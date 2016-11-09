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دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية

9 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص
دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية
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صحيفة المرصد-وكالات:فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد منافسة محتدمة مع مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، وفقا لنتائج غير رسمية.

وحافظ ترامب على تقدمه على منافسته كلينتون من حيث رصيد أصوات المجمع الانتخابي إلى 274 صوتا مقابل 218 أصوات لكلينتون، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية.

وفاز ترامب في ولايات فلوريدا وأوهايو وألاباما وأركانسو وجورجيا وأيوا وايداهو وإنديانا وكانساس وكنتاكي ولويزيانا وميزوري ومسيسيبي ومونتانا ونورث داكوتا ونبراسكا وأوكلاهوما وساوث كارولينا وساوث داكوتا وتينيسي وتكساس وويسكونسن وست فيرجينيا ويوتا ووايومنج إلى جانب مقاطعة نبراسكا.

وفازت كلينتون في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي وماساتشوستس وماريلاند ونيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك وأوريجون ورود أيلاند وفيرجينيا وفيرمونت وواشنطن إلى جانب مقاطعة كولومبيا.
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تعليقات ( 98 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 98
    9 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    سلام العالمين

    مخالف للنشر
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  2. 97
    9 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    محب آل البيت

    ****فرحانه بفوز تراب كلهم أعداء الإسلام والمسلمين وحبايب ايران والشعار المتفق عليه بينهما الموت لأمريكا الموت لأسرائيل وحميرهم الرافضة يردد هذا الشعار أغبياء و مصدقين
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  3. 96
    9 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    منصور

    مبروك للفرس واذنابهم والروافظ والمعممين والملالي واصحاب السراديب والمخبقين فوزالذهبي جعله للماحي عدالاسلام وملةرسول الله غليه الصلاةوالسلام
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  4. 95
    9 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    متأمل

    بعد سنوات الإرتخاء الثمان .. ستعاود أمريكا دورها الفعال كالعادة عندما يتسلم الرئاسة حزب الصقور الجمهوري .. وستعيد روسيا وحلفائها كل حساباتهم .. اللهم إجعل في إختياره الخير ،،
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  5. 94
    9 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    عبد الرحمن

    لن يكون اسوأ من بوش الإبن كفانا الله شر الأشرار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 93
    9 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    البرق الخاطف

    أمريكا والعالم بحاجة لرئيس مثل هذا الرجل البعير الذي يتميز بصفت القوي الشرس الأسد العالم المتمكن الند السياسي المحنك الصبور . حتى يعيد التوازن للعالم أجمع
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  7. 92
    9 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    في النهاية تراه رئيس يمارس عمله وفق الدستور ما يقدر هو يقرر من حاله يعني موظف ... الي تختلف لغة الخطاب والتصاريح الي تكون شديده اللهجة او فيها دبلوماسية حسب ثقافة الرئيس .. فلا احد يطير بالجعه
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  8. 91
    9 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    عُـــــــمـــــــر

    ابتدت الحرب
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  9. 90
    9 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    ادري كتبت هذا الكلام امس وظني بمحله تماما شنو قلت امس ؟؟ قلت يعملون هيصه وليصه ويعملون ترويج اعلامي حق احد المرشحين وفي الواقع يفوز الطرف الآخر ؟ ليش ؟؟؟ لأن التصويت شكلي والامر فئة قليلة من اليهود
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  10. 89
    9 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    ديموقراطيه

    اقول ياخسارة الملايين اللي انصرفت لكي تترشيح العجوز كلينتون ( فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة )
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  11. 88
    9 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    زائر70

    فوز ترامب ليس في صالح الدول الاسلاميه ولافي صالح امريكانفسها سوف تتزايد العنصريه بين السود والبيض واما حرب اهليه او تطهير عرقي المهم انفوز لايبشر في خير
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  12. 87
    9 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    كلمة حق

    أنت تريد وهو يريد والله يفعل ما يريد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 86
    9 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    ديموقراطيه

    4 سنوات وبالكثير 8 سنوات ويضرب الباب ... هذه هي الديموقراطيه وهذا هو التداول الحقيقي للسلطه ...*******
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  14. 85
    9 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    كلمة حق

    ليش التشاؤم من الرجل في بدايتها فلو فازت كلينتون مثلا بتكون امتداد لسياسة أوباما خاصة في موضوع التعاون مع ايران ودعم الاخوان لاسقاط الانظمه لصالح الصهيونيه فأوباما تفاءلنا فيه خير وخذلنا .
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  15. 84
    9 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    استعدو ياعرب والله ياهو حالف يقول حق لي امريكا او أمريكي او امريكيه علي الطلاق أن اخذه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 83
    9 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    ام ايلين

