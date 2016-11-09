  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : مغردون يتداولون مقطع مؤثر لــ”طفلة” تتحدث مع والدها المرابط بالحد الجنوبي

9 نوفمبر, 2016 , 8:05 ص
بالفيديو : مغردون يتداولون مقطع مؤثر لــ”طفلة” تتحدث مع والدها المرابط بالحد الجنوبي
  • 981
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : تداول مقطع فيديو لطالبة تتحدث في الهاتف مع والدها المرابط بالحد الجنوبي أثناء تواجدها بالمدرسة؛ حيث بدت الطفلة متأثرة بحديثها مع والدها الذي تحدث بروح معنوية عالية.

وظهرت الطالبة وهي تمسك جوالاً تم توصيله بسماعة كبيرة، تتحدث أمام عدد من زميلاتها مع والدها الذي أكد أنه والمرابطين مستعدون لتحمل العناء والتعب وبرد الشتاء من أجل أمن الوطن، مناشداً مَن يسمعه الدعاء لهم وتفاعل المغردون معه وأبدوا تأثرهم من رد فعل الطفلة أثناء حديثها مع والدها، ودعوا الله تعالى بأن يثبت الجنود المرابطين وينصرهم، ويردهم إلى أهلهم سالمين.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    الغامدي

    تعليق رقم 1 انت ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 8:56 ص
    عدد التعليقات:515

    ابونواف...

    اللهم احفظ جنودنا واعدهم الى اهلهم سالمين غانمين منتصرين وشافي مصابهم وارحم شهيدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 8:22 ص

    جاسم

    تعليق 1 سود الله وجهك تعليقك فاشل انت امعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 8:16 ص

    الأبذكر الله تطمئن القلوب

    الله ينصركم.ويردكم سالمين منتصرين ويرحم شهداءنا .ويدم عز وطنا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    77

    واليمنى يتبطحون عندنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  6. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 8:11 ص

    طفران ومامعه فلس

    مسكينه الطفلة شكلها طفرانه مثلي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم