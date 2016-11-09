فوز ترامب يهوي بأسواق المال والأسهم العالمية.. ومحللون يكشفون المخاطر

صحيفة المرصد: شكل فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية الرئيس الأمريكي، مخاطر كبيرة لأسواق المال، وذلك بحسب وجهة نظر معظم المحللين، حيث هوت أسواق الأسهم العالمية، بنسبة 5%، في حين صعد الذهب 5% وتراجع الدولار والنفط بأكثر من 3% كما تكبدت العملة المكسيكية “بيزو” خسارة 14% مع إعلان فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ليصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.

وفي أول ردة فعل من أسواق منطقة الشرق الأوسط على فوز ترامب، تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية نحو 3% عند الإفتتاح اليوم. كما تراجعت الأسهم الإماراتية بنسبة 2.5% في سوق دبي المالي، و1.8% في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أما في الأسواق الآسيوية فقد خلق فوز ترامب مصطلع “TRUMP RISK” أو مخاطر ترامب المالية بين أوساط المحللين. جاءت ردة الفعل السلبية من الأسواق قوية، حيث هوى مؤشر عقود ستاندرد آند بورز 500 المستقبلية 5% متراجعا بأكثر من 100 نقطة. وقبل إعلان الفوز تراجعت بورصة طوكيو في منتصف جلسة التعاملات بنسبة 5.8%، وتراجع مؤشر توبكس نحو 5% وهي أول أسواق الأسهم التي افتتحت تداولاتها اليوم. وقفز الذهب 5% إلى 1337 دولارا للأونصة بالتعاملات الآسيوية.