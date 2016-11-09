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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

9 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
  • 1٬392
  • 85
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-سعود الماضي

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-محمود الهمزاني

8

الجزيرة-منال محمد

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-الكاريكاتير

12

الوطن-هنداوي

13

الوطن-خالد



تعليقات ( 85 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 85
    9 نوفمبر, 2016 , 13:13 م
    عدد التعليقات:7829

    الحرمان

    يامساء الخير. يقول. كتبت اسمك علي الثلج 🎼وكان الحبر دمي 💉 تخيل تخيل روعه المنظر 💔اسمك وثلج ودمي 💞
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  2. 84
    9 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    ت 67 سيهانه

    تردين على اور كيد نتي مثل الذي يبيع الماء في حارة السقايين اي مكشوفه نصيحه اكتبي بمعرف واحد لديك قدره فائقه في جميع المجالات مؤهله ب الشعر والأدب والحكمه نصيحه فقط
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  3. 83
    9 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐

    نيتك الصالحه هي من تجلب لك الخير🌹
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  4. 82
    9 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    تخيل اقضي عمرك وانت تسير ويعتليك برد وحرشديد وجوع وضماء يااه الحمد لله تخيلت والله ااألاام فضيعه في قلبي
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  5. 81
    9 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    فعلا المراءه الصالحه تزززهر
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  6. 80
    9 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    ‏الأم تخاف علينا من الحياة ولا تدري كم نحن نخاف الحياة من دونها .. اللهم يا خالق الجنة إحفظ لي جنتي وابعد عنها سوء خلقك وحسادها في الارض 💭💜
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  7. 79
    9 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    ••• ‏ثق بأن ربك لن ينسى دُعاءً كنت تلحُ به في كل صلاة، لن ينسى ثقتك الدائمة بأنه هو العون لك، هو الربُّ الذي لن يخذلك ا
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  8. 78
    9 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐

    الجميل في المرأة الصالحة🌟أنك حيثما وضعتها تزهر 🌺❤🌹
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  9. 77
    9 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    التردد في اتخاذ القرار🙈🙊 أكبر عقبة بطريق النجاح _____خروج
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  10. 76
    9 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    ريما وشيهان كلامكم درر
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  11. 75
    9 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    قد تشعر بالتعب وانت تلعب مع اصدقاءك اخوانك كورة قدم ⚽سلة🏀🎾 سباحة 🏊ركوب خيل🏇 ولكنك تواصل رغم أن مافيه فلوس💸□هذا يدل على وجود الراحة النفسية ✅
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  12. 74
    9 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    ياخاله اوركيد تعالي عندنا ماما طابخه غدا يجنن والله تعالي بس اول شي حبي على راس ماما ههههه امزح حياك طبخ امي والله جميل يع المطاعم
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  13. 73
    9 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    هدى نجد

    بنسبة للكاركتير الأول معقولة قناة الجزيرة المحترمة عينها عل قناة العربية ***
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  14. 72
    9 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐

    سوف تكون لغة الكلام تكون جميلة🍁🌷اذا حسن اختيار العبارة
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  15. 71
    9 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الإرادة الضعيفة تترجم بالأقوال 😮والإرادة القوية تترجم بالأفعال 🏃🏃🏃
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 70
    9 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐

    على قدر النوايا تكون العطايا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 69
    9 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐

    كن لها نعم الرجل ونعم الزوج وكوني له الزوجة الصالحة ونعم السكن وكن لها وطناً وكوني له وطن❤
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 68
    9 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    النجاح سلم➖➖➖➖➖لاتستطيع تسلقه ويداك 👊👊في جيبك 👖_👗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 67
    9 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐

    59 / أوركيد🌺 / عزيزي الزوج أحمد ربك أنه رزقك بزوجة جميلة👹ورفـلا و درباوية ومتمردة ولاتحترمك ولاتقدرك وتعدك من سقط المتاع للمرة الثانية / قال كلام امرأة اشك في ذلك!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 66
    9 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وكل طبيب 🎧يقول وش بلواك وكل واحد يوصف تواصيف فهمان😊 والبعض يقول لاتفكر تصبر محلاك😴 والبعض يعايرني هذا انت وهمان 😤
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 65
    9 نوفمبر, 2016 , 12:18 م
    عدد التعليقات:14807

