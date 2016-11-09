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شاهد أبرز تغريدات مشاهير العرب على فوز ترامب

9 نوفمبر, 2016 , 17:49 م
شاهد أبرز تغريدات مشاهير العرب على فوز ترامب
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صحيفة المرصد:حالة من الغضب العارم انتابت المشاهير العرب، عقب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نظرًا لتصريحاته العدائية للمسلمين عامة والدول العربية بشكل خاص.
وطالب البعض منهم باستخلاص الدروس المستفادة من المنافسة الأخيرة بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، باعتبار أن فوز الأخير أمرًا يوحي بالقلق ومن شأنه التأثير على العرب أيضًا حسبما أكد الصحفي والإعلامي السعودي جمال خاشقجي.
وفيما يلي أبرز تدوينات المشاهير العرب وردود أفعالهم على نتائج الانتخابات الأمريكية:-



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    مخالف للنشر
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  2. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    زائر70

    5 صدقة دول الغرب استغلوا وقتهم في الصناعه والتطوير امنوا انفسهم في المال واسلاح واحنا استغلينا وقتنا في الهياط ******
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  3. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    فيصل ٣٣٣

    الذين جمعتم تغريداتهم ليس لهم في السياسة ***
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  4. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    التاريخ

    مشاهير العرب !!! مشاهير العرب راحوا من زمن الرسول صلي الله علية وسلم والخلفاء مرورا باالامويين ثم العباسيين ثم فتح الاندلس ، تتعب وانت تعد قادة علماء مفكرين رواد بزمنهم يالله ترحم الحال ، قال مشاهير .
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  5. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    كلمة حق

    تطمنواعندنا قيادة بحمدالله واعيةفقد سبقناهم وعرفناهم وخططنا صح قبل ترشيح ترامب بعد ماعتمادنا على النفط لابد انت نلتف حول بعض الحاكم والمحكوم مالنا بعدالله غير حكامنا ومالهم شعب وفي الا احنا وبلدنابخير
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  6. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك

    ياقاهرهم ياترامب ... مليار مبروك .... والله أنك كفو وتستاهل ... شوفوا عائلته ماشاء الله كلهم حلوين ... هذولي اللي زعلانين يبون الفلته ويبون يدخلون ويخرجون من أمريكا على كيفهم .. خلاص ولى زمان الفلته
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  7. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    زائر

    اكثر تغردتين اعجبتني.. تغريدة الداعية سلمان العودة.. وفاضل سليمان.. تغريدات جميلة ايمانية تطمئن.. بأن كل شيء من عند الله.. اللهم أن اراد ترامب بنا شرا فاجعل الدائرة تدور عليه.. واشغله في نفسه
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  8. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    : ( واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ) لاتخافوا . احفظ الله يحفظك
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  9. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    مدري

    طيب ياصحيفة المرصد حطوا تعليقي الآتي مع المساهير وتعليقي هو( الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون)
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  10. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    مـ،ـاݛــے

    ما اشوف غضب ولو غضب وش تفرق هو قادر يأثر ف بلده حتى يتكلم بغيره مسأله مشاهير على الفاضي اغلبهم *** له دور مكلف فيه يتكلم ع بلد دمقراطي وهو يدافع ع الطغاه المفسدين
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  11. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    غضب المشاهير العرب

    والله أمريكا مادرت عنكم ولا فكرة فيكم ،،، هذي دول وشعوب متحضره ، ترامب فاز بأغلبية كاسحة من أصوات الشعب الأمريكي ،، يعني يجب من اليوم ان نغير نهجنا القديم المتأكل . لان المواطن البسيط يقدر يغير دول
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  12. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    احسن شي تعليق شعيب مع اني ماعرفه بس صادق هيلاري تلف وتدور وتبطن وتزبرق الحكي وتقول حرية مرأة ووو أما ترامب فواضح كراهيته لنا دون نفاق أو تصنع مبطّن .
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  13. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    محمد

    وقسم بربي عوروا راسنا على واحد ****.. ايش هالفوضه يامسلين لهدرجه امريكا هامتك ***
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  14. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    وشوضع فجر السعيد وشي هذي شكلها تعاني من خطب نفسي او شي تعليقاتها كثيره ومسويه خفيفة دم وتقول ماعمري دعمت احد وش السالفه ارجو التوضيح وشمنصبها ومن تكون
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  15. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    عُـــــــمـــــــر

    اما يزيد الراجحي 👍🏼جابها صح
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