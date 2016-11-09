ترامب في أول ظهور له كرئيس: نضع المصلحة الأميركية أولاً-فيديو

صحيفة المرصد: خاطب دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء، الأميركيين من مقر حملته الانتخابية في نيويورك في أول ظهور له كرئيس منتخب للولايات المتحدة الأميركية،حيث تعهد بأن يكون رئيساً لكل الأميركيين، وبأن يقيم علاقات جيدة مع دول العالم.

ووفقاً لموقع “العربية نت”قال ترامب: “نضع المصلحة الأميركية أولاً، لكننا سنصل لأرضية مشتركة مع كل دول العالم”.وأعرب عن شكره “للوزيرة كلينتون”، مضيفاً أنه تلقى مكالمة منها تهنئه فيها بفوزه، مضيفاً: “حان الوقت لنا جميعا لنداوي جراحنا ونستعيد وحدتنا”.

وتعهد الرئيس الأميركي الجديد بالعمل على إصلاح البلاد وإعادة البنية التحتية، وخلق فرص عمل للملايين، كما تعهد بالعمل على مضاعفة النمو الاقتصادي بالبلاد.

وقال ترامب: “أطلب من الجميع أن نعمل معاً لمصلحة الأمة الأميركية العظيمة”، مضيفاً: “لدينا قدرات هائلة، وسنحقق نجاحات رائعة معاً”.ووجه ترامب الشكر لفريق العمل الذي عمل معه خلال الحملات الانتخابية، كما قدم الشكر لأفراد الأمن السري وقوات الشرطة.