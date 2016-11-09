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بعد انتقاده لترامب وأنه “لن يفوز”.. الوليد بن طلال يعلق

9 نوفمبر, 2016 , 17:16 م
بعد انتقاده لترامب وأنه “لن يفوز”.. الوليد بن طلال يعلق
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صحيفة المرصد: تراجع الأمير الوليد بن طلال، رجل الأعمال السعودي عن عداءه لدونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية معلنا احترامه للشعب الأمريكي الذي قال كلمته في الانتخابات التي أجريت أمس الثلاثاء.
وقال الأمير الوليد بن طلال، عبر صفحته بموقع التغريدات الصغير “تويتر”:” الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهما كانت الخلافات في الماضي، أمريكا قالت كلمتها، مبروك وأطيب التمنيات لرئاستكم”.
يشار إلى أنه الوليد بن طلال قد هاجم “ترامب” في تغريدة بتاريخ 11 من ديسمبر 2015 للانسحاب، بعد دعوته إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية قائلًا: “أنت عار ليس فقط على الحزب الجمهوري بل على كل أمريكا.. انسحب من سباق الرئاسة الأمريكية فلن تفوز أبدا.”



تعليقات ( 57 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 57
    9 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    مواطن ذروق

    لو ماهو كفوا ويقدح من رأسه ماكان أختاره الشعب المريكاني ....
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  2. 56
    9 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    ابومشعاب

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  3. 55
    9 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    متأمل

    وانا كنت متأكد وقلت هذا الكلام قبل أربع سنوات أن الرئاسة القادمة ستكون للحزب الجمهوري،لأن المخرج (مجلس الأمن القومي) عاوز كذه حمائم ثمان سنوات وصقور مثلها أو أكثر حسب الأوضاع العالمية ، وجاكم الإعصار
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  4. 54
    9 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    ابومشعاب

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  5. 53
    9 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    ترامب رجل اعمال وعارف خفايا الامور كلها ومن هم منافسيه ومن حبايبه ويستطيع ان يدمر امبرطوريات ماليه ويجعلها تفلس لذلك الامور تغيرت وياحظ الي ترامب حبيبه
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  6. 52
    9 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    واقع

    ماكل مايتمنى المرء يدركه ..... تجري الرياح بمالا تشتهي السفن ....
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  7. 51
    9 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    صدق او لا تصدق

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  8. 50
    9 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    الثقفي

    فوزترامب لن يغير شئ ولن يتركوا المسلمين والعرب يعيشوا بسلام
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  9. 49
    9 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    الثقفي

    معروف سياسة الصليبيين لصالح الصهاينه والمجوس مهما تغيروا رؤسائهم سياستهم ثابته
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  10. 48
    9 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    كلمة حق

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  11. 47
    9 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    الثقفي

    والله فاز ترامب والافاز غيره معروفه سبايتهم مع العرب والمسلمين تدمير بلدان المسلمين وقتلهم ونهب ثرواتهم
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  12. 46
    9 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    راكاااان

    الأنسان عندما يترك مالا يعنيه تجده دائمآ مرتاح وفي القمه ولكن عندما يتدخل في اشياء لاتعنيه لامن قريب ولا من بعيد وتأتي ضد اقواله تجده بعدها ي*****
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  13. 45
    9 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    مقادير يا قلب العنا مقادير - كل ما اروح يمين اديور يسار.
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  14. 44
    9 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    مشاعل

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  15. 43
    9 نوفمبر, 2016 , 18:39 م

    راكاااان

    اليد الي ماتقدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  16. 42
    9 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    الفقر ذبحني

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  17. 41
    9 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    اكشن

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  18. 40
    9 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    راهنتم ودعمتم هيلا ... ولكن ماااااااااااااش ماشت الأمور على ماتمنى
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  19. 39
    9 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    violety

    اركض ياعامر
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  20. 38
    9 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    المشكلة ان ترامب ما يفهم قصايد عربي والا كان السحلي جاهز بكم بيت يزبط الامور
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  21. 37
    9 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    ابوخالد الدمام

    موقف رجل حكيم وفقك الله
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  22. 36
    9 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    .لن .

