الدولار يتراجع على وقع المخاوف من فوز “ترامب”

صحيفة المرصد – رويترز: تراجع الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، صباح الأربعاء، على وقع النتائج الأولية للإنتخابات الأميركية التي ترد تباعاً، والتي رجحت لحد الآن كفة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث شرع المستثمرون في الهروب نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.

وهبط الدولار بأكثر من 3% حتى الآن مقابل الين، مسجلاً 101.89 ين، فيما خسر 1.8% أمام الفرنك السويسري الذي يصنف أيضا ضمن فئة الملاذات الآمنة، كما نزل الدولار بأكثر من 2% مقابل اليورو مسجلا 1.12.

وكان الدولار قد ارتفع مقابل الين الياباني والفرنك السويسري في جلسة أمس الثلاثاء، في حين صعد البيزو المكسيكي والدولار الكندي أيضاً، مع تنامي رهان المستثمرين على فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وكانت مصادر بالسوق قد أشارت إلى توقعات من شركة “فوت كاستر” للبيانات ترشح فوز كلينتون بعدد من الولايات المهمة، كسبب لتحرك تلك العملات.

ومن المتوقع في حالة فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يرى المستثمرون صعوبة في التنبؤ بسياساته، أن تتدفق رؤوس الأموال على الين اليابان والفرنك السويسري اللذين يعتبران آمنين نسبياً.

وتعهد ترامب بإعادة التفاوض على اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية مع المسكيك وكندا، في خطوة قد تضر باقتصادي البلدين المعتمدين اعتمادا كثيفا على الصادرات.

وارتفع الدولار أمس إلى 105.19 ين، مسجلاً أعلى مستوياته أمام العملة اليابانية منذ 31 أكتوبر. وبلغ أحدث سعر 105.04 ين بزيادة 0.55%.

وزاد الدولار 0.25% مقابل الفرنك السويسري ليسجل 0.9766 فرنك.

وتقدم الدولار الكندي 0.2% أمام نظيره الأميركي وارتفع البيزو المكسيكي أكثر من 1% ملامسا أعلى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر.

وتراجع اليورو مقابل الدولار متخليا عن مكاسبه المبكرة، وانخفض 0.15% في أحدث سعر له إلى 1.1021 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة انخفضت في وقت سابق إلى 1.1009 دولار، وهو أقل سعر لها أمام الدولار في أسبوع.

وتحولت أسعار الذهب أيضاً إلى الانخفاض أمس الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وأسواق الأسهم العالمية، في ظل تزايد قناعة المستثمرين بأن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ستفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وبحلول الساعة 20:21 بتوقيت غرينتش، تراجع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1277.16 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تكبد أكبر خسارة يومية في شهر يوم الاثنين. وتحدد سعر التسوية لعقود الذهب الأميركية الآجلة على انخفاض 0.4% عند 1274.50 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.8% في المعاملات الفورية إلى 18.35 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1% إلى 1001.75 دولار بعد أن سجل 1014.80 دولار أعلى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر.

وصعد البلاديوم 1.8% إلى 663.50 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 11 أكتوبر عند 668.20 دولار.

وما زالت السوق تتوخى الحذر أيضا من تداعيات نتيجة الانتخابات الأميركية على رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة المنتظر الشهر المقبل.

وكان المعدن الأصفر هبط نحو 3% في الجلسة السابقة بعدما قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إنه لا مبرر لتوجيه اتهامات جنائية للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون بشأن استخدامها خادما خاصا للبريد الإلكتروني.

وقال محللون إنه إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب فإن ذلك سيزيد حالة الضبابية في السوق نظرا لعدم اتضاح سياساته بما قد يعزز جاذبية المعدن الأصفر باعتباره أداة تحوط من المخاطر.

وقال متعاملون إن الضبابية التي تكتنف نتيجة الانتخابات والرفع المحتمل لأسعار الفائدة عززا الطلب على الذهب والفضة في الولايات المتحدة.

ويراهن المستثمرون على فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأميركية، وهو الأمر الذي لو تحقق سيؤدي إلى ارتفاع العملة الأميركية على عكس ما هو متوقع على نطاق واسع حال فوز منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وكان الدولار الذي سجل ارتفاعا مطردا في الأشهر الأخيرة قد هبط بما يزيد قليلا عن 2% أمام سلة عملات تقيس متانة العملة الأميركية على نطاق واسع، بعد تقدم ترامب في استطلاعات الرأي قبل 10 أيام.