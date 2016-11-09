السجن ومصادرة السيارة وغرمات بآلاف الريالات عقوبات تطارد المفحطين بالمملكة

صحيفة المرصد: أقر مجلس الشورى عقوبات رادعة على “المفحطين” تبدأ بغرامة 10 آلاف ريال والسجن بما لا يقل عن 6 أشهر في المخالفة الأولى وترتفع تدريجياً.
جاء ذلك -ووفقاً لصحيفة “الحياة”- خلال مناقشته أمس “الثلاثاء” تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم “التفحيط”.
وتفصيلا “كانت توصية مجلس الشورى قد شددت على تطبيق عقوبة متدرجة على “المفحطين” تبدأ بالغرامة من 10 آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، والسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وأن تصل الغرامة في المرة الثالثة إلى 40 ألفاً، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ومصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها. كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط، وتعتبره شريكاً لـ”لمفحط”، ولا تقل عقوبته عن نصف ما يعاقب به “المفحط” من غرامة وسجن”.
تعليقات ( 11 )
كلمة حقاقول ولعون قبل سن هذه القوانيين صلحوا مضامير للسيارات وظايف واحتواء للشباب ولا توقعوا ماهو العن من كذا من الشباب سيارات مسروقه يفحط بها وسرقات وتعاطي مخدرات واحد منتف ومشرد ماذا تتوقع منه حتى عجز ف
الكاسرالمشكله كل اسبوع نشوف مقاطع تفحيط ومع بناات ولا شفناا قرارات صارمة بحقهم
الهمدانيجد والله كله عقاب عقاب ليش مايعملون اصلاح جد والله اصلحوا حالهم وبنوا مجتمع صحي وترى الغرامات من بيدفعها الاب الغلبان ماله دخل ونتوا شايفين اصبح الابن يقتل ابوه جد لخبطة انا اقول الاصلاح خير من العقاب
سائق التكسيالعقاب والغرامة موجودة من زمان...ولكن المشكلة كيف يتم مراقبتهم والقبض عليهم...فقاطع الاشارة والمفحط ليس غبي ان يقطع الاشارة او امام الدورية...اقتراح تكثيف الدوريات السرية ومشاركة المواطن..
زائر70قرارممتاز ونرجو تطبيقه ولكن يجب توعيه من المرور وتوزيع نشرات عند الاشارات والمحطات حتى لايكون فيه احتجاج بعدم معرفة هذا النظام وتكون النشرات تتضمن انواع المخالفات والغرمات
خالدالكلام التطبيق ... قوانين كثيره لكن هل تطبق بحق المخالفين ... الكلام التطبيق
منصورالمهم التطبيق ولايدخل فيهاالواسطات ومن يثبت انه توسط اوحاول تضليل العدالة سواءبمحسوبية اوغيرهافيطبق بحقه مايطبق بحق المفحط والا لن يتقدم البلدولن يرتقي شبابه والبدايةمن رجل المروريثقف ويوعى وتفتح عيون
الهمدانيليش ماتدرسون الحالة مو يمكن نفسية او فراق او ملل برايي اي مفحط عاقبوه بوظيفة اجبارية وراتب جيد اعتقد بينضبط ويصير ادمي مفيد ومنتج ونافع لنفسه ومجتمعه اما الغرامات تزيد من التمرد وتخلق انسان غير سوي
معلم متقاعدلا نحتاج قرارات جديدة نحتاج تفعيل تلك القرارت المعلنة على أرض الواقع ولكن المرور لا يقوم بذلك . تهاون وتقصير وضعف . أحد رجال المرور يعترف فعلا أنه يخاف أيقاف سيارات المخالفين خوفا على سلامته .