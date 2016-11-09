فوز ترامب يهوي بأسواق المال والأسهم العالمية.. ومحللون يكشفون المخاطر

صحيفة المرصد: شكل فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية الرئيس الأمريكي، مخاطر كبيرة لأسواق المال، وذلك بحسب وجهة نظر معظم المحللين، حيث هوت أسواق الأسهم العالمية، بنسبة 5%، في حين صعد الذهب 5% وتراجع الدولار والنفط بأكثر من 3% كما تكبدت العملة المكسيكية “بيزو” خسارة 14% مع إعلان فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ليصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.
وفي أول ردة فعل من أسواق منطقة الشرق الأوسط على فوز ترامب، تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية نحو 3% عند الإفتتاح اليوم. كما تراجعت الأسهم الإماراتية بنسبة 2.5% في سوق دبي المالي، و1.8% في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
أما في الأسواق الآسيوية فقد خلق فوز ترامب مصطلع “TRUMP RISK” أو مخاطر ترامب المالية بين أوساط المحللين. جاءت ردة الفعل السلبية من الأسواق قوية، حيث هوى مؤشر عقود ستاندرد آند بورز 500 المستقبلية 5% متراجعا بأكثر من 100 نقطة. وقبل إعلان الفوز تراجعت بورصة طوكيو في منتصف جلسة التعاملات بنسبة 5.8%، وتراجع مؤشر توبكس نحو 5% وهي أول أسواق الأسهم التي افتتحت تداولاتها اليوم. وقفز الذهب 5% إلى 1337 دولارا للأونصة بالتعاملات الآسيوية.
تعليقات ( 29 )
طيرحورانترامب يمثل السياسة الامريكه بدون مكياج
السنافيراح الجبان المملوك وجاء الخبل .. توقعوا منه كل شي واذكركم .. خبل روسي + خبل امريكي = حرب عالميه ثالثة
صريح في زمن المجاملاتعندما فرح الناس بفوز اوباما كان له مبرر انه سوف يكون عون للمسلمين وتبينت حقيقتة لكن ماهو المبرر من فرحة بعض الناس بفوز ترامب الذي يهدد ويتوعد السعودية بدفع الجزية مقابل الحماية
سعدفرحنا عندما فاز اوباما وسابقا حينما وصل الحكم الخميني وكأنو شرا على المسلمين السنة اليوم نتمنى ان تكون سياسة ترامب عادلة وواضحة لا يكتنفها غموض مثل اوباما الذي انقلب على حلفاء امريكا ونتج عنها حزن عمي
مرسيدسمبروووك اليوم بذبح ضب واوزعه على البسس بمناسبة الفوز الساحق
مرسيدسمبروك ياذيبان الف مبروك وداعا داعش إلى الجحيم ياداعش
مرسالالفرق بين كلينتون وترامب مثل الفرق بين إبليس والشيطان
حسناهلين ترامب كيفك
عدد التعليقات:3014
ابن الوطناللهم سخره ل سحق الطغاه المتسترين بالدين الكاذبين
سوط الحقطبيغي جدا أن تتهاوى أسعار البورصات ....... وهذا مؤقتا بعدها ستتعافى أن ترامب قبل أن يصبح رئيسا..... هو رجل أعمال كبير جدا والجمهوريون يهمهم في المقام الاول الاقتصاااااااااااااااااااااااااااااد
عدد التعليقات:3014
ابن الوطنجبال غينيا تنهار بوجه العدو الايراني
هههه خخخخوالله يبعض اعلامنا وخاصة قنوات العربية و ام بي سي وملحقاتها ومحلليها ( والله ياسخرو من ترامب . اليوم والرجال فائز بالانتخابات لا زلوا يشككون . والله وانا محل ترام اسكر جميع مصالح هذي القنوات .
سلطانت3 في الصميم ههههههه
الشريفكل الاعتماد على الكونجرس ،،مهما كانت صلاحيات الرئيس باستطاعتهم نقضها ،،كما حدث لفيتو اوباما مع قانون جاستا ،،دول عظمى قامت من مئات السنين لديها قوانين وأنظمة صارمة
عدد التعليقات:3014
ابن الوطنمبروك الفوز يا رئيس اعظم دوله عرفها التاريخ و انتمنى تكون اشد من بوش و تكون خليفنا الأول
الصبحاوياللهم سخره لخدمة الاسلام والمسلمين واجعل فيه صلاح للامة الاسلاميه ودمار لليهود واذنابهم الشيعه القذرين ،،،،
ينبع البحرراحوا فيها بعض الناس
سوط الحقمبروك لنا فوز ترام......... سيقضي على كل الجماعات الارهابية والتي تسمي نفسها جهادية..؟؟؟؟؟ هذا ابن الحزب الجمهوري وخليفة للابنين بوش الاب وبوش الابن .......... مبروك للعالم فوز ترامب .. هنيئا للعالم
سن توبيالربع الحاضر يبلغ الغايب الليله كرامتكم على قعودين و20 خروف بمناسبة فوز فخامة الرئيس ترامب وبكره احلى بارتي على 15 ديك رومي و 10 كراتين مشروب أصلي ستعم الافراح ارجاء المعموره
عدد التعليقات:3014
ابن الوطناحفرو قبوركم في جبال تورا بورا يا احفاد علي خامنئي لعنكم الله
سن توبذيبان هذا بس فوزة في الانتخابات سبب خسائر عالميه اجل اذا دخل البيت الابيض وروق واجتمع مع من حوله وخطط ويش بيسوي في العالم لله درك ايها الاشقر
عدد التعليقات:3014
ابن الوطنالموت يهوي بالأخوان الى حفرة الهاويه
عدد التعليقات:3014
ابن الوطنارحبوا مرحبآ مليار بك يا ساحق الطغاه الملحدين الموت و الخزي ل جماعة ايران المارقه
محب آل البيتأن شاء الله يهوي بأمريكا ويشتتها
انتخابات الشعب الامريكيالشعب اختار رئيس جديد لانه يفكر في كل شيء يفكر في القانون والعدالة والصحة والعيش بكرامة . والمال يمكن اخر شيء يفكرون فيه ،، ولنا في الشعب البريطاني اكبر دليل اختار الحرية وصوت للخروج من الاتحاد الأوربي
ماعليش خيرها في غيرهافوز تراب .... سبب خيبة أمل وصدمه لمن كانوا يراهنون على فوز الهيلا ... بل ودعموا حملتها بعشرات الملايين ...
نايـــف الـــعنزيعز الله دجت العالم
النايفههذا هو اللي بيوقف ايران عند حدها 😊