    هيفاء @

    العقل نعمه. الحمدالله على نعمه العقل. الله لا يغير علينا ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  22. 64
    9 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    ههههههههه

    كاريكاتير الوطن - خالد قلب الحقائق و الشمس ما يحجبها المنخل الفيديوهات أصدق من كاريكاتيره و رؤيته
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 63
    9 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    أوركيد🌺

    آعزآئي المشاهدين ـ أستودعني الله الذي لاتضيع ودائعه ، الوقت داهمنا أبغي الحق ع المطاعم قبل ماتغلق عشان أشتري "لرجلي" قصدي زوجي غداء ـ دمت بخير إلى أن القاني بعد بريك الغداء😊
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  24. 62
    9 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    لكي تنجح عليك أن تحب عملك🚗🏃🏠إن لم تحب عملك فلا تنتظر النجاح 🙋
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 61
    9 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    أوركيد🌺

    الكل يعترض على لجنة توثيق البطولات و#الهلال🌙 ينتظر يبي يعرف الوصيف ...........من أجمل ما قرأت💙
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 60
    9 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    من يكثر في حب شيء فسيكون مثل المزارع 🚜الذي احب نباته 🍎🌴🌻كثيرا فسقاه 💧كثيرا فمات🌱 وهو لايزال صغيرا 🍃
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 59
    9 نوفمبر, 2016 , 12:01 م

    أوركيد🌺

    آعزآئي المشاهدين ـ وهذه نصائح للزوجات الجميلات👺المتمردات الدرباويات ـ لطريقة التعامل مع الزوج القلق.. آصغي👂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 58
    9 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الحاكم الطاغية🔫💣🔪 🚀أشبه بالراكب على ظهر نمر 🐆يقوده بالضرب ولايستطيع أن يترجل منه ابدا وإلا افترسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 57
    9 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    ممدوح

    هالحين الجزيرة تغش من العربية ههههه ..هزلت ..الجزيرة تتخطى كل القنوات العربية بمراحل.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 56
    9 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    أوركيد🌺

    عزيزي الزوج أحمد ربك أنه رزقك بزوجة جميلة👹ورفـلا و درباوية ومتمردة ولاتحترمك ولاتقدرك وتعدك من سقط المتاع للمرة الثانية أقول لك أحمدربك أنت ف نعمة محسود علاها وغيرك مالقاها😂😁
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 55
    9 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الأستنتاج هو المكان الذي تذهب إليه عندما تتعب من التفكير😍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 54
    9 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص
    عدد التعليقات:14807

    هيفاء @

    اميين. يارب. اااااااه. ي سارونهه تفش تفشانه ههه
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  33. 53
    9 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص
    عدد التعليقات:6728

    سـارونھَہّ

    احفظ لسانك عن الزلات والنمّه ...خل المخاليق للخالق يحاسبها ...خلك كما الصقر وكره دوم بالقمّة ....والسمعه العاليه بالطيب كاسبها*....
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  34. 52
    9 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    إذا لم تأكل لمدة 12 ساعة فإن عملية الحرق في جسمك تتباطىء بنسبة 40% لهذا السبب يجب تناول الوجبات____😂وانا احسب اذا ما اكلت لمدة طويلة تكون بصحة😍الجهل دمار
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  35. 51
    9 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    أوركيد🌺

    آعزآئي المشاهدين ـ هذه رسالة لجميع الأزواج / عزيزي الزوج عليك أن تفهم أن الزواج بالنسبة للمرأة ( إستراحة ) بعد العناء الذي كان ف بيت أهلها لذلك يجب عليك أن تحترم نفسك ولاتطلب منها أي خدمة .. فاهم😡
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  36. 50
    9 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏أن لم تكن عالمي فأنت تحت العالمي ، قريبا سيأتي من ينقض عمل لجنة منتديات الهلال التي شكلها رئيس الهلال السابق لطمس وتشويه تاريخ وإنجازات الأندية لأجل المحلي .. احترم عقولنا يا طاقية👊
    لا يعجبني(1) اعجبني(25)
  37. 49
    9 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:6728

