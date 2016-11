بعد انتقاده لترامب وأنه “لن يفوز”.. الوليد بن طلال يعلق

صحيفة المرصد: تراجع الأمير الوليد بن طلال، رجل الأعمال السعودي عن عداءه لدونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية معلنا احترامه للشعب الأمريكي الذي قال كلمته في الانتخابات التي أجريت أمس الثلاثاء.

وقال الأمير الوليد بن طلال، عبر صفحته بموقع التغريدات الصغير “تويتر”:” الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهما كانت الخلافات في الماضي، أمريكا قالت كلمتها، مبروك وأطيب التمنيات لرئاستكم”.

يشار إلى أنه الوليد بن طلال قد هاجم “ترامب” في تغريدة بتاريخ 11 من ديسمبر 2015 للانسحاب، بعد دعوته إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية قائلًا: “أنت عار ليس فقط على الحزب الجمهوري بل على كل أمريكا.. انسحب من سباق الرئاسة الأمريكية فلن تفوز أبدا.”

President elect @realDonaldTrump whatever the past differences, America has spoken, congratulations & best wishes for your presidency.

.@realDonaldTrump

You are a disgrace not only to the GOP but to all America.

Withdraw from the U.S presidential race as you will never win.

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) December 11, 2015