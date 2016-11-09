شاهد أبرز تغريدات مشاهير العرب على فوز ترامب

صحيفة المرصد:حالة من الغضب العارم انتابت المشاهير العرب، عقب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نظرًا لتصريحاته العدائية للمسلمين عامة والدول العربية بشكل خاص.

وطالب البعض منهم باستخلاص الدروس المستفادة من المنافسة الأخيرة بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، باعتبار أن فوز الأخير أمرًا يوحي بالقلق ومن شأنه التأثير على العرب أيضًا حسبما أكد الصحفي والإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وفيما يلي أبرز تدوينات المشاهير العرب وردود أفعالهم على نتائج الانتخابات الأمريكية:-

في فوز" ترامب "اكبر دليل على أنك حينما تكون واثقا وبشدة من فوزك فإنك تفوز . — بدرية البشر (@badriahalbeshr) November 9, 2016

بعد خيار البريطانيين الخروج من #الاتحاد_الاوروبي وقرار الأمريكيين اختيار #ترامب رئيساً .. يبدو ان العالم يتجه لبناء الأسوار لا الجسور !! — ايمان الحمود (@imankais1) November 9, 2016

أعتقد أن وسائل الإعلام العالمية ستكون أسعد الناس بفوز دونالد ترامب، لأنه سيقدم لها يومياً مادة كوميدية تملأ بها تلفزيوناتها وصحفها ومواقعها — فيصل القاسم (@kasimf) November 9, 2016

#TrumpVictory مش بس عنّا بتغلّط ليلى عبد اللطيف بالرئيس ، إستطلاعات الرأي بأميركا كمان بتغلّط…وهونيك المشكلة #ترامب — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) November 9, 2016

سلملي على استطلاعات الراي والمحللين الاستراتيجيين ودكانره السياسه والاقتصاد فوز ترامