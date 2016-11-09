خادم الحرمين يهنئ ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الأمريكية

صحيفة المرصد-واس:بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد دونالد ترامب بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية .
وقال الملك المفدى : يسرني أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق التقدم والازدهار، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد في مهامكم بما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع .
وأشاد ـ حفظه الله ـ بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، التي يتطلع الجميع إلى تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، لما فيه خير ومصلحة البلدين .
تعليقات ( 24 )
الرأي العاملايهمكم ترامب ولا غيره اهم شي نحمى دولتنا من خلال التلاحم الوطني التفاف القيادة على الشعب والشعب على القيادة
ابجد هوزدونالد ترامب .. مهرج يهودي يكره العرب و حلمه تحقق برئاسة امريكا
سليط اللسانياجماعه الخير باقي المفتي مابارك لترامب
عبداللهالدنيا ما عاد فيها خير ، السيسي حاكم مصر وترامب ماسك امريكا وكوريا الشمالية مسكها ورع ؛ هذا ترامب
عــبــوووودلو لم تكن تهديدات #ترامب العنصرية ضد المسلمين تتوافق مع أهواء غالبية الأمريكيين لما حقق الفوز الساحق اليوم على كلينتون
عبدالله بن جلامخالف
راكاااانمخالف
.مخالف
علي العمريترمب. افضل. **** ايران. اوباما. اللهم. احفظ. الملك سلمان.
مرتفع ضطغي أخ يا ضطغيالله يعوضنا علينا الدراهم الي دعمنا فيها هيلري كلينتون اخخخ بس .
ابومتعبمخالف
مؤيدمخالف
ابومتعبرحم الله حبيب الشعب عبدالله عم خيره ارجاء البلاد
مؤيدالله يجعل فيه الخير لبلدنا والمسلمين .. اللهم سلطه على إيران وروسيا وبشار وحزب الله والحوثيين
سنونوحفظ الله خادم الحرمين الشريفين و دولتنا وشعبها ولعل في انتخاب ترامب خير فهو جمهوري وسينفذ سياسات الحزب وعادة الجمهوريين هم الأقرب لدول الخليج
منصورمخالف
الغامدياللهم اهلك الطاغيه المجرم بشار الاسد يارب العالمين
بنت الوطنالله يصخره لنا ويعطينا من خيره ويكفينا شره
بنت الوطنالله يصخره لنا ويعطينا من خيره ويكفينا شره
سنونوحفظ الله خادم
سنونوحفظ الله خادم الحرمين الشريفين ودولتنا
حسين ابو ريانGood
مواطن ولكن ،،،،يالله السلامه