شاهد أبرز تغريدات مشاهير العرب على فوز ترامب

صحيفة المرصد:حالة من الغضب العارم انتابت المشاهير العرب، عقب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نظرًا لتصريحاته العدائية للمسلمين عامة والدول العربية بشكل خاص.
وطالب البعض منهم باستخلاص الدروس المستفادة من المنافسة الأخيرة بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، باعتبار أن فوز الأخير أمرًا يوحي بالقلق ومن شأنه التأثير على العرب أيضًا حسبما أكد الصحفي والإعلامي السعودي جمال خاشقجي.
وفيما يلي أبرز تدوينات المشاهير العرب وردود أفعالهم على نتائج الانتخابات الأمريكية:-
في فوز" ترامب "اكبر دليل على أنك حينما تكون واثقا وبشدة من فوزك فإنك تفوز .
— بدرية البشر (@badriahalbeshr) November 9, 2016
بعد خيار البريطانيين الخروج من #الاتحاد_الاوروبي وقرار الأمريكيين اختيار #ترامب رئيساً .. يبدو ان العالم يتجه لبناء الأسوار لا الجسور !!
— ايمان الحمود (@imankais1) November 9, 2016
أعتقد أن وسائل الإعلام العالمية ستكون أسعد الناس بفوز دونالد ترامب، لأنه سيقدم لها يومياً مادة كوميدية تملأ بها تلفزيوناتها وصحفها ومواقعها
— فيصل القاسم (@kasimf) November 9, 2016
#TrumpVictory مش بس عنّا بتغلّط ليلى عبد اللطيف بالرئيس ، إستطلاعات الرأي بأميركا كمان بتغلّط…وهونيك المشكلة #ترامب
— Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) November 9, 2016
سلملي على استطلاعات الراي والمحللين الاستراتيجيين ودكانره السياسه والاقتصاد فوز ترامب يؤكد سياده المصلحه والمال والخوف
— Amr adib (@Amradib) November 9, 2016
#ترامب_رييسا_لامريكا والله اني مبسوط خل نعرف اللي لنا واللي علينا من بدري 😂😂😂
— يزيد محمد الراجحي (@Yazeed_AlRajhi) November 9, 2016
يقولون ان ترامب لا يحب العرب !!
ليش نحن حبينا بعض؟؟؟ أو قاتلنا بعض وتآمرنا على بعض وسرقنا وأذينا ودمّرنا بعض ؟!!
— Ragheb Alama (@raghebalama) November 9, 2016
لعل في فوز ترامب حافز ان نتحد ونطوي صفحات خلافات ومكايدات انهكتنا ، نحتاج لذلك امام رئيس أمريكي يرانا جميعا خصوما له ولبلده ومجرد " كاش " .
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 9, 2016
فوز #ترامب يعني ان شعار المساواة بين الرجل والمرأة كذبة كبرى حتى عند الامريكيين الذين استبدلوه ساعة الجد بشعار: رجل مرجوج ولا أمرأة عاقلة !
— عبدالله العجلان (@Alajlan3tharib) November 9, 2016
أمريكا تغيرت . سقوط لاستطلاعات الرأى . وسقوط لتأثير الإعلام الأمريكي . وخريطة جديدة للعالم وللشرق الأوسط . ترامب رئيساً للولايات المتحدة.
— Khaled Salah (@Youm7Khaled) November 9, 2016
فوز ترامب بالرئاسة بفارق كبير يعنى أن كل استطلاعات الرأى التى أكدت اكتساح كلينتون كانت تبيع الوهم وتروج الأكاذيب وتخدع البسطاء
— A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) November 9, 2016
Another Brexit surprise! Lesson learned don't believe the polls !
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 9, 2016
The day Muslims, Latinos, African Americans , LGBT communities finding more things in common between them than ever.
— Dr Bassem Youssef (@DrBassemYoussef) November 9, 2016
Four years of comedy
— Dr Bassem Youssef (@DrBassemYoussef) November 9, 2016
نبارك للرئيس #السيسي فوز #ترامب وهاردلك لمن حدد تاريخ 11-11 ظناً منه بفوز #هيلاري التي ستدعم بالتأكيد الفوضى في مصر 😜😜😜
— فجر السعيد (@AlsaeedFajer) November 9, 2016
ماعمري وقفت مع أحد ومالله وقفه فيني شي لله 🙏🏻 الحمدلله pic.twitter.com/T8Rxs3fGSZ
— فجر السعيد (@AlsaeedFajer) November 9, 2016
فوز ترامب صدمة صراحة !
