الاميرة ريما بنت بندر: عدم وجود صالات رياضية للنساء«يصيبني بالخجل»

صحيفة المرصد : رأت نائبة رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون النسائية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان أن ممارسة الرياضة النسائية ستشجع ثقافة الصحة والعافية في المجتمع السعودي، الذي قالت إنه يكافح مستويات خطيرة من السمنة والسكري.

وحسب صحيفة “عكاظ” أبلغت مهرجان الابتكارات الذي تقيمه مجلة «فاست كومباني» في نيويورك بأنه إذا لم تجد النساء أماكن لممارسة التمارين الرياضية فذلك «يصيبني بالخجل».

وأكدت أن التمارين النسائية ستجعل النساء ينفقن مبالغ أقل على رعايتهن الصحية.