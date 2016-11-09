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فوز ترامب يهوي بأسواق المال والأسهم العالمية.. ومحللون يكشفون المخاطر

9 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص
فوز ترامب يهوي بأسواق المال والأسهم العالمية.. ومحللون يكشفون المخاطر
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صحيفة المرصد: شكل فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية الرئيس الأمريكي، مخاطر كبيرة لأسواق المال، وذلك بحسب وجهة نظر معظم المحللين، حيث هوت أسواق الأسهم العالمية، بنسبة 5%، في حين صعد الذهب 5% وتراجع الدولار والنفط بأكثر من 3% كما تكبدت العملة المكسيكية “بيزو” خسارة 14% مع إعلان فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ليصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.

وفي أول ردة فعل من أسواق منطقة الشرق الأوسط على فوز ترامب، تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية نحو 3% عند الإفتتاح اليوم. كما تراجعت الأسهم الإماراتية بنسبة 2.5% في سوق دبي المالي، و1.8% في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أما في الأسواق الآسيوية فقد خلق فوز ترامب مصطلع “TRUMP RISK” أو مخاطر ترامب المالية بين أوساط المحللين. جاءت ردة الفعل السلبية من الأسواق قوية، حيث هوى مؤشر عقود ستاندرد آند بورز 500 المستقبلية 5% متراجعا بأكثر من 100 نقطة. وقبل إعلان الفوز تراجعت بورصة طوكيو في منتصف جلسة التعاملات بنسبة 5.8%، وتراجع مؤشر توبكس نحو 5% وهي أول أسواق الأسهم التي افتتحت تداولاتها اليوم. وقفز الذهب 5% إلى 1337 دولارا للأونصة بالتعاملات الآسيوية.



تعليقات ( 29 )

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  1. 29
    9 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    طيرحوران

    ترامب يمثل السياسة الامريكه بدون مكياج
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  2. 28
    9 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    TRUMP RISK” أو مخاطر ترامب المالية وضع ترامب حسب خطة من الرئيس التالي لاكمال المشروع يقول الله عز وجل في سورة الأنفال‏:‏ ‏{‏وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏}‏
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  3. 27
    9 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    السنافي

    راح الجبان المملوك وجاء الخبل .. توقعوا منه كل شي واذكركم .. خبل روسي + خبل امريكي = حرب عالميه ثالثة
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  4. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    صريح في زمن المجاملات

    عندما فرح الناس بفوز اوباما كان له مبرر انه سوف يكون عون للمسلمين وتبينت حقيقتة لكن ماهو المبرر من فرحة بعض الناس بفوز ترامب الذي يهدد ويتوعد السعودية بدفع الجزية مقابل الحماية
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  5. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    سعد

    فرحنا عندما فاز اوباما وسابقا حينما وصل الحكم الخميني وكأنو شرا على المسلمين السنة اليوم نتمنى ان تكون سياسة ترامب عادلة وواضحة لا يكتنفها غموض مثل اوباما الذي انقلب على حلفاء امريكا ونتج عنها حزن عمي
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  6. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    مرسيدس

    مبروووك اليوم بذبح ضب واوزعه على البسس بمناسبة الفوز الساحق
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  7. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    مرسيدس

    مبروك ياذيبان الف مبروك وداعا داعش إلى الجحيم ياداعش
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  8. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    مرسال

    الفرق بين كلينتون وترامب مثل الفرق بين إبليس والشيطان
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  9. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    حسن

    اهلين ترامب كيفك
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  10. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص
    عدد التعليقات:3014

    ابن الوطن

    اللهم سخره ل سحق الطغاه المتسترين بالدين الكاذبين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    سوط الحق

    طبيغي جدا أن تتهاوى أسعار البورصات ....... وهذا مؤقتا بعدها ستتعافى أن ترامب قبل أن يصبح رئيسا..... هو رجل أعمال كبير جدا والجمهوريون يهمهم في المقام الاول الاقتصاااااااااااااااااااااااااااااد
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  12. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:3014

    ابن الوطن

    جبال غينيا تنهار بوجه العدو الايراني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    هههه خخخخ

    والله يبعض اعلامنا وخاصة قنوات العربية و ام بي سي وملحقاتها ومحلليها ( والله ياسخرو من ترامب . اليوم والرجال فائز بالانتخابات لا زلوا يشككون . والله وانا محل ترام اسكر جميع مصالح هذي القنوات .
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  14. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    سلطان

    ت3 في الصميم ههههههه
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  15. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    الشريف

    كل الاعتماد على الكونجرس ،،مهما كانت صلاحيات الرئيس باستطاعتهم نقضها ،،كما حدث لفيتو اوباما مع قانون جاستا ،،دول عظمى قامت من مئات السنين لديها قوانين وأنظمة صارمة
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  16. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:3014

    ابن الوطن

    مبروك الفوز يا رئيس اعظم دوله عرفها التاريخ و انتمنى تكون اشد من بوش و تكون خليفنا الأول
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  17. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص

    الصبحاوي

    اللهم سخره لخدمة الاسلام والمسلمين واجعل فيه صلاح للامة الاسلاميه ودمار لليهود واذنابهم الشيعه القذرين ،،،،
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  18. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    ينبع البحر

    راحوا فيها بعض الناس
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  19. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    سوط الحق

    مبروك لنا فوز ترام......... سيقضي على كل الجماعات الارهابية والتي تسمي نفسها جهادية..؟؟؟؟؟ هذا ابن الحزب الجمهوري وخليفة للابنين بوش الاب وبوش الابن .......... مبروك للعالم فوز ترامب .. هنيئا للعالم
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  20. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    سن توب

    يالربع الحاضر يبلغ الغايب الليله كرامتكم على قعودين و20 خروف بمناسبة فوز فخامة الرئيس ترامب وبكره احلى بارتي على 15 ديك رومي و 10 كراتين مشروب أصلي ستعم الافراح ارجاء المعموره
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  21. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:3014

    ابن الوطن

    احفرو قبوركم في جبال تورا بورا يا احفاد علي خامنئي لعنكم الله
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  22. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    سن توب

    ذيبان هذا بس فوزة في الانتخابات سبب خسائر عالميه اجل اذا دخل البيت الابيض وروق واجتمع مع من حوله وخطط ويش بيسوي في العالم لله درك ايها الاشقر
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  23. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:3014

    ابن الوطن

    الموت يهوي بالأخوان الى حفرة الهاويه
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  24. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:3014

    ابن الوطن

    ارحبوا مرحبآ مليار بك يا ساحق الطغاه الملحدين الموت و الخزي ل جماعة ايران المارقه
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  25. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    محب آل البيت

    أن شاء الله يهوي بأمريكا ويشتتها
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  26. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    انتخابات الشعب الامريكي

    الشعب اختار رئيس جديد لانه يفكر في كل شيء يفكر في القانون والعدالة والصحة والعيش بكرامة . والمال يمكن اخر شيء يفكرون فيه ،، ولنا في الشعب البريطاني اكبر دليل اختار الحرية وصوت للخروج من الاتحاد الأوربي
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  27. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    ماعليش خيرها في غيرها

    فوز تراب .... سبب خيبة أمل وصدمه لمن كانوا يراهنون على فوز الهيلا ... بل ودعموا حملتها بعشرات الملايين ...
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  28. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    نايـــف الـــعنزي

    عز الله دجت العالم
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  29. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    النايفه

    هذا هو اللي بيوقف ايران عند حدها 😊
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