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شرطة الرياض تقبض على “أربعيني” ابتز مواطنة وهدد بنشر صورها

9 نوفمبر, 2016 , 14:44 م
شرطة الرياض تقبض على “أربعيني” ابتز مواطنة وهدد بنشر صورها
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صحيفة المرصد: تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القضب على شاب ابتز مواطنة وتقدمت الأخيرة ببلاغ ضد الأول تتهمه بتهديدها بنشر صورها.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، التوصل إلى هذا الشاب بعد التحقق من صحة البلاغ، موضحا أنه حال ضبطه قاوم رجال الأمن وإشهار سلاح أبيض (سكين)؛ لكن تمت السيطرة عليه وضبطه دون حدوث أي إصابات- حسب قوله.

وأضاف “الميمان”: “جرى إيقافه وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء بمنطقة الرياض لاستكمال التحقيق حسب الاختصاص وتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقة”.



تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 45
    9 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    أوركيد🌺

    ي شباب [[ أحذروا 🚦]] العلاقات ........ترى نسمع أن العلاقات أول عابرة وينتهي الموضوع أما الآن أغلب النساء "خبيثات" إذا عملت علاقة مع الشاب ماعاد تفكه إحتمال تصوره ف أوضاع أو تسحره عشان [[ تبتزه ]]
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  2. 44
    9 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    محق

    إقامة الحد على الطرفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 43
    9 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    رازان سعود

    الله يعين من جد ملينا حريم وبنات أغبى ماخلق الله ولا من أولها القصص اللي قبل المفروض تكون عظة وعبرة ومع ذلك يرجعن يكررن نفس الغلط وعلى الريحة أبي صورتك تك وأرسلتها الله يهديهم ولا يبلانا
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  4. 42
    9 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    كلام أوركيد 🌺 صحيح وعين العقل.. وياليت فيه ناس تكتب شي مفيد مثل أوركيد 🌺 جعلها الله في ميزان حسناتك يا اوركيد.. انتي كذا 👍👍👍👍👍👍
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  5. 41
    9 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    كيف تحصل على صور الكريهه هي من اعطاه الصور يجب محاسبتها بعد انتهاء المنافع طالبت باعادة الصور والخسيس له علوم دونيه مثل وجهه و جها حاسبوا الاثنين
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  6. 40
    9 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    أوركيد🌺

    حتى لوتقدم لك لاتسلمينه صورة ولامكالمات ولاخرابيط .. أركدي الين يصمل ويعقد وهذيك الساعة يمديك ع الصور والمكالمات ولو إني أشوف مالها داعي.. حتى يتم الزواج لإنه ممكن ينكبك ويطلع منها.
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  7. 39
    9 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    أوركيد🌺

    بعضهن تتعرف ع الرجال كنوع من "التسلية" وتستفيد من خدماتهم لإن بعض الرجال ماشاء الله "كريم" يغدق عليها من الهدايا وشرائح إتصالات ويوديها للأسواق والمطاعم وحتى لوتحتاج مستشفى ماعنده مانع حاضر لكل شئ.
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  8. 38
    9 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    أوركيد🌺

    ياراعية "العلاقات" لعلمك أنتِ آخر وحدة يفكر فيها راعي العلاقات تراك مجرد رقم من لستة النساء اللي تعرف عليهن وشلون تبغينه يثق فيك ويضمن وحدة عملت معاه علاقة وسلمته صورها ومكالمات وخرابيط🤔
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  9. 37
    9 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    المفروض يزوجونهم لبعض بالقوة هذا احسن عقاب لأي اثنين من هالنوعية
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  10. 36
    9 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    هبوب البرد

    أقصد واحد يعلق وهو يعرف نفسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 35
    9 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    مدري

    مثل شعبي ( فراشن مايمد مايوطى)
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  12. 34
    9 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    أوركيد🌺

