بالفيديو.. حافلة مدرسية تعكس الطريق والمرور يتفاعل عبر “تويتر”

صحيفة المرصد – متابعات: أكدت إدارة المرور أن شعبة السير بمرور الرياض ألقت القبض على قائد الحافلة المدرسية الذي ظهر في مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي، عندما كان عاكسًا لاتجاه السير على شارع الإمام مسلم بحي الشفا جنوب مدينة الريا، وذلك بسبب مخالفته لأنظمة المرور.

وصرحت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على “تويتر” مساء أمس الثلاثاء، أنه تم عرض أوراق السائق على هيئة الفصل بالمخالفات المرورية، وصدر حكم الإيقاف عليه مع تحرير جميع المخالفات المرتكبة وتطبيق الإجراءات الرسمية مع الجهة المشغلة.

وجددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من تجاوز الأنظمة المرورية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على مَن يتجاوز ذلك.

وكان أحد المواطنين قد قدم بلاغاً للمرور في مقطع فيديو على موقع التواصل تويتر، عن حافلة مدرسية تعكس الطريق وتسير عكس الاتجاه، مطالباً باتخاذ الإجراءات النظامية بحق السائق المخالف.