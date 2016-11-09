«الشورى»: حبس المختلس والشريك عشر سنوات وغرامات بالملايين

صحيفة المرصد : ناقش مجلس الشورى أمس مشروع نظام «حماية المال العام» الذي تضمن معاقبة كل موظف عام اختلس أو شارك في اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين أو بهما معا، فيما يعاقب من استولى أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. وطالب أعضاء في المجلس بإقرار الذمة المالية لأقرباء الموظف العام خصوصا من القرابة الخاصة كالزوجة والأبناء.
في البداية قال العضو الدكتور محمد المطيري: إن هناك خللا في ترتيب العقوبات المنصوص عليها في مشروع هذا النظام حماية المال العام، مشيرا إلى أن العقوبات مكررة كما أن حرمان الموظف من الوظيفية العامة واستمراريتها غير مجدية يجب أن تكون محددة بزمن معين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
تعليقات ( 8 )
السممخالف للنشر
.لن .ارجو ان يفعل ويشمل كل مسؤل تم اسناد صلاحيات في المال العام حتى وان تقاعد ويفعل من اين لك هذا فالحق لا يسقط بالتقادم.
.لن .مفترض يعاد جميع ما اختلس معا الفوايد والمدة التي مضت على الاختلاس ويصفي جميع ما يرتبط بذلك .
.لن .اتمنى يكون نافذ ويشمل حتى المتقاعدين من الفاسدين وهم كثر لان هذا حق عام لا يسقط بالتقادم ويفعل من اين لك هذا على الجميع والله راح ترجع مليارات لخزينة الدولة.
عدد التعليقات:15303
قلم الحقيقهأنظمة بسرعة البرق تخرج طالما هي عقوبات ضد المواطن لكن من أجل رفاهيته وسعادته وتلبية متطلباته واحتياجاته شبه مشلولة بل معدومة من الأساس لامن خلال مجلس شورى ولامن خلال وزارة من الوزارات.
بايعها بعود شخاطموظف مختلس مسجون مدفوع القيمة عمولة أضعاف الراتب ولمدة العقوبة وبعد السنة مشمول بالعفو الرمضاني.والسارق يشتري قصر في اوربا ويصيف على حساب مشروع متعثر.
ابو احمدطيب اللي يسرق عشرات الملايين يغرم بمليون فقط
مواطن غلبانبس النضام علي الكل والا الغلابا بس