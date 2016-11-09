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ترامب في أول ظهور له كرئيس: نضع المصلحة الأميركية أولاً-فيديو

9 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص
ترامب في أول ظهور له كرئيس: نضع المصلحة الأميركية أولاً-فيديو
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صحيفة المرصد: خاطب دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء، الأميركيين من مقر حملته الانتخابية في نيويورك في أول ظهور له كرئيس منتخب للولايات المتحدة الأميركية،حيث تعهد بأن يكون رئيساً لكل الأميركيين، وبأن يقيم علاقات جيدة مع دول العالم.

ووفقاً لموقع “العربية نت”قال ترامب: “نضع المصلحة الأميركية أولاً، لكننا سنصل لأرضية مشتركة مع كل دول العالم”.وأعرب عن شكره “للوزيرة كلينتون”، مضيفاً أنه تلقى مكالمة منها تهنئه فيها بفوزه، مضيفاً: “حان الوقت لنا جميعا لنداوي جراحنا ونستعيد وحدتنا”.

وتعهد الرئيس الأميركي الجديد بالعمل على إصلاح البلاد وإعادة البنية التحتية، وخلق فرص عمل للملايين، كما تعهد بالعمل على مضاعفة النمو الاقتصادي بالبلاد.

وقال ترامب: “أطلب من الجميع أن نعمل معاً لمصلحة الأمة الأميركية العظيمة”، مضيفاً: “لدينا قدرات هائلة، وسنحقق نجاحات رائعة معاً”.ووجه ترامب الشكر لفريق العمل الذي عمل معه خلال الحملات الانتخابية، كما قدم الشكر لأفراد الأمن السري وقوات الشرطة.



تعليقات ( 46 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 46
    9 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    صهيل الخيل

    يقولون ان ترامب سيلغي المصالحة الايرانية الامريكية او 5 +1
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  2. 45
    9 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    الهمداني

    محب آل البيت((كيف حالك انت طيب؟))
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  3. 44
    9 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    مـ،ـاݛــے

    اكتب عل يوتيوب الدكتور مبروك عطية : بلا سيسي بلا .. وعيش الجو هها
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  4. 43
    9 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    محب آل البيت

    ت 41 الهمداني نحن نقول أن الوحي انقطع بوفاة النبي عليه السلام أما الرافضة فيقولون أن الأئمة يوحى اليهم و لكن من تعليقاتك اتضح الأمر
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  5. 42
    9 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    سلام العالمين

    صدمة كبيرة ومفاجئة لكثير من المحللين السياسيين ورؤساء تحرير الصحف وخاصة للسعوديين .الذي اتضح جليا إنهم مفلسين ولا يفهمون في الناخب والكيفية الانتخابيه للعقل الأمريكي
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  6. 41
    9 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    الهمداني

    محب آل البيت ت 31 الهمداني أنتم الرافضة(((نزل عليك الوحي من السماء واخبرك اني رافضي)))؟؟
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  7. 40
    9 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    الانتخابات كانت تمثيليه وسترون ترامب اخر
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  8. 39
    9 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    محب آل البيت

    ت 31 الهمداني أنتم الرافضة املكم في تراب كما تقول لأنكم مشركون وأملكم في البشر أكثر من املكم في الله
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  9. 38
    9 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    الهمداني

    35-محب آل البيت ت 31 الهمداني نحن المسلمون أملنا في الله وحده((كلامك جميل لكن الله يسخر البشر للبشر ويسلط البشر على البشر,نتمنا يكون ترامب بلسم على البشر والبشرية))
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  10. 37
    9 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    سنونو

    لا عزاء للإخوان المفلسين وثوراتهم التى كانت تدعمها هيلاري كلنتون ويغض الطرف عنها أوباما ولا عزاء لإيران في برنامجها النووي. ربما سيلغيها ترامب
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  11. 36
    9 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    محب آل البيت

    ت 30 قلم إيران ليعرف الجميع أنك طليقة اخواني كان مضطهدك ومعنفك وتركك معلة
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  12. 35
    9 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    محب آل البيت

    ت 31 الهمداني نحن المسلمون أملنا في الله وحده****
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  13. 34
    9 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    مـ،ـاݛــے

    تحالف صهيوني مجوسي مصري يطبخ من فتره خونو مرسي لانه زار ايران بالقمه الاسلاميه وترضيه ع الصحابه بقلب ايران ما شفع له عند الاذناب الخونه عملاء الاستبداد الان السيسي يستقبل افواج الايرانيين حلال عليه
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  14. 33
    9 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    الله فوووق

    نوف اتق الله الحياه ليست دائمه
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  15. 32
    9 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    جحدر

    ترامب سيكون الأفضل لأمريكا فانتخابه إذا بسبب رداءة أوباما ولمحاولة إنقاذ مايمكن إنقاذه من هيبة امريكا بعد أن مرغها أوباما في الوحل بسبب تردده
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  16. 31
    9 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    الهمداني

    املنا في الله وفي السيد ترامب كبير ان يصلح اخطاء اوباما ويكون خير للبشرية جمعاء
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  17. 30
    9 نوفمبر, 2016 , 12:45 م
    عدد التعليقات:15306

    قلم الحقيقه

    عجوز الأخونجية يقال انها أصيبت بجلطة مخ بعد هزيمتها وترافس مرافس . تمشي وتكح وتكابر على نفسها تقول مافيني شيء وهي مريضة بالسعال الديكي لابارك الله فيها.
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  18. 29
    9 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    هذا هو الفرق