    ي30 تقول: بعض البنات فيهم غباء لأبعد الحدود تتعرف عليه رغبة منها في الزواج......) فعلاً صدقت [ غبية ] وهذا بسبب إبتعادها عن الدين وإلا الحديث يقول: إذا أتاكم ....ماقال روحي دوري عن زوج "عيب"
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 33
    9 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    مدري

    هي التي صورتها بالخبر والا لا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 32
    9 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    مدري

    بنشر صورها يهددها ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 31
    9 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    هبوب البرد

    المريض النفسي لاحول ولاقوة إلا بالله الناس تتعالج نفسيا وتسعى خلف علاجها وتدعي الله أنه يشفيها وهو على مرضه يبي يشيّب ويموت وهو هذا حاله . ماعليه الحطب إذا أشتعلت ماتأكل إلا نفسها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 30
    9 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    زائر المرصد

    بعض البنات فيهم غباء لابعد الحدود تتعرف عليه رغبه منها في الزواج وتثق فيه ولكن يوم عرفت انه حق لعب وتسليه ماهو حق زواج قررت تتركه لكن بعضهم خسيس ونذل مايتركها في حالها الا بعد ما يبتزها ويفضحها
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  17. 29
    9 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    فارس نجد

    الى الان فيه ناس تبتز بعدمانسمع القبض عليهم يكمن فيه ناس تستلم لابتزاز الله اعلم لا لا لا للرضوخ لاي ابتزاز على وعلى اعدائي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 28
    9 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    لو ماعطته وجه ماهددها الغلط منهم هم الاثنين الله يعافيهم ولا يبلانا يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 27
    9 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    يالطيف

    وهي وش طيحها ب هل المجرم اوالهاطرب واخرتها نشب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  20. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    ؟؟؟

    الى أبو مصلفح الرياض.. حسبي الله عليك ونعم الوكيل وكفى كفايه ان السعودي سيدك وتاج على راسك احمد الله على النعمه الي انت عايش فيها غيرك من جماعتك ذابحهم الجوع والفقر باليمن لاتستهزي ما على الله شي بعيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  21. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    زائره

    عجايب لاتضع لايكات لنفسك الله يشفيك ،،، يعني ترى شوفوا تعليقي في ناس مؤيده لي بلايكات ،،،. وكل لايكاتك أنت واضعها
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  22. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    الحسام

    قال ايش ..قال شاب صدق الزائره اللي تقول عنهم ناقصين عقل ودين
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  23. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    بوعلي

    الحمد لله سعودي اعشق تراب وطنى وندافع عنه مو زى ام مصلفح باعت وطنها للغريب وجت هنا تعلق ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    شين وقوي عين

    يستاهل الجلد قليل الحياء هذا وهو كبير بالسن ماهو صغير ويغازل بنات خلق الله ويستغل ثقة المراهقات فيه بعد هن فاغرات لا ويقاوم رجال الامن بعد شين وقوي عين الشرع حلل لك اربع تروح للحرام ليه يا فاغر
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  26. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    كريمه

    هلا 👍 شكرا 💐
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  27. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    خبرة في علم النفس

    عجايب أقصد أبو صلفح ، والله أني أفتخر أني سعودي ❤️ لأني أحس إن كلمة - سعودي - مأثرة في حياتك الماضية والحاضرة والمستقبلية .
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  28. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    مـ،ـاݛــے

    مــــــ ولا بكر خخ مرتبطه ولا مطلقه وجنسيه الشاب ؟ طيب وش كانت مطالبة فلوس ولااااااااااا هها يسون ك شي واهلهن وازواجهن مايدرون ع شي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  29. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    هلا

    أبو مصلفح ، 88 ، عجايب 👉 شخص واحد ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  30. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    مـ،ـاݛــے

    14 الخبر يقول مواطنه ياكونن شف لنا صرفه مع قلم ورحال اذا فيك خير تجاوزو الحد بالتعدي ع الدين والسنه والمواطن
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  31. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    مـ،ـاݛــے

