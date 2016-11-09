دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية

صحيفة المرصد-وكالات:فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد منافسة محتدمة مع مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، وفقا لنتائج غير رسمية.
وحافظ ترامب على تقدمه على منافسته كلينتون من حيث رصيد أصوات المجمع الانتخابي إلى 274 صوتا مقابل 218 أصوات لكلينتون، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية.
وفاز ترامب في ولايات فلوريدا وأوهايو وألاباما وأركانسو وجورجيا وأيوا وايداهو وإنديانا وكانساس وكنتاكي ولويزيانا وميزوري ومسيسيبي ومونتانا ونورث داكوتا ونبراسكا وأوكلاهوما وساوث كارولينا وساوث داكوتا وتينيسي وتكساس وويسكونسن وست فيرجينيا ويوتا ووايومنج إلى جانب مقاطعة نبراسكا.
وفازت كلينتون في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي وماساتشوستس وماريلاند ونيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك وأوريجون ورود أيلاند وفيرجينيا وفيرمونت وواشنطن إلى جانب مقاطعة كولومبيا.
تعليقات ( 98 )
سلام العالمينمخالف للنشر
محب آل البيت****فرحانه بفوز تراب كلهم أعداء الإسلام والمسلمين وحبايب ايران والشعار المتفق عليه بينهما الموت لأمريكا الموت لأسرائيل وحميرهم الرافضة يردد هذا الشعار أغبياء و مصدقين
منصورمبروك للفرس واذنابهم والروافظ والمعممين والملالي واصحاب السراديب والمخبقين فوزالذهبي جعله للماحي عدالاسلام وملةرسول الله غليه الصلاةوالسلام
متأملبعد سنوات الإرتخاء الثمان .. ستعاود أمريكا دورها الفعال كالعادة عندما يتسلم الرئاسة حزب الصقور الجمهوري .. وستعيد روسيا وحلفائها كل حساباتهم .. اللهم إجعل في إختياره الخير ،،
عبد الرحمنلن يكون اسوأ من بوش الإبن كفانا الله شر الأشرار
البرق الخاطفأمريكا والعالم بحاجة لرئيس مثل هذا الرجل البعير الذي يتميز بصفت القوي الشرس الأسد العالم المتمكن الند السياسي المحنك الصبور . حتى يعيد التوازن للعالم أجمع
عُـــــــمـــــــرابتدت الحرب
ديموقراطيهاقول ياخسارة الملايين اللي انصرفت لكي تترشيح العجوز كلينتون ( فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة )
زائر70فوز ترامب ليس في صالح الدول الاسلاميه ولافي صالح امريكانفسها سوف تتزايد العنصريه بين السود والبيض واما حرب اهليه او تطهير عرقي المهم انفوز لايبشر في خير
كلمة حقأنت تريد وهو يريد والله يفعل ما يريد.
ديموقراطيه4 سنوات وبالكثير 8 سنوات ويضرب الباب ... هذه هي الديموقراطيه وهذا هو التداول الحقيقي للسلطه ...*******
كلمة حقليش التشاؤم من الرجل في بدايتها فلو فازت كلينتون مثلا بتكون امتداد لسياسة أوباما خاصة في موضوع التعاون مع ايران ودعم الاخوان لاسقاط الانظمه لصالح الصهيونيه فأوباما تفاءلنا فيه خير وخذلنا .
ام ايلينترااب
أبو فيصلخليفة بوش الابن في الدلاخة .. بس هذا دلاخه مع مكر وخبث وكره للاسلام
سن توبانتظروا هرولة رؤوساء وزعماء العرب الى امريكا تبارك وتهنئ فخامة الرئيس ترامب
اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الديناللهم سلطه على الولي السفيه واتباعه من الروافض المجوس واذنابهم الدواعش المجرمين في كل مكان اللهم لا تجعل له طريق على الاسلام والمسلمين وسلط الظالمين على الظالمين اللهم آمين
خالديالله مبروك الله ينفع به الاسلام والمسلمين تذكر الى الله تصير الامور
سن توبالليلة كرامتكم في الشحم وبكره مع الويكند احلى بارتي و 10 كراتين مشروب أصلي بمناسبة الرئيس ترامب
الحرفيتجري الرياح بمالأتشتهي السفن/ بل جرت بماتحبه السفن انقلبت الامور بما لأيريد العربي وان كان كل ريس عملتين بوجه واحد والكلام في التداولات تختلف عندما يعتلي الرياسه ليس الامور تطبخ منه فقط تطبخ من كنكرس وشيوخ ووزارة الخارجيه وغيرها مهما كان الريس ارعن ليس على كيفه مثل الروساء العسكر في دولنا المبجله والسلام000
ابو سالمالله يجعل فيه الخير , ويكون افضل من اؤباما وبوش الابن والاب
ابراهيمحسبنا الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهأمريكا سوف تحتل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وروسيا سوف تنسحب من سوريا مقابل ترك أمريكا أوكرانيا هكذا اتفقوا
من ناحيتي اناسمعت فيه قانون في امريكا ان المرأة لا تتولى الرئاسة ..وان توليها الرئاسة ففيها انهيار امريكا .. الظاهر سمعتوا بحديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث لايفلح قوم ولت عليهم امرأة .
