تجارة ما، ففي هذه الحالة تقوم تلك العصابات بإرسال مندوبين لها للأشخاص الذين يحول على حسابتهم البنكية المبالغ الضخمة للتفاوض معهم لتسليم تلك الأموال وأخذ نسبة يتفق عليها معهم.
تعليقات ( 17 )
حزينرزق وجاك وكان عندك وقت ساعات كان سحبت منها مبلغ ومشيت امورك حتي تصلك رسائله تفيد بتجميد حسابك
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتمثل هذه المبالغ اذا صودرت ولم يكن للمواطن أي علم بها ان يتم اعطائه على الاقل 10% من هذه المبالغ .. حتى يشجع المواطنين على التبليغ عن المبالغ التي تحول لهم ودون البحث عن من يساعده على اخراجها بنسبه
konozحولوها لصندوق التنمية وعطوا اللي عليه الدور
عدد التعليقات:5677
المنتصر باللهقال إيش مايعرف مصدر هذه الأموال هههههه نفس قول السيسي يوم قال الثلاجه 10 سنوات مافيها غير ميه طيب ياخي ماحطيت فيها لو كفته مرررره وحده في هذه السنوات العشر ياراقل شفيق ياراقل ههههههههه
عدد التعليقات:5677
المنتصر باللهطيب أنا ليش ما فيه احد يرسل لي لو مليون ريال لكي أتزوج الثانيه واشتري منزل في.................?
زائرابوفوازهذا الي حولها في حساب ذا الضعيف رأسه كبير ويديه طوال جعلها الكسر
سعد بن فهديمكن رزق حلال من الله ماهب كل شيئ عندكم غسيل اموال فقط قوتكم على الضعيف وفي بعض الناس في حساباتهم 100 مليار واكثر ومحد سألهم من أين لك هاذا ؟
متابعيمكن ورث من جدته اللي تبيع رز في اوروبا.
زائرابوفوازوصل تمت العمليه هذا المطلوب
محمد الفرنسيوعقابا لهذه العصابه انا ائييد شراء منزل وسيارة فاخره لصاحب هذا الحساب وعمارة 7 ادوار والباقي لخزينة الدولة ومبلغ ترفيه بسيط . على شان يكون هذا رد لوزارة الاسكان اللي ماقدرت تصرف غرفة نوم حتى الان .
موج البحرغسيل اموال
ابراهيمتخيل حواله تحولت للسيسي بهذي الطريقه وش بيسوي!!
بركودطيب سؤال الفلوس ذي تروح للدوله ولا يحرقونها الموظفين ؟ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه
زائرابوفوازمشالله عندنا يعرفون كيف تدخل فلوس حساب المواطن شي طيب ***
محمد الفرنسيللأسف حتى لو تأكدو من المصدر لازم تتصارد الاموال . حتى لو جاك رزق من برا وانت حالتك فقرانه لازم تموت فقر وقهر . لو نظاميا مافيها شبه المفروض هذا رزقه وتصرف للشخص بالمعقول بدفعات لمراقبة تصرفاته .
مواطنمبلغ ضخم جدا جدا جدا جدا جدا يا رب يا رب يا رب احفظنا واحفظ امننا وقيادتنا وعلماءنا وشعبنامن كل شر ومصيبه
.لن .رزق وربي ساقه اذا ثيت عدم تورطه عطوه نسبه والباقي لخزينة الدولة.