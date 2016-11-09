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الإسكان توفر منازل للسعوديين بـ 250 ألفا

9 نوفمبر, 2016 , 7:01 ص
الإسكان توفر منازل للسعوديين بـ 250 ألفا
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صحيفة المرصد : وضعت وزارة الإسكان قدميها على طريق توفير 650 ألف وحدة سكنية بعد توقيعها المرحلة الأولى من هذا المشروع مع 5 مطورين عقاريين تكون مهمتهم إنشاء وحدات يمكن للمواطنين أصحاب الدخول المنخفضة تملكها وتبدأ أسعارها من 250 ألف ريال وحتى 650 ألفا، في 5 مناطق تبدأ المرحلة الأولى في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان، وذلك في اطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وحسب صحيفة “مكة” بدا وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل على ثقة بالمطورين الخمسة، الذين أبرمت وزارته معهم 5 اتفاقيات لإنجاز مئات الآلاف من الوحدات السكنية الملائمة لدخول المواطنين المنخفضة، مبددا المخاوف المثارة من عدم التزامهم بالوقت المحدد لتسليم الوحدات، والمقدر بـ3 أعوام.

وقال الحقيل للصحفيين في أعقاب توقيع اتفاقيات البناء مع المطورين إن وزارة الإسكان اعتمدت 3 معايير لاختيار المطورين العقاريين، أولها: القدرة المالية لشركة التطوير، وثانيها: توفر العناصر الإدارية القادرة على إدارة المشاريع مهما كان حجمها، وثالثها: قدرتها على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع مقدرات الشرائح المتقدمة لوزارة الإسكان للحصول على السكن.

ويعتبر توقيع وزارة الإسكان مع شركات التطوير الخمس المرحلة الأولى من مشروع يهدف لإسناد عمليات البناء لـ11 مطورا عقاريا، من أجل تغطية الطلب في السوق، حيث يقبع 1.5 مليون متقدم، 1.2 مليون منهم يحصلون على السكن للمرة الأولى، على قوائم الانتظار الخاصة بالوزارة والخاصة بصندوق التنمية العقارية. وأوضح وزير الإسكان أن الوحدات السكنية المطلوب بناؤها من المطورين العقاريين تعد متنوعة المساحات والقيم، مشددا على أن الوزارة تهدف ألا تكون كل المنازل على نسيج واحد.

وقدر الحقيل المخزون الإسكاني في السعودية بـ6 ملايين وحدة، وأن نسبة الشاغر منها تقدر بـ600 ألف، مما يعادل 6 إلى 7% من إجمالي المخزون، وترتفع أعداد الوحدات الشاغرة في مناطق مكة المكرمة وعسير والرياض أكثر من غيرها، لافتا أن نسبة البيوت الشاغرة تقع في المعدل العالمي، مستبعدا اللجوء لفكرة فرض رسوم عليها، لسببين رئيسيين؛ الأول أنها لا تمثل ظاهرة، والثاني ينطوي على مخاوف التأثير على دينماكية السوق العقارية.



تعليقات ( 37 )

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  1. 37
    9 نوفمبر, 2016 , 9:16 ص

    ابو نجوى

    *** لماذ لا يذهب الدعم مباشرة للمواطن ارض على الخارطة ٣٠٠ متر ب(١٠٠)الف و ٥٠ الف بأقساط ميسره لكل مواطن سوف تقضي على مشكلة الإسكان ولكن لا يفهمون
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  2. 36
    9 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص

    ابووليد11

    ملينا وزارة الاسكان تسلكنا
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  3. 35
    9 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    الصبحاوي

    مخالف للنشر
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  4. 34
    9 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    مجرد فكرة

    يا جماعة والله العظيم لم تعد هناك ثقة بوازرة الاسكان ولا في نفس حتي نقرا الخبر الي قرا وفي زبدة سواء ايجابية او سلبية يطرحها غير ما حنقرا ونتعب انفسنا تعبنا من الاسكان والعمري
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  5. 33
    9 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص
    عدد التعليقات:2363

    سهم

    فقاقيع اعلامية ولافيه شيء من كم سنة على ارض الواقع ، وأنا اشوف انهم يعطون المواطنين اللي عليهم الدور كل واحد أرض ونصف مليون ريال وهو يبنيها على كيفة وأغسلوا يدكم من وزارة الفكر و250 مليار راحت
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  6. 32
    9 نوفمبر, 2016 , 8:19 ص

    ابو شلش

    يارب حنا وش مسوين بدنيانا عشان تعاقبنا في وزارة الاسكان تلعب باعصابنا اللهم لا اعتراض
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  7. 31
    9 نوفمبر, 2016 , 8:19 ص

