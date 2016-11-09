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كلينتون تختفي عقب فوز ترامب وتعترف بالهزيمة بمكالمة-فيديو

9 نوفمبر, 2016 , 15:06 م
كلينتون تختفي عقب فوز ترامب وتعترف بالهزيمة بمكالمة-فيديو
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صحيفة المرصد:امتنعت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية، هيلاري كلينتون، عن الظهور عقب إعلان فوز منافسها الجمهوري، دونالد ترمب، بالرئاسة، لكنها اتصلت به لتهنئته والاعتراف بهزيمتها في الانتخابات وذلك بحسب موقع”العربية نت”.

وفي الوقت الذي أعلنت معظم الأرقام فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب,أعلن رئيس حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أن الأمر لم يحسم بعد.

وقال جون بوديستا في تصريح من مركز الحملة بنيويورك صباح الأربعاء وبعيد دقائق من صدور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية: “علينا انتظار فرز المزيد من الأصوات”. وأضاف النتائج غير أكيدة بعد، وأنها متقاربة جداً في عدة ولايات.كما أكدت حملة كلينتون أن المرشحة الديمقراطية لن تلقي كلمة الليلة.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 17:07 م

    سامية أحبك
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  2. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 16:46 م
    عدد التعليقات:741

    سامية

    كلها أربع سنين تمر بلمح البصر وجاية 👸🏼
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  3. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    الصارم

    مازال المجتمع الأمريكي متخلف ولا يعترف بحقوق المرأه ولا العبيد حتى ولو ذروا الرماد بالأعيون أوباما. أمريكا دوله متخلفه واليهود متحكمين بها وبعيده كل البعد عن التحضر والمدنيه والدليل الإنتخابات الصوريه
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  4. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    فريدة شوقي

    يا هيلاري اتجهي للتدريب نصيحة مثل سامي الجابر واتركي السياسة لأهلها
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  5. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    بسبوس الوسيم 24 سنه

    العجوز غير مرغوبه وانتن اللي تقرون تعليقي وتمدن بوزكن وتنافخن هذه حقيقه يا عزان مع كل الدعم لهيلاري العالمي وفشلت ..اعتبرن
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  6. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    ماتزعليش

    ولايهمك مراكز الدراسات والاستشارات هناك جاهزة لاستقبالك وإغداق الملايين عليك في المنتديات والمؤتمرات التي تعقد هناك مثلك مثل زوجك كلنتون وتوني بلير فهم متمليرين وذلك من خلال حضورهم وإلقاء بعض الكلمات
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  7. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    الهمداني

    3-فلفل حار المعتوه ترامب لايحل ولا يربط مجرد دميه((اذا زعيم الولايات المتحدة الامريكية دمية وش نقول عن باقي زعماء المعمورة هههههههههه)) الله يثبت علينا العقل ياحبحر
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  8. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    لاحول ولاقوة الابالله
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  9. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 15:23 م
    عدد التعليقات:5917

    الرحااال

    ماتستاهلين..الله معاك
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  10. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    حساوي

    عجوز اكل الدهر عليها
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  11. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    فلفل حار

    المعتوه ترامب لايحل ولا يربط مجرد دميه تحركهامليارات اليهود والمجوس وظهر ذلك جليا لفيديو وخلفه معمم شيعي يبتسم ويؤيده
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  12. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    88

    يقولون فتحت حساب فى الانستغرام تبيع ورق عنب و جريش و فلافل
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  13. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    الى المطبخ در أعتقد عندك زوج متقاعد من البيت البيض يحتاج رعاية يامدام
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