لكن فاز هو أم كلنتون .. ما الفرق؟
هدف كلاهما مصلحة أمريكا لا مصلحتنا
الخبر الجيد أن ترامب عدو واضح كلنتون مو واضحة
— شعيب راشد (@Sh3aib) November 9, 2016
واهم أي نظام أو منظمة أو حزب أو جماعة تعتقد أن #فوز_ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية, لأنه سيكون وبالاً على الجميع
— خليل المقداد (@Kalmuqdad) November 9, 2016
وأنا لاندري أشرٌّ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشَدَا#الانتخابات_الامريكيه
— سلمان العودة (@salman_alodah) November 9, 2016
“وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون”#تدبرالقرآن #فوز_ترامب
— Fadel Soliman (@FadelSoliman) November 9, 2016
،،#ترامب يرسل لنا رسالة :
تمسك بحظوظك وقاتل دونها..
فالأمور التي تظنها شبه مستحيلة قد تحدث مادمت مقاتلاً من أجلها..
،،
— عبدالله المديفر (@almodifer) November 9, 2016
بعد خيار البريطانيين الخروج من #الاتحاد_الاوروبي وقرار الأمريكيين اختيار #ترامب رئيساً .. يبدو ان العالم يتجه لبناء الأسوار لا الجسور !!
— ايمان الحمود (@imankais1) November 9, 2016
وصول ترامب للرئاسة اثبت ان محللي كرة القدم يفهمون سياسة اكثر من اغلب المحللين السياسين ، صباح الخير
— Hussein Yassin (@HYbeIN) November 9, 2016
تعليقات ( 15 )
زائر705 صدقة دول الغرب استغلوا وقتهم في الصناعه والتطوير امنوا انفسهم في المال واسلاح واحنا استغلينا وقتنا في الهياط ******
فيصل ٣٣٣الذين جمعتم تغريداتهم ليس لهم في السياسة ***
التاريخمشاهير العرب !!! مشاهير العرب راحوا من زمن الرسول صلي الله علية وسلم والخلفاء مرورا باالامويين ثم العباسيين ثم فتح الاندلس ، تتعب وانت تعد قادة علماء مفكرين رواد بزمنهم يالله ترحم الحال ، قال مشاهير .
كلمة حقتطمنواعندنا قيادة بحمدالله واعيةفقد سبقناهم وعرفناهم وخططنا صح قبل ترشيح ترامب بعد ماعتمادنا على النفط لابد انت نلتف حول بعض الحاكم والمحكوم مالنا بعدالله غير حكامنا ومالهم شعب وفي الا احنا وبلدنابخير
مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروكياقاهرهم ياترامب ... مليار مبروك .... والله أنك كفو وتستاهل ... شوفوا عائلته ماشاء الله كلهم حلوين ... هذولي اللي زعلانين يبون الفلته ويبون يدخلون ويخرجون من أمريكا على كيفهم .. خلاص ولى زمان الفلته
زائراكثر تغردتين اعجبتني.. تغريدة الداعية سلمان العودة.. وفاضل سليمان.. تغريدات جميلة ايمانية تطمئن.. بأن كل شيء من عند الله.. اللهم أن اراد ترامب بنا شرا فاجعل الدائرة تدور عليه.. واشغله في نفسه
💎💛عــــهــــــود💛💎: ( واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ) لاتخافوا . احفظ الله يحفظك
مدريطيب ياصحيفة المرصد حطوا تعليقي الآتي مع المساهير وتعليقي هو( الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون)
مـ،ـاݛــےما اشوف غضب ولو غضب وش تفرق هو قادر يأثر ف بلده حتى يتكلم بغيره مسأله مشاهير على الفاضي اغلبهم *** له دور مكلف فيه يتكلم ع بلد دمقراطي وهو يدافع ع الطغاه المفسدين
غضب المشاهير العربوالله أمريكا مادرت عنكم ولا فكرة فيكم ،،، هذي دول وشعوب متحضره ، ترامب فاز بأغلبية كاسحة من أصوات الشعب الأمريكي ،، يعني يجب من اليوم ان نغير نهجنا القديم المتأكل . لان المواطن البسيط يقدر يغير دول
💎💛عــــهــــــود💛💎احسن شي تعليق شعيب مع اني ماعرفه بس صادق هيلاري تلف وتدور وتبطن وتزبرق الحكي وتقول حرية مرأة ووو أما ترامب فواضح كراهيته لنا دون نفاق أو تصنع مبطّن .
محمدوقسم بربي عوروا راسنا على واحد ****.. ايش هالفوضه يامسلين لهدرجه امريكا هامتك ***
عُـــــــمـــــــراما يزيد الراجحي 👍🏼جابها صح