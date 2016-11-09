  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور:خيبات الأمل ودموع الحسرة بين أنصار كلينتون

9 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
بالصور:خيبات الأمل ودموع الحسرة بين أنصار كلينتون
  • 3٬200
  • 23
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:سادت موجة من الحزن وخيبة الأمل في صفوف المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية، هيلاري كلينتون، بمجرد ما رجحت كفة التصويت لمنافسها الجمهوري، دونالد ترامب، الذي كسر كل التوقعات واستطلاعات الرأي.ووفقاً لموقع”العربية نت”ظهرت تعابير الحزن والخيبة على أنصار هيلاري بعدما زادت نسبة التصويت لصالح ترامب بشكل مفاجئ، في الوقت الذي لا تزال فيه النتائج الأولية تصدر تباعا من الولايات في الانتخابات الرئاسية التي وصفت بالأشرس في تاريخ أميركا المعاصر.

Supporters of U.S Democratic Presidential candidate Hillary Clinton react as a state is called in favour of her opponent, Republican candidate Donald Trump, during a watch party for the U.S. Presidential election, at the University of Sydney in Australia, November 9, 2016. REUTERS/Jason Reed

14

15

16

A supporter of US Democratic presidential nominee Hillary Clinton reacts as elections returns are reported during election night at the Jacob K. Javits Convention Center in New York on November 8, 2016. Clinton will hold her election night event at the convention center. / AFP PHOTO / DON EMMERT

NEW YORK, NY - NOVEMBER 08: People react as they watch voting result at Democratic presidential nominee former Secretary of State Hillary Clinton's election night event at the Jacob K. Javits Convention Center November 8, 2016 in New York City. Clinton is running against Republican nominee, Donald J. Trump to be the 45th President of the United States. Drew Angerer/Getty Images/AFP

NEW YORK, NY - NOVEMBER 08: People react as they watch voting results at Democratic presidential nominee former Secretary of State Hillary Clinton's election night event at the Jacob K. Javits Convention Center November 8, 2016 in New York City. Clinton is running against Republican nominee, Donald J. Trump to be the 45th President of the United States. Drew Angerer/Getty Images/AFP

Supporters of U.S. Democratic presidential nominee Hillary Clinton react at her election night rally in Manhattan, New York, U.S., November 8, 2016. REUTERS/Lucy Nicholson TPX IMAGES OF THE DAY

Supporters of Democratic U.S. presidential nominee Hillary Clinton react as they watch election returns at the election night rally in New York, U.S., November 8, 2016. REUTERS/Rick Wilking TPX IMAGES OF THE DAY

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

01

02

36

 



تعليقات ( 23 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    سبهلل

    ماذا فعل الحزب الديمقراطي و رئيسه اوباما عاقب مصر بسبب الأخوان المسلمين ولم يضرب سوريا عند تعديها الخط الاحمرواستخدام بشار الكيماوي ووافق عل الإتفاق النووي مع إيران رغم تحذير دول الخليج له
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    الزائر 100

    ياخوان هنالك بهائم لاتفقه شئ تبارك ومبسوطة على فوز ترامب لآنهم لايعرفون ان خطط امريكا تطرح وتقر لعشرات السنين وهم فقط فرحين لانه قال سوف ينهي فاحش ولم يقل داعش او حالش او الحشد الشيعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    عُـــــــمـــــــر

    من رقصت مع السعوديين على الشيله اخذ حقه بحب رجول ماخذ حقه بحب خشوم ونا داري ماعندك احد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    ؟؟؟

    يابشر... وش حصلنا من حكم حزب الديمقراطي خلال ٨ السنوات الماضية سوى ضياع العراق وسوريا وليبيا واليمن.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    ابن الصويدرة

    امريكا تعمل على خطط 100عام قدام ولدى كل مرشح برنامج سري يطلع عليه مجلس الشيوخ والذي يجيد اللعبة مثل ذبح الملسمين على بعض مثل برنامج اوباما وصطناع داعش فسيكون الرئيس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    كلهم عملة لوجة واحد

    ترامب تعهد امام مويدية في المناظرة الثانية بنهاء فاحش بنشوف يا ترامب وعدك وهو اصبح رايس امريكاء بنشوف هياطك يا ترامب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    مشعل الرياض

    كلهم سواء فاز هذا أو ذاك .. الله يبعد شرهم عنا ولا يسلطهم علينا ويحمي بلادنا من كل مكروه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    الهاشمي

    كلاهما وجهان لعملة واحدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    مرسال

    الله يزيدهم حزن على حزن ضحايا حكوماتهم بالملايين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    رحمه

    واللي يشجعون كلينتون ***هههههخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    رحمه

    خساره ***هههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    زائرابوفواز

    هيلاري ماتصلح ضربها السكر ورأعي السكر مسكين يبي وانتم بكرامه دوره مياه جنبه يعني المناصب تبي واحدمتعافي لايغرك العرب يمشون الي مايمشي
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  13. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    سالم

    الي فرحوا بفوز تراب اغلبهم منافقين
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  14. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    منصور

    خنبوقةمبروك عليكم ترامب الحليف الاستراتيجي لكم والداعم اللوجستي لمنظماتكم مبرررررررك مبررررررررك مبررررررك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    رحمه

    يا سلام وش اقول خساره المسلمين من الكفارر مثلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    منصور

    ياحسافة ياكلينتون والله ودناانك تفوزين لكن لاتستسلمين اطعني بالتصويت اكيدفيه تزويرهالمصارع ترامب ماهي بعيدةعليه يشتري التصويت وتدعمه روسيابالاختراقات للاجهزةالامريكية هذي مصيبةويجب تنكيس العلم الامريك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    ابوعابد

    الحركه اللي نكبت كلينتون : انها راحت تستمع للشيلات
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  18. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:202

    Xx5halidxX

    شر البلية ما يضحك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    هند

    اليوم هو يوم تنكيس العلم الامريكي لمدةاربع سنوات قابلة للزيادة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    حمد

    الامريكان معروفين بعدم ثقتهم في المرأه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    علي

    عدو واضح عيني عينك ولا واحد تعتقد انه معك وهو ضدك . برأيي انه أسهل في التعمل معه واوضح من غيره مع العلم ان المصلحة فوق كل اعتبار في السياسة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    عدو واضح عيني عينك ولا واحد تعتقد انه معك وهو ضدك . برأيي انه أسهل في التعمل معه واوضح من غيره مع العلم ان المصلحة فوق كل اعتبار في السياسة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص
    عدد التعليقات:15306

    قلم الحقيقه

    أأأأأأأأأأأأأأأأأأأألف مبرووووووووووووووك تررررررررررررررررامب . الحريـــــــــــــــــــــــــــــة ستنتصـــــــــــــــــــــــــــــر والارهااااااااااااب سينهزززززززززززززززززززززززززززززم.
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم