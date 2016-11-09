تسعينية مشلولة تدخل بنكا على «كرسي مكتبي» بعد رفض موظفة البنك النزول لأخذ بياناتها – صورة

صحيفة المرصد : تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا مقطع فيديو لمسنة في العقد التاسع من عمرها تعاني من شلل نصفي أثناء إدخالها على كرسي مكتبي إلى داخل الفرع النسائي بأحد المصارف في النماص، بعد أن قطعت نحو 100 كيلومتر من مركز ثلوث المنظر وصولا إلى النماص.
وحسب صحيفة “عكاظ” قال علي الشهري (ابن المسنة) إن والدته تكبدت مشاق السفر بعد أن اشترط الضمان الاجتماعي ضرورة فتح حساب لها بعد وفاة والده فى شهر رمضان الماضي، غير أن موظفة في القسم النسوي بالبنك رفضت النزول لأخذ بياناتها، معللة أن الضرورة تحتم حضورها بأي طريقة، رافضة سماع حجة أنها على كرسي متحرك.
وأوضح: «عقب رفض الموظفة النزول لإنهاء معاملة والدتي طلبنا تأمين كرسي مكتبي لنقلها إلى البنك، في سيناريو قاس بسبب ارتفاع الدرج، فضلا عن علو الرصيف».
تعليقات ( 56 )
الصبحاوييا اخواني وشفيكم شايلين على الموظفه المسكينه لو بنك رجالي انا معاكم مليون في الميه لكن هذي موظفه وتخاف على نفسها من النزول الشارع لسيارة واحد غريب لا تعرفه ولا تعلم ماينتظرها بلا هياط !!!!
الوردالمفروض تعاقب بشدة
كلمة حقالمفروض كبار السن يخدمون بالبيوت يرسل لهم مندوب يخلص امورهم ليش الشحططة باقي التعاملات بالبنك حتى المحاكم ترسل قضاء للمنزل في حال العجزعن الحضور او المشقة رحمة بس يعالم بكبار السن هذي تربيتنا نقدرهم
البدرحسبي الله ونعم الوكيل بكل مسؤل يبحث عن تعقيد البشر
البدربغض النظر عن هذا الموظوع زز هل هذا القرار في مصلحة كبار السن واشغالهم بامور خارجه عن إرادتهم لماذا لاتكتفي بالبطاقة الاولى دون فتح حساب وتحديث بيانات
لنا اللهواحد راح لبنك عندة تميز لكن متواضع كلم الموظف على شغلة يقول قالي تعال بعد اسبوع يقول اخذني الفضول رجعت بعد اسبوع قالي كمان جاي متاخر تعال بعد اسبوع يقول ماتحملت ورحت غرفة كبار الشخصيات وسحبت كل رصيدي
الى ت ٢٩ ابو نوتمن وين ياحسرة وهي على الضمان الاجتماعي!
زائراخي الجعيد وانت كذلك رحم الله والديك واشكر ك على روحك الطيبه في النقد وردودك التي تحمل اخلاقك العاليه بارك الله فيك وفي حسك الوطني والانساني .
خالدفرع نسائي ينزل لها موظف تنزل لها موظفه قسم نسائي يعني حريم وش دخل الموظف ينزل لها والنساء اللي يشتغلون في البنك شيسوون باتكيرومناكير بعدين ليه ينزل لها هو حرام عليها ترى مصخت
العويدهذة اخلاق البنوك
الحقبانيعلم الاسف البنوك هنا ليس له محاسبه موسسة النقد ضدي المواطن هذه وكان ؟VP؟الذين عنده؟1000000000؟ كان يذهب له في منزل مع اخذه صوره العرض الانه تكون دعايه ام هذه الفقير لالالا بس الله قوي علم
ام الفهودنفتقد في موظفينا الا من رحم ربي ( أخلاقيات المهنة ) فكل من تولى وظيفة ظن انه تملكها بصك شرعي وانه يهبها للناس صدقة من ماله مع انعدام الجانب الإنساني (وخاصة وأقولها وانا مرأة )لدى النساء ولا اعلم السبب
ابو تركيالله يرضى عليك يا اخ عبدالله احب ان اسالك سوال بسيط الا وهو لو كان معك ولد او بنت لك انت ومن صلبك اما تسعى جاهدا على توفير ما يخدم راحتهم أنا ارى ان ما فيها شيء لو نزل الموظف او الموظفة للعميل
فهد١١١لو الموظف واحد كافر كان إنسانيته أجبرته على النزول لها ، ولكن المشكلة عندنا البعض لاهذي ولا تلك !! موظفيهم ورئيسهم يتسابقون للذهاب للتاجر الكبير واأمثاله من المسؤلين في بيته بعد إتصال
العامريمشكلة البرستيج
المعلمموضفين البنوك البعض منهم تراجعه ولايكلمك إلا مع رأس خشمه كأنه يعطيك من جيبه يجب تكثيف الدورات لهم كيف يتعاملون مع الجمهور
محمدالجعيدت 32 الله يرحم والديك اخوي الخدمه الانسانيه واجبه بس مش مطلوب منها اوغصب كا موظفه ان تعمل للمراجعين المفروض البنك يعمل مدخل مريح للمراجعين كبار السن في صاله مغلقه عشان يقدرون ينهون اعملهم
مستشاركالقضاة وكتاب العدل والاحوال المدنيه يطلعون لكبار السن الله يحفظهم يجب فصل هذي الموظفه او تأديبها بالنظام حتى تكون عضه وعبره لغيرها
على اللهالمرأة راجعت البنك بسبب الضمان الاجتماعي يعني كيف يكون عندها كرسي متحرك وهي في حاجة الضمان
الحرفيالله واكبر ياذي الموظفه التي لأتقدر تنزل الى هذه المشلوله من الخوف اوتكبر ولوكان عرفت ان هناك مصلحه هرولة بسرعه ولكن اخشى يوم ويمكن قريب يحصل لها مثلها واظن تقول اني كنت طيبه انزل لكبار السن في اسفل البنك اخذ المعلومات ؟ الله الشافي والله رازق الاخلاق وشكرا0000
أبو عبد الرحمنالحل بسيط تقرير طبي يرفق مع الطلب ويخدمونه الموظفه معها حق يمكن عصابة خاصه مع انتشار السيارات المضلله
قارئليه ما يصير في كل فرع وفي كل دائرة حكومية استعداد لمثل هذه الحالات وين المسئولين في البنك بس شاطرين نوجه الانتقادات الى الضعوف من الموظفين
الكنقاللهم لاتنزع الرحمة من قلوبنا يارب العالمين .. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا . الايام دول بين الناس
زائراخي الجعيد لوكانت هذه والدتك لما تفوهت بما قلت ادع لهذهي العجوز المغلوب على امرها بالصحه والعافيه وحسن الخاتمه وسوف يأتي عليه وعليك هذا اليوم من العجز والهرم ونبحث عن من يحملنا كما تحمل هذه العجوز ..
عبدالعزيز333هذا صح الكلام تعتبر قلة ادب واحترام والعقاب لابد منه
محمدالجعيدت 24 على الله لا والله بس يمكن الموظفه عندها تعليمات من البنك بعدم الخروج لما يحصل مشاكل من تزوير وخلافه
أبو نوتيا ناس يابشر يا عالم ما اسرعنا في الحكم على الناس هل سأل أحدكم نفسه كيف مسنه في التسعين من عمرها ما جاب لها ولدها كرسي متحرك يكون معها في تنقلاتها ويكون اسهل في حتى في الصعود على الرصيف
محمدالجعيدت 15 ابو رفيف ---- اسكت خلك مع الحق لو الموظفه**** ماترضي لها كذا الموظفه معها الحق
واسبب كلهمن فكر تغطي يامرة فرع نساء وفرع رجال وغرف تطبيق لم توجد بالعالم اجمع سوى عندنا وهذا احدى اسباب انفرادنا عن المجتمع الدولي🤔
حقانياللي اعرفه انه في خدمة لكبار الشخصيات يأتون الى عندهم في المكان اللي يبون لكن للاسف علشان هذولا ضعوف فلم تهتم حسبنا الله ونعم الوكيل
والله حالة الحالطبعاً لان الموظفة لا تستطيع الخروج من موقعها سوى بموافقة رئيستها او مدير الفرع علاوة على كونها امرأة. ليس دفاعاً ولكنه واقع. ومن الطرف الاخر مسنة مشلولة والضمان يضع شروط دون تسهيلها. وين مدخل المحتاج!
على اللهالجعيد قلبك ليس ببعيد عن قلب موظفة البنك النفسيه وحده
عدد التعليقات:5869
بسمهوربي فيه موظفات ينحطوا ع الجرح يطيب من لطافتهم وذوقهم وحرفيتهم في شغلهم .. والبعض تستحق كسر وجهها من الغطرسة وسوء التعامل والتمجغ ..كله مايحوج انتي موظفه عند الدوله وواجبك خدمة المواطن ...بلاااا
جنوبية..🌻🌻ليش قست عليها كذا اوجعت قلبي عليها يعني لو نزلتي بينقص منك شي فيها أجر ويمكن اذا عجزتي ييسر لك ربي من يقدر عجزك وكبر سنك الدنيا سلف ودين الي يقدر على الخير يسويه ماتدري أي عمل يدخلك الجنة
ابومسفرالله لأولي أمر المسلمين امراءة
ابومسفرالله لأولي أمر المسلمين امراءة
أبو محمدهل تم الذهاب لمديرة البنك وشرح الحالة ام لا ؟ لاتلام الموظفة وإنما اللوم يكون علي مديرة البنك بعد شرح الحالة لها .
عدد التعليقات:5869
بسمهالمفروض ابنها قٌوم الدنيا ولاقعدها وتنزل غصب عنها من مكتبها لامه ..هذي وظيفتها وكمان حالة الام تستدعي المراعاة ..الله اكبر يالوزيرة حدك موظفه وهذا واجبك وبراتب مو تفضل منك !!!!!ان شاء الله تتحاسب !!
على اللهمن توضع لله رفعه ... لايدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر ...
نجرمع الاسف، هناك اناس معدومي الانسانية يعيشون بيننا هم اقرب الى الحيوان البري بمثل هذه التصرفات
ابورفيفالجعيد ...... يزينك ساكت
ابورفيفاموال الضمان جلها من الزكوات والصدقات فلو تدفع لمستحقيها من اصحابها لكان احسن ولهم الأجر هذة الوزارة والجمعيات لم ترحم حال المساكين الضعفاء تفصل وتتشرط وتكذب ***وتهين ولا حسيب عليهم حسبنا الله فيهم
عدد التعليقات:1220
نبرااسلو عند المسنه واسطه كن فتحت مديرة البنك حساب لها وهي في البيت لكن اخ يالواسطه,,بعض المسؤلات السعوديات تجدها معقده بشكل رهيب مدري زوجها منكد عيشتها في البيت او تبي من يترجاها ويطلبها,,تنازلي للشعب شوي.
القرويعشانها فقيره ولو كانت ارصدتها بالملايين كان نزلت لها مديرة البنك مو الموظفه
Zzzzالله يشق على من شق على أمة محمد. امين قولو امين. ان الله يشق على من شق على هل المسلمين. قولو. امين ان الله يشق على من شق على أمة محمد قولو امين وقول يالله ثم يالله ثم يالله ان يشق عليهم. ويبلاهم
محمدالجعيديقول تكبدت مسافه بعيدة والله عشان مصلحتكم وتبون الفلوس
محمدالجعيدمعها حق كل شخص تبيها تنزل له في الشارع تاخذ بياناته انت وش دورك ليش ماتساعد امك ولا تبي تمشون اموركم في الشارع
الصبحاويكلام الموظفه صحيح اجل تبيها تنزل الشارع وتدخل سيارتك ياخي استح على وجهك فرضا هذي الموظفه زوجتك او اختك هل توافق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محب آل البيتموظف جاهل أين ادارة البنك
ابو مشعلاني،،،،وش المشكلة لو تنازلت عن كبريائها الموظفه و نزلت و اكملت بيانات المسنة من السيارة. هل هو تعالي، كان الواجب يتم زيارتها في بيتها و اكمال الاجرات.
سن توبلا تعاطف ولا رحمه ولا تقدير ولا شيمه ولا أي شيء يملكه الموظف اذاً يستاهل الفصل ومحاسبة مدير الفرع الذي لم ينبه ويحرص على موظفينه بالتعمل مع هالحالات
ابووليد11هذي فلوس يا حبيبي لابد من حضورها ...الموظفه مسكينه لا تريد ان تتحمل المسؤوليه وتصير الطقه في راسها
عدد التعليقات:515
ابونواف...ان لم تكن هناك تعليمات من البنك بهذا الإجراء يجب اتخاذ عقاب رادع للموظفه التي لم تراعي إلحاله الصحيه للمراجعه
عيصوكبار السن والعجزه لابد من التعاون معهم والموظفه مخطئه ..لو المراأه قريبتها لنزلت لها لكن نقص التربيه وسوء الانظمه يدفعون المجتمع للخلف للاسف
عبداللهالنظام نظام وليه بنت الناس تنزل للشارع حاسب البنك اللي ماصمم مدخل سهل للمعاقين