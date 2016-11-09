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5 ريالات تتسبب في عزوف الجماهير عن كلاسيكو الاتحاد والنصر

9 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص
5 ريالات تتسبب في عزوف الجماهير عن كلاسيكو الاتحاد والنصر
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صحيفة المرصد : فيما تواصل الإقبال الجماهيري على شراء تذاكر مباراة القمة بين الأهلي “حامل اللقب” ووصيفه الهلال المقررة يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن الجولة العاشرة من دوري جميل للمحترفين على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، شهدت تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر يوم 20 من نفس الشهر ضمن الجولة التاسعة إقبالا ضعيفا لا يتناسب مع أهمية هذه المباراة التي تجمع بين فريقين، يتصدر أحدهما الترتيب العام للدوري، ويسعى الآخر إلى انتزاع الصدارة.

وحسب صحيفة “الشرق” نقلا عن منصة “مكاني” المخصصة لبيع تذاكر المباريات، فقد وصل عدد التذاكر المباعة لمباراة الاتحاد والنصر ما يقارب 4 آلاف تذكرة فقط حتى مساء أمس الثلاثاء، فيما وصل عدد التذاكر المباعة للقاء الأهلي والهلال أكثر من 13 ألف تذكرة حتى مساء أمس أيضا.

وعزا مراقبون تدني مبيعات تذاكر مباراة الاتحاد والنصر مقارنة بتذاكر مباراة الأهلي والهلال إلى ارتفاع سعر تذاكر المباراة الأولى، حيث تراوحت الزيادات بين 5 ريالات و100 ريال. وبلغ سعر التذكرة الموحدة لمباراة الاتحاد والنصر 35 ريالا، والفضية 300 ريال، ووصل سعر التذكرة الذهبية 600 ريال، في حين بلغ سعر تذاكر المباراة الثانية بين الأهلي والهلال 30 ريالا للتذكرة الموحدة، و300 ريال للفضية و500 ريال للذهبية.



تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    ماخطرطش على بالي

    لو بلوشي مو بفلوس ماخطر على بالي احضر واتغربل وزحام وفوق هذا ادفع دراهم عشان إيه ؟؟؟ عشان اتفرج على لعب حواري ؟؟؟ مستحيل
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  2. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    ع . الحربي

    لا احنا جالسين نجمع فلوس عشان نساعدكم على القطة حقت التونة الزرقاء لأن علبة التونة بخمس ريال يا اللي مسمي نفسك فقراوي يا أبو ***صحيح انكم فقراوية ما فيه عالمية يا أبو ***أنت **حقتك
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  3. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    رؤية 2060

    جعلهم الفلس
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  4. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    محب مرصد

    والله اني اشوفها في التلفزيون افضل من الملاعب جربت الملاعب ووجدتها زحمه وقرف ورجه وازعاج ولا يوجد صراحه متعه في المشاهده
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  5. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    خالد

    ايه احضروا وادفعوا من هالدراهم وتعالوا صايحوا وقولوا ليه يشفرون علينا
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  6. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص
    عدد التعليقات:5869

    بسمه

    ابوراكان // لا تسمعك لجنة توثيق البطولات 😬لاتحرجون انفسكم اكثر ،قال ايش قال عالمي ومونديالي ههههههههههههه
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  7. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    فقراوي

    قيمة الفلافل 5 ريال
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  8. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص
    عدد التعليقات:5869

    بسمه

    الحربي//طيب ليش انتوا ما صار أقبال ولا تبغون تجمعون حق التذاكر وتشترون بالكميه😂اعوذبالله من الفقر الفكري والكروي والموثق كمان 😷.احنا وبأي مكان حضورنا مشهود له مو انتوا تدخلون نصراويين وتطلعون جاحدينهم
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  9. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    ابو راكان

    مباراة المونديالي والعالمي سعرها عالي على قد السمعه العالميه والثانيه بين الملكي وفريق الطواقي هنا الفرق هههههههه
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  10. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    قوطي نيفيا

    الخمس ريال الزياده هي قميمة التصنيف العالمي ' مبروك للفائز من الفريقين العالميين مقدما ولا عزاء لطواقي المحليين
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  11. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    ع . الحربي

    هههههه يا بسة كثرة اقبال شراء تذاكر مباراة الملكي الأخضر مع السنافر يرجع إلى أن المباراة تقام على ملعب الجوهرة يعني كثرة جمهور الملكي الأخضر راح يغطي الملعب أما جمهور السنافر فراح تجيهم التذاكر صدقة ؟
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  12. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    اسمرعبر

    هههه ترى هذا عدد جماهير الفقر الحقيقي ينعدون على أصابع اليد لا يهمكم بربرتهم بالإعلام ثانياً من الظلم ان تقارن مباراة يكون فيها الزعيم مع اي مباراة ثانية .. صحيح الفقر فقر عشان 5 ريال قالبينها صياح 😭
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  13. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص

    الكنق

    ***سوف يكون الملعب فل والايام بيننا المباره بين العالمي والمونديالي اصفر جده واصفر العاصمه حيث المتعه الحقيقيه واللعب النظيف . اتمنى التوفيق للفريقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  14. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص
    عدد التعليقات:5869

    بسمه

    اذا عٌرف السبب بطلٌ العجب ..شوفوا اطراف المباراتين مين ؟؟؟؟خاصه الاولى 💙💙
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  15. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    ااببووححمموودد

    كلاسيكو سعودي بطعم العالمية .. الملعب سيكون فل .. وستستمتع الجماهير السعودية بمباراة من الوزن الثقيل انشاء الله .. من الآن اقول للفائز مبرووووك ✌
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  16. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص
    عدد التعليقات:1220

    نبرااس

    غريب بعض الجمهور يقول 35 ريال غاليه وهو يروح كوفي يتفرج ويدفع 40 ريال,,الاجواء جميله في هذي الاوقات وليس للجمهور حجه في عدم الحضور وكل ما ازداد سعر التذكره كل ما دعمت ناديك اكثر لانه المستفيد الوحيد
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  17. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص

    القروي

    والله لو ببلاش ما حضرت لاي فريق
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