    شيبت وانا شباب

    قلبي تهيض وقال .. في حلم منزل عليل.. راحت حيالتي عدام .. والجفن عاف المنام... يالله بحسن الختام .. طول علي الغياب.. خلاني دايم طريح .. حاير وقلبي جريح .. ياناس كيف استريح ...شيبت وانا شباب..
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  8. 30
    9 نوفمبر, 2016 , 8:19 ص

    خبير

    ان قلبي يتقطع على الفقارى والمحتاجين من ارامل ومطلقات وشيبان لا يملكون سكن ولا مال كافي ورغم ذا صابرين ،((خذ الحبوب وانثرها على رؤس الجبال حتى لا يقول قائل جاع طير في بلاد المسلمين عمر بن عبدالعزيز
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  9. 29
    9 نوفمبر, 2016 , 8:17 ص

    تصحيح

    مخالف للنشر
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  10. 28
    9 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    الليلكي👤

    ياليل العقاريين أهل الإيجار مساكين..😆😢😢😲
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  11. 27
    9 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص

    عمر

    صارت زي سالفة الراعي والذيب هههههه خرطي
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  12. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    معيض

    تخفيضات رأس السنة تلحق والا ماتلحق
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  13. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 8:05 ص

    الرحمة

    حقنه اخرى لثلاث سنوات الله يصلحكم ودنا نصدقكم
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  14. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    وعود في وعود هذه وزارة الإسكات الخوف تكون هذه الوحدات صنادق أو هناجر كملاجئ للإنسان في وطنه ؟؟؟؟!!!!.
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  15. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 8:01 ص

    سعود

    باقي في ناس تصدق مسرحيات وزارة ***
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  16. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    لا لا لاتكذبي .
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  17. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص

    سلم لي على قطر

    لو المعازيب اشتهوو سكنت كل الناس اللي على قوائم الانتظار خلال سنة فقط ولماذا يعطل قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء !!!!؟؟؟؟؟
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  18. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص

    قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا ضاعت الأمانة فانتظر الساعة ) .
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  19. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    بندر

    قرقر كثير انا فيه معلوم
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  20. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    ابو احمد

    كلما قلت هانت جد علم جديد على بالي بتسلم اسكان الان يا وزارة الاسكان تم الاتفاق مسبقا مع المطورين ولا شفنا شي اللحين بعد بتتفق مع مطورين وبعد ثلاث سنين بيجيك مشكله وتتفق مع مطورين الله يعين
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  21. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    كلمة حق

    باي باي سكن بغينا بدل سكن راح بدلات أهم منه يالله ضاقت علينا الأرض ونحن قاره يالله العجب
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  22. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    مسألة فكر

    المواطنين ملو من الحكي والتوقيعات والتصاريح لكن في الواقع الناس ما سكنت ولا حتى شقة وكله كلام يطير بالهواء غررررر
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  23. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 7:45 ص

    سالم قدهوو على الطيب ضاري

    لقد هرمنا تقطع ضماك أيها المواطن المسكين
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  24. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    اذكار الصباح والمساء

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  25. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    الزبده لا احد يتورط بقروض بنوك او شريكات بمعنى لاتندفع
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  26. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    متابع1

    فولتارين.....
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  27. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 7:39 ص

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    كل اربع سنوات يتم تداول موضوع والياته وشروطه وهكذا والله أعلم
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  28. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 7:39 ص

    من الافضل بعد ماتنتهون من المشروع ويبأ التوزيع تعلنون عن الخبر امنيتي إن مافي مواطن يعيش في ايجار يارب يسخر لك محتاج
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  29. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    منصور

    يالله
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  30. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 7:33 ص

    عبدالكريم

    يالله انك تصبرنا عليهم
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  31. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 7:28 ص

    سن توب

    مسلسل جديد من 100 حلقة في 4 سنين
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  32. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 7:17 ص

    سمير نجد

    و بدانا سيناريو جديد .
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  33. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 7:17 ص

    awad

    ماني تصريحات ملينا نبي فعل ولا بلاش تصرح
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  34. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    الوقع غير

    الشاغره اكثر من مليون ونصف من الطايف الى جازان خارج المعايير ٨٠ في ١٠٠ من اراضي ومنازل المتطقة الجنوبية بدون صكوك والمدارس جميعها حكومي والسبب ؟ انها تحررت من البرقراطية
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  35. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    محب مرصد

    5 مناطق تبدأ المرحلة الأولى في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان، باقي مدينتين!! دا وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل على ثقة بالمطورين الخمسة. 5×5 الشغل كله على 5
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  36. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    ع . الحربي

    ههههههههه قابلوني اذا المواطن السعودي اخذ سكن
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  37. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    شبعنا من هذه التصريحات .. فمان الله .. الله الغني عنكم
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