    ترااب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 82
    9 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    أبو فيصل

    خليفة بوش الابن في الدلاخة .. بس هذا دلاخه مع مكر وخبث وكره للاسلام
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  18. 81
    9 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    سن توب

    انتظروا هرولة رؤوساء وزعماء العرب الى امريكا تبارك وتهنئ فخامة الرئيس ترامب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 80
    9 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين

    اللهم سلطه على الولي السفيه واتباعه من الروافض المجوس واذنابهم الدواعش المجرمين في كل مكان اللهم لا تجعل له طريق على الاسلام والمسلمين وسلط الظالمين على الظالمين اللهم آمين
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  20. 79
    9 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    خالد

    يالله مبروك الله ينفع به الاسلام والمسلمين تذكر الى الله تصير الامور
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  21. 78
    9 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    سن توب

    الليلة كرامتكم في الشحم وبكره مع الويكند احلى بارتي و 10 كراتين مشروب أصلي بمناسبة الرئيس ترامب
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  22. 77
    9 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    الحرفي

    تجري الرياح بمالأتشتهي السفن/ بل جرت بماتحبه السفن انقلبت الامور بما لأيريد العربي وان كان كل ريس عملتين بوجه واحد والكلام في التداولات تختلف عندما يعتلي الرياسه ليس الامور تطبخ منه فقط تطبخ من كنكرس وشيوخ ووزارة الخارجيه وغيرها مهما كان الريس ارعن ليس على كيفه مثل الروساء العسكر في دولنا المبجله والسلام000
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  23. 76
    9 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    ابو سالم

    الله يجعل فيه الخير , ويكون افضل من اؤباما وبوش الابن والاب
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  24. 75
    9 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    ابراهيم

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  25. 74
    9 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    أمريكا سوف تحتل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وروسيا سوف تنسحب من سوريا مقابل ترك أمريكا أوكرانيا هكذا اتفقوا
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  26. 73
    9 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    من ناحيتي انا

    سمعت فيه قانون في امريكا ان المرأة لا تتولى الرئاسة ..وان توليها الرئاسة ففيها انهيار امريكا .. الظاهر سمعتوا بحديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث لايفلح قوم ولت عليهم امرأة .
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  27. 72
    9 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    محمد الفضلي

    شدو حيلكم يامسلمين وارجعوا الى دينكم الفتن جأتكم من كل مكان وسوف تتحالف عليكم الروس الملحدين والفرس المجوس واليهود والنصارى الرجوع الى الله والاستغفار والتوبه هي الحل اللهم اكفنا شرهم بما شاءت
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  28. 71
    9 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    قلم الحقيقه ابو معرفات

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 70
    9 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    رؤية وتحول

    فاكرين مشاركاتي في أكثر من خبر للمرشحين الأمريكيين ... وقلت حينها لن يفوز بالرئاسه الأمريكيه سوى ترامب أنسو تفوز الهيلا
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  30. 69
    9 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    تأبط شراً

    الى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز....اكررها الى ان اموت سيدي سمع وطاعة ..قلبي مطمئن وثابت على الولاء لكم طاعة لله قبل كل شيئ وثقة بكم ......فبكم تسير السفينة الى بر الأمان
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  31. 68
    9 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    سن توب

    الله يحييكم الليله على قعودين و20 خروف بمناسبة فوز الرئيس ترامب
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  32. 67
    9 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    ريما Rima

    احلى شيء عودة المبتعثين لأن الابتعاث أحد أسباب ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 66
    9 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    قلم الحقيقه ابو معرفات

    سن توب والا سفن اب كلها اسماء خنبوقه ما تفرق يا قلم ابو معرفات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 65
    9 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    انسان

    الله يعز حكامنا ويعز دولتنا ويعز شعبنا ويعز وطنا هذا الاهم والمهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 64
    9 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    السلام

    حتشوفن أيام سودأ
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  36. 63
    9 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    ع . الحربي

    الله *** من انتخبك ومعاك قلم الخنبقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 62
    9 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اللحين يقتل الأمريكيين السود
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  38. 61
    9 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    هند

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 60
    9 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    قلم الحقيقه

    خنبوقه سن توب شاد حيله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 59
    9 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    سواق وايت موية

    صرح قبل الإنتخابات بانه سيطرد المسلمين ! هنا نقول الله يستر على المبتعثين !
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  41. 58
    9 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    كلمة حق

    لا تخافوا من وعود ترامب فهي وسيلة للوصول للكرسي فالرجل لا يملك القرار الحاسم لان هناك الاعلام وأصحاب المصالح والكونغرس ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها تساهم في صنع القرار عندهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 57
    9 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    محق

    ***الله عليك يا سن توب وترامب وهيلاري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 56
    9 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    سواق وايت موية

    يتغير الروؤساء ولن يتغير موقف حامية الصليب تجاه الجرائم التي ترتكب ضد المسلمين في سوريا والعراق وأفغانستان والصومال وأراكان المسلمة و ( الموصل ).
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 55
    9 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وين صفحة الكاريكاتير ابدخل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 54
    9 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    حميد الدبعي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 53
    9 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    مجرد تغيير أسماء نفس الشي في بعض الوزراء يتغير لكن العله أو الماغص موجود ويسؤ أكثر يكبر ويصبح سرطان..............? سيم سيم سديق.........? 💞
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 52
    9 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    سن توب

    الله وامريكا وترامب وبسسس
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  48. 51
    9 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    سن توب

    الله وامريكا وترامب وبسسس
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  49. 50
    9 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    سواق وايت موية

    يمتلك أفضخم الأندية الليلية والمراقص والبارات فمن الطبيعي أن يرشحه العدد ( الأكبر ) من ذلك الشعب حيث حرية الفسق والفساد والشراب والدياثه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 49
    9 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    غييييوووورررر

    كلهم واحد مافيه فرق واللعب على المكشوف افضل من النفاق واللعب من تحت الطاوله
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  51. 48
    9 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    الاسلام هو الحل

    ان شاء الله انها القشة التي قصمت ظهر البعير
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  52. 47
    9 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    ام الفهود

    نحن المسلمون شعارنا ( وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 46
    9 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:12777

    برق الحرم

    (((((( أمراً جيد .......وبشارة خير ...... تقرب نهاية امريكا )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 45
    9 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    سواق وايت موية

    أتضح انه لا مكان للمرأة في الرئاسة الأمريكانية !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 44
    9 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    عسكول الوافي

    دام الله معنا فلا خوف علينا
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  56. 43
    9 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    كان لابد من تتغير السياسه الامريكيه اوباما افقد امريكا هيبتها فهل يعيدها ترامب التيام القادمه سوف تكشف ذلك
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  57. 42
    9 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    010

    رخمة ***ترامب سوف يدعس على اسيادك الفرس.
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  58. 41
    9 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص
    عدد التعليقات:4324

    العنيد

    هذه عنصرية امريكا .. من اول لحظه اعلن ترشحه الجميع يعرف فوزه فـ الشعب الأمريكي يعشق العنصريين ، وهو ذكي لعب علىمايعشقه الشعب وترك لـ هيلري الكذب والمثاليات ..
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  59. 40
    9 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    محمدالجعيد

    هذا اكبر عدو للاسلام بتزود مشاكل الشرق الاوسط
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  60. 39
    9 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    سن توب

    من وعود ترامب في الحملة السماح بإعطاء تصاريح للشركات الامريكيه لبيع السلاح في دول العالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 38
    9 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    قلم الحقيقه

    احسن من العجوز الي كل شوي كامت تيجينا وتبلشنا المراة وحقوق المراة واكاذيبها لما كانت وزيرة الخارجيه
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  62. 37
    9 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    واشيب قلبي

    عادي مجرد رئيس دولة تسمى امريكا اللهم احفظ ولاة امرنا اصطفاهم الله عز وجل لحماية دينه اقسم بالله أني احبك ياملكنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 36
    9 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    سن توب

    من وعود ترامب في الحملة تطهير بعض الولايات الامريكيه من المسلمين
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  64. 35
    9 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    سن توب

    من وعود ترامب في الحملة بأن تستعيد امريكا مكانتها في الشرق الاوسط ويكون الشرطي والحامي للخليج مقابل البترول سواءً بالقوه او الرضى هنا نقول له ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 34
    9 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    زائر

    اذا مادق الفرس وتشوفون ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 33
    9 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    الحقباني

    علم نحون سياده العالم سوف يركع كم غير من المسئولين الامير كين علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 32
    9 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    سن توب

    من وعود ترامب في حملة الانتخابات وقف اطلاق النار وابادة داعش وفاحش ننتظر ونشوف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 31
    9 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يستر ترامب خطر يكره المسلمين السنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 30
    9 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    رحمه

    يا داعشي يا محتاس جاك دونالد راح تنداس😂😂😂
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  70. 29
    9 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    سن توب

    من وعود ترامب في الحملة ايقاف المعمل النووي الايراني ننتظر ونشوف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 28
    9 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    رحمه

