شاهد بالصور : عائلة ترامب تلتف حوله أثناء إلقائه خطاب النصر

صحيفة المرصد-خاص: حضرت أسرة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، أول خطاب ألقاه بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية فيما سمي بخطاب النصر، وذلك ليلة الأربعاء.

وخلال كلمة «ترامب» بدا الرئيس مهتمًا بتوجيه الشكر إلى جميع من ساندوه في رحلته نحو البيت الأبيض، بما في ذلك رئيس بلدية نيويورك السابق “جولياني”.

وظهر بجانب «ترامب» عائلته والمكونة من السيدة الأولى “ميلنيا”، والأبناء “دونالد الأبن، وبارون، وإيفانكا، وتيفاني”، كما كان لافتًا وجود الأبن “بارون” الذي يبلغ من العمر 10 سنوات بجانب والده وكان قريبًا جدًا منه خلال الكلمة.