بالصور:خيبات الأمل ودموع الحسرة بين أنصار كلينتون

صحيفة المرصد:سادت موجة من الحزن وخيبة الأمل في صفوف المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية، هيلاري كلينتون، بمجرد ما رجحت كفة التصويت لمنافسها الجمهوري، دونالد ترامب، الذي كسر كل التوقعات واستطلاعات الرأي.ووفقاً لموقع”العربية نت”ظهرت تعابير الحزن والخيبة على أنصار هيلاري بعدما زادت نسبة التصويت لصالح ترامب بشكل مفاجئ، في الوقت الذي لا تزال فيه النتائج الأولية تصدر تباعا من الولايات في الانتخابات الرئاسية التي وصفت بالأشرس في تاريخ أميركا المعاصر.