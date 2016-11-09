بالصور: شاهد فرحة أنصار ترامب بعد إعلانه رئيسا لأمريكا

صحيفة المرصد -وكالات : شهدت ميادين الولايات المتحدة الأمريكية فرحة واحتفالات من قبل أنصار المرشح دونالد ترامب، بعد إعلان فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجمع عدد من أنصار المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، في شوارع نيويورك أمام الشاشات المثبتة في الشوارع لمراقبة نتائج الانتخابات وسط هتافات مؤيدة لترامب.

وكان قد نجح المرشح الأمريكي ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد تفوقه على هيلاري كلينتون بما يزيد على 40 صوتا.