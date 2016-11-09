5 ريالات تتسبب في عزوف الجماهير عن كلاسيكو الاتحاد والنصر

صحيفة المرصد : فيما تواصل الإقبال الجماهيري على شراء تذاكر مباراة القمة بين الأهلي “حامل اللقب” ووصيفه الهلال المقررة يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن الجولة العاشرة من دوري جميل للمحترفين على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، شهدت تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر يوم 20 من نفس الشهر ضمن الجولة التاسعة إقبالا ضعيفا لا يتناسب مع أهمية هذه المباراة التي تجمع بين فريقين، يتصدر أحدهما الترتيب العام للدوري، ويسعى الآخر إلى انتزاع الصدارة.
وحسب صحيفة “الشرق” نقلا عن منصة “مكاني” المخصصة لبيع تذاكر المباريات، فقد وصل عدد التذاكر المباعة لمباراة الاتحاد والنصر ما يقارب 4 آلاف تذكرة فقط حتى مساء أمس الثلاثاء، فيما وصل عدد التذاكر المباعة للقاء الأهلي والهلال أكثر من 13 ألف تذكرة حتى مساء أمس أيضا.
وعزا مراقبون تدني مبيعات تذاكر مباراة الاتحاد والنصر مقارنة بتذاكر مباراة الأهلي والهلال إلى ارتفاع سعر تذاكر المباراة الأولى، حيث تراوحت الزيادات بين 5 ريالات و100 ريال. وبلغ سعر التذكرة الموحدة لمباراة الاتحاد والنصر 35 ريالا، والفضية 300 ريال، ووصل سعر التذكرة الذهبية 600 ريال، في حين بلغ سعر تذاكر المباراة الثانية بين الأهلي والهلال 30 ريالا للتذكرة الموحدة، و300 ريال للفضية و500 ريال للذهبية.
تعليقات ( 17 )
ماخطرطش على باليلو بلوشي مو بفلوس ماخطر على بالي احضر واتغربل وزحام وفوق هذا ادفع دراهم عشان إيه ؟؟؟ عشان اتفرج على لعب حواري ؟؟؟ مستحيل
ع . الحربيلا احنا جالسين نجمع فلوس عشان نساعدكم على القطة حقت التونة الزرقاء لأن علبة التونة بخمس ريال يا اللي مسمي نفسك فقراوي يا أبو ***صحيح انكم فقراوية ما فيه عالمية يا أبو ***أنت **حقتك
رؤية 2060جعلهم الفلس
محب مرصدوالله اني اشوفها في التلفزيون افضل من الملاعب جربت الملاعب ووجدتها زحمه وقرف ورجه وازعاج ولا يوجد صراحه متعه في المشاهده
خالدايه احضروا وادفعوا من هالدراهم وتعالوا صايحوا وقولوا ليه يشفرون علينا
عدد التعليقات:5869
بسمهابوراكان // لا تسمعك لجنة توثيق البطولات 😬لاتحرجون انفسكم اكثر ،قال ايش قال عالمي ومونديالي ههههههههههههه
فقراويقيمة الفلافل 5 ريال
عدد التعليقات:5869
بسمهالحربي//طيب ليش انتوا ما صار أقبال ولا تبغون تجمعون حق التذاكر وتشترون بالكميه😂اعوذبالله من الفقر الفكري والكروي والموثق كمان 😷.احنا وبأي مكان حضورنا مشهود له مو انتوا تدخلون نصراويين وتطلعون جاحدينهم
ابو راكانمباراة المونديالي والعالمي سعرها عالي على قد السمعه العالميه والثانيه بين الملكي وفريق الطواقي هنا الفرق هههههههه
قوطي نيفياالخمس ريال الزياده هي قميمة التصنيف العالمي ' مبروك للفائز من الفريقين العالميين مقدما ولا عزاء لطواقي المحليين
ع . الحربيهههههه يا بسة كثرة اقبال شراء تذاكر مباراة الملكي الأخضر مع السنافر يرجع إلى أن المباراة تقام على ملعب الجوهرة يعني كثرة جمهور الملكي الأخضر راح يغطي الملعب أما جمهور السنافر فراح تجيهم التذاكر صدقة ؟
اسمرعبرهههه ترى هذا عدد جماهير الفقر الحقيقي ينعدون على أصابع اليد لا يهمكم بربرتهم بالإعلام ثانياً من الظلم ان تقارن مباراة يكون فيها الزعيم مع اي مباراة ثانية .. صحيح الفقر فقر عشان 5 ريال قالبينها صياح 😭
الكنق***سوف يكون الملعب فل والايام بيننا المباره بين العالمي والمونديالي اصفر جده واصفر العاصمه حيث المتعه الحقيقيه واللعب النظيف . اتمنى التوفيق للفريقين
عدد التعليقات:5869
بسمهاذا عٌرف السبب بطلٌ العجب ..شوفوا اطراف المباراتين مين ؟؟؟؟خاصه الاولى 💙💙
ااببووححممووددكلاسيكو سعودي بطعم العالمية .. الملعب سيكون فل .. وستستمتع الجماهير السعودية بمباراة من الوزن الثقيل انشاء الله .. من الآن اقول للفائز مبرووووك ✌
عدد التعليقات:1220
نبرااسغريب بعض الجمهور يقول 35 ريال غاليه وهو يروح كوفي يتفرج ويدفع 40 ريال,,الاجواء جميله في هذي الاوقات وليس للجمهور حجه في عدم الحضور وكل ما ازداد سعر التذكره كل ما دعمت ناديك اكثر لانه المستفيد الوحيد
القرويوالله لو ببلاش ما حضرت لاي فريق