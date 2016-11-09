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خادم الحرمين يهنئ ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الأمريكية

9 نوفمبر, 2016 , 13:55 م
خادم الحرمين يهنئ ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الأمريكية
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صحيفة المرصد-واس:بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد دونالد ترامب بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية .

وقال الملك المفدى : يسرني أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق التقدم والازدهار، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد في مهامكم بما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع .

وأشاد ـ حفظه الله ـ بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، التي يتطلع الجميع إلى تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، لما فيه خير ومصلحة البلدين .



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    الرأي العام

    لايهمكم ترامب ولا غيره اهم شي نحمى دولتنا من خلال التلاحم الوطني التفاف القيادة على الشعب والشعب على القيادة
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  2. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    ابجد هوز

    دونالد ترامب .. مهرج يهودي يكره العرب و حلمه تحقق برئاسة امريكا
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  3. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    سليط اللسان

    ياجماعه الخير باقي المفتي مابارك لترامب
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  4. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    عبدالله

    الدنيا ما عاد فيها خير ، السيسي حاكم مصر وترامب ماسك امريكا وكوريا الشمالية مسكها ورع ؛ هذا ترامب
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  5. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    عــبــوووود

    لو لم تكن تهديدات #ترامب العنصرية ضد المسلمين تتوافق مع أهواء غالبية الأمريكيين لما حقق الفوز الساحق اليوم على كلينتون
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  6. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    عبدالله بن جلا

    مخالف
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  7. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    راكاااان

    مخالف
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  8. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    .

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    المجوس الايرانيين ماهو عاجبهم ترامب وهذا اللي مخليني مرتاح انه صار الرئيس . مع اني شخصيا مااشوف في فرق لكن قد يكون من يتحكم بالسياسة الامريكية من الخلف هو من دفع بترامب ليكون الرئيس
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  10. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    علي العمري

    ترمب. افضل. **** ايران. اوباما. اللهم. احفظ. الملك سلمان.
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  11. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    مرتفع ضطغي أخ يا ضطغي

    الله يعوضنا علينا الدراهم الي دعمنا فيها هيلري كلينتون اخخخ بس .
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  12. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    ابومتعب

    مخالف
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  13. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    مؤيد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    ابومتعب

    رحم الله حبيب الشعب عبدالله عم خيره ارجاء البلاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    مؤيد

    الله يجعل فيه الخير لبلدنا والمسلمين .. اللهم سلطه على إيران وروسيا وبشار وحزب الله والحوثيين
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  16. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    سنونو

    حفظ الله خادم الحرمين الشريفين و دولتنا وشعبها ولعل في انتخاب ترامب خير فهو جمهوري وسينفذ سياسات الحزب وعادة الجمهوريين هم الأقرب لدول الخليج
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  17. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    منصور

    مخالف
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  18. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    الغامدي

    اللهم اهلك الطاغيه المجرم بشار الاسد يارب العالمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  19. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    بنت الوطن

    الله يصخره لنا ويعطينا من خيره ويكفينا شره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    بنت الوطن

    الله يصخره لنا ويعطينا من خيره ويكفينا شره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    سنونو

    حفظ الله خادم
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  22. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    سنونو

    حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ودولتنا
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  23. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    حسين ابو ريان

    Good
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  24. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    مواطن ولكن ،،،،

    يالله السلامه
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