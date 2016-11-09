شرطة الرياض تقبض على “أربعيني” ابتز مواطنة وهدد بنشر صورها

صحيفة المرصد: تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القضب على شاب ابتز مواطنة وتقدمت الأخيرة ببلاغ ضد الأول تتهمه بتهديدها بنشر صورها.
وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، التوصل إلى هذا الشاب بعد التحقق من صحة البلاغ، موضحا أنه حال ضبطه قاوم رجال الأمن وإشهار سلاح أبيض (سكين)؛ لكن تمت السيطرة عليه وضبطه دون حدوث أي إصابات- حسب قوله.
وأضاف “الميمان”: “جرى إيقافه وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء بمنطقة الرياض لاستكمال التحقيق حسب الاختصاص وتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقة”.
تعليقات ( 45 )
أوركيد🌺ي شباب [[ أحذروا 🚦]] العلاقات ........ترى نسمع أن العلاقات أول عابرة وينتهي الموضوع أما الآن أغلب النساء "خبيثات" إذا عملت علاقة مع الشاب ماعاد تفكه إحتمال تصوره ف أوضاع أو تسحره عشان [[ تبتزه ]]
محقإقامة الحد على الطرفين
رازان سعودالله يعين من جد ملينا حريم وبنات أغبى ماخلق الله ولا من أولها القصص اللي قبل المفروض تكون عظة وعبرة ومع ذلك يرجعن يكررن نفس الغلط وعلى الريحة أبي صورتك تك وأرسلتها الله يهديهم ولا يبلانا
أوركيد🌺حتى لوتقدم لك لاتسلمينه صورة ولامكالمات ولاخرابيط .. أركدي الين يصمل ويعقد وهذيك الساعة يمديك ع الصور والمكالمات ولو إني أشوف مالها داعي.. حتى يتم الزواج لإنه ممكن ينكبك ويطلع منها.
أوركيد🌺بعضهن تتعرف ع الرجال كنوع من "التسلية" وتستفيد من خدماتهم لإن بعض الرجال ماشاء الله "كريم" يغدق عليها من الهدايا وشرائح إتصالات ويوديها للأسواق والمطاعم وحتى لوتحتاج مستشفى ماعنده مانع حاضر لكل شئ.
أوركيد🌺ياراعية "العلاقات" لعلمك أنتِ آخر وحدة يفكر فيها راعي العلاقات تراك مجرد رقم من لستة النساء اللي تعرف عليهن وشلون تبغينه يثق فيك ويضمن وحدة عملت معاه علاقة وسلمته صورها ومكالمات وخرابيط🤔
هبوب البردأقصد واحد يعلق وهو يعرف نفسه
مدريمثل شعبي ( فراشن مايمد مايوطى)
أوركيد🌺ي30 تقول: بعض البنات فيهم غباء لأبعد الحدود تتعرف عليه رغبة منها في الزواج......) فعلاً صدقت [ غبية ] وهذا بسبب إبتعادها عن الدين وإلا الحديث يقول: إذا أتاكم ....ماقال روحي دوري عن زوج "عيب"
مدريهي التي صورتها بالخبر والا لا
مدريبنشر صورها يهددها ؟
هبوب البردالمريض النفسي لاحول ولاقوة إلا بالله الناس تتعالج نفسيا وتسعى خلف علاجها وتدعي الله أنه يشفيها وهو على مرضه يبي يشيّب ويموت وهو هذا حاله . ماعليه الحطب إذا أشتعلت ماتأكل إلا نفسها
زائر المرصدبعض البنات فيهم غباء لابعد الحدود تتعرف عليه رغبه منها في الزواج وتثق فيه ولكن يوم عرفت انه حق لعب وتسليه ماهو حق زواج قررت تتركه لكن بعضهم خسيس ونذل مايتركها في حالها الا بعد ما يبتزها ويفضحها
فارس نجدالى الان فيه ناس تبتز بعدمانسمع القبض عليهم يكمن فيه ناس تستلم لابتزاز الله اعلم لا لا لا للرضوخ لاي ابتزاز على وعلى اعدائي
يالطيفوهي وش طيحها ب هل المجرم اوالهاطرب واخرتها نشب
؟؟؟الى أبو مصلفح الرياض.. حسبي الله عليك ونعم الوكيل وكفى كفايه ان السعودي سيدك وتاج على راسك احمد الله على النعمه الي انت عايش فيها غيرك من جماعتك ذابحهم الجوع والفقر باليمن لاتستهزي ما على الله شي بعيد
زائرهعجايب لاتضع لايكات لنفسك الله يشفيك ،،، يعني ترى شوفوا تعليقي في ناس مؤيده لي بلايكات ،،،. وكل لايكاتك أنت واضعها
الحسامقال ايش ..قال شاب صدق الزائره اللي تقول عنهم ناقصين عقل ودين
بوعليالحمد لله سعودي اعشق تراب وطنى وندافع عنه مو زى ام مصلفح باعت وطنها للغريب وجت هنا تعلق ***
شين وقوي عينيستاهل الجلد قليل الحياء هذا وهو كبير بالسن ماهو صغير ويغازل بنات خلق الله ويستغل ثقة المراهقات فيه بعد هن فاغرات لا ويقاوم رجال الامن بعد شين وقوي عين الشرع حلل لك اربع تروح للحرام ليه يا فاغر
كريمههلا 👍 شكرا 💐
خبرة في علم النفسعجايب أقصد أبو صلفح ، والله أني أفتخر أني سعودي ❤️ لأني أحس إن كلمة - سعودي - مأثرة في حياتك الماضية والحاضرة والمستقبلية .
