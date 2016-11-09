تعرف على أول رد فعل إيراني بعد إعلان فوز”ترامب”

صحيفة المرصد:في أول رد رسمي للحكومة الإيرانية حول انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، أن فوز دونالد ترمب لا يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الاتفاق النووي.
فيما قال بهرام قاسمي متحدث الخارجية الإيرانية إن ما يهم بلاده في قضية انتخاب ترمب هو أداء الحكومة الأميركية وسياساتها التنفيذية.
وكان ترمب قد قال في حملته الانتخابية إنه سيقوم بتمزيق الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الست الكبرى مع طهران في عام 2015 لكنه عدل من حدته في ما بعد وأكد بأنه “سيراقب بشدة تنفيذ بنود الاتفاقية بهدف تغييرها من اتفاقية سيئة إلى جيدة”، حسب تعبيره.
وقال بهرامي إن إيران كانت لها تجارب غير سارة ومريرة مع السياسات وتوجهات السلطات الأميركية في العقود الماضية، مضيفا أن ما يهم إيران هو الأداء والسياسات التنفيذية للحكومة الأميركية الجديدة.
تعليقات ( 11 )
ام ايلينمن يدري تشتغل الغيره بينهم ويصير كيدهم بنحورهم
عبداللهاقول ياخوفي يتأمرون علينا ويهددوننا ويبتزونا بلملف النووي الايراني
↩🌟ريما Rima 🌟↩يمكن انتخاب ترامب خيرة ليلغي الاتفاق النووي الايراني□مدام هو قاله سابقا 😂
نسرياذا تم باءذن الله المخطط السعودي التركي الصيني ان شاءالله رايح تتوازن الكفف
الوليدالعالم الان يتغير ..
المطوعنصيحه لقاده المسلمين اجمعو امركم واتركو التخاذل واصبروا وخذو حذركم.....وخذو حذركم ...وخذو حذركم.
الشهرانيكلو نفرات سيم سيم.. لازم فلوس عشان شغل ميه ميه
صقر الجنوبإيران و امريكا وجهان لعملة واحدة دعم و الحفاظ على أمن إسرائيل , و غربلة العرب السنة و تفكيك دولهم .
😎مرصداوي عنيد😎الحكومة الإيرانية خبيثة ومالهم إلا واحد خبيث مثل ترامب - وان شاء الله يكون خبث ترامب قوي يصفع الخبيث الأكبر الأحول خامنئي بين عيونه - ولو اني اشك في ذلك.
مدريالكفر امة واحدة . لكن الغرب المسيحي اقرب للمسلمين من المشركين الفرس . قال تعالى( لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركروا.. الاية)