بعد انتقاده لترامب وأنه “لن يفوز”.. الوليد بن طلال يعلق

صحيفة المرصد: تراجع الأمير الوليد بن طلال، رجل الأعمال السعودي عن عداءه لدونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية معلنا احترامه للشعب الأمريكي الذي قال كلمته في الانتخابات التي أجريت أمس الثلاثاء.
وقال الأمير الوليد بن طلال، عبر صفحته بموقع التغريدات الصغير “تويتر”:” الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهما كانت الخلافات في الماضي، أمريكا قالت كلمتها، مبروك وأطيب التمنيات لرئاستكم”.
يشار إلى أنه الوليد بن طلال قد هاجم “ترامب” في تغريدة بتاريخ 11 من ديسمبر 2015 للانسحاب، بعد دعوته إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية قائلًا: “أنت عار ليس فقط على الحزب الجمهوري بل على كل أمريكا.. انسحب من سباق الرئاسة الأمريكية فلن تفوز أبدا.”
President elect @realDonaldTrump whatever the past differences, America has spoken, congratulations & best wishes for your presidency.
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) November 9, 2016
.@realDonaldTrump
You are a disgrace not only to the GOP but to all America.
Withdraw from the U.S presidential race as you will never win.
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) December 11, 2015
تعليقات ( 57 )
مواطن ذروقلو ماهو كفوا ويقدح من رأسه ماكان أختاره الشعب المريكاني ....
ابومشعابمخالف للنشر
متأملوانا كنت متأكد وقلت هذا الكلام قبل أربع سنوات أن الرئاسة القادمة ستكون للحزب الجمهوري،لأن المخرج (مجلس الأمن القومي) عاوز كذه حمائم ثمان سنوات وصقور مثلها أو أكثر حسب الأوضاع العالمية ، وجاكم الإعصار
ابومشعابمخالف للنشر
واقعماكل مايتمنى المرء يدركه ..... تجري الرياح بمالا تشتهي السفن ....
صدق او لا تصدقمخالف للنشر
الثقفيفوزترامب لن يغير شئ ولن يتركوا المسلمين والعرب يعيشوا بسلام
الثقفيمعروف سياسة الصليبيين لصالح الصهاينه والمجوس مهما تغيروا رؤسائهم سياستهم ثابته
كلمة حقمخالف للنشر
الثقفيوالله فاز ترامب والافاز غيره معروفه سبايتهم مع العرب والمسلمين تدمير بلدان المسلمين وقتلهم ونهب ثرواتهم
راكاااانالأنسان عندما يترك مالا يعنيه تجده دائمآ مرتاح وفي القمه ولكن عندما يتدخل في اشياء لاتعنيه لامن قريب ولا من بعيد وتأتي ضد اقواله تجده بعدها ي*****
😎مرصداوي عنيد😎مقادير يا قلب العنا مقادير - كل ما اروح يمين اديور يسار.
مشاعلمخالف للنشر
راكااااناليد الي ماتقدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الفقر ذبحنيمخالف للنشر
اكشنمخالف للنشر
violetyاركض ياعامر
ابوخالد الدمامموقف رجل حكيم وفقك الله
.لن .مخالف للنشر
الصوره معبرهوش تبونه يقول :: تبونه يقول لا وألف لا مانقبل بترامب ؟؟؟
ابوخالدمخالف للنشر
الصوره معبرهتنشد عن الحال ؟؟؟ هذا هو الحال ؟؟
منصور الزهرانيماعليك منه ياطويل العمر ولو تستشيرني في الموضوع انا اقول انك تسحب كل استثماراتك وفلوسك من امريكا وتجي تستثمرها عندنا في الباحه وبإذن الله رح تعين خير ورح ترتفع أسهم شركاتك نسبة فوق.
كله تماميافرحه ماتمت ... ماعليش ... الله سبحانه وتعالى هو المعطي لترامب او غيره
ومن يهن يسهل ..........مخالف للنشر
عــــهــــــودمخالف للنشر
Visitorمخالف للنشر
سلمان**** هم قوم اذا حقدوا حقدوا لن تستطيع ان تراضيهم ببضع كلمات اذا وضعوا اي غني من الاغنياء على******
مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامبمخالف للنشر
عدد التعليقات:742
عاشق وطنهمخالف للنشر
عــــهــــــودمخالف للنشر
بدرانمبروك لترامب يستاهل كفو والله
الهمدانيمسمار كثيرون صــدمهم فوز ترامب وليس الوليد فقط وسياسة امريكا لايقررها ترامب هناك من خلفه من يرسم ويحدد سياستها وترامب ينفذ(مسيمير انت تتكلم ان u.s.a مو عن دولة تابعه الرئيس هو الاول ومن ثم الكونجر)
عدد التعليقات:15309
قلم الحقيقهمخالف للنشر
مسماركثيرون صــدمهم فوز ترامب وليس الوليد فقط وسياسة امريكا لايقررها ترامب هناك من خلفه من يرسم ويحدد سياستها وترامب ينفذ فقط مع انه متهور وعنصري ويمكن لتوجهاته تاثير ع صانعي القرار
عــــهــــــودمخالف للنشر
عدد التعليقات:3
الطائر الازرق dzمخالف للنشر
الهمدانيماشاء الله علي من اوائل ايام الترشيح رشحت ترامب وقلت لكم الشعب الامريكي يحب الاقوياء وترامب كان ناري في تصريحاته فلا حد يتميلح عنده الان الرجل ماقصر وقال كلام جميل او نسيتوا
مجرد رأيدائماً نحن متسرعون في ابداء الأراء الغير محسوبه فلو نلتزم الحياد ونقوم بعمل الوسيط في قضايانا ***
كلنا فداء للوطنمخالف للنشر
الشنفرهتعتذر والا ماتعتذر والله لو مانشتري منه سلاح مايرضى وينشب في حلوقنا وبعدين يخوف ***
عدد التعليقات:12801
برق الحرم(((((( لا محبة ..... الا بعد عداوة )))))))
العويدتعليق رقم ٢ كل شي بيد الله
Grand Old Partyمخالف للنشر
انشر التعليقما أحلى لو****
!¡لازم تتصالحون ! الحين الرجال رئيس دولة وكل شي بيده ، يقولون حتى شيفرة إطلاق الصواريخ النووية بيده ،
يعيبوا ***مخالف للنشر