محمد الفضليشدو حيلكم يامسلمين وارجعوا الى دينكم الفتن جأتكم من كل مكان وسوف تتحالف عليكم الروس الملحدين والفرس المجوس واليهود والنصارى الرجوع الى الله والاستغفار والتوبه هي الحل اللهم اكفنا شرهم بما شاءت
قلم الحقيقه ابو معرفاتمخالف للنشر
رؤية وتحولفاكرين مشاركاتي في أكثر من خبر للمرشحين الأمريكيين ... وقلت حينها لن يفوز بالرئاسه الأمريكيه سوى ترامب أنسو تفوز الهيلا
تأبط شراًالى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز....اكررها الى ان اموت سيدي سمع وطاعة ..قلبي مطمئن وثابت على الولاء لكم طاعة لله قبل كل شيئ وثقة بكم ......فبكم تسير السفينة الى بر الأمان
سن توبالله يحييكم الليله على قعودين و20 خروف بمناسبة فوز الرئيس ترامب
ريما Rimaاحلى شيء عودة المبتعثين لأن الابتعاث أحد أسباب ******
قلم الحقيقه ابو معرفاتسن توب والا سفن اب كلها اسماء خنبوقه ما تفرق يا قلم ابو معرفات
انسانالله يعز حكامنا ويعز دولتنا ويعز شعبنا ويعز وطنا هذا الاهم والمهم
السلامحتشوفن أيام سودأ
ع . الحربيالله *** من انتخبك ومعاك قلم الخنبقة
↩🌟ريما Rima 🌟↩اللحين يقتل الأمريكيين السود
هندمخالف للنشر
قلم الحقيقهخنبوقه سن توب شاد حيله
سواق وايت مويةصرح قبل الإنتخابات بانه سيطرد المسلمين ! هنا نقول الله يستر على المبتعثين !
كلمة حقلا تخافوا من وعود ترامب فهي وسيلة للوصول للكرسي فالرجل لا يملك القرار الحاسم لان هناك الاعلام وأصحاب المصالح والكونغرس ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها تساهم في صنع القرار عندهم
محق***الله عليك يا سن توب وترامب وهيلاري
سواق وايت مويةيتغير الروؤساء ولن يتغير موقف حامية الصليب تجاه الجرائم التي ترتكب ضد المسلمين في سوريا والعراق وأفغانستان والصومال وأراكان المسلمة و ( الموصل ).
↩🌟ريما Rima 🌟↩وين صفحة الكاريكاتير ابدخل
حميد الدبعيمخالف للنشر
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهمجرد تغيير أسماء نفس الشي في بعض الوزراء يتغير لكن العله أو الماغص موجود ويسؤ أكثر يكبر ويصبح سرطان..............? سيم سيم سديق.........? 💞
سن توبالله وامريكا وترامب وبسسس
سن توبالله وامريكا وترامب وبسسس
سواق وايت مويةيمتلك أفضخم الأندية الليلية والمراقص والبارات فمن الطبيعي أن يرشحه العدد ( الأكبر ) من ذلك الشعب حيث حرية الفسق والفساد والشراب والدياثه
غييييوووورررركلهم واحد مافيه فرق واللعب على المكشوف افضل من النفاق واللعب من تحت الطاوله
الاسلام هو الحلان شاء الله انها القشة التي قصمت ظهر البعير
ام الفهودنحن المسلمون شعارنا ( وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم )
عدد التعليقات:12777
برق الحرم(((((( أمراً جيد .......وبشارة خير ...... تقرب نهاية امريكا )))))))
سواق وايت مويةأتضح انه لا مكان للمرأة في الرئاسة الأمريكانية !!
عسكول الوافيدام الله معنا فلا خوف علينا
010رخمة ***ترامب سوف يدعس على اسيادك الفرس.
عدد التعليقات:4324
العنيدهذه عنصرية امريكا .. من اول لحظه اعلن ترشحه الجميع يعرف فوزه فـ الشعب الأمريكي يعشق العنصريين ، وهو ذكي لعب علىمايعشقه الشعب وترك لـ هيلري الكذب والمثاليات ..
محمدالجعيدهذا اكبر عدو للاسلام بتزود مشاكل الشرق الاوسط
سن توبمن وعود ترامب في الحملة السماح بإعطاء تصاريح للشركات الامريكيه لبيع السلاح في دول العالم
قلم الحقيقهاحسن من العجوز الي كل شوي كامت تيجينا وتبلشنا المراة وحقوق المراة واكاذيبها لما كانت وزيرة الخارجيه
واشيب قلبيعادي مجرد رئيس دولة تسمى امريكا اللهم احفظ ولاة امرنا اصطفاهم الله عز وجل لحماية دينه اقسم بالله أني احبك ياملكنا
سن توبمن وعود ترامب في الحملة تطهير بعض الولايات الامريكيه من المسلمين
سن توبمن وعود ترامب في الحملة بأن تستعيد امريكا مكانتها في الشرق الاوسط ويكون الشرطي والحامي للخليج مقابل البترول سواءً بالقوه او الرضى هنا نقول له ***
زائراذا مادق الفرس وتشوفون ..
