بالفيديو : مغردون يتداولون مقطع مؤثر لــ”طفلة” تتحدث مع والدها المرابط بالحد الجنوبي

صحيفة المرصد : تداول مقطع فيديو لطالبة تتحدث في الهاتف مع والدها المرابط بالحد الجنوبي أثناء تواجدها بالمدرسة؛ حيث بدت الطفلة متأثرة بحديثها مع والدها الذي تحدث بروح معنوية عالية.
وظهرت الطالبة وهي تمسك جوالاً تم توصيله بسماعة كبيرة، تتحدث أمام عدد من زميلاتها مع والدها الذي أكد أنه والمرابطين مستعدون لتحمل العناء والتعب وبرد الشتاء من أجل أمن الوطن، مناشداً مَن يسمعه الدعاء لهم وتفاعل المغردون معه وأبدوا تأثرهم من رد فعل الطفلة أثناء حديثها مع والدها، ودعوا الله تعالى بأن يثبت الجنود المرابطين وينصرهم، ويردهم إلى أهلهم سالمين.
تعليقات ( 6 )
الغامديتعليق رقم 1 انت ***
عدد التعليقات:515
ابونواف...اللهم احفظ جنودنا واعدهم الى اهلهم سالمين غانمين منتصرين وشافي مصابهم وارحم شهيدهم
جاسمتعليق 1 سود الله وجهك تعليقك فاشل انت امعه
الأبذكر الله تطمئن القلوبالله ينصركم.ويردكم سالمين منتصرين ويرحم شهداءنا .ويدم عز وطنا.
77واليمنى يتبطحون عندنا
طفران ومامعه فلسمسكينه الطفلة شكلها طفرانه مثلي