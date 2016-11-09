لأول مرة..سبق يخلع ثوبه القديم وينشر صور نساء على موقعه!

صحيفة المرصد-خاص: خلع موقع «سبق» ، ثوبه القديم الذي لبسه لأكثر من 12 عامًا، ونشر لأول مرة صور للسيدات على موقعه الرسمي، حيثُ ظهرت المرشحة الخاسرة في الانتخابات الأمريكية «هيلاري كلينتون» في لقطتين مختلفتين.
ويتخوف متابعو الموقع السعودي من تغير النهج المفاجئ، خصوصًا أن منهج الموقع القديم هو كسب ود القراء الرافضين لظهور النساء واللذين يعتبرون أن الأمر محرمًا، فكان الموقع يطمس الوجوه بحيث لا تكون ظاهرة.
اليوم صدم الموقع متابعيه بنشر صور «كلينتون» في أكثر من مناسبة، وهو ما يعني أن هناك اتجاه داخل الموقع للتخلي عن الثوب القديم ربما مستقبلاً، في محاولة لتغيير النهج والمبدأ الذي اعتمد عليه الموقع طوال السنوات الماضية، وحقق نجاحًا من وراء هذا الأمر.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت بشكلٍ موسع علامات استفهام حول اتجاه الموقع ومستقبله الإعلامي، وهل هذه هيَ بداية للتخلي نهائيًا عن مبدأ اعتمد عليه في تحقيق نجاحات أم أن ماحدث اليوم هو خطأ غير مقصود وسيتم التراجع عنه؟.
وكانت المرشحة الأمريكية للانتخابات «هيلاري كلينتون» قد سقطت في فخ المرشح الجمهوري «ترامب» والذي استطاع أن ينتزع لقب الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة، في واقعة صدمت العالم، بعد أن كانت المؤشرات جميعها تُرجح فوز كلينتون.
تعليقات ( 86 )
عدد التعليقات:1
الرحااالعادي....لماذا الاستغراب ؟
عبداللهعلى الاقل سبق صحيفة وطنية ***
جنوبية..🌻🌻شافت الشعب سحب عليها وحول على المرصد قالت اطلع صور الحريم أبد احنا ندور التنويع بالاخبار عشان وسبق مركزة على السياسة من حقنا ندور البديل مثل المرصد بس لو تضيفون العاب كان انام في المرصد
صدق الكلمةمن جرف لدحديره واستخدام صور النساء لجذب المراهقين من اجل ارباح مادية ... بئست من تجارة ومن موقع وشاهت وجوه الذين تخلوا عن مبادئ الاخلاق الغاضلة وتحواوا الى سماسرة في سوق النخاسة
ابومتعبمخالف
علي العمريسبق افضل. صحيفه .على مستوا شرق اوسط.
نايفسبق لا تلاحق مؤخرات الفنانات كل وقت سبق افضل من الصحافة الصفراء
حقوقمن يطمس صور النساء فسوف يطمس نفسه لاحقاً. هذا ما إستشعرته سبق من التوجه الإجتماعي العام. إرضاء المتشددين لم يعد هدفاً و إرضاء الأغلبية الساحقة و التماشي مع متطلباته هو الهدف المشود.