    سـارونھَہّ

    من الله بخير هيوفه جعلك في خير وفرح وسعاده يارب...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 48
    9 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    أوركيد🌺

    آعزائي المشاهدين ـ حقيقة بعض الأزواج مدري ويش يحس فيه ماغير أوامر ، أطبخي أنفخي أغسلي أكوي .. سلامات ي الحبيب لايكون مستقدمني شغالة تراي جاية من بيت بابا معززة مكرررفة😊
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  39. 47
    9 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    صور مع تحيه

    والله العكس العربيه اهي الي اتغش من الجزيرة وين العربيه عن الجزيرة تحطه في ابطها وتمشي الجزيرة قارن الجزيره مع cnn&bbc اجي معك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 46
    9 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص
    عدد التعليقات:6728

    سـارونھَہّ

    حسن الخلق يوجب التحاب والتآلف، وسوء الخلق يُثمر التباغض والتحاسد والتدابر . (أكثر مايدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق)...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 45
    9 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص
    عدد التعليقات:14807

    هيفاء @

    ربي يسعد صباحك سارونهه. كيف حالك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 44
    9 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    أوركيد🌺

    تقول "ريما" دع أحاديث الناس تمضي ولا تعطيها وجه فهل رأيت شخص ربح سباق وهو ينظر للخلف.....) ي لبـــــــــى ي الحكيمــة الفهيمـــــة😜
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 43
    9 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    رغم أن العالم مليء بالمعاناة 😩😢إلا أنه أيضا ممتلئ بمن يقهرونها 😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 42
    9 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص
    عدد التعليقات:6728

    سـارونھَہّ

    لاتجبر الناس ينسون اخطائك.. علم نفسك وشلون ماتخطي عليهم...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 41
    9 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص
    عدد التعليقات:6728

    سـارونھَہّ

    صباح النور هيوفه...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 40
    9 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    أوركيد🌺

    آعزائي المشاهدين ماراح أكثر بالشعر لأني شوي واستأذن طالعة للمطعم أشتري لزوجي غداء😊وإحتمال يكون غداء وعشاء مع بعض أنا موفاضية له سردادي مردادي ع المطاعم وكأن ماوراي هم إلاهوالبلا ف شكله😁
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  47. 39
    9 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص
    عدد التعليقات:14807

    هيفاء @

    ي المنتصر يهمك تعرف خابره انك ساكن في الطائف. عفوا قصدي ج*** 😂😂😂😂 وثانيا عيب عليك تدخل بمعرفات يااخي احترام نفسك عيب فااهم ي ***ههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 38
    9 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    أوركيد🌺

    ولاويش رأيكم بشعر الهجاء والرثاء؟ أعتقد يروق لكم هذا عالمكم المفضل😩😥😭😤
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 37
    9 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص
    عدد التعليقات:14807

    هيفاء @

    صباح الراحه صباح الحب ومساء الخيير. مساء. الروقان. مساء.الإحساس مسائكم غييير. هههه ونعيد ونكرر ونقول اسعد الله مسائكم احبتي بكل خير 🕊🕊💕
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 36
    9 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص
    عدد التعليقات:6728

    سـارونھَہّ

    أحيانا لابد أن تدير ظهرك للبعض ليس غرورا وإنما خشية التعارك مع صغار العقول, قيل في المثل "علاج الجاهل تجاهل....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 35
    9 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    🌸 خاله اوركيد تو افطرت ورب البيت بغيت اطيح بمحلي لو مارحت بسرعه الشكر لك لاني والله اهمل نفسي حيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 34
    9 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    أوركيد🌺

    آعزآئي المُشاهدين ماعــلانا نرجع لمحور برنامجنا ـ ويش رأيكم نعطيكم شعر الغزل؟ وما أدراك ما الغزل💗😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 33
    9 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    المنتصر تراني اعرف المسافه واسفه لتدخل بس ٥ساعات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 32
    9 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    🌸كمان انا نصراويه للنخاع ووريما على راسي يع الهلال
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  55. 31
    9 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    إن العيش🏃💃 بدون ماتعرف مايدور بالعالم كالتجول بمكتبه 📝📏📒📚📖عظيمة دون لمس الكتب 📖
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 30
    9 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص
    عدد التعليقات:6728