    شوفوا الناس الصاحيه .. جنرالات أمريكا لم يقوموا بإنقلاب وبعزل رئيسهم المنتخب وتعيين جنرال ليحكمهم . وهنا يكمن الفرق .. تطور وسياده ورياده وزعامه على العالم هناك .. وفقر وإفلاس وقتل وسحل في ديار الكفته
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  19. 28
    9 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    سعد

    أتمنى ان يستفيدو الآخرين ان التطبيل مع قنوات الفن والفنانين لم يفد كلنتون بل ضرها وكيف ان دور رجال الدين خدمو ترامب
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  20. 27
    9 نوفمبر, 2016 , 12:36 م
    عدد التعليقات:5913

    الرحااال

    ماشاءالله عليهم الاجانب..حتى في الخساره يهنون بعض..اما البعض حتى في كرة القدم مايحب يهني ويقول الحكم هو الي فوزهم..عندهم روح الفوز و روح الخساره..لايبغضون بعض..تحياتي لكم
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  21. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    جمهوري

    قلناها من زمان ومنذ بداية السباق للبيت الأبيض . الديموقراطيين لا يمكن لهم أن يحكموا 3 مرات متتاليه بل ومن المستحيل . فرئاسة أمريكا هي بالتناوب بين الحزبين .. مره لهذا ومره لذاك ولكن وش نقول للحالمين
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  22. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    سعد

    اتضح كذلك دور الكنيسة الامريكية بمحاربتها للمرأة بتحريم التصويت لكلنتون ارجو للمغترات لدينا ان يفهمو الدرس
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  23. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    سعد

    ابو كبوس استعاد الحكم من أية الله اوباما أتمنى لدينا ان يقظو على الفساد والمحسوبية ونكون من أقوى دول العالم
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  24. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    ابو سالم

    ..الى الاخ هروب الاخوان احتمال العكس باذن الله
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  25. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    ابو سالم

    من يدري قد يكون افضل بكثير من اؤباما , فالاعلام العربي بشر باؤباما فتبين انه سيء وكذلك من قبله , وترامب ليس من الحزبين السيئين في امريكا
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  26. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    والله يافوز هالتراب سبب جلطات وسكر وضغط ونكد وهم وغم لدى الكثير من مناصري الهيلا كلنتون .... مساكين صرفوا عليها عشرات الملايين من الدولارات عشان تفوز ... والله خذلهم
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  27. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    هروب الاخوان

    هلاري كلنتون بح بح
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  28. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    هروب الاخوان

    لن يجد الاخوان ومن خاونهم مقام في حضرة ترامب
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  29. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    من شبوة اليمنيه

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  30. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    رحمه

    ما جاب المشاكل الا الخونه الاخوان المنافقين
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  31. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    مـ،ـاݛــے

    الامريكيه مفرغينها للبارات والمراقص ولتجارة اللحم وبيوت ال كذلك علمانيي الفساد العربي كل شغلهم المرأة ويتهمون غيرهم
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  32. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    88

    فوزه يوكد نزاهه الانتخابات عندهم لو كانت الانتجابات فى اي دوله عربيه لفاز مرشح الحكومه بنسبه 99%
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  33. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    88

    الفرق بين ترامب و هيلاري ان ترامب مو مهم عنده ما يحدث فى الخارج تركيزه داخلى انما هيلاري تفكيرها كيف تكون امريكا شرطي العالم
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  34. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    صقر الجنوب

    أمريكا لا يديرها شخص واحد ؟؟ الشيطان حليف أمريكا.
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  35. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    فوزه يعكس مدى العنصريه لدى الشعب الامريكي
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  36. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    علي1

    لا احب من يعادي المسلمين لكن لعل من في رأسه دماغ يفهم ان امريكا هي عدو للمسلمين مهما جاملت معهم .لكنهم يقولون الحب اعمى
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  37. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    ابن الصويدرة

    بوش الاب جاب حرب الخليج بوش الابن حرب العرااق والقاعدة اوباما الربيع العربي وداعش ترامب الله يكفينا شرك
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  38. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 12:07 م

    مـ،ـاݛــے

    المجتمع الامريكي ينتخب الذكور ويفضلهم صدعو روسنا بالمرأه ولا مره بتاريخهم انتخبو انثى
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  39. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    علي1

    الي يقل ترامب سيخلصه من الدواعش وهل ترامب يملك العصا السحرية ترامب مثله مثل الي سبقه ومثل بوتين هل خلصوكم من الدواعش .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 12:04 م

    صقر الجنوب

    رغم كرهه للإسلام و المسلمين إلا أنه صريح وفضح الأعيب داعش و القاعدة وغيرها من تنظيمات الفحش و القتل و تذمير الإسلام,من كره الناس في الإسلام والمسلمين هما داعش والقاعة ,وهي من تحارب أهل السنة والجماعة
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  41. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    علي1

    المجاملة .لكن رغم هذا اول من هنئه السيسي .اوستتوالى التهنئات من الدول العربية . (ترامب فاضح المنافقين)
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    العامري

    تعليق رقم 1 حدد يانواف اي شعر اي منطقة؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 12:01 م
    عدد التعليقات:14807

    هيفاء @

    تراااب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    علي1

    قد تمنيت فوزه وهو الان فاز ليس حبا به .لكن لماسمعت من خطاباته انه سوف يعادي المسلمين من فوق الطاولة .حتى يكون اول رئيس امريكي يعلن العداء الحقيقي .لكنه طلع كذاب وبدأ يتجه نحو السياسة الامريكية
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  45. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    حسن

    الله يكفينا شرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    نوف

    فديت شعراته
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