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  23. 35
    9 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    الصوره معبره

    وش تبونه يقول :: تبونه يقول لا وألف لا مانقبل بترامب ؟؟؟
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  24. 34
    9 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    ابوخالد

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  25. 33
    9 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    مخالف للنشر
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  26. 32
    9 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    الصوره معبره

    تنشد عن الحال ؟؟؟ هذا هو الحال ؟؟
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  27. 31
    9 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    منصور الزهراني

    ماعليك منه ياطويل العمر ولو تستشيرني في الموضوع انا اقول انك تسحب كل استثماراتك وفلوسك من امريكا وتجي تستثمرها عندنا في الباحه وبإذن الله رح تعين خير ورح ترتفع أسهم شركاتك نسبة فوق.
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  28. 30
    9 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    كله تمام

    يافرحه ماتمت ... ماعليش ... الله سبحانه وتعالى هو المعطي لترامب او غيره
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  29. 29
    9 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    ومن يهن يسهل ..........

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  30. 28
    9 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    عــــهــــــود

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  31. 27
    9 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    Visitor

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  32. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    سلمان

    **** هم قوم اذا حقدوا حقدوا لن تستطيع ان تراضيهم ببضع كلمات اذا وضعوا اي غني من الاغنياء على******
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  33. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامب

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  34. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 18:09 م
    عدد التعليقات:742

    عاشق وطنه

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  35. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    عــــهــــــود

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  36. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    بدران

    مبروك لترامب يستاهل كفو والله
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  37. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    في امريكا نوعين من النظام تنفيذي يستطيع الرئيس تغييره مثل نظام صحي او مالي استثمار اجنبي ونوع سيادي لا يستطيع تغييره مثل سياسي وعسكري لذلك رجال الاعمال يخافون من زعله ويسعون لرضاه
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  38. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    الهمداني

    مسمار كثيرون صــدمهم فوز ترامب وليس الوليد فقط وسياسة امريكا لايقررها ترامب هناك من خلفه من يرسم ويحدد سياستها وترامب ينفذ(مسيمير انت تتكلم ان u.s.a مو عن دولة تابعه الرئيس هو الاول ومن ثم الكونجر)
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  39. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 17:53 م
    عدد التعليقات:15309

    قلم الحقيقه

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  40. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    مسمار

    كثيرون صــدمهم فوز ترامب وليس الوليد فقط وسياسة امريكا لايقررها ترامب هناك من خلفه من يرسم ويحدد سياستها وترامب ينفذ فقط مع انه متهور وعنصري ويمكن لتوجهاته تاثير ع صانعي القرار
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  41. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    عــــهــــــود

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  42. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    ترامب واضح ومفتاحه الفلوس واذا يبغى يدفع دول الخليج فلوس للحمايه فسهل ان يتم التعامل معه على مستوى الافراد وكلك نظر
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  43. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    الصورة معبره مع الخبر
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  44. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 17:47 م
    عدد التعليقات:3

    الطائر الازرق dz

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  45. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    هذا يدل على ان المال والسياسه وجهان لعمله واحده واهم شيء المصالح الدائمه بينهما اما المواقف فاتتغير بنسبة 180 درجه
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  46. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    الهمداني

    ماشاء الله علي من اوائل ايام الترشيح رشحت ترامب وقلت لكم الشعب الامريكي يحب الاقوياء وترامب كان ناري في تصريحاته فلا حد يتميلح عنده الان الرجل ماقصر وقال كلام جميل او نسيتوا
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  47. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    مجرد رأي

    دائماً نحن متسرعون في ابداء الأراء الغير محسوبه فلو نلتزم الحياد ونقوم بعمل الوسيط في قضايانا ***
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  48. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    كلنا فداء للوطن

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  49. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    الشنفره

    تعتذر والا ماتعتذر والله لو مانشتري منه سلاح مايرضى وينشب في حلوقنا وبعدين يخوف ***
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  50. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    هذا صديقك القديم ياسمو الامير وقد اتقذته مرتين من الافلاس والزعل عادي اي صديقين يحصل ببنهم خلاف ويتصالحان ولم يحصل منك خطاء وانا متاكد ان احترامه لك لايزال
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  51. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 17:43 م
    عدد التعليقات:12801

    برق الحرم

    (((((( لا محبة ..... الا بعد عداوة )))))))
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  52. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    لسى فاكر كان زمان ****
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  53. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    العويد

    تعليق رقم ٢ كل شي بيد الله
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  54. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    Grand Old Party

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  55. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 17:34 م

    انشر التعليق

    ما أحلى لو****
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  56. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    لازم تتصالحون ! الحين الرجال رئيس دولة وكل شي بيده ، يقولون حتى شيفرة إطلاق الصواريخ النووية بيده ،
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  57. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    يعيبوا ***

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