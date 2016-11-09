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بالصور: شاهد فرحة أنصار ترامب بعد إعلانه رئيسا لأمريكا

9 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص
بالصور: شاهد فرحة أنصار ترامب بعد إعلانه رئيسا لأمريكا
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صحيفة المرصد -وكالات : شهدت ميادين الولايات المتحدة الأمريكية فرحة واحتفالات من قبل أنصار المرشح دونالد ترامب، بعد إعلان فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجمع عدد من أنصار المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، في شوارع نيويورك أمام الشاشات المثبتة في الشوارع لمراقبة نتائج الانتخابات وسط هتافات مؤيدة لترامب.

وكان قد نجح المرشح الأمريكي ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد تفوقه على هيلاري كلينتون بما يزيد على 40 صوتا.

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Trump supporters celebrate as election returns come in at Republican U.S. presidential nominee Donald Trump's election night rally in Manhattan, New York, U.S., November 8, 2016. REUTERS/Mike Segar
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Trump supporters celebrate as election returns come in at Republican U.S. presidential nominee Donald Trump's election night rally in Manhattan, New York, U.S., November 8, 2016. REUTERS/Mike Segar
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تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    سنونو

    مبروك للشعب الأمريكي فوز الحزب الجمهوري الذي هو الأقرب الي دول الخليج
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  2. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    صريح في زمن المجاملات

    الي يمجدون بترامب الكافر بعد كم شهر سوف تتبين لكم حقيقته كالسيسي بتاع الرز
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  3. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    صور مع تحيه

    الف مبروووك يستهلون العنصرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    سن توب

    ييييييييييه كمان بيبي ييييييييييه الف مبرووووووووووك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الحمدلله السعودية الله حاميها إلي قرب قيام الساعة ■وبعدها كل العالم فتن فيذهب المسلمون للشام □□لكن بهذا الزمن بلاد المسلمين الأخرى ماندري وش راح يصير لها بعد رئاسة ترامب
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  6. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    وين اللي يستهزئي بترامب

    انا تمنيت انه يفوز وفاز ،،، عشان فيه ناس وخاصة في اعلامنا ( قناة العربية ومجموعتها كانت تنتقد ويسخرون من هذا الرجل . ولكن أتوقع ان يكون هذا الرجل عظيم . وسنذكركم هذا الكلام .
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  7. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يعين كان له تصريح سابق بأنه سيأخذ رز💰💸من السعودية😢
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  8. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    منصور

    افرحويالرافظةجاكم حبيبكم ترامب والبركةللفرس واذنابهم من احزاب اللاةوالدواعش والملالي والمعممين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  9. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الغرب اذا فاز مرشح على الآخر بالرئاسة يرضون به حتى اللي ضده لاشغب ولامظاهرات حتى تنتهي رئاسته رغم أن عندهم يقتلون السود وسجونهم فيها تعذيب والله يحيرون
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  10. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    مبارك عليكم الشيخ دولاند الترامبي

    مخالف للنشر
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  11. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    منصور

    الله لايربحه احسن خله يمنع المسلمين من دخول امريكالابارك الله في اعداءالمسلمين
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  12. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    رحمه

    الف مبروك ترامب ارقصوا هللوا افرحوا جاكم مخلصنا من داعش الصدامي اللعين
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