    اسحق الدواعش يا دونالد هههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  72. 27
    9 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    وياما هنشوف

    رحمه تقصدين ***😂😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
    عدد التعليقات:4324

    العنيد

    سنرا الحين من هوه شجاع من العرب بالوقوف بوجه ترامب لو تم تمكين اسرائيل من ان تكون عاصمتها الجديده هيه القدس وهوه من اقوى داعمين لليهود ..!!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  74. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    تأبط شراً

    تمسكو بقيادتكم ولا عليكم بمن يحكم امريكا...اكبر قوة هي وحدتنا وتمسكنا بقيادتنا ..فادولتنا وقيادتنا قوية جدا جدا جدا أطمئنو فنحن اقوياء بالله قبل كل شيئ
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  75. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    ام الفهود

    المجتمع الامريكي وقد عايشته عن قرب لا يثق بالجراحة المرأة ولا بالرئيسة ويعتبرون المرأة مزاجية مثل الطقس وان تشدقوا بالمساوآة ، فهم مثل بعض المذاهب يظهرون عكس ما يبطنون ؛ مثل عنصريتهم للسود او المرأة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 10:19 ص

    سن توب

    مبروك سيفرض وقف اطلاق النار بالقوة واحتمال تقبس مع روسيا و ياوارد الماء اسقني شربيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص
    عدد التعليقات:4324

    العنيد

    اي بس يصير ترامب رئيس ابشروا بنهاية امريكا و قيام دولة اسرائيل... كما وعد هو بان يجعل القدس عاصمة اسرائيل !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  78. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    ؟؟؟

    يعجبني الحزب الجمهوري: حزب مقدام. عكس الحزب الديمقراطي حزب يرى انهاراً من الدماء ولايحرك ساكناً.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    ااببووححمموودد

    من كنا نثق فيهم من الرؤساء السابقين خذلونا .. دعونا ننتظر لعل في الأمر خيرة .. من كان يتوقع أن**** سيسمح تاريخ الرياضة السعوديه لأجل فريق المفضل ونحن من تأملنا فيه خير ⁉
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    سابق

    اعتقد ان الانسان العاقل عندما يرى أشباه المجانين يفوزون بمنصب رئيس أكبر قوة في العالم يصيبه نوع من الزهد والاشمئزاز من هذا الدنيا الفانية التي لاتسوي عند الله جناح بعوضة
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  81. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    (: ARAMCO BOY

    كذا عندي أحساس أن ترومب عفوا التراب ذا بيجيب العيد في امريكا يبوي وش كويس (: .
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  82. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    مرصداوي قديم

    هذه أمريكا رأس الشر في العالم تسحق النساء وتقمعهن ! امريكا التي تريد تحرير نساء المسلمين وإفسادهم لم ولن يرأسها امرأة ! هل عرف ليبراليو بلادي ( المنتكسون ) أن قدوتهم امريكا تلعب بهم ؟ تباً لكم جميعاً
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  83. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    رحمه

    الدواعش لم يعجبهم 😂😂😂😂😂
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  84. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 10:15 ص

    الخارسر الأكبر

    لن يجد الاخوان لهم موطء قدم في أمريكا
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  85. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    تاريخ

    ترعرع العنصرية بشكل فظيع
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  86. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    جداوي صريح

    خليني اتكلم زي اللبرالين: المجتمع الامريكي ذكوري ولن يسمحوا لإمرأة ان ترأسهم :)
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  87. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    معيضوه

    انا الي آكل الذهب اكال هممممممممممممممممممم
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  88. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    مهزله تاريخيه
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  89. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    (: ARAMCO BOY

    هيا خلييك الأهبل صار رئيس امركا بيطيح سوقها
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  90. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    طرمبه
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  91. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    هيا خلييك **صار رئيس امركا بيطيح سوقها
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  92. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    ؟

    الله يستر الحرب العالميه قادمه لا محاله
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  93. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص

    علي مرشد

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  94. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص
    عدد التعليقات:202

    Xx5halidxX

    رئيس خطابات فقققققط الاوامر كلها من الكونغرس يعني فاز ولا فازت ما فيه فرق واجهه فقط للأعلام
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  95. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    محب آل البيت

    لا فرق كلهم اعداء الإسلام والمسلمين ويسعون لحماية اسرئيل ومحاربة المسلمين
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  96. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    جنوبية..🌻🌻

    من أول حابكينها صح الأمريكان الله يفكنا شره
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  97. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    معلم متقاعد

    لا شك سيكون وجه شؤم على العالم .
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  98. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    رحمه

    يعيش دونالد من سيسحق داعش
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