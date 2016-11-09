شرطة الرياض تقبض على “أربعيني” ابتز مواطنة وهدد بنشر صورها

صحيفة المرصد: تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القضب على شاب ابتز مواطنة وتقدمت الأخيرة ببلاغ ضد الأول تتهمه بتهديدها بنشر صورها.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، التوصل إلى هذا الشاب بعد التحقق من صحة البلاغ، موضحا أنه حال ضبطه قاوم رجال الأمن وإشهار سلاح أبيض (سكين)؛ لكن تمت السيطرة عليه وضبطه دون حدوث أي إصابات- حسب قوله.

وأضاف “الميمان”: “جرى إيقافه وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء بمنطقة الرياض لاستكمال التحقيق حسب الاختصاص وتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقة”.