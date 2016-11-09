أوامر بإخلاء مستشفى الملك فهد بجازان من ساكنيها السعوديين فورًا

صحيفة المرصد: أصدر مدير إدارة سكن مستشفى الملك فهد، خطابًا رسميًا، باستبعاد السعوديين ساكني مستشفى الملك فهد بجازان. وذلك وفق خطاب هاتفي تلقاه من مساعد عام صحة جازان.
ووفقًا لـ”عاجل” يتضمن “الخطاب” خروج كل موظفي الشريحة المذكورة خلال مهلة مدتها 24 ساعة، تبدأ صباح اليوم الثلاثاء.
وقال الخطاب: “إلى جميع الساكنين، تم تبليغنا صباح اليوم باتصال هاتفي من قبل مساعد المدير العام، بأنه سوف تحضر لجنة من قبل المحافظة للمدينة السكنية يوم غد الأربعاء 8 / 2 / 1438، وتقوم بقطع التيار الكهربائي عن جميع الساكنين المخالفين، ونأمل إخلاء السكن فورًا”.
يُذكر أن بعض الموظفين يقيمون في المدينة السكنية للمستشفى منذ أكثر من 10 سنوات، ولا توجد لديهم قدرة على استئجار سكن آخر. وذكرت “عاجل” أن كل من صدر بحقه خروج من السكن يتم استقطاع جزء من راتبه من قبل الصحة.
تعليقات ( 23 )
خالدعجبا !؟
زائرابوفوازلم مخيم الزعتري على طول
مهناحبيبي يالسعودي اخرج فورا هذا مخصص للاجانب المساكين اللي رواتبهم لا تزيد عن تسعين الف اذهب انت افترش الارض والتحف السماء
جنوبية..🌻🌻هذا سكن عمال وهم مستحلينه وكم مرة يعطوهم إنذار طنشو هذه المرة خروجهم بالقوة يروح يستأجر بفلوسه بلا بخل على نفسه
الشنفرهالاخ /لهمداني الشنفره وتابط شرا اولاد عم زي الغامدي والزهراني
اللهم لا تزين لنا مكرووةنحن في عهد الحزم والعزم ..
الهمدانيالتعليقات خالية من المطبلين بالله ياشباب ممكن واحد مطبل وصلحوا
يالطيفهل الاسكان عند سوف يسبب مشاكل مالها حل الكل وقف امام انهيار فرص السكن لاشي لوح بالافق اجل سوف اعود لاصلي وابني خيمتي وارعى غنمي واعود للباديه
١٢٣رؤيه تأديب الشعب والقرارات التقشفية بحق الضعوف الي كل يوم تزوود وبعد المسؤولين عن الواقع أتمنى ان تكون عواقبها سليمه
الهمدانيالشنفره((وش يقرب الشنفرة حق تأبط شرا))
زائرابوياسرررررررررررر2222222222222أصلا هذا مو بلدنا هذا بلد الأجانب اشوف مشاء الله الأجانب يكثرهم علي الحدود يدافعون عن البلد والسعودين متبطحين بالاستراحات مالكم كيف تحكمون
علي العمريممكن. اخلا. جيزان. كله
علي العمريهههههههه هذا اوله. الله. يستر من الايام. الجايه
الهمدانيوش اقول هههههههههههه جد اترك القول لكم خخخخخخخخخخخخخخ
الشنفرهفي الخبر يقول اخراجهم واقتطاع من رواتبهم يعني موت وخراب ديار
فايز وقدان المالكيلا تستعجلون الخبر غير مكتمل إلى الآن لم توضح الأسباب..
↩🌟ريما Rima 🌟↩ذكرو السعوديين يعني به وافدين جالسين لم يطردو😤❗■روحو للمحاكم واشتكو للي طردوكم□ وتركوا الوافدين جالسين❗
↩🌟ريما Rima 🌟↩وين المسؤولين والله أحس أن فيه من يريد الضرر بحكومتنا والشعب السعودي سعوديين فصلو والوافدين جالسين و الآن سعوديين طردو من السكن وسيقصون من راتبهم 😢😤
زائرايه دام الخبر كذا الحمدلله بسيطه وتنحل..اهم شي الوطن الغالي ﻻيجيه شي لو شبر واحد ﻻصاروخ وﻻ غيره.
ابو سليمانعطوهم مهله كافيه قبل اخراجههم اقل شيء ستة اشهر اما خلال اربع وعشرين ساعة هذى غير منطقي
مراادالله يكون بعونهم دائما السعودي يطلع من السكن و أبو شكيب و أبو مصير مسافة السكه يسكن ببلاش لك الله يا مواطن حظنا تعبان
قلب الأسدليه وش السبب ؟ عسى ألا يكون السبب هو صواريخ الحوثيين التي تتصاقط كل يوم كالمطر على المدن الحدودية . مع عجز شبه تام لقوات التحالف لدعر الحوثيين صالح وابعادهم عن الحدود