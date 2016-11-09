الإسكان توفر منازل للسعوديين بـ 250 ألفا

صحيفة المرصد : وضعت وزارة الإسكان قدميها على طريق توفير 650 ألف وحدة سكنية بعد توقيعها المرحلة الأولى من هذا المشروع مع 5 مطورين عقاريين تكون مهمتهم إنشاء وحدات يمكن للمواطنين أصحاب الدخول المنخفضة تملكها وتبدأ أسعارها من 250 ألف ريال وحتى 650 ألفا، في 5 مناطق تبدأ المرحلة الأولى في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان، وذلك في اطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وحسب صحيفة “مكة” بدا وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل على ثقة بالمطورين الخمسة، الذين أبرمت وزارته معهم 5 اتفاقيات لإنجاز مئات الآلاف من الوحدات السكنية الملائمة لدخول المواطنين المنخفضة، مبددا المخاوف المثارة من عدم التزامهم بالوقت المحدد لتسليم الوحدات، والمقدر بـ3 أعوام.
وقال الحقيل للصحفيين في أعقاب توقيع اتفاقيات البناء مع المطورين إن وزارة الإسكان اعتمدت 3 معايير لاختيار المطورين العقاريين، أولها: القدرة المالية لشركة التطوير، وثانيها: توفر العناصر الإدارية القادرة على إدارة المشاريع مهما كان حجمها، وثالثها: قدرتها على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع مقدرات الشرائح المتقدمة لوزارة الإسكان للحصول على السكن.
ويعتبر توقيع وزارة الإسكان مع شركات التطوير الخمس المرحلة الأولى من مشروع يهدف لإسناد عمليات البناء لـ11 مطورا عقاريا، من أجل تغطية الطلب في السوق، حيث يقبع 1.5 مليون متقدم، 1.2 مليون منهم يحصلون على السكن للمرة الأولى، على قوائم الانتظار الخاصة بالوزارة والخاصة بصندوق التنمية العقارية. وأوضح وزير الإسكان أن الوحدات السكنية المطلوب بناؤها من المطورين العقاريين تعد متنوعة المساحات والقيم، مشددا على أن الوزارة تهدف ألا تكون كل المنازل على نسيج واحد.
وقدر الحقيل المخزون الإسكاني في السعودية بـ6 ملايين وحدة، وأن نسبة الشاغر منها تقدر بـ600 ألف، مما يعادل 6 إلى 7% من إجمالي المخزون، وترتفع أعداد الوحدات الشاغرة في مناطق مكة المكرمة وعسير والرياض أكثر من غيرها، لافتا أن نسبة البيوت الشاغرة تقع في المعدل العالمي، مستبعدا اللجوء لفكرة فرض رسوم عليها، لسببين رئيسيين؛ الأول أنها لا تمثل ظاهرة، والثاني ينطوي على مخاوف التأثير على دينماكية السوق العقارية.
تعليقات ( 37 )
ابو نجوى*** لماذ لا يذهب الدعم مباشرة للمواطن ارض على الخارطة ٣٠٠ متر ب(١٠٠)الف و ٥٠ الف بأقساط ميسره لكل مواطن سوف تقضي على مشكلة الإسكان ولكن لا يفهمون
ابووليد11ملينا وزارة الاسكان تسلكنا
الصبحاويمخالف للنشر
مجرد فكرةيا جماعة والله العظيم لم تعد هناك ثقة بوازرة الاسكان ولا في نفس حتي نقرا الخبر الي قرا وفي زبدة سواء ايجابية او سلبية يطرحها غير ما حنقرا ونتعب انفسنا تعبنا من الاسكان والعمري
عدد التعليقات:2363
سهمفقاقيع اعلامية ولافيه شيء من كم سنة على ارض الواقع ، وأنا اشوف انهم يعطون المواطنين اللي عليهم الدور كل واحد أرض ونصف مليون ريال وهو يبنيها على كيفة وأغسلوا يدكم من وزارة الفكر و250 مليار راحت
ابو شلشيارب حنا وش مسوين بدنيانا عشان تعاقبنا في وزارة الاسكان تلعب باعصابنا اللهم لا اعتراض
شيبت وانا شبابقلبي تهيض وقال .. في حلم منزل عليل.. راحت حيالتي عدام .. والجفن عاف المنام... يالله بحسن الختام .. طول علي الغياب.. خلاني دايم طريح .. حاير وقلبي جريح .. ياناس كيف استريح ...شيبت وانا شباب..
خبيران قلبي يتقطع على الفقارى والمحتاجين من ارامل ومطلقات وشيبان لا يملكون سكن ولا مال كافي ورغم ذا صابرين ،((خذ الحبوب وانثرها على رؤس الجبال حتى لا يقول قائل جاع طير في بلاد المسلمين عمر بن عبدالعزيز
تصحيحمخالف للنشر
الليلكي👤ياليل العقاريين أهل الإيجار مساكين..😆😢😢😲
عمرصارت زي سالفة الراعي والذيب هههههه خرطي
معيضتخفيضات رأس السنة تلحق والا ماتلحق
الرحمةحقنه اخرى لثلاث سنوات الله يصلحكم ودنا نصدقكم
سعودباقي في ناس تصدق مسرحيات وزارة ***
خلك بعيد حبك يزيد 😊لا لا لاتكذبي .
سلم لي على قطرلو المعازيب اشتهوو سكنت كل الناس اللي على قوائم الانتظار خلال سنة فقط ولماذا يعطل قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء !!!!؟؟؟؟؟
بندرقرقر كثير انا فيه معلوم
ابو احمدكلما قلت هانت جد علم جديد على بالي بتسلم اسكان الان يا وزارة الاسكان تم الاتفاق مسبقا مع المطورين ولا شفنا شي اللحين بعد بتتفق مع مطورين وبعد ثلاث سنين بيجيك مشكله وتتفق مع مطورين الله يعين
كلمة حقباي باي سكن بغينا بدل سكن راح بدلات أهم منه يالله ضاقت علينا الأرض ونحن قاره يالله العجب
مسألة فكرالمواطنين ملو من الحكي والتوقيعات والتصاريح لكن في الواقع الناس ما سكنت ولا حتى شقة وكله كلام يطير بالهواء غررررر
سالم قدهوو على الطيب ضاريلقد هرمنا تقطع ضماك أيها المواطن المسكين
اذكار الصباح والمساءحسبنا الله ونعم الوكيل
متابع1فولتارين.....
🍉زائر المساء✋🍉🕟كل اربع سنوات يتم تداول موضوع والياته وشروطه وهكذا والله أعلم
منصوريالله
عبدالكريميالله انك تصبرنا عليهم
سن توبمسلسل جديد من 100 حلقة في 4 سنين
سمير نجدو بدانا سيناريو جديد .
awadماني تصريحات ملينا نبي فعل ولا بلاش تصرح
الوقع غيرالشاغره اكثر من مليون ونصف من الطايف الى جازان خارج المعايير ٨٠ في ١٠٠ من اراضي ومنازل المتطقة الجنوبية بدون صكوك والمدارس جميعها حكومي والسبب ؟ انها تحررت من البرقراطية
محب مرصد5 مناطق تبدأ المرحلة الأولى في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان، باقي مدينتين!! دا وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل على ثقة بالمطورين الخمسة. 5×5 الشغل كله على 5
ع . الحربيههههههههه قابلوني اذا المواطن السعودي اخذ سكن
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتشبعنا من هذه التصريحات .. فمان الله .. الله الغني عنكم