    سـارونھَہّ

    ترفعت عن(الكثير) حين اكتشفت ان (الكثير) لايستحق النزول اليه وتتجاهل كثيرا وأنت خبير ...حين تيقن ان تجاهل الجاهل لكي لا تعطي تعريف للنكرة....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 29
    9 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    أوركيد🌺

    ي عااااالمي💛💙فووووق حلق فووووق.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 28
    9 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:4325

    العنيد

    وانا اقدم اعتذاري عن اي شخص علقت على تعليقه والله وربي يعلم من باب تحريك النقاش ولافيه شي شخصي او تحرش لاسمح الله ....اسسسف لكل من تاضيق مني .....وصحيفه المرصد من احلى المواقع عندي ادماااان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 27
    9 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اكيد انا نصراوية عالمية ✈منذ الصغر للآن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:6728

    سـارونھَہّ

    إذَا مَـا علا المـرءُ رَامَ العُلَى ..وَيقنعُ بالدونِ مَن كانَ دُونَا...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    أوركيد🌺

    ي الهــــــــــلال🌙أنت مكانك بالصـداااارة💙أنت "الأول1 " داااايم وغيرك يهيـم!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:5683

    المنتصر بالله

    وين الأخت هيفاء وكم المسافه بين جده والباحه..............?
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    القراءة📖هي حوار صامت😑
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الناصح الحاقد تعرفه عندما يذكر نصائحه لك أمام الناس 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:6728

    سـارونھَہّ

    يسعد صباحك اخي المنتصر بالله بكل فرح وسعاده يارب...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    أوركيد🌺

    آعزآئي المشاهدين التاريخ يقــــــــول: لازعييييم إلاالزعييييييم😎 وأفهــــم ي فهييييم💙😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    لاتقف مع مليشيات ضد وطنك حتى لو كان الوطن مجرد مكان تنام😴 على رصيفه ليلا🌚🌝
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:4325

    العنيد

    ريما // انتي نصراويه !! ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:6728

    سـارونھَہّ

    قال أحد السلف: مَن ظنّ أنه يسلم من كلام الناس فهو مجنون، قالوا عن الله سبحانه: ثالث ثلاثة! وقالوا عن رسوله ﷺ: ساحر! فما ظنكم بمن هوَ دونهما؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    صباح الخير للجميع واجمل رسمه لمنال رووعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:6728

    سـارونھَہّ

    قالَ ابن عبّـاس: العاقل الكريم صديق كل أحد، إلا من ضرّه، والجَاهل اللئيم عدوّ لكل أحد، إلا مَن نفعه....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:5683

    المنتصر بالله

    سارونه صباح الخير انتا شاهر ياريمه أمزح معك لا تعصبين علانا هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    دع أحاديث الناس تمضي ولا تعطيها وجه فهل رأيت شخص ربح سباق وهو ينظر للخلف😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    بعد نظر

    افهم من ك\ا ان العربيه مثال جيد عنظ الرسام خالد ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    انتم ياطاقية بطولاتكم أكثرها ودية ومو معترف فيها واعتبرتوها بطوله وظميتوها لكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  76. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ماراح اقرأ رسائلكي اكتبي للصبح...
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  77. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    لاحول ولاقوة إلا بالله اف...
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  78. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:6728

    سـارونھَہّ

    مافيه احلا من ضحكة امي على الصباح 🌹....
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  79. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    ريما Rima

    انت يا سليم حسبي الله عليك أنت ورسوماتك اللي مثل ***يامتعصب للطاقية
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  80. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص
    عدد التعليقات:6728

    سـارونھَہّ

    جيت ومعي صدق الغلا والتعابير.... احساس صادق والنوايا سليمه .... عندي غلاكم فوق كل التعابير ....شيمه وقيمه وأحترام وحشيمه ...صباح الورد 🌹....
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  81. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ههههههه الجزيرة🐷🐷
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  82. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:5683

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 💞
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  83. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:5683

    المنتصر بالله

    ليش يا ريمه صباح الخير وش المناسبه
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  84. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ما أسهل أن تتحدث عن الشجاعة👊 وانت بعيد عن المعركة👍
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  85. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    صباح الخير
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