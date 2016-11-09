كلينتون تختفي عقب فوز ترامب وتعترف بالهزيمة بمكالمة-فيديو

صحيفة المرصد:امتنعت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية، هيلاري كلينتون، عن الظهور عقب إعلان فوز منافسها الجمهوري، دونالد ترمب، بالرئاسة، لكنها اتصلت به لتهنئته والاعتراف بهزيمتها في الانتخابات وذلك بحسب موقع”العربية نت”.

وفي الوقت الذي أعلنت معظم الأرقام فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب,أعلن رئيس حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أن الأمر لم يحسم بعد.

وقال جون بوديستا في تصريح من مركز الحملة بنيويورك صباح الأربعاء وبعيد دقائق من صدور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية: “علينا انتظار فرز المزيد من الأصوات”. وأضاف النتائج غير أكيدة بعد، وأنها متقاربة جداً في عدة ولايات.كما أكدت حملة كلينتون أن المرشحة الديمقراطية لن تلقي كلمة الليلة.