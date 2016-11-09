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الاميرة ريما بنت بندر: عدم وجود صالات رياضية للنساء«يصيبني بالخجل»

9 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص
الاميرة ريما بنت بندر: عدم وجود صالات رياضية للنساء«يصيبني بالخجل»
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صحيفة المرصد : رأت نائبة رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون النسائية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان أن ممارسة الرياضة النسائية ستشجع ثقافة الصحة والعافية في المجتمع السعودي، الذي قالت إنه يكافح مستويات خطيرة من السمنة والسكري.

وحسب صحيفة “عكاظ” أبلغت مهرجان الابتكارات الذي تقيمه مجلة «فاست كومباني» في نيويورك بأنه إذا لم تجد النساء أماكن لممارسة التمارين الرياضية فذلك «يصيبني بالخجل».

وأكدت أن التمارين النسائية ستجعل النساء ينفقن مبالغ أقل على رعايتهن الصحية.



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    جنوبية..🌻🌻

    لاتخجلي فديتك عايشين من دون صالات رياضية وبنكمل من دونها همنا أكبر من صالات الرياضة والي تبغا الصحة تخرج تمشي أسهل رياضة وبلاش وشغل البيت لحاله رياضة والاكل الصحي له دور ابتلينا بالوجبات السريعة
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  2. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص

    حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم

    محمي مخضرم، اتق الله يا هذا تزعم أن أم المؤمنين الطاهرة المبرأة كانت تمارس الرياضة؟ ألا تستح يا رجل؟!
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  3. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    مواطن زائر

    ت5//صادق مسئوله عن رياضة النساء!!طيب الناس تبغى سكن ليش ماهو لهم ولنساءهم يعني الموضوع فيه نساء كذلك بمعنى ميزانية صاﻻت للسكن واذا سكنت المراه ارتاحت واذا ارتاحت تفكربهالصاﻻت واﻻ فقط رياضه؟ عسى وضحت
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  4. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم

    والله ~طال عمرك على طاعته ورضاه~ ***** نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح الأحوال، دمت بود.
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  5. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص
    عدد التعليقات:1220

    نبرااس

    الحين هم محرمين عمل المرأه تبينهم يحللون لها تمارس رياضه,,لو بيديهم حكموا بعزل النساء في كوكب غير الارض ****
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  6. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص

    زيد

    مخالف للنشر
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  7. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 9:00 ص
    عدد التعليقات:200

    Xx5halidxX

    ***فيه نوادي رياضيه وفيه محلات مساج متخصصه للنساء بس الاسعار نار وهذا اللي يحبط المرأه اجل اشتراك سنوي قيمته 4000 ريال ؟ ليش يا حظي
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  8. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    اقول

    مو شغلك انت و اياه
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  9. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    حقوق

    لا مكان للخجل هنا. إبدأوا بالعمل على فتح النوادي و الصالات الرياضية فنحن في زمن الجد و العمل. مصلحة الوطن والمواطن فوق كل إعتبار.
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  10. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 8:57 ص

    زائره

    شكرا للاهتمام لكن ماعندي وقت لصاﻻت الرياضه بيتي واطفالي وابوهم ورعايتهم وشغل البيت مملكتي الخاصه هدي هي متعتي بالحياه..وﻻسكروﻻضغط ﻻن مافيه خدم وﻻشغاله ﻻطباخه ﻻمربيه..الخ فشكرا ﻻهتمام اﻻميره
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  11. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 8:56 ص

    محامي مخضرم

    المشكلة ليست في المعارضيين للفكرة المشكلة في المطالبين بها .. يطالبون بخجل وضعف ... عائشه بنت ابي بكر كانت تمارس رياضة الجري مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا معلقين يستخفون بعقولنا ...
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  12. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 8:50 ص

    اذكار الصباح والمساء

    لاحول ولاقوة الابالله
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  13. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 8:44 ص

    ااببووححمموودد

    وحده تخجل .. وواحد **** .. رياضتنا إلى أين ⁉
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  14. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص

    AMS.f

    تعليق 3. وجود المحرم مع المرأة في السفر فوق ثلاث ليالي .اما غير السفر فوق ثلاث فلا محرم .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 8:42 ص

    ابو رنيم

    والاسكان والشوارع والزحمات تري لو تتحدثين عنهم اريح اجل رياضيه طال عمرك
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  16. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 8:40 ص

    AMS.f

    تعليق 2. ليس لديك سكن مسولية وزير الاسكان . هذة الاميرة مسؤلة عن رياضة النساء . وليست مسؤلة لتجد لك سكن .
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  17. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    77

    والله ياطويلة العمر لا لقيت المبالغ مارح اصرفها على صالاتك الرياضيه عندنا هم اكبر من هممممك لا بغيت العب رياضه بلعب لو في صالة بيتي همنا تجاوز الصالات الرياضيه وليش اصلن تصرح لمجله غربيه!!!
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  18. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    AMS.f

    لم نرى الاخونجية يحرمو واي يتطرقو في منابرهم الى شرب الخمور والرشوة والفساد وا اكل اموال الناس بالباطل . لا يجيدو الاكلام الا كيف جدو شي يخص المرأة حتى يحرموة . با باااااااي اخونجية
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  19. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص

    مواطن زائر

    يعني وقفت على هالامر؟وانا بعدالغﻻء و ماعندي سكن !! يصيبني بالخجل!!
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  20. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 8:33 ص

    AMS.f

    االله يعطيك العافية كانت الرياضة محرمة على النساء فكيف تريدي يكون فية صالات رياضية والاخونجية محرمين كل ما يحص او ماهو في مصلحة المرأة.زمن الاخونجية والوصاية على خلق الله انتهاء .
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