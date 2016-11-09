دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية

صحيفة المرصد-وكالات:فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد منافسة محتدمة مع مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، وفقا لنتائج غير رسمية.

وحافظ ترامب على تقدمه على منافسته كلينتون من حيث رصيد أصوات المجمع الانتخابي إلى 274 صوتا مقابل 218 أصوات لكلينتون، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية.

وفاز ترامب في ولايات فلوريدا وأوهايو وألاباما وأركانسو وجورجيا وأيوا وايداهو وإنديانا وكانساس وكنتاكي ولويزيانا وميزوري ومسيسيبي ومونتانا ونورث داكوتا ونبراسكا وأوكلاهوما وساوث كارولينا وساوث داكوتا وتينيسي وتكساس وويسكونسن وست فيرجينيا ويوتا ووايومنج إلى جانب مقاطعة نبراسكا.

وفازت كلينتون في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي وماساتشوستس وماريلاند ونيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك وأوريجون ورود أيلاند وفيرجينيا وفيرمونت وواشنطن إلى جانب مقاطعة كولومبيا.