    8 اما استغل طيبتها والله طيبه مثل طيبك هي وقفت على الصور ولا وصلت للحلقوم كيف تعرفو على بعض كم عمرها وش الهدف م التعارف قديم ولا جديد اخر ولا اول واحد فديو ولا صور اهلها يدرون بالابتزاز والشكوى ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    رقيب بحث وتحري

    طبعا الخبر صحيح والأربعيني من الجنسيه البنانيه والبنت من الجنسيه الفلسطينية من مواليد السعودية وسبب التعارف عن طريق أحد البرامج الأجتماعية الله المستعان ويستر على الجميع الموضوع شخصيا أنا مطلع عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    الهمداني

    يوزعون صورهم ويشغلون العالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  34. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    88

    أستأذنكم جبايب قلبي الإجازة جاية و بكون مشغول ***
    لا يعجبني(11) اعجبني(1)
  35. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    جنوبية..🌻🌻

    الاربعيني شايب وليس شباب بس وصل أربعين وباقي يغازل ويبتز متى بيعقل ويطلب حسن الخاتمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  36. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    احمد عسيري

    أربعيني يقال له شاب ( حتى اذا بلغ أربعين عاما قال ربي ) الآية نسال الله العافية هل لازال هناك مثل هذه العقليات البالية الضحلة اعوذ بالله من عمل السوء واهله شيء مخجل والله
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  37. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 15:05 م
    عدد التعليقات:204

    Xx5halidxX

    والله قلة حيا ما بعدها قلة حيا الرجل مخطي سجن جلد غرامه المرأه تفضلي صورك ونتمنى تنتبهي لحالك ! حاسبوا البنات طيب حطوا لها ملف لا اخلاقي عندكم حالها حال الرجل ولا بس تبي تسوق وتسقط الولايه !! الستر ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(10)
  38. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    عجايب

    هذا السعودي اللي تقولون عنه ثقه وأمن وأمان وأفضل من الاجنبي شوفوا المواطن الأربعيني وش سوى في بنت بلده ضحك عليها واستغل طيبتها وسذاجتها وأبتزها ويمكن يكون متزوج وزوجته أخر من يعلم خانها وخان ربّـه.
    لا يعجبني(22) اعجبني(9)
  39. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    ههههههههههههههه

    إلى الآن ما نقرضت هذي الاشكال
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    أبو مصلفح الرياض

    أستأذنكم جبايب قلبي الإجازةجاية ومشغولين هنا وهناك أتمنى نشر فضائل السعوديين في دفاعهم عن المسلمين وذالك باالتضحية بأرواحهم الطاهرة في سوريا والعراق واليمن قبل عاصفة الحزم وفي أفغانستان والشيشان أحبكم
    لا يعجبني(20) اعجبني(3)
  41. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    88

    والدليل ان السعودي في خارج السعودية يخاف على أخته السعودية من السعودي الاخر ليس من الاجنبي
    لا يعجبني(18) اعجبني(0)
  42. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    علي العمري

    وربي. مشكله. هيه. اعطته وصورته وبعدين. تصيح. هيه. المسؤله. ليش. ما. يتم. القبظ عليه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    أبو مصلفح الرياض

    السعودي هو صمام أمان الأخلاق الفاضلة لأنه كومة أخلاق تمشي برجووولها ومن زود جسن الطبايع إن المولدين مثلي حذونا حذوهم في التمسك باالاخلاق الحميدة فبتنا في خير حال حتى قيل أننا سعوديين جريات على سامري
    لا يعجبني(17) اعجبني(2)
  44. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    أبو مصلفح الرياض

    أستغفر الله سعودي يسوي بسعودية كذا لا حول الله نطالب بسعودة العواطف وسعودة الجن والشياطين لأن من يوسوس للسعودي باالفحشاء جن من ايران والدليل ان السعودي في خارج السعودية يخاف على أخته السعودية من الآخر
    لا يعجبني(18) اعجبني(2)
  45. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    ابو عزوز

    ومـــن ويـــن جــاب صـــورهــا هــا الشاب !!!؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

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