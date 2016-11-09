ترامب في أول ظهور له كرئيس: نضع المصلحة الأميركية أولاً-فيديو

صحيفة المرصد: خاطب دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء، الأميركيين من مقر حملته الانتخابية في نيويورك في أول ظهور له كرئيس منتخب للولايات المتحدة الأميركية،حيث تعهد بأن يكون رئيساً لكل الأميركيين، وبأن يقيم علاقات جيدة مع دول العالم.
ووفقاً لموقع “العربية نت”قال ترامب: “نضع المصلحة الأميركية أولاً، لكننا سنصل لأرضية مشتركة مع كل دول العالم”.وأعرب عن شكره “للوزيرة كلينتون”، مضيفاً أنه تلقى مكالمة منها تهنئه فيها بفوزه، مضيفاً: “حان الوقت لنا جميعا لنداوي جراحنا ونستعيد وحدتنا”.
وتعهد الرئيس الأميركي الجديد بالعمل على إصلاح البلاد وإعادة البنية التحتية، وخلق فرص عمل للملايين، كما تعهد بالعمل على مضاعفة النمو الاقتصادي بالبلاد.
وقال ترامب: “أطلب من الجميع أن نعمل معاً لمصلحة الأمة الأميركية العظيمة”، مضيفاً: “لدينا قدرات هائلة، وسنحقق نجاحات رائعة معاً”.ووجه ترامب الشكر لفريق العمل الذي عمل معه خلال الحملات الانتخابية، كما قدم الشكر لأفراد الأمن السري وقوات الشرطة.
تعليقات ( 46 )
صهيل الخيليقولون ان ترامب سيلغي المصالحة الايرانية الامريكية او 5 +1
الهمدانيمحب آل البيت((كيف حالك انت طيب؟))
مـ،ـاݛــےاكتب عل يوتيوب الدكتور مبروك عطية : بلا سيسي بلا .. وعيش الجو هها
محب آل البيتت 41 الهمداني نحن نقول أن الوحي انقطع بوفاة النبي عليه السلام أما الرافضة فيقولون أن الأئمة يوحى اليهم و لكن من تعليقاتك اتضح الأمر
سلام العالمينصدمة كبيرة ومفاجئة لكثير من المحللين السياسيين ورؤساء تحرير الصحف وخاصة للسعوديين .الذي اتضح جليا إنهم مفلسين ولا يفهمون في الناخب والكيفية الانتخابيه للعقل الأمريكي
الهمدانيمحب آل البيت ت 31 الهمداني أنتم الرافضة(((نزل عليك الوحي من السماء واخبرك اني رافضي)))؟؟
محب آل البيتت 31 الهمداني أنتم الرافضة املكم في تراب كما تقول لأنكم مشركون وأملكم في البشر أكثر من املكم في الله
الهمداني35-محب آل البيت ت 31 الهمداني نحن المسلمون أملنا في الله وحده((كلامك جميل لكن الله يسخر البشر للبشر ويسلط البشر على البشر,نتمنا يكون ترامب بلسم على البشر والبشرية))
سنونولا عزاء للإخوان المفلسين وثوراتهم التى كانت تدعمها هيلاري كلنتون ويغض الطرف عنها أوباما ولا عزاء لإيران في برنامجها النووي. ربما سيلغيها ترامب
محب آل البيتت 30 قلم إيران ليعرف الجميع أنك طليقة اخواني كان مضطهدك ومعنفك وتركك معلة
محب آل البيتت 31 الهمداني نحن المسلمون أملنا في الله وحده****
مـ،ـاݛــےتحالف صهيوني مجوسي مصري يطبخ من فتره خونو مرسي لانه زار ايران بالقمه الاسلاميه وترضيه ع الصحابه بقلب ايران ما شفع له عند الاذناب الخونه عملاء الاستبداد الان السيسي يستقبل افواج الايرانيين حلال عليه
الله فوووقنوف اتق الله الحياه ليست دائمه
جحدرترامب سيكون الأفضل لأمريكا فانتخابه إذا بسبب رداءة أوباما ولمحاولة إنقاذ مايمكن إنقاذه من هيبة امريكا بعد أن مرغها أوباما في الوحل بسبب تردده
الهمدانياملنا في الله وفي السيد ترامب كبير ان يصلح اخطاء اوباما ويكون خير للبشرية جمعاء
عدد التعليقات:15306
قلم الحقيقهعجوز الأخونجية يقال انها أصيبت بجلطة مخ بعد هزيمتها وترافس مرافس . تمشي وتكح وتكابر على نفسها تقول مافيني شيء وهي مريضة بالسعال الديكي لابارك الله فيها.