مـ،ـاݛــےمــــــ ولا بكر خخ مرتبطه ولا مطلقه وجنسيه الشاب ؟ طيب وش كانت مطالبة فلوس ولااااااااااا هها يسون ك شي واهلهن وازواجهن مايدرون ع شي
هلاأبو مصلفح ، 88 ، عجايب 👉 شخص واحد ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
مـ،ـاݛــے14 الخبر يقول مواطنه ياكونن شف لنا صرفه مع قلم ورحال اذا فيك خير تجاوزو الحد بالتعدي ع الدين والسنه والمواطن
مـ،ـاݛــے8 اما استغل طيبتها والله طيبه مثل طيبك هي وقفت على الصور ولا وصلت للحلقوم كيف تعرفو على بعض كم عمرها وش الهدف م التعارف قديم ولا جديد اخر ولا اول واحد فديو ولا صور اهلها يدرون بالابتزاز والشكوى ؟
رقيب بحث وتحريطبعا الخبر صحيح والأربعيني من الجنسيه البنانيه والبنت من الجنسيه الفلسطينية من مواليد السعودية وسبب التعارف عن طريق أحد البرامج الأجتماعية الله المستعان ويستر على الجميع الموضوع شخصيا أنا مطلع عليه
الهمدانييوزعون صورهم ويشغلون العالم
88أستأذنكم جبايب قلبي الإجازة جاية و بكون مشغول ***
جنوبية..🌻🌻الاربعيني شايب وليس شباب بس وصل أربعين وباقي يغازل ويبتز متى بيعقل ويطلب حسن الخاتمة
احمد عسيريأربعيني يقال له شاب ( حتى اذا بلغ أربعين عاما قال ربي ) الآية نسال الله العافية هل لازال هناك مثل هذه العقليات البالية الضحلة اعوذ بالله من عمل السوء واهله شيء مخجل والله
عدد التعليقات:204
Xx5halidxXوالله قلة حيا ما بعدها قلة حيا الرجل مخطي سجن جلد غرامه المرأه تفضلي صورك ونتمنى تنتبهي لحالك ! حاسبوا البنات طيب حطوا لها ملف لا اخلاقي عندكم حالها حال الرجل ولا بس تبي تسوق وتسقط الولايه !! الستر ؟
عجايبهذا السعودي اللي تقولون عنه ثقه وأمن وأمان وأفضل من الاجنبي شوفوا المواطن الأربعيني وش سوى في بنت بلده ضحك عليها واستغل طيبتها وسذاجتها وأبتزها ويمكن يكون متزوج وزوجته أخر من يعلم خانها وخان ربّـه.
هههههههههههههههإلى الآن ما نقرضت هذي الاشكال
أبو مصلفح الرياضأستأذنكم جبايب قلبي الإجازةجاية ومشغولين هنا وهناك أتمنى نشر فضائل السعوديين في دفاعهم عن المسلمين وذالك باالتضحية بأرواحهم الطاهرة في سوريا والعراق واليمن قبل عاصفة الحزم وفي أفغانستان والشيشان أحبكم
88والدليل ان السعودي في خارج السعودية يخاف على أخته السعودية من السعودي الاخر ليس من الاجنبي
علي العمريوربي. مشكله. هيه. اعطته وصورته وبعدين. تصيح. هيه. المسؤله. ليش. ما. يتم. القبظ عليه.
أبو مصلفح الرياضالسعودي هو صمام أمان الأخلاق الفاضلة لأنه كومة أخلاق تمشي برجووولها ومن زود جسن الطبايع إن المولدين مثلي حذونا حذوهم في التمسك باالاخلاق الحميدة فبتنا في خير حال حتى قيل أننا سعوديين جريات على سامري
أبو مصلفح الرياضأستغفر الله سعودي يسوي بسعودية كذا لا حول الله نطالب بسعودة العواطف وسعودة الجن والشياطين لأن من يوسوس للسعودي باالفحشاء جن من ايران والدليل ان السعودي في خارج السعودية يخاف على أخته السعودية من الآخر
ابو عزوزومـــن ويـــن جــاب صـــورهــا هــا الشاب !!!؟