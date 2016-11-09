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أوامر بإخلاء مستشفى الملك فهد بجازان من ساكنيها السعوديين فورًا

9 نوفمبر, 2016 , 13:17 م
أوامر بإخلاء مستشفى الملك فهد بجازان من ساكنيها السعوديين فورًا
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صحيفة المرصد: أصدر مدير إدارة سكن مستشفى الملك فهد، خطابًا رسميًا، باستبعاد السعوديين ساكني مستشفى الملك فهد بجازان. وذلك وفق خطاب هاتفي تلقاه من مساعد عام صحة جازان.

ووفقًا لـ”عاجل” يتضمن “الخطاب” خروج كل موظفي الشريحة المذكورة خلال مهلة مدتها 24 ساعة، تبدأ صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الخطاب: “إلى جميع الساكنين، تم تبليغنا صباح اليوم باتصال هاتفي من قبل مساعد المدير العام، بأنه سوف تحضر لجنة من قبل المحافظة للمدينة السكنية يوم غد الأربعاء 8 / 2 / 1438، وتقوم بقطع التيار الكهربائي عن جميع الساكنين المخالفين، ونأمل إخلاء السكن فورًا”.

يُذكر أن بعض الموظفين يقيمون في المدينة السكنية للمستشفى منذ أكثر من 10 سنوات، ولا توجد لديهم قدرة على استئجار سكن آخر. وذكرت “عاجل” أن كل من صدر بحقه خروج من السكن يتم استقطاع جزء من راتبه من قبل الصحة.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    خالد

    عجبا !؟
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  2. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    زائرابوفواز

    لم مخيم الزعتري على طول
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  3. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    مهنا

    حبيبي يالسعودي اخرج فورا هذا مخصص للاجانب المساكين اللي رواتبهم لا تزيد عن تسعين الف اذهب انت افترش الارض والتحف السماء
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  4. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    جنوبية..🌻🌻

    هذا سكن عمال وهم مستحلينه وكم مرة يعطوهم إنذار طنشو هذه المرة خروجهم بالقوة يروح يستأجر بفلوسه بلا بخل على نفسه
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  5. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    الشنفره

    الاخ /لهمداني الشنفره وتابط شرا اولاد عم زي الغامدي والزهراني
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  6. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    اللهم لا تزين لنا مكرووة

    نحن في عهد الحزم والعزم ..
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  7. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    الهمداني

    التعليقات خالية من المطبلين بالله ياشباب ممكن واحد مطبل وصلحوا
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  8. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    ليه يامواطن قلت قيمتك في بلدك المواطن صار يطرد ويهدد من حييه وبيته وبعدها ايش ممكن يصير
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  9. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    يالطيف

    هل الاسكان عند سوف يسبب مشاكل مالها حل الكل وقف امام انهيار فرص السكن لاشي لوح بالافق اجل سوف اعود لاصلي وابني خيمتي وارعى غنمي واعود للباديه
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  10. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    ١٢٣

    رؤيه تأديب الشعب والقرارات التقشفية بحق الضعوف الي كل يوم تزوود وبعد المسؤولين عن الواقع أتمنى ان تكون عواقبها سليمه
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  11. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    الهمداني

    الشنفره((وش يقرب الشنفرة حق تأبط شرا))
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  12. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    زائرابوياسرررررررررررر2222222222222

    أصلا هذا مو بلدنا هذا بلد الأجانب اشوف مشاء الله الأجانب يكثرهم علي الحدود يدافعون عن البلد والسعودين متبطحين بالاستراحات مالكم كيف تحكمون
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  13. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    علي العمري

    ممكن. اخلا. جيزان. كله
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  14. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    علي العمري

    هههههههه هذا اوله. الله. يستر من الايام. الجايه
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  15. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    الهمداني

    وش اقول هههههههههههه جد اترك القول لكم خخخخخخخخخخخخخخ
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  16. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    الشنفره

    في الخبر يقول اخراجهم واقتطاع من رواتبهم يعني موت وخراب ديار
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  17. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    فايز وقدان المالكي

    لا تستعجلون الخبر غير مكتمل إلى الآن لم توضح الأسباب..
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  18. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ذكرو السعوديين يعني به وافدين جالسين لم يطردو😤❗■روحو للمحاكم واشتكو للي طردوكم□ وتركوا الوافدين جالسين❗
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  19. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وين المسؤولين والله أحس أن فيه من يريد الضرر بحكومتنا والشعب السعودي سعوديين فصلو والوافدين جالسين و الآن سعوديين طردو من السكن وسيقصون من راتبهم 😢😤
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  20. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    زائر

    ايه دام الخبر كذا الحمدلله بسيطه وتنحل..اهم شي الوطن الغالي ﻻيجيه شي لو شبر واحد ﻻصاروخ وﻻ غيره.
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  21. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    ابو سليمان

    عطوهم مهله كافيه قبل اخراجههم اقل شيء ستة اشهر اما خلال اربع وعشرين ساعة هذى غير منطقي
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  22. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    مرااد

    الله يكون بعونهم دائما السعودي يطلع من السكن و أبو شكيب و أبو مصير مسافة السكه يسكن ببلاش لك الله يا مواطن حظنا تعبان
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  23. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    قلب الأسد

    ليه وش السبب ؟ عسى ألا يكون السبب هو صواريخ الحوثيين التي تتصاقط كل يوم كالمطر على المدن الحدودية . مع عجز شبه تام لقوات التحالف لدعر الحوثيين صالح وابعادهم عن الحدود
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