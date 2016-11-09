‫‫التحقيق مع معلمة “الأظافر”.. ووالد الطالبة يكشف حقيقة الإصابة‬‬

صحيفة المرصد : أمرت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب، بفتح تحقيق مع المعلمة التي تقدم ولي أمر طالبة بدعوى ضدها، متهماً إياها بإصابة ابنته في أظافرها أثناء تواجدها بالمدرسة.
وأوضح والد الطالبة ، أن ابنته تدرس بالصف الثالث الثانوي بثانوية الصلحانية، مبيناً أن المعلمة لم تقتلع أظافرها كما فهم وإنما قامت بتقليم الأظافر يوم الأربعاء الماضي بصورة غير طبيعية، ما تسبب في جروح بأصابعها حسب صحيفة “الوطن”.
يذكر أن إدارة تعليم مهد الذهب كانت تلقت شكوى من ولي أمر الطالبة ضد المعلمة متهماً إياها بإيذاء ابنته، ليتم تشكيل لجنة لتشخيص الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.
تعليقات ( 16 )
فهدالحقيقه تطويل الاظافر مقزز وناقل للاوساخ تخيلو ماذا يحمل الطفر تحته من الفضلات
الصبحاويالموضوع فيه لبس 1- اما بنتك ****وغير نظيفه فالمعلمه على صح 2- او ان المعلمه ***وابنتك مظلووووووومه اريد جوووووووابا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محمدالجعيدوليش بنتك ما تتبع التعليمات واباهتمام بالنظافه
محمد الحمرانيالجروح قصاص . يجيبوا ام البنت وتقلم اظافر المعلمة بنفس الطريقة والمستوى حتى اضطرت لنتف لحم اصابع المعلمة . هذه مدرسة حكومية والطالبة وراها مستقبل وزواج وهذا يترك اثرا واضح وعيب مخل بجمال البنت
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سهمولو لابد تعاقب ، كان انذرتها واتصلت بولي أمرها ، أو تركت الأمر للمرشدة وإدارة المدرسة ، ولكن من الواضح أن أظافر المعلمة تعبانه ، إذا في الأمر غيرة وحسد على جمال أظافر الطالبة ، أكيدددددددددددد
شرحبيلاشوف عيال بعض ***خاصه شعورهم طويله والاظافر تشمئز من طولها ولا اهتمام السبب عدم وعي أغلب الآباء والأمهات للأسف بالنظافة والتعليم بشكل خاص
معيضهذه ليست مربية ويجب على والدها تصعيد القضية للقضاء وحقوق الإنسان ومنظمة الطفولة
مواطنمعروفه المشكله البنت اظافرهاطووووووويله والمدرسين تعبت وهي تكلمها والطالبة معانيه والمعلمين معاها الف حق وليس التحقيق وين النظافه الي كانت تنطبق في المدارس
طفران ومامعه فلساُسلوب همجي من معلمه. يفترض تكون مربيه
نجرت3 ممكن تكملي نومك
منصورازعجتوناافتكرت ان المعلمة تقلع الاظافرالحين صارةتقلم الاظافرجزاهاالله خيرتنظف يدينهم من الوساخةاللي تجي تحت الاظافروالمفروض المعلمة تكرم ولاتعاقب ومن يعاقب هوولي امرالطالبة لايهام المسؤلين بان المعلمة
ام الكرمتصرف غير سليم من المعلمة وغير انساني يوجد الف طريقة ولا داعي لتقليم أظافر الطالبة بمقص ملوث ودون التفكير في العواقب
موظفهكنت أنصح الموظفات بعدم استخدام مقص تقليم الأطافر في المدرسة يتداول بين الطالبات لفترة طويله لأن يذلك يساعد في نمو البكتيريا وبالتالي انتقال العدوى وقد تكون بعض الطالبات لديهن حساسية وأتوقع هذا ما حدث
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتهل هذه طريقة لتقليم الأظافر ؟!..هذه لا يفعلها ولا السجانون بالسجون للمجرمين فكيف بمعلمة مربية كان الأجدى ان تكون اماً لهذه الطالبة وتدلها على الخير بأسلوب راقي دون عنف او تأنيب !..المعلمة مريضة نفيسه