الحقبانيعلم نحون سياده العالم سوف يركع كم غير من المسئولين الامير كين علم
سن توبمن وعود ترامب في حملة الانتخابات وقف اطلاق النار وابادة داعش وفاحش ننتظر ونشوف
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يستر ترامب خطر يكره المسلمين السنة
رحمهيا داعشي يا محتاس جاك دونالد راح تنداس😂😂😂
سن توبمن وعود ترامب في الحملة ايقاف المعمل النووي الايراني ننتظر ونشوف
رحمهاسحق الدواعش يا دونالد هههه
وياما هنشوفرحمه تقصدين ***😂😂😂😂😂😂😂
عدد التعليقات:4324
العنيدسنرا الحين من هوه شجاع من العرب بالوقوف بوجه ترامب لو تم تمكين اسرائيل من ان تكون عاصمتها الجديده هيه القدس وهوه من اقوى داعمين لليهود ..!!!
تأبط شراًتمسكو بقيادتكم ولا عليكم بمن يحكم امريكا...اكبر قوة هي وحدتنا وتمسكنا بقيادتنا ..فادولتنا وقيادتنا قوية جدا جدا جدا أطمئنو فنحن اقوياء بالله قبل كل شيئ
ام الفهودالمجتمع الامريكي وقد عايشته عن قرب لا يثق بالجراحة المرأة ولا بالرئيسة ويعتبرون المرأة مزاجية مثل الطقس وان تشدقوا بالمساوآة ، فهم مثل بعض المذاهب يظهرون عكس ما يبطنون ؛ مثل عنصريتهم للسود او المرأة
سن توبمبروك سيفرض وقف اطلاق النار بالقوة واحتمال تقبس مع روسيا و ياوارد الماء اسقني شربيت
عدد التعليقات:4324
العنيداي بس يصير ترامب رئيس ابشروا بنهاية امريكا و قيام دولة اسرائيل... كما وعد هو بان يجعل القدس عاصمة اسرائيل !!!
؟؟؟يعجبني الحزب الجمهوري: حزب مقدام. عكس الحزب الديمقراطي حزب يرى انهاراً من الدماء ولايحرك ساكناً.
ااببووححممووددمن كنا نثق فيهم من الرؤساء السابقين خذلونا .. دعونا ننتظر لعل في الأمر خيرة .. من كان يتوقع أن**** سيسمح تاريخ الرياضة السعوديه لأجل فريق المفضل ونحن من تأملنا فيه خير ⁉
سابقاعتقد ان الانسان العاقل عندما يرى أشباه المجانين يفوزون بمنصب رئيس أكبر قوة في العالم يصيبه نوع من الزهد والاشمئزاز من هذا الدنيا الفانية التي لاتسوي عند الله جناح بعوضة
(: ARAMCO BOYكذا عندي أحساس أن ترومب عفوا التراب ذا بيجيب العيد في امريكا يبوي وش كويس (: .
مرصداوي قديمهذه أمريكا رأس الشر في العالم تسحق النساء وتقمعهن ! امريكا التي تريد تحرير نساء المسلمين وإفسادهم لم ولن يرأسها امرأة ! هل عرف ليبراليو بلادي ( المنتكسون ) أن قدوتهم امريكا تلعب بهم ؟ تباً لكم جميعاً
رحمهالدواعش لم يعجبهم 😂😂😂😂😂
الخارسر الأكبرلن يجد الاخوان لهم موطء قدم في أمريكا
تاريخترعرع العنصرية بشكل فظيع
جداوي صريحخليني اتكلم زي اللبرالين: المجتمع الامريكي ذكوري ولن يسمحوا لإمرأة ان ترأسهم :)
معيضوهانا الي آكل الذهب اكال هممممممممممممممممممم
(: ARAMCO BOYهيا خلييك الأهبل صار رئيس امركا بيطيح سوقها
؟الله يستر الحرب العالميه قادمه لا محاله
علي مرشدحسبنا الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:202
Xx5halidxXرئيس خطابات فقققققط الاوامر كلها من الكونغرس يعني فاز ولا فازت ما فيه فرق واجهه فقط للأعلام
محب آل البيتلا فرق كلهم اعداء الإسلام والمسلمين ويسعون لحماية اسرئيل ومحاربة المسلمين
جنوبية..🌻🌻من أول حابكينها صح الأمريكان الله يفكنا شره
معلم متقاعدلا شك سيكون وجه شؤم على العالم .
رحمهيعيش دونالد من سيسحق داعش