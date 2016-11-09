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من هو ترامب وكم هي ثروته؟

9 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص
من هو ترامب وكم هي ثروته؟
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صحيفة المرصد:شكل إعلان الملياردير الأميركي دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، صدمة في عالم أسواق المال والأعمال، على الرغم من أنه أحد أكبر نجوم هذا العالم، الذي يقيس مكتسباته بالمخاطر المستقبلية، تماما كما تتحرك الأسهم والعملات في التداولات لحظة بلحظة وذلك بحسب موقع”العربية نت”.

لكن ترامب الثري ماليا وعقاريا، الفقير سياسيا، كشف عن وجه جديد للمغامرة أثناء حملته الإنتخابية وبدا كأن تصرفاته وهجومه العنيف على بعض التيارات والدول “غير محسوب المخاطر”، لكن وعلى الرغم من ذلك دخل إلى البيت الأبيض متفوقا على أحد أهم السياسيين المخضرمين بالولايات المتحدة الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي كانت في المقابل تدرس خطواتها ضده بعناية.

واليوم وعلى الرغم من مقاومة عالم الأثرياء له، أصبح دونالد جون ترامب، الذي ولد في 14 يونيو 1946 الرئيس الأميركي الخامس والأربعين، وهو رجل أعمال وملياردير أميركي، ورئيس مجموعة ترامب العقارية، وتقدر ثروته بين 3.5 مليار دولار بحسب مجلة فوربس، و4.5 مليار دولار بحسب مصادر أخرى نظرا للتباين في تقييم ملكياته العقارية الضخمة بمناطق حول العالم.

وحتى قبل فوزه برئاسة أكبر دولة وصاحبة أكبر اقتصاد بالعالم، فإن أسم ترامب بحد ذاته كان يعد علامة تجارية ممتدة من الثروات والاستثمارات التي خاضها “الملياردير الرئيس” ذو الـ 70 عاما الذي يخشى العالم وتخشى الأسواق من حقبته أن تغير وجه أميركا المنفتحة والمصدرة لمفاهيم الأسواق الحرة، ولذلك كانت ردة فعل أسواق الأسهم والنفط والدولار التراجع بنسب تفوق 5% للأسهم وتزيد على 3% للعملة الأميركية والنفط، فيما هوت عملة المكسيك بنسبة 14%.

ويعد ترامب الشخصية الأكثر إثارة للجدل بتاريخ الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ليس لكونه مليارديرا فحسب بل لأنه انتهج خلال حملته الانتخابية أسلوبا عنيفا في تحفيز مشاعر الأميركيين تجاه القضايا الحساسة والعنصرية والقضايا المتعلقة بالشأن المالي للمواطن الأميركي.

واستفاد ترامب خلال الحملة التي تعد الأكثر غرابة بتاريخ الانتخابات الأميركية، من تجارب تلفزيونية له سابقة وعمله في حقل الإعلام والتأليف، فقد قدم برنامح الواقع على قناة إن بي سي The Apprentice. أسس ترامب، ويدير عدة مشاريع وشركات، مثل منتجعات ترامب الترفيهية التي تدير العديد من المقاهي والملاهي والفنادق وملاعب الغولف والمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم.

ومما ساعد ترامب على خوض انتخابات رئاسية شرسة مع منافسته هيلاري كلينتون، التي ينظر لها على أنها من السياسيين المخضرمين، هو ما اشتهر به ترامب من صورة غير نمطية تعززت من أسلوب حياته ونشر علامته التجارية وطريقته الصريحة بالتعامل مع السياسة في الحديث، ما جعل منه شخصا شهيرا من قبل دخوله عالم السياسة، مستفيدا من هذه الشهرة الخالية من التبعات السياسية لأنه لم يكن يوماً مسؤولاً سياسياً أمام الأميركيين، الذين عرفوه مليارديراً مصارحا لهم بطريقة فضة ومبالغ بها في عدد من القضايا الشائكة.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    SAMIR

    سوف يظهر اذناب المجوس الان الذين باعوا دينهم واعراضهم .. وسوف يحاولون بث الخوف في قلوبنا ..ولم يعلموا بان الله هو القوي وهو النصير وان دينه باقي لقيام الساعة
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  2. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    SAMIR

    ان شاء الله على يد ترامب هذا الشخص **** تنهار امريكا وتلحق بالاتحاد السوفيتي امريكا سبب الحروب والدماربالشرق الاوسط وتمنى ان يبني العرب قوتهم بالاتحاد والتعاضد لبناء الامبرطوريه العربيه
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  3. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    SAMIR

    حسبنا الله ونعم الوكيل ... لن يظرنا ما دام توكلنا ع الله وحده
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  4. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    الهمداني

    مهما وصلت له ثروة ترامب الا انه اكتسبها بجده وعمله ولم يغتصب شي ليس من حقه
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  5. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الله يكفينا شره ، قد أعلن سابقاً عدائه للإسلام والمسلمين
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  6. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 12:33 م
    عدد التعليقات:5913

    الرحااال

    اهم شي.يواصل في تطهير العراق و سوريا من الدواعش..ولا نريد منه شي اكثر من ذلك
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  7. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    تبوك الورد

    كلهم اكلاب ويهود مثل بعض ترامب وهيلاري
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  8. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 12:09 م

    88

    يا تعليق 5 لا تستغبي تنتيف اللحى يساوي تنيف اللحى ما تحتاج فهم
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  9. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 12:06 م

    اسمرعبر

    5 // اقرأ وانت ساكت
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  10. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    88

    يقولون فى احتفالات فى كل شوارع دمشق و رقص و موسيقى و هز و طرب
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  11. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    عسى ان تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
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  12. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    88

    كان حلم السعوديين ان كيلاري هي الى تفوز بس المشيئه الربانيه ان ترامب هو من اكتسح الاصوات
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  13. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    ع . الحربي

    مخالف للنشر
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  14. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    صقر الجنوب

    كلهم ***من بعض , وسياسة أمريكا لا تقتصر على الرئيس ,الرئيس هو مجرد أرجوحة يمتطيها متى مايريد اللوبي اليهودي الأمر و الناهي في أمريكا,المحرك الأكبر لأمريكا.
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  15. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    زائر

    لا اهلا ولا سهلا بكم يا اعداء الدين الله يحركم كلكم وينصر الاسلام والمسلمين عليكم وعلي كل من علي ملتكم ايران واروس واسرئيل والحوثي وحزب ابليس كلكم مثل بعضكم
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  16. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    منصور

    ت 2 اسمرعبر ايش دخل اللحى في الموضوع ام قصدك المسلمين السنةالمقتدين برسولنامحمدصلى الله عليه وسلم
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  17. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    الراصد

    تراب في وجهه يهودي فازوالااكل **
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  18. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    محامي مخضرم

    ترانب سيئ ولا كن صريح وهو افضل من السيئ المتخفي
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  19. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    اسمرعبر

    اهلاً وسهلاً يا ترامب ومبروك الرئاسة ولا اوصيك فاللي ببالي عليك فيهم وياليت تبدأ على طول من اول يوم نبي تنتيف لحى
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  20. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    صور مع تحيه

    اهو رئيس الولايات المتحدة الف الف مبروك
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