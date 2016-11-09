بالفيديو.. في ماذا يفكر «ترامب» الآن؟

صحيفة المرصد: صدمت نتائج الانتخابات الأمريكية الجميع، حينما أتت بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب ليخلف الرئيس المنقضية ولايته باراك أوباما، ويكون «ترامب» بذلك الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقتٍ كانت تتجه الأنظار نحو المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لتخلف الرئيس الديمقراطي أوباما في الحكم، انتزع ترامب اللقب بعد حصوله على 276 صوتًا مقابل 218 صوتًا لمنافسته كلينتون.

لكن الرئيس الأمريكي الجديد معروف بآرائه الصادمة وعدائه الواضح والمعلن للإسلام والعرب، إضافة إلى رغبته في إقامة جدار يفصل أمريكا عن جيرانها، وبالتالي فإن تعامله مع القضايا الهامة في الولايات المتحدة سيكون مختلفًا عن سابقيه.

وفيما يلي بعض الأفكار التي تدور في عقل ترامب وسيبدأ في تنفيذها فورًا.

1- سنمنع تدفق المسلمين إلى الولايات المتحدة، كما أننا سنفرض رقابة على العرب هنا.

2- إسرائيل دولة صديقة، وعاصمتها القدس، وسنفرض ذلك على الجميع.

3- الاتفاق النووي مع إيران يجب مراجعته.. وإسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها.

4- سنبني جدار على طول الحدود مع المكسيك يفصلنا عنهم.

5- سنوقف التبادل التجاري مع المكسيك وأمريكا اللاتينية والصين.

6- يجب إعادة احتلال العراق للتصدي إلى تنظيم داعش.

7- أمريكا ستسترجع قوتها وعظمتها ونفوذها في العالم.

8- لابد من وقف منح الجنسية للأطفال اللذين يولدون على الأراضي الأمريكية.

9- معتقل جونتنامو لن يُغلق وسيظل مفتوحًا.

وبخلاف آرائه المثيرة للجدل، فإن المرشح الفائز بالانتخابات الأمريكية، يواجه اتهامات بالغش والتدليس وجمع ثروات هائلة بطريقة غير شرعية، حتى لعبة الجولف التي يُجيدها فإنه كان يفوز فيها بطرق غير شرعية.

والمعروف عن ترامب أنه أسس شركة تسمى «ACN»، هدفها هو تجميع 500 دولار أمريكي من كل مواطن، بغرض استثمار تلك الأموال، إلا أن هذا المشروع واجه فشلاً، كما توجه العشرات من المواطنين بدعاوي قضائية ضد ترامب بعد أن خسروا آلاف الدولارات.

أشهر «ترامب» إفلاسه 4 مرات !!، وطبقًا للمواقع الأمريكية، فإنه لا أحد يستطيع تحديد حجم ثروته، لأنها عبارة عن استثمارات وسندات، غير أنه يقول إنه يملك 8 مليارات دولار، وهناك تشكيك في هذا الرقم.