شاهد أبرز تغريدات مشاهير العرب على فوز ترامب

صحيفة المرصد:حالة من الغضب العارم انتابت المشاهير العرب، عقب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نظرًا لتصريحاته العدائية للمسلمين عامة والدول العربية بشكل خاص.

وطالب البعض منهم باستخلاص الدروس المستفادة من المنافسة الأخيرة بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، باعتبار أن فوز الأخير أمرًا يوحي بالقلق ومن شأنه التأثير على العرب أيضًا حسبما أكد الصحفي والإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وفيما يلي أبرز تدوينات المشاهير العرب وردود أفعالهم على نتائج الانتخابات الأمريكية:-

Another Brexit surprise! Lesson learned don't believe the polls !

The day Muslims, Latinos, African Americans , LGBT communities finding more things in common between them than ever.

— Dr Bassem Youssef (@DrBassemYoussef) November 9, 2016