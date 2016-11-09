‫‫التحقيق مع معلمة “الأظافر”.. ووالد الطالبة يكشف حقيقة الإصابة‬‬

صحيفة المرصد : أمرت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب، بفتح تحقيق مع المعلمة التي تقدم ولي أمر طالبة بدعوى ضدها، متهماً إياها بإصابة ابنته في أظافرها أثناء تواجدها بالمدرسة.

وأوضح والد الطالبة ، أن ابنته تدرس بالصف الثالث الثانوي بثانوية الصلحانية، مبيناً أن المعلمة لم تقتلع أظافرها كما فهم وإنما قامت بتقليم الأظافر يوم الأربعاء الماضي بصورة غير طبيعية، ما تسبب في جروح بأصابعها حسب صحيفة “الوطن”.

يذكر أن إدارة تعليم مهد الذهب كانت تلقت شكوى من ولي أمر الطالبة ضد المعلمة متهماً إياها بإيذاء ابنته، ليتم تشكيل لجنة لتشخيص الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.