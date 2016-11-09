أوامر بإخلاء مستشفى الملك فهد بجازان من ساكنيها السعوديين فورًا

صحيفة المرصد: أصدر مدير إدارة سكن مستشفى الملك فهد، خطابًا رسميًا، باستبعاد السعوديين ساكني مستشفى الملك فهد بجازان. وذلك وفق خطاب هاتفي تلقاه من مساعد عام صحة جازان.

ووفقًا لـ”عاجل” يتضمن “الخطاب” خروج كل موظفي الشريحة المذكورة خلال مهلة مدتها 24 ساعة، تبدأ صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الخطاب: “إلى جميع الساكنين، تم تبليغنا صباح اليوم باتصال هاتفي من قبل مساعد المدير العام، بأنه سوف تحضر لجنة من قبل المحافظة للمدينة السكنية يوم غد الأربعاء 8 / 2 / 1438، وتقوم بقطع التيار الكهربائي عن جميع الساكنين المخالفين، ونأمل إخلاء السكن فورًا”.

يُذكر أن بعض الموظفين يقيمون في المدينة السكنية للمستشفى منذ أكثر من 10 سنوات، ولا توجد لديهم قدرة على استئجار سكن آخر. وذكرت “عاجل” أن كل من صدر بحقه خروج من السكن يتم استقطاع جزء من راتبه من قبل الصحة.