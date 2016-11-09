كلينتون تختفي عقب فوز ترامب وتعترف بالهزيمة بمكالمة-فيديو

صحيفة المرصد:امتنعت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية، هيلاري كلينتون، عن الظهور عقب إعلان فوز منافسها الجمهوري، دونالد ترمب، بالرئاسة، لكنها اتصلت به لتهنئته والاعتراف بهزيمتها في الانتخابات وذلك بحسب موقع”العربية نت”.
وفي الوقت الذي أعلنت معظم الأرقام فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب,أعلن رئيس حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أن الأمر لم يحسم بعد.
وقال جون بوديستا في تصريح من مركز الحملة بنيويورك صباح الأربعاء وبعيد دقائق من صدور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية: “علينا انتظار فرز المزيد من الأصوات”. وأضاف النتائج غير أكيدة بعد، وأنها متقاربة جداً في عدة ولايات.كما أكدت حملة كلينتون أن المرشحة الديمقراطية لن تلقي كلمة الليلة.
تعليقات ( 13 )
عدد التعليقات:741
ساميةكلها أربع سنين تمر بلمح البصر وجاية 👸🏼
الصارممازال المجتمع الأمريكي متخلف ولا يعترف بحقوق المرأه ولا العبيد حتى ولو ذروا الرماد بالأعيون أوباما. أمريكا دوله متخلفه واليهود متحكمين بها وبعيده كل البعد عن التحضر والمدنيه والدليل الإنتخابات الصوريه
فريدة شوقييا هيلاري اتجهي للتدريب نصيحة مثل سامي الجابر واتركي السياسة لأهلها
بسبوس الوسيم 24 سنهالعجوز غير مرغوبه وانتن اللي تقرون تعليقي وتمدن بوزكن وتنافخن هذه حقيقه يا عزان مع كل الدعم لهيلاري العالمي وفشلت ..اعتبرن
ماتزعليشولايهمك مراكز الدراسات والاستشارات هناك جاهزة لاستقبالك وإغداق الملايين عليك في المنتديات والمؤتمرات التي تعقد هناك مثلك مثل زوجك كلنتون وتوني بلير فهم متمليرين وذلك من خلال حضورهم وإلقاء بعض الكلمات
الهمداني3-فلفل حار المعتوه ترامب لايحل ولا يربط مجرد دميه((اذا زعيم الولايات المتحدة الامريكية دمية وش نقول عن باقي زعماء المعمورة هههههههههه)) الله يثبت علينا العقل ياحبحر
عدد التعليقات:5917
الرحااالماتستاهلين..الله معاك
حساويعجوز اكل الدهر عليها
فلفل حارالمعتوه ترامب لايحل ولا يربط مجرد دميه تحركهامليارات اليهود والمجوس وظهر ذلك جليا لفيديو وخلفه معمم شيعي يبتسم ويؤيده
88يقولون فتحت حساب فى الانستغرام تبيع ورق عنب و جريش و فلافل