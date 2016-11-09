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لأول مرة..سبق يخلع ثوبه القديم وينشر صور نساء على موقعه!

9 نوفمبر, 2016 , 13:23 م
لأول مرة..سبق يخلع ثوبه القديم وينشر صور نساء على موقعه!
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صحيفة المرصد-خاص: خلع موقع «سبق» ، ثوبه القديم الذي لبسه لأكثر من 12 عامًا، ونشر لأول مرة صور للسيدات على موقعه الرسمي، حيثُ ظهرت المرشحة الخاسرة في الانتخابات الأمريكية «هيلاري كلينتون» في لقطتين مختلفتين.

ويتخوف متابعو الموقع السعودي من تغير النهج المفاجئ، خصوصًا أن منهج الموقع القديم هو كسب ود القراء الرافضين لظهور النساء واللذين يعتبرون أن الأمر محرمًا، فكان الموقع يطمس الوجوه بحيث لا تكون ظاهرة.

اليوم صدم الموقع متابعيه بنشر صور «كلينتون» في أكثر من مناسبة، وهو ما يعني أن هناك اتجاه داخل الموقع للتخلي عن الثوب القديم ربما مستقبلاً، في محاولة لتغيير النهج والمبدأ الذي اعتمد عليه الموقع طوال السنوات الماضية، وحقق نجاحًا من وراء هذا الأمر.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت بشكلٍ موسع علامات استفهام حول اتجاه الموقع ومستقبله الإعلامي، وهل هذه هيَ بداية للتخلي نهائيًا عن مبدأ اعتمد عليه في تحقيق نجاحات أم أن ماحدث اليوم هو خطأ غير مقصود وسيتم التراجع عنه؟.
وكانت المرشحة الأمريكية للانتخابات «هيلاري كلينتون» قد سقطت في فخ المرشح الجمهوري «ترامب» والذي استطاع أن ينتزع لقب الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة، في واقعة صدمت العالم، بعد أن كانت المؤشرات جميعها تُرجح فوز كلينتون.



تعليقات ( 86 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 86
    9 نوفمبر, 2016 , 15:20 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    عادي....لماذا الاستغراب ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 85
    9 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    عبدالله

    على الاقل سبق صحيفة وطنية ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 84
    9 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    جنوبية..🌻🌻

    شافت الشعب سحب عليها وحول على المرصد قالت اطلع صور الحريم أبد احنا ندور التنويع بالاخبار عشان وسبق مركزة على السياسة من حقنا ندور البديل مثل المرصد بس لو تضيفون العاب كان انام في المرصد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 83
    9 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    صدق الكلمة

    من جرف لدحديره واستخدام صور النساء لجذب المراهقين من اجل ارباح مادية ... بئست من تجارة ومن موقع وشاهت وجوه الذين تخلوا عن مبادئ الاخلاق الغاضلة وتحواوا الى سماسرة في سوق النخاسة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 82
    9 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    ابومتعب

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 81
    9 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    شكرا على نشر التعليق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 80
    9 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    علي العمري

    سبق افضل. صحيفه .على مستوا شرق اوسط.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  8. 79
    9 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    ههههههه، حرب الصحافه والاصطياد بالماء العكر هههههههه، اهم شي انشروا التعليق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 78
    9 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    نايف

    سبق لا تلاحق مؤخرات الفنانات كل وقت سبق افضل من الصحافة الصفراء
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  10. 77
    9 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    حقوق

    من يطمس صور النساء فسوف يطمس نفسه لاحقاً. هذا ما إستشعرته سبق من التوجه الإجتماعي العام. إرضاء المتشددين لم يعد هدفاً و إرضاء الأغلبية الساحقة و التماشي مع متطلباته هو الهدف المشود.
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  11. 76
    9 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 75
    9 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    علي العمري

    تعليق. ٦٧. صدقته. لنه لا تقبل. سوا. تعليق الرجعي. والمتشدادين. بس. اما. صحيفه. المرصد با الف. تحيه. له هذا. زمن حريته. الكلمه. وبس
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  13. 74
    9 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    علي العمري

