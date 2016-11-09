لأول مرة..سبق يخلع ثوبه القديم وينشر صور نساء على موقعه!

صحيفة المرصد-خاص: خلع موقع «سبق» ، ثوبه القديم الذي لبسه لأكثر من 12 عامًا، ونشر لأول مرة صور للسيدات على موقعه الرسمي، حيثُ ظهرت المرشحة الخاسرة في الانتخابات الأمريكية «هيلاري كلينتون» في لقطتين مختلفتين.

ويتخوف متابعو الموقع السعودي من تغير النهج المفاجئ، خصوصًا أن منهج الموقع القديم هو كسب ود القراء الرافضين لظهور النساء واللذين يعتبرون أن الأمر محرمًا، فكان الموقع يطمس الوجوه بحيث لا تكون ظاهرة.

اليوم صدم الموقع متابعيه بنشر صور «كلينتون» في أكثر من مناسبة، وهو ما يعني أن هناك اتجاه داخل الموقع للتخلي عن الثوب القديم ربما مستقبلاً، في محاولة لتغيير النهج والمبدأ الذي اعتمد عليه الموقع طوال السنوات الماضية، وحقق نجاحًا من وراء هذا الأمر.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت بشكلٍ موسع علامات استفهام حول اتجاه الموقع ومستقبله الإعلامي، وهل هذه هيَ بداية للتخلي نهائيًا عن مبدأ اعتمد عليه في تحقيق نجاحات أم أن ماحدث اليوم هو خطأ غير مقصود وسيتم التراجع عنه؟.

وكانت المرشحة الأمريكية للانتخابات «هيلاري كلينتون» قد سقطت في فخ المرشح الجمهوري «ترامب» والذي استطاع أن ينتزع لقب الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة، في واقعة صدمت العالم، بعد أن كانت المؤشرات جميعها تُرجح فوز كلينتون.