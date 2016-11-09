الاميرة ريما بنت بندر: عدم وجود صالات رياضية للنساء«يصيبني بالخجل»

صحيفة المرصد : رأت نائبة رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون النسائية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان أن ممارسة الرياضة النسائية ستشجع ثقافة الصحة والعافية في المجتمع السعودي، الذي قالت إنه يكافح مستويات خطيرة من السمنة والسكري.
وحسب صحيفة “عكاظ” أبلغت مهرجان الابتكارات الذي تقيمه مجلة «فاست كومباني» في نيويورك بأنه إذا لم تجد النساء أماكن لممارسة التمارين الرياضية فذلك «يصيبني بالخجل».
وأكدت أن التمارين النسائية ستجعل النساء ينفقن مبالغ أقل على رعايتهن الصحية.
تعليقات ( 20 )
جنوبية..🌻🌻لاتخجلي فديتك عايشين من دون صالات رياضية وبنكمل من دونها همنا أكبر من صالات الرياضة والي تبغا الصحة تخرج تمشي أسهل رياضة وبلاش وشغل البيت لحاله رياضة والاكل الصحي له دور ابتلينا بالوجبات السريعة
حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلممحمي مخضرم، اتق الله يا هذا تزعم أن أم المؤمنين الطاهرة المبرأة كانت تمارس الرياضة؟ ألا تستح يا رجل؟!
مواطن زائرت5//صادق مسئوله عن رياضة النساء!!طيب الناس تبغى سكن ليش ماهو لهم ولنساءهم يعني الموضوع فيه نساء كذلك بمعنى ميزانية صاﻻت للسكن واذا سكنت المراه ارتاحت واذا ارتاحت تفكربهالصاﻻت واﻻ فقط رياضه؟ عسى وضحت
حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلموالله ~طال عمرك على طاعته ورضاه~ ***** نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح الأحوال، دمت بود.
عدد التعليقات:1220
نبرااسالحين هم محرمين عمل المرأه تبينهم يحللون لها تمارس رياضه,,لو بيديهم حكموا بعزل النساء في كوكب غير الارض ****
زيدمخالف للنشر
عدد التعليقات:200
Xx5halidxX***فيه نوادي رياضيه وفيه محلات مساج متخصصه للنساء بس الاسعار نار وهذا اللي يحبط المرأه اجل اشتراك سنوي قيمته 4000 ريال ؟ ليش يا حظي
اقولمو شغلك انت و اياه
حقوقلا مكان للخجل هنا. إبدأوا بالعمل على فتح النوادي و الصالات الرياضية فنحن في زمن الجد و العمل. مصلحة الوطن والمواطن فوق كل إعتبار.
زائرهشكرا للاهتمام لكن ماعندي وقت لصاﻻت الرياضه بيتي واطفالي وابوهم ورعايتهم وشغل البيت مملكتي الخاصه هدي هي متعتي بالحياه..وﻻسكروﻻضغط ﻻن مافيه خدم وﻻشغاله ﻻطباخه ﻻمربيه..الخ فشكرا ﻻهتمام اﻻميره
محامي مخضرمالمشكلة ليست في المعارضيين للفكرة المشكلة في المطالبين بها .. يطالبون بخجل وضعف ... عائشه بنت ابي بكر كانت تمارس رياضة الجري مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا معلقين يستخفون بعقولنا ...
اذكار الصباح والمساءلاحول ولاقوة الابالله
ااببووححممووددوحده تخجل .. وواحد **** .. رياضتنا إلى أين ⁉
AMS.fتعليق 3. وجود المحرم مع المرأة في السفر فوق ثلاث ليالي .اما غير السفر فوق ثلاث فلا محرم .
ابو رنيموالاسكان والشوارع والزحمات تري لو تتحدثين عنهم اريح اجل رياضيه طال عمرك
AMS.fتعليق 2. ليس لديك سكن مسولية وزير الاسكان . هذة الاميرة مسؤلة عن رياضة النساء . وليست مسؤلة لتجد لك سكن .
77والله ياطويلة العمر لا لقيت المبالغ مارح اصرفها على صالاتك الرياضيه عندنا هم اكبر من هممممك لا بغيت العب رياضه بلعب لو في صالة بيتي همنا تجاوز الصالات الرياضيه وليش اصلن تصرح لمجله غربيه!!!
AMS.fلم نرى الاخونجية يحرمو واي يتطرقو في منابرهم الى شرب الخمور والرشوة والفساد وا اكل اموال الناس بالباطل . لا يجيدو الاكلام الا كيف جدو شي يخص المرأة حتى يحرموة . با باااااااي اخونجية
مواطن زائريعني وقفت على هالامر؟وانا بعدالغﻻء و ماعندي سكن !! يصيبني بالخجل!!
AMS.fاالله يعطيك العافية كانت الرياضة محرمة على النساء فكيف تريدي يكون فية صالات رياضية والاخونجية محرمين كل ما يحص او ماهو في مصلحة المرأة.زمن الاخونجية والوصاية على خلق الله انتهاء .