    تعليق. ٦٧. صدقته. لنه لا تقبل. سوا. تعليق الرجعي. والمتشدادين. بس. اما. صحيفه. المرصد با الف. تحيه. له هذا. زمن حريته. الكلمه. وبس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 73
    9 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    الزائر 100

    من الملاحظ واتمني ان تدققو في هذا الشئ ان قلم الخنبقة ينتقد ويجرح في جميع مكونات الشعب السعودي وذلك بنعته لهم بالاخونجية كانو لبرالية اوعلمانية اوسلفية او وسطية الجميع اخونجية وهذا مدخل لنعت الجميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 72
    9 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    ناقد مش حاقد

    سبق اصبحت عندي كالصحف الورقية لاطعم ولا لون معتة ؛)
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  16. 71
    9 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    خبير

    ما اخس من قديد الا عسفان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 70
    9 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    loovivool

    سبق لم تتفوق على المرصد إلا لأنهم يسمحون في التعليق بـ 1000 حرف بينما أنتم تحجمون التعليق على 150 حرف وتريدون الناس تعقل وتقول آرهائها في مساحة ضيقة جداً
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 69
    9 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    هههههههه طيب والمقصد وانتوا ايش وضعكم والصور فعلا رمتني بداءها وانسلت
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 68
    9 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    تحياتي لصحيفة سبق الوطنية المميزة ولكل العاملين فيها وتمنياتي لهم بدوام التوفيق والازدهار ومن نجاح الى نجاح اكبر . استمروا ولايهمكم ياسبق من يحاول يشوه صورتكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  20. 67
    9 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    الى قلم الحقد

    مقهوره خنبوقة السيس لانها ماتقدر تعلق في سبق لانها صحيفة راقية ولا تقبل بتعليقات اللي من عينة خنبوقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  21. 66
    9 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    فهد

    انظروا لعدد قراء سبق يساوي عدد قراء الصحف الأخرى مجتمعة وعندها نعرف الفرق
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  22. 65
    9 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    الى الرخله

    ت47//الرخله ..وجه المراه حﻻل وايش المشكله!! ومن متى والمراه كلها على بعضها عوره عندك واشكالك؟ماللمراه عندكم قيمه ولرخصها ايزي وفري تفرج يامتفرج!؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 64
    9 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    الله يصلح الحال

    ليش النساء مسببين رعب لهالدرجة للبعض وكأنهم وباء .. هذي النظرة هي اللي خلت المبتعين مشافيح ع الاجنبيات ووقعتهم في مشاكل
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  24. 63
    9 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    بعد نظر

    عادي جيبوا وجيه نساء ووانتوا تسوونها من زمان بس المصيبه في بعض المواضيع السامجه اللي لا تقدم ولا تاخر ولا تضيف لقراء سبق اي شيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 62
    9 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    منصور

    نطقة الرويبضة خنبوقة محب الفرس واذنابهم بمالايتفق مع العقل والمنطق
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 61
    9 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    سبق الاولى 👍🏻

    سبق افضل صحيفة مهما حاولتم تشوهون صورتها لن تبلغو م بلغت
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  27. 60
    9 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    متابع

    سبق الصحيفة الاول بكل مهنية تبحث عن القارء المحب لوطنه... ولكن أنتم من تبحثون عن قارء شروى قلم الخمبقه المنحل أخلاقيا
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  28. 59
    9 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    محامي مخضرم

    وانتم مغير تراقبون سبق وغيرها ...تميزو بطرحكم واجلبوا الأقلام النيره واصنعوا صحافة مهنية حررره
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  29. 58
    9 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    منصور

    هل تنعت الحشمة بالثوب القديم ياللعجب العجاب
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  30. 57
    9 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    العنزي

    طمس وجه المراه ماهو احترام للمجتمع بل اهانه لنصف المجتمع وانا اتكلم عن الوجه بالتحديد
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  31. 56
    9 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    علي العمري

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 55
    9 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    لا حول ولاقوه إلا بالله

    اقول لا يكثر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 54
    9 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    عادل

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 53
    9 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    انشر التعليق

    لا أحب هذه الصحيفة من كثر ما تمارس التطبيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  35. 52
    9 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    network

    يسقط سبق.... يسقط سبق.... 😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  36. 51
    9 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    احمد.... ksa

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 50
    9 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    خالد جعفر

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 49
    9 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    علي العمري

    سبق. راحته. عليه. من. زمان. لم. يبقه. له. سوا. المتشدادين. افضل. ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  39. 48
    9 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    الزهراني

    المرصد فيها الراي والراي الاخر باقي الصحف ذو الراي الواحد لا احبها ابداً
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  40. 47
    9 نوفمبر, 2016 , 14:11 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    عادي..وجه المرأه حلال..ايش المشكله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  41. 46
    9 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    علي العمري

    نتقرب. الي. الله. با الصالحين. لنه فيهم. الخير. كله. بس. انت. كيف. وضعك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 45
    9 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    محب آل البيت

    ت 15 ابو عمر و ت 23 علي العمري . كل من يشرك بالله ويعبد القبور والأولياء والصالحين ويستغيث بهم سواء كان رجلاً او أمرة فهو ناقص عقل ومضيع لدينه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  43. 44
    9 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    سبق صحيفة محترمة وحيادية ومخلصة للدين والوطن وهي افضل الصحف الإلكترونية عكس باقي الصحف ****
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  44. 43
    9 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    محمد

    قال الحق سبحانه( كل نفس بماكسبت رهينه )فكل من نشرصورنساءفاضحه وفاتنه يتحملهايوم الحساب عندمن ﻻتخفى عليه خافيه سبحانه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  45. 42
    9 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    محب آل البيت

    ت 15 ابو عمر و ت 23 علي العمري . كل من يشرك بالله ويعبد القبور والأولياء والصالحين ويستغيث بهم سواء كان رجلاً او أمرة فهو ناقص عقل ومضيع لدينه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 41
    9 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    محب مرصد

    سبق فعلا فيها رجال يخافون الله ان تكتب لهم سيئات وياخذذون ذنب من يشاهدها المسألة هي خوف من الله جزاهم الله خير. وهذا يدل على العلم الشرعي والادراك
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  47. 40
    9 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    ام ايلين

    هههههههههه تذكرت حركات السلايف مع بعض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 39
    9 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    هدى نجد

    ************
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 38
    9 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    محب آل البيت

    قلم ايران ما الذي ازعلك يا طليقة الأخواني هل مازلتي معلقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 37
    9 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    علي العمري

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 36
    9 نوفمبر, 2016 , 13:57 م
    عدد التعليقات:15308

    قلم الحقيقه

    العالم يتغير يالأخونجي للوجه الحسن لا الوجه القبيح. عليك بتغيير سلوكك ونظام فكرك وتفكيرك من الأبيض والأسود البايد بدون ألوان الى نظام الألوان الجميلة HD عالي الوضوح برضاك ماهو رضاك بل من وراء أنفك.
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  52. 35
    9 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    فحل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 34
    9 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    محب آل البيت

    ت 5صريح أنت تتكلم عن محيك فقط . وتقاليك أما نحن فبشر محافظون أن كنت ترا أنك لست بشر فهذا شأنك . والمرأة مكرمة فهي الأم والأخت والعمة والخالة والزوجة نحترمها ونقدرها هذه تعليم ديننا الإسلامي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  54. 33
    9 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    البشري @

    طيب وش إلي دخلك في هذا الموضوع يا المرصد ولا المسأله حرب إعلاميه !!!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  55. 32
    9 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    محب آل البيت

    ت 22 علي العمري كلم من يشرك بالله ويعبد القبور والأولياء والصالحين ويستغيث بهم سواء كان رجلاً او أمرة فهو ناقص عقل ومضيع لدينه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  56. 31
    9 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    زائر

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 30
    9 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    نااااااقد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 29
    9 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    محب آل البيت

    تصحيح تعليقي رقم 19 اقصد ت 5 صريح
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  59. 28
    9 نوفمبر, 2016 , 13:49 م
    عدد التعليقات:2377

    توووووونسية

    مبروك فوز أبو لهب على حمالة الحطب وتحية للمرصد أولا ثم لصحيفة سبق
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  60. 27
    9 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    طفران ومامعه فلس

    المرصد. وبس. والباقين. طفرانييين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 13:48 م
    عدد التعليقات:15308

    قلم الحقيقه

    الأخونجية طولو ثيابهم ولبسو عقل بعد .الله يهديهم هههههههههه
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  62. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    علي

    سبق فيها رجال وما يرضون بضهور**** على موقعهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  63. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    مجرد فكرة

    نسل الله ان كان فية خير ان يقدمة وان كان فيه شا ان ياخذ روحة قبل ان يطغا في الامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    علي العمري

    ابو عمر. بعض. النسا. افضل. من الف. رجل. وربي. ناقص. العقل. والدين. هو. الرجل. مَش النسا.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  65. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    وكيل رقيب بالمرور

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    سار888

    كل مخطي لابد يجي يومآ ما ويتراجع عن خطاة النساء شقائق الرجال وهم ألخير والبركه وصحيفة لاتظهر فيها صور النساء ناقصه وغير مهنيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  67. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    بلوتو

    واقفه عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    محب آل البيت

    ت 3 صريح أنت تتكلم عن محيك فقط . وتقاليك أما نحن فبشر محافظون أن كنت ترا أنك لست بشر فهذا شأنك . والمرأة مكرمة فهي الأم والأخت والعمة والخالة والزوجة نحترمها ونقدرها هذه تعليم ديننا الإسلامي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  69. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    احمد

    كل التحية لموقع سبق على احترام متابعينه ********
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  70. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    لا تزال سبق في الصدارة في المحافظة*****
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  71. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    علي العمري

    سبق. لا أتابعه لنه. صحيفه غير جيد. الف. تحيه. للمرصد. صوت. الشعب.
    لا يعجبني(4) اعجبني(8)
  72. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    ابوعمر

    النساء ناقصات عقل ودين لاتصورنهن
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  73. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    سنونو

    مع احترامي لسبق وجميع الصحف الالكترونية وجميع المواقع بلا استثناء كنت يوما ما متابع لها واكتب بعض التعليقات ولكنها لم تعد السباقة في نشر الأخبار مثلما كانت بداياتها
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  74. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    سائق التكسي

    متابع يومي لم الاحظ عدم وجود النساء...وهل سبق لهذة الدرجة معقدة ومتخلفة ...فهذة اخبار..ولا بد من الدليل والصور..
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  75. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    سبق يأخذون بمذهب جواز كشف الوجه******
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  76. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    حساوي

    المرصد وبس
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  77. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    صريح جداً

    سبق لا يعلى عليها
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  78. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    وليد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    88

    صدقت يا تعليق 1
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    طفران ومامعه فلس

    كله بسبب الطفر. مواقع طفرانه. تبي متابعين. من كل لون
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  81. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    عاصفة الحزم

    والمطلوب يالبرالي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  82. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    صريح

    لا يوجد شعب على الكرة الارضية يحتقر ويهمش المرأة كما نفعل نحن هنا .. فلنتوقف عن هذه العادات والتقاليد الحمقاء ولنكون بشر كسائر البشر
    لا يعجبني(9) اعجبني(7)
  83. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    عبدالرحمن الجوفي

    كلينتون من القواعد من النساء
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  84. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    مرسيدس

    خلع ثوبه القديم بالعكس ضهرت سبق بالحياديه وصور هيلاري ضهرت ك مرشحه لرئاسة الولايات المتحده الأمريكيه سبق هي الصحيفة الأولى والغالية على قلوبنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  85. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    على مين ؟

    سبق والمرصد صحيفة واحدة وباختلاف المسمى فقط سبق الوجه المحافظ والمرصد الوجه المنفتح .. ورئيس تحرير الصحيفيتن شخص واحد ... على مين تلعبونها دعاية لسبق بس بطريقة احترافيه هههههههه
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    9 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    عسكوووول الوااافي

    يا صحيفة المرصد. عندكم قوه نظر وتدقيق عجيبة ، أحسنتم ههههههههههههههههه ولكن تبقى سبق هي صحيفة الام لنا مع احترامي لصحيفتكم
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