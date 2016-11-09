ولي العهد وولي ولي العهد يهنئان ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الأمريكية

صحيفة المرصد-واس:بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة السيد دونالد ترامب بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية .

وأعرب سمو ولي العهد لفخامته، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والنجاح، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد دونالد ترامب بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وعبر سمو ولي ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والنجاح لفخامته ، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التطور والازدهار .