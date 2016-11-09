بالصور:خيبات الأمل ودموع الحسرة بين أنصار كلينتون

صحيفة المرصد:سادت موجة من الحزن وخيبة الأمل في صفوف المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية، هيلاري كلينتون، بمجرد ما رجحت كفة التصويت لمنافسها الجمهوري، دونالد ترامب، الذي كسر كل التوقعات واستطلاعات الرأي.ووفقاً لموقع”العربية نت”ظهرت تعابير الحزن والخيبة على أنصار هيلاري بعدما زادت نسبة التصويت لصالح ترامب بشكل مفاجئ، في الوقت الذي لا تزال فيه النتائج الأولية تصدر تباعا من الولايات في الانتخابات الرئاسية التي وصفت بالأشرس في تاريخ أميركا المعاصر.
تعليقات ( 23 )
سبهللماذا فعل الحزب الديمقراطي و رئيسه اوباما عاقب مصر بسبب الأخوان المسلمين ولم يضرب سوريا عند تعديها الخط الاحمرواستخدام بشار الكيماوي ووافق عل الإتفاق النووي مع إيران رغم تحذير دول الخليج له
الزائر 100ياخوان هنالك بهائم لاتفقه شئ تبارك ومبسوطة على فوز ترامب لآنهم لايعرفون ان خطط امريكا تطرح وتقر لعشرات السنين وهم فقط فرحين لانه قال سوف ينهي فاحش ولم يقل داعش او حالش او الحشد الشيعي
عُـــــــمـــــــرمن رقصت مع السعوديين على الشيله اخذ حقه بحب رجول ماخذ حقه بحب خشوم ونا داري ماعندك احد
؟؟؟يابشر... وش حصلنا من حكم حزب الديمقراطي خلال ٨ السنوات الماضية سوى ضياع العراق وسوريا وليبيا واليمن.
ابن الصويدرةامريكا تعمل على خطط 100عام قدام ولدى كل مرشح برنامج سري يطلع عليه مجلس الشيوخ والذي يجيد اللعبة مثل ذبح الملسمين على بعض مثل برنامج اوباما وصطناع داعش فسيكون الرئيس
كلهم عملة لوجة واحدترامب تعهد امام مويدية في المناظرة الثانية بنهاء فاحش بنشوف يا ترامب وعدك وهو اصبح رايس امريكاء بنشوف هياطك يا ترامب
مشعل الرياضكلهم سواء فاز هذا أو ذاك .. الله يبعد شرهم عنا ولا يسلطهم علينا ويحمي بلادنا من كل مكروه
الهاشميكلاهما وجهان لعملة واحدة
مرسالالله يزيدهم حزن على حزن ضحايا حكوماتهم بالملايين
رحمهواللي يشجعون كلينتون ***هههههخ
رحمهخساره ***هههههههههه
زائرابوفوازهيلاري ماتصلح ضربها السكر ورأعي السكر مسكين يبي وانتم بكرامه دوره مياه جنبه يعني المناصب تبي واحدمتعافي لايغرك العرب يمشون الي مايمشي
سالمالي فرحوا بفوز تراب اغلبهم منافقين
منصورخنبوقةمبروك عليكم ترامب الحليف الاستراتيجي لكم والداعم اللوجستي لمنظماتكم مبرررررررك مبررررررررك مبررررررك
رحمهيا سلام وش اقول خساره المسلمين من الكفارر مثلا
منصورياحسافة ياكلينتون والله ودناانك تفوزين لكن لاتستسلمين اطعني بالتصويت اكيدفيه تزويرهالمصارع ترامب ماهي بعيدةعليه يشتري التصويت وتدعمه روسيابالاختراقات للاجهزةالامريكية هذي مصيبةويجب تنكيس العلم الامريك
ابوعابدالحركه اللي نكبت كلينتون : انها راحت تستمع للشيلات
عدد التعليقات:202
Xx5halidxXشر البلية ما يضحك
هنداليوم هو يوم تنكيس العلم الامريكي لمدةاربع سنوات قابلة للزيادة
حمدالامريكان معروفين بعدم ثقتهم في المرأه
عليعدو واضح عيني عينك ولا واحد تعتقد انه معك وهو ضدك . برأيي انه أسهل في التعمل معه واوضح من غيره مع العلم ان المصلحة فوق كل اعتبار في السياسة .
عدد التعليقات:15306
قلم الحقيقهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألف مبرووووووووووووووك تررررررررررررررررامب . الحريـــــــــــــــــــــــــــــة ستنتصـــــــــــــــــــــــــــــر والارهااااااااااااب سينهزززززززززززززززززززززززززززززم.