هذا هو الفرقشوفوا الناس الصاحيه .. جنرالات أمريكا لم يقوموا بإنقلاب وبعزل رئيسهم المنتخب وتعيين جنرال ليحكمهم . وهنا يكمن الفرق .. تطور وسياده ورياده وزعامه على العالم هناك .. وفقر وإفلاس وقتل وسحل في ديار الكفته
سعدأتمنى ان يستفيدو الآخرين ان التطبيل مع قنوات الفن والفنانين لم يفد كلنتون بل ضرها وكيف ان دور رجال الدين خدمو ترامب
عدد التعليقات:5913
الرحااالماشاءالله عليهم الاجانب..حتى في الخساره يهنون بعض..اما البعض حتى في كرة القدم مايحب يهني ويقول الحكم هو الي فوزهم..عندهم روح الفوز و روح الخساره..لايبغضون بعض..تحياتي لكم
جمهوريقلناها من زمان ومنذ بداية السباق للبيت الأبيض . الديموقراطيين لا يمكن لهم أن يحكموا 3 مرات متتاليه بل ومن المستحيل . فرئاسة أمريكا هي بالتناوب بين الحزبين .. مره لهذا ومره لذاك ولكن وش نقول للحالمين
سعداتضح كذلك دور الكنيسة الامريكية بمحاربتها للمرأة بتحريم التصويت لكلنتون ارجو للمغترات لدينا ان يفهمو الدرس
سعدابو كبوس استعاد الحكم من أية الله اوباما أتمنى لدينا ان يقظو على الفساد والمحسوبية ونكون من أقوى دول العالم
ابو سالم..الى الاخ هروب الاخوان احتمال العكس باذن الله
ابو سالممن يدري قد يكون افضل بكثير من اؤباما , فالاعلام العربي بشر باؤباما فتبين انه سيء وكذلك من قبله , وترامب ليس من الحزبين السيئين في امريكا
هروب الاخوانهلاري كلنتون بح بح
هروب الاخوانلن يجد الاخوان ومن خاونهم مقام في حضرة ترامب
من شبوة اليمنيهحسبنا الله ونعم الوكيل
رحمهما جاب المشاكل الا الخونه الاخوان المنافقين
مـ،ـاݛــےالامريكيه مفرغينها للبارات والمراقص ولتجارة اللحم وبيوت ال كذلك علمانيي الفساد العربي كل شغلهم المرأة ويتهمون غيرهم
88فوزه يوكد نزاهه الانتخابات عندهم لو كانت الانتجابات فى اي دوله عربيه لفاز مرشح الحكومه بنسبه 99%
88الفرق بين ترامب و هيلاري ان ترامب مو مهم عنده ما يحدث فى الخارج تركيزه داخلى انما هيلاري تفكيرها كيف تكون امريكا شرطي العالم
صقر الجنوبأمريكا لا يديرها شخص واحد ؟؟ الشيطان حليف أمريكا.
علي1لا احب من يعادي المسلمين لكن لعل من في رأسه دماغ يفهم ان امريكا هي عدو للمسلمين مهما جاملت معهم .لكنهم يقولون الحب اعمى
ابن الصويدرةبوش الاب جاب حرب الخليج بوش الابن حرب العرااق والقاعدة اوباما الربيع العربي وداعش ترامب الله يكفينا شرك
مـ،ـاݛــےالمجتمع الامريكي ينتخب الذكور ويفضلهم صدعو روسنا بالمرأه ولا مره بتاريخهم انتخبو انثى
علي1الي يقل ترامب سيخلصه من الدواعش وهل ترامب يملك العصا السحرية ترامب مثله مثل الي سبقه ومثل بوتين هل خلصوكم من الدواعش .
صقر الجنوبرغم كرهه للإسلام و المسلمين إلا أنه صريح وفضح الأعيب داعش و القاعدة وغيرها من تنظيمات الفحش و القتل و تذمير الإسلام,من كره الناس في الإسلام والمسلمين هما داعش والقاعة ,وهي من تحارب أهل السنة والجماعة
علي1المجاملة .لكن رغم هذا اول من هنئه السيسي .اوستتوالى التهنئات من الدول العربية . (ترامب فاضح المنافقين)
العامريتعليق رقم 1 حدد يانواف اي شعر اي منطقة؟
عدد التعليقات:14807
هيفاء @تراااب.
علي1قد تمنيت فوزه وهو الان فاز ليس حبا به .لكن لماسمعت من خطاباته انه سوف يعادي المسلمين من فوق الطاولة .حتى يكون اول رئيس امريكي يعلن العداء الحقيقي .لكنه طلع كذاب وبدأ يتجه نحو السياسة الامريكية
حسنالله يكفينا شرك
نوففديت شعراته