علي العمريتعليق. ٦٧. صدقته. لنه لا تقبل. سوا. تعليق الرجعي. والمتشدادين. بس. اما. صحيفه. المرصد با الف. تحيه. له هذا. زمن حريته. الكلمه. وبس
علي العمريتعليق. ٦٧. صدقته. لنه لا تقبل. سوا. تعليق الرجعي. والمتشدادين. بس. اما. صحيفه. المرصد با الف. تحيه. له هذا. زمن حريته. الكلمه. وبس
الزائر 100من الملاحظ واتمني ان تدققو في هذا الشئ ان قلم الخنبقة ينتقد ويجرح في جميع مكونات الشعب السعودي وذلك بنعته لهم بالاخونجية كانو لبرالية اوعلمانية اوسلفية او وسطية الجميع اخونجية وهذا مدخل لنعت الجميع
ناقد مش حاقدسبق اصبحت عندي كالصحف الورقية لاطعم ولا لون معتة ؛)
خبيرما اخس من قديد الا عسفان
loovivoolسبق لم تتفوق على المرصد إلا لأنهم يسمحون في التعليق بـ 1000 حرف بينما أنتم تحجمون التعليق على 150 حرف وتريدون الناس تعقل وتقول آرهائها في مساحة ضيقة جداً
الى قلم الحقدمقهوره خنبوقة السيس لانها ماتقدر تعلق في سبق لانها صحيفة راقية ولا تقبل بتعليقات اللي من عينة خنبوقه
فهدانظروا لعدد قراء سبق يساوي عدد قراء الصحف الأخرى مجتمعة وعندها نعرف الفرق
الى الرخلهت47//الرخله ..وجه المراه حﻻل وايش المشكله!! ومن متى والمراه كلها على بعضها عوره عندك واشكالك؟ماللمراه عندكم قيمه ولرخصها ايزي وفري تفرج يامتفرج!؟
الله يصلح الحالليش النساء مسببين رعب لهالدرجة للبعض وكأنهم وباء .. هذي النظرة هي اللي خلت المبتعين مشافيح ع الاجنبيات ووقعتهم في مشاكل
بعد نظرعادي جيبوا وجيه نساء ووانتوا تسوونها من زمان بس المصيبه في بعض المواضيع السامجه اللي لا تقدم ولا تاخر ولا تضيف لقراء سبق اي شيء
منصورنطقة الرويبضة خنبوقة محب الفرس واذنابهم بمالايتفق مع العقل والمنطق
سبق الاولى 👍🏻سبق افضل صحيفة مهما حاولتم تشوهون صورتها لن تبلغو م بلغت
متابعسبق الصحيفة الاول بكل مهنية تبحث عن القارء المحب لوطنه... ولكن أنتم من تبحثون عن قارء شروى قلم الخمبقه المنحل أخلاقيا
محامي مخضرموانتم مغير تراقبون سبق وغيرها ...تميزو بطرحكم واجلبوا الأقلام النيره واصنعوا صحافة مهنية حررره
منصورهل تنعت الحشمة بالثوب القديم ياللعجب العجاب
العنزيطمس وجه المراه ماهو احترام للمجتمع بل اهانه لنصف المجتمع وانا اتكلم عن الوجه بالتحديد
علي العمريمخالف
لا حول ولاقوه إلا باللهاقول لا يكثر
عادلمخالف
انشر التعليقلا أحب هذه الصحيفة من كثر ما تمارس التطبيل
networkيسقط سبق.... يسقط سبق.... 😂
احمد.... ksaمخالف
خالد جعفرمخالف
علي العمريسبق. راحته. عليه. من. زمان. لم. يبقه. له. سوا. المتشدادين. افضل. ****
الزهرانيالمرصد فيها الراي والراي الاخر باقي الصحف ذو الراي الواحد لا احبها ابداً
عدد التعليقات:1
الرحااالعادي..وجه المرأه حلال..ايش المشكله
علي العمرينتقرب. الي. الله. با الصالحين. لنه فيهم. الخير. كله. بس. انت. كيف. وضعك.
محب آل البيتت 15 ابو عمر و ت 23 علي العمري . كل من يشرك بالله ويعبد القبور والأولياء والصالحين ويستغيث بهم سواء كان رجلاً او أمرة فهو ناقص عقل ومضيع لدينه
محمدقال الحق سبحانه( كل نفس بماكسبت رهينه )فكل من نشرصورنساءفاضحه وفاتنه يتحملهايوم الحساب عندمن ﻻتخفى عليه خافيه سبحانه.
محب آل البيتت 15 ابو عمر و ت 23 علي العمري . كل من يشرك بالله ويعبد القبور والأولياء والصالحين ويستغيث بهم سواء كان رجلاً او أمرة فهو ناقص عقل ومضيع لدينه
محب مرصدسبق فعلا فيها رجال يخافون الله ان تكتب لهم سيئات وياخذذون ذنب من يشاهدها المسألة هي خوف من الله جزاهم الله خير. وهذا يدل على العلم الشرعي والادراك
ام ايلينهههههههههه تذكرت حركات السلايف مع بعض
هدى نجد************
محب آل البيتقلم ايران ما الذي ازعلك يا طليقة الأخواني هل مازلتي معلقة
علي العمريمخالف
عدد التعليقات:15308
قلم الحقيقهالعالم يتغير يالأخونجي للوجه الحسن لا الوجه القبيح. عليك بتغيير سلوكك ونظام فكرك وتفكيرك من الأبيض والأسود البايد بدون ألوان الى نظام الألوان الجميلة HD عالي الوضوح برضاك ماهو رضاك بل من وراء أنفك.
محب آل البيتت 5صريح أنت تتكلم عن محيك فقط . وتقاليك أما نحن فبشر محافظون أن كنت ترا أنك لست بشر فهذا شأنك . والمرأة مكرمة فهي الأم والأخت والعمة والخالة والزوجة نحترمها ونقدرها هذه تعليم ديننا الإسلامي
البشري @طيب وش إلي دخلك في هذا الموضوع يا المرصد ولا المسأله حرب إعلاميه !!!!
محب آل البيتت 22 علي العمري كلم من يشرك بالله ويعبد القبور والأولياء والصالحين ويستغيث بهم سواء كان رجلاً او أمرة فهو ناقص عقل ومضيع لدينه
زائرمخالف
نااااااقدمخالف
محب آل البيتتصحيح تعليقي رقم 19 اقصد ت 5 صريح
عدد التعليقات:2377
توووووونسيةمبروك فوز أبو لهب على حمالة الحطب وتحية للمرصد أولا ثم لصحيفة سبق
طفران ومامعه فلسالمرصد. وبس. والباقين. طفرانييين
عدد التعليقات:15308
قلم الحقيقهالأخونجية طولو ثيابهم ولبسو عقل بعد .الله يهديهم هههههههههه
عليسبق فيها رجال وما يرضون بضهور**** على موقعهم
مجرد فكرةنسل الله ان كان فية خير ان يقدمة وان كان فيه شا ان ياخذ روحة قبل ان يطغا في الامة
علي العمريابو عمر. بعض. النسا. افضل. من الف. رجل. وربي. ناقص. العقل. والدين. هو. الرجل. مَش النسا.
وكيل رقيب بالمرورمخالف
سار888كل مخطي لابد يجي يومآ ما ويتراجع عن خطاة النساء شقائق الرجال وهم ألخير والبركه وصحيفة لاتظهر فيها صور النساء ناقصه وغير مهنيه
بلوتوواقفه عليهم
محب آل البيتت 3 صريح أنت تتكلم عن محيك فقط . وتقاليك أما نحن فبشر محافظون أن كنت ترا أنك لست بشر فهذا شأنك . والمرأة مكرمة فهي الأم والأخت والعمة والخالة والزوجة نحترمها ونقدرها هذه تعليم ديننا الإسلامي
احمدكل التحية لموقع سبق على احترام متابعينه ********
علي العمريسبق. لا أتابعه لنه. صحيفه غير جيد. الف. تحيه. للمرصد. صوت. الشعب.
ابوعمرالنساء ناقصات عقل ودين لاتصورنهن
سنونومع احترامي لسبق وجميع الصحف الالكترونية وجميع المواقع بلا استثناء كنت يوما ما متابع لها واكتب بعض التعليقات ولكنها لم تعد السباقة في نشر الأخبار مثلما كانت بداياتها
سائق التكسيمتابع يومي لم الاحظ عدم وجود النساء...وهل سبق لهذة الدرجة معقدة ومتخلفة ...فهذة اخبار..ولا بد من الدليل والصور..
حساويالمرصد وبس
صريح جداًسبق لا يعلى عليها
وليدمخالف
88صدقت يا تعليق 1
طفران ومامعه فلسكله بسبب الطفر. مواقع طفرانه. تبي متابعين. من كل لون
عاصفة الحزموالمطلوب يالبرالي
صريحلا يوجد شعب على الكرة الارضية يحتقر ويهمش المرأة كما نفعل نحن هنا .. فلنتوقف عن هذه العادات والتقاليد الحمقاء ولنكون بشر كسائر البشر
عبدالرحمن الجوفيكلينتون من القواعد من النساء
مرسيدسخلع ثوبه القديم بالعكس ضهرت سبق بالحياديه وصور هيلاري ضهرت ك مرشحه لرئاسة الولايات المتحده الأمريكيه سبق هي الصحيفة الأولى والغالية على قلوبنا
على مين ؟سبق والمرصد صحيفة واحدة وباختلاف المسمى فقط سبق الوجه المحافظ والمرصد الوجه المنفتح .. ورئيس تحرير الصحيفيتن شخص واحد ... على مين تلعبونها دعاية لسبق بس بطريقة احترافيه هههههههه
عسكوووول الوااافييا صحيفة المرصد. عندكم قوه نظر وتدقيق عجيبة ، أحسنتم ههههههههههههههههه ولكن تبقى سبق هي صحيفة الام لنا مع احترامي لصحيفتكم