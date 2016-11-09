شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

الجزيرة-مفرح الزيادي
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تعليقات ( 85 )
عدد التعليقات:7829
الحرمانيامساء الخير. يقول. كتبت اسمك علي الثلج 🎼وكان الحبر دمي 💉 تخيل تخيل روعه المنظر 💔اسمك وثلج ودمي 💞
ت 67 سيهانهتردين على اور كيد نتي مثل الذي يبيع الماء في حارة السقايين اي مكشوفه نصيحه اكتبي بمعرف واحد لديك قدره فائقه في جميع المجالات مؤهله ب الشعر والأدب والحكمه نصيحه فقط
شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐نيتك الصالحه هي من تجلب لك الخير🌹
شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐الجميل في المرأة الصالحة🌟أنك حيثما وضعتها تزهر 🌺❤🌹
↩🌟ريما Rima 🌟↩التردد في اتخاذ القرار🙈🙊 أكبر عقبة بطريق النجاح _____خروج
↩🌟ريما Rima 🌟↩قد تشعر بالتعب وانت تلعب مع اصدقاءك اخوانك كورة قدم ⚽سلة🏀🎾 سباحة 🏊ركوب خيل🏇 ولكنك تواصل رغم أن مافيه فلوس💸□هذا يدل على وجود الراحة النفسية ✅
هدى نجدبنسبة للكاركتير الأول معقولة قناة الجزيرة المحترمة عينها عل قناة العربية ***
شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐سوف تكون لغة الكلام تكون جميلة🍁🌷اذا حسن اختيار العبارة
↩🌟ريما Rima 🌟↩الإرادة الضعيفة تترجم بالأقوال 😮والإرادة القوية تترجم بالأفعال 🏃🏃🏃
شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐على قدر النوايا تكون العطايا
شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐كن لها نعم الرجل ونعم الزوج وكوني له الزوجة الصالحة ونعم السكن وكن لها وطناً وكوني له وطن❤
↩🌟ريما Rima 🌟↩النجاح سلم➖➖➖➖➖لاتستطيع تسلقه ويداك 👊👊في جيبك 👖_👗
شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐59 / أوركيد🌺 / عزيزي الزوج أحمد ربك أنه رزقك بزوجة جميلة👹ورفـلا و درباوية ومتمردة ولاتحترمك ولاتقدرك وتعدك من سقط المتاع للمرة الثانية / قال كلام امرأة اشك في ذلك!
↩🌟ريما Rima 🌟↩وكل طبيب 🎧يقول وش بلواك وكل واحد يوصف تواصيف فهمان😊 والبعض يقول لاتفكر تصبر محلاك😴 والبعض يعايرني هذا انت وهمان 😤
عدد التعليقات:14807
هيفاء @العقل نعمه. الحمدالله على نعمه العقل. الله لا يغير علينا ..
هههههههههكاريكاتير الوطن - خالد قلب الحقائق و الشمس ما يحجبها المنخل الفيديوهات أصدق من كاريكاتيره و رؤيته
أوركيد🌺آعزآئي المشاهدين ـ أستودعني الله الذي لاتضيع ودائعه ، الوقت داهمنا أبغي الحق ع المطاعم قبل ماتغلق عشان أشتري "لرجلي" قصدي زوجي غداء ـ دمت بخير إلى أن القاني بعد بريك الغداء😊
↩🌟ريما Rima 🌟↩لكي تنجح عليك أن تحب عملك🚗🏃🏠إن لم تحب عملك فلا تنتظر النجاح 🙋
أوركيد🌺الكل يعترض على لجنة توثيق البطولات و#الهلال🌙 ينتظر يبي يعرف الوصيف ...........من أجمل ما قرأت💙
↩🌟ريما Rima 🌟↩من يكثر في حب شيء فسيكون مثل المزارع 🚜الذي احب نباته 🍎🌴🌻كثيرا فسقاه 💧كثيرا فمات🌱 وهو لايزال صغيرا 🍃
أوركيد🌺آعزآئي المشاهدين ـ وهذه نصائح للزوجات الجميلات👺المتمردات الدرباويات ـ لطريقة التعامل مع الزوج القلق.. آصغي👂
↩🌟ريما Rima 🌟↩الحاكم الطاغية🔫💣🔪 🚀أشبه بالراكب على ظهر نمر 🐆يقوده بالضرب ولايستطيع أن يترجل منه ابدا وإلا افترسه
ممدوحهالحين الجزيرة تغش من العربية ههههه ..هزلت ..الجزيرة تتخطى كل القنوات العربية بمراحل.
أوركيد🌺عزيزي الزوج أحمد ربك أنه رزقك بزوجة جميلة👹ورفـلا و درباوية ومتمردة ولاتحترمك ولاتقدرك وتعدك من سقط المتاع للمرة الثانية أقول لك أحمدربك أنت ف نعمة محسود علاها وغيرك مالقاها😂😁
↩🌟ريما Rima 🌟↩الأستنتاج هو المكان الذي تذهب إليه عندما تتعب من التفكير😍
عدد التعليقات:14807
هيفاء @اميين. يارب. اااااااه. ي سارونهه تفش تفشانه ههه
عدد التعليقات:6728
سـارونھَہّاحفظ لسانك عن الزلات والنمّه ...خل المخاليق للخالق يحاسبها ...خلك كما الصقر وكره دوم بالقمّة ....والسمعه العاليه بالطيب كاسبها*....
↩🌟ريما Rima 🌟↩إذا لم تأكل لمدة 12 ساعة فإن عملية الحرق في جسمك تتباطىء بنسبة 40% لهذا السبب يجب تناول الوجبات____😂وانا احسب اذا ما اكلت لمدة طويلة تكون بصحة😍الجهل دمار
أوركيد🌺آعزآئي المشاهدين ـ هذه رسالة لجميع الأزواج / عزيزي الزوج عليك أن تفهم أن الزواج بالنسبة للمرأة ( إستراحة ) بعد العناء الذي كان ف بيت أهلها لذلك يجب عليك أن تحترم نفسك ولاتطلب منها أي خدمة .. فاهم😡
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏أن لم تكن عالمي فأنت تحت العالمي ، قريبا سيأتي من ينقض عمل لجنة منتديات الهلال التي شكلها رئيس الهلال السابق لطمس وتشويه تاريخ وإنجازات الأندية لأجل المحلي .. احترم عقولنا يا طاقية👊
عدد التعليقات:6728
سـارونھَہّمن الله بخير هيوفه جعلك في خير وفرح وسعاده يارب...
أوركيد🌺آعزائي المشاهدين ـ حقيقة بعض الأزواج مدري ويش يحس فيه ماغير أوامر ، أطبخي أنفخي أغسلي أكوي .. سلامات ي الحبيب لايكون مستقدمني شغالة تراي جاية من بيت بابا معززة مكرررفة😊
صور مع تحيهوالله العكس العربيه اهي الي اتغش من الجزيرة وين العربيه عن الجزيرة تحطه في ابطها وتمشي الجزيرة قارن الجزيره مع cnn&bbc اجي معك
عدد التعليقات:6728
سـارونھَہّحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف، وسوء الخلق يُثمر التباغض والتحاسد والتدابر . (أكثر مايدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق)...
عدد التعليقات:14807
هيفاء @ربي يسعد صباحك سارونهه. كيف حالك
أوركيد🌺تقول "ريما" دع أحاديث الناس تمضي ولا تعطيها وجه فهل رأيت شخص ربح سباق وهو ينظر للخلف.....) ي لبـــــــــى ي الحكيمــة الفهيمـــــة😜
↩🌟ريما Rima 🌟↩رغم أن العالم مليء بالمعاناة 😩😢إلا أنه أيضا ممتلئ بمن يقهرونها 😊
عدد التعليقات:6728
سـارونھَہّلاتجبر الناس ينسون اخطائك.. علم نفسك وشلون ماتخطي عليهم...
عدد التعليقات:6728
سـارونھَہّصباح النور هيوفه...
أوركيد🌺آعزائي المشاهدين ماراح أكثر بالشعر لأني شوي واستأذن طالعة للمطعم أشتري لزوجي غداء😊وإحتمال يكون غداء وعشاء مع بعض أنا موفاضية له سردادي مردادي ع المطاعم وكأن ماوراي هم إلاهوالبلا ف شكله😁
عدد التعليقات:14807
هيفاء @ي المنتصر يهمك تعرف خابره انك ساكن في الطائف. عفوا قصدي ج*** 😂😂😂😂 وثانيا عيب عليك تدخل بمعرفات يااخي احترام نفسك عيب فااهم ي ***ههه
أوركيد🌺ولاويش رأيكم بشعر الهجاء والرثاء؟ أعتقد يروق لكم هذا عالمكم المفضل😩😥😭😤
عدد التعليقات:14807
هيفاء @صباح الراحه صباح الحب ومساء الخيير. مساء. الروقان. مساء.الإحساس مسائكم غييير. هههه ونعيد ونكرر ونقول اسعد الله مسائكم احبتي بكل خير 🕊🕊💕
عدد التعليقات:6728
سـارونھَہّأحيانا لابد أن تدير ظهرك للبعض ليس غرورا وإنما خشية التعارك مع صغار العقول, قيل في المثل "علاج الجاهل تجاهل....
أوركيد🌺آعزآئي المُشاهدين ماعــلانا نرجع لمحور برنامجنا ـ ويش رأيكم نعطيكم شعر الغزل؟ وما أدراك ما الغزل💗😊
↩🌟ريما Rima 🌟↩إن العيش🏃💃 بدون ماتعرف مايدور بالعالم كالتجول بمكتبه 📝📏📒📚📖عظيمة دون لمس الكتب 📖
عدد التعليقات:6728
سـارونھَہّترفعت عن(الكثير) حين اكتشفت ان (الكثير) لايستحق النزول اليه وتتجاهل كثيرا وأنت خبير ...حين تيقن ان تجاهل الجاهل لكي لا تعطي تعريف للنكرة....
أوركيد🌺ي عااااالمي💛💙فووووق حلق فووووق.
عدد التعليقات:4325
العنيدوانا اقدم اعتذاري عن اي شخص علقت على تعليقه والله وربي يعلم من باب تحريك النقاش ولافيه شي شخصي او تحرش لاسمح الله ....اسسسف لكل من تاضيق مني .....وصحيفه المرصد من احلى المواقع عندي ادماااان
↩🌟ريما Rima 🌟↩اكيد انا نصراوية عالمية ✈منذ الصغر للآن
عدد التعليقات:6728
سـارونھَہّإذَا مَـا علا المـرءُ رَامَ العُلَى ..وَيقنعُ بالدونِ مَن كانَ دُونَا...
أوركيد🌺ي الهــــــــــلال🌙أنت مكانك بالصـداااارة💙أنت "الأول1 " داااايم وغيرك يهيـم!
عدد التعليقات:5683
المنتصر باللهوين الأخت هيفاء وكم المسافه بين جده والباحه..............?
↩🌟ريما Rima 🌟↩القراءة📖هي حوار صامت😑
↩🌟ريما Rima 🌟↩الناصح الحاقد تعرفه عندما يذكر نصائحه لك أمام الناس 👍
عدد التعليقات:6728
سـارونھَہّيسعد صباحك اخي المنتصر بالله بكل فرح وسعاده يارب...
أوركيد🌺آعزآئي المشاهدين التاريخ يقــــــــول: لازعييييم إلاالزعييييييم😎 وأفهــــم ي فهييييم💙😊
↩🌟ريما Rima 🌟↩لاتقف مع مليشيات ضد وطنك حتى لو كان الوطن مجرد مكان تنام😴 على رصيفه ليلا🌚🌝
عدد التعليقات:4325
العنيدريما // انتي نصراويه !! ؟
عدد التعليقات:6728
سـارونھَہّقال أحد السلف: مَن ظنّ أنه يسلم من كلام الناس فهو مجنون، قالوا عن الله سبحانه: ثالث ثلاثة! وقالوا عن رسوله ﷺ: ساحر! فما ظنكم بمن هوَ دونهما؟
عدد التعليقات:6728
سـارونھَہّقالَ ابن عبّـاس: العاقل الكريم صديق كل أحد، إلا من ضرّه، والجَاهل اللئيم عدوّ لكل أحد، إلا مَن نفعه....
عدد التعليقات:5683
المنتصر باللهسارونه صباح الخير انتا شاهر ياريمه أمزح معك لا تعصبين علانا هههههههه
↩🌟ريما Rima 🌟↩دع أحاديث الناس تمضي ولا تعطيها وجه فهل رأيت شخص ربح سباق وهو ينظر للخلف😂
بعد نظرافهم من ك\ا ان العربيه مثال جيد عنظ الرسام خالد ههههههههههه
↩🌟ريما Rima 🌟↩انتم ياطاقية بطولاتكم أكثرها ودية ومو معترف فيها واعتبرتوها بطوله وظميتوها لكم
↩🌟ريما Rima 🌟↩ماراح اقرأ رسائلكي اكتبي للصبح...
↩🌟ريما Rima 🌟↩لاحول ولاقوة إلا بالله اف...
عدد التعليقات:6728
سـارونھَہّمافيه احلا من ضحكة امي على الصباح 🌹....
ريما Rimaانت يا سليم حسبي الله عليك أنت ورسوماتك اللي مثل ***يامتعصب للطاقية
عدد التعليقات:6728
سـارونھَہّجيت ومعي صدق الغلا والتعابير.... احساس صادق والنوايا سليمه .... عندي غلاكم فوق كل التعابير ....شيمه وقيمه وأحترام وحشيمه ...صباح الورد 🌹....
↩🌟ريما Rima 🌟↩ههههههه الجزيرة🐷🐷
عدد التعليقات:5683
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 💞
عدد التعليقات:5683
المنتصر باللهليش يا ريمه صباح الخير وش المناسبه
↩🌟ريما Rima 🌟↩ما أسهل أن تتحدث عن الشجاعة👊 وانت بعيد عن المعركة👍
↩🌟ريما Rima 🌟↩صباح الخير