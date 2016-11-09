خادم الحرمين يهنئ ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الأمريكية

صحيفة المرصد-واس:بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد دونالد ترامب بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية .

وقال الملك المفدى : يسرني أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق التقدم والازدهار، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد في مهامكم بما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع .

وأشاد ـ حفظه الله ـ بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، التي يتطلع الجميع إلى تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، لما فيه خير ومصلحة البلدين .