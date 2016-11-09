بالفيديو : مغردون يتداولون مقطع مؤثر لــ”طفلة” تتحدث مع والدها المرابط بالحد الجنوبي

صحيفة المرصد : تداول مقطع فيديو لطالبة تتحدث في الهاتف مع والدها المرابط بالحد الجنوبي أثناء تواجدها بالمدرسة؛ حيث بدت الطفلة متأثرة بحديثها مع والدها الذي تحدث بروح معنوية عالية.

وظهرت الطالبة وهي تمسك جوالاً تم توصيله بسماعة كبيرة، تتحدث أمام عدد من زميلاتها مع والدها الذي أكد أنه والمرابطين مستعدون لتحمل العناء والتعب وبرد الشتاء من أجل أمن الوطن، مناشداً مَن يسمعه الدعاء لهم وتفاعل المغردون معه وأبدوا تأثرهم من رد فعل الطفلة أثناء حديثها مع والدها، ودعوا الله تعالى بأن يثبت الجنود المرابطين وينصرهم، ويردهم إلى أهلهم سالمين.