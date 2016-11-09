بالصور: شاهد فرحة أنصار ترامب بعد إعلانه رئيسا لأمريكا

صحيفة المرصد -وكالات : شهدت ميادين الولايات المتحدة الأمريكية فرحة واحتفالات من قبل أنصار المرشح دونالد ترامب، بعد إعلان فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتجمع عدد من أنصار المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، في شوارع نيويورك أمام الشاشات المثبتة في الشوارع لمراقبة نتائج الانتخابات وسط هتافات مؤيدة لترامب.
وكان قد نجح المرشح الأمريكي ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد تفوقه على هيلاري كلينتون بما يزيد على 40 صوتا.
تعليقات ( 12 )
سنونومبروك للشعب الأمريكي فوز الحزب الجمهوري الذي هو الأقرب الي دول الخليج
صريح في زمن المجاملاتالي يمجدون بترامب الكافر بعد كم شهر سوف تتبين لكم حقيقته كالسيسي بتاع الرز
صور مع تحيهالف مبروووك يستهلون العنصرين
سن توبييييييييييه كمان بيبي ييييييييييه الف مبرووووووووووك
↩🌟ريما Rima 🌟↩الحمدلله السعودية الله حاميها إلي قرب قيام الساعة ■وبعدها كل العالم فتن فيذهب المسلمون للشام □□لكن بهذا الزمن بلاد المسلمين الأخرى ماندري وش راح يصير لها بعد رئاسة ترامب
وين اللي يستهزئي بترامبانا تمنيت انه يفوز وفاز ،،، عشان فيه ناس وخاصة في اعلامنا ( قناة العربية ومجموعتها كانت تنتقد ويسخرون من هذا الرجل . ولكن أتوقع ان يكون هذا الرجل عظيم . وسنذكركم هذا الكلام .
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يعين كان له تصريح سابق بأنه سيأخذ رز💰💸من السعودية😢
منصورافرحويالرافظةجاكم حبيبكم ترامب والبركةللفرس واذنابهم من احزاب اللاةوالدواعش والملالي والمعممين
↩🌟ريما Rima 🌟↩الغرب اذا فاز مرشح على الآخر بالرئاسة يرضون به حتى اللي ضده لاشغب ولامظاهرات حتى تنتهي رئاسته رغم أن عندهم يقتلون السود وسجونهم فيها تعذيب والله يحيرون
مبارك عليكم الشيخ دولاند الترامبيمخالف للنشر
منصورالله لايربحه احسن خله يمنع المسلمين من دخول امريكالابارك الله في اعداءالمسلمين
رحمهالف مبروك ترامب ارقصوا هللوا افرحوا جاكم مخلصنا من داعش الصدامي اللعين