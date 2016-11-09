5 ريالات تتسبب في عزوف الجماهير عن كلاسيكو الاتحاد والنصر

صحيفة المرصد : فيما تواصل الإقبال الجماهيري على شراء تذاكر مباراة القمة بين الأهلي “حامل اللقب” ووصيفه الهلال المقررة يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن الجولة العاشرة من دوري جميل للمحترفين على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، شهدت تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر يوم 20 من نفس الشهر ضمن الجولة التاسعة إقبالا ضعيفا لا يتناسب مع أهمية هذه المباراة التي تجمع بين فريقين، يتصدر أحدهما الترتيب العام للدوري، ويسعى الآخر إلى انتزاع الصدارة.

وحسب صحيفة “الشرق” نقلا عن منصة “مكاني” المخصصة لبيع تذاكر المباريات، فقد وصل عدد التذاكر المباعة لمباراة الاتحاد والنصر ما يقارب 4 آلاف تذكرة فقط حتى مساء أمس الثلاثاء، فيما وصل عدد التذاكر المباعة للقاء الأهلي والهلال أكثر من 13 ألف تذكرة حتى مساء أمس أيضا.

وعزا مراقبون تدني مبيعات تذاكر مباراة الاتحاد والنصر مقارنة بتذاكر مباراة الأهلي والهلال إلى ارتفاع سعر تذاكر المباراة الأولى، حيث تراوحت الزيادات بين 5 ريالات و100 ريال. وبلغ سعر التذكرة الموحدة لمباراة الاتحاد والنصر 35 ريالا، والفضية 300 ريال، ووصل سعر التذكرة الذهبية 600 ريال، في حين بلغ سعر تذاكر المباراة الثانية بين الأهلي والهلال 30 ريالا للتذكرة الموحدة، و300 ريال للفضية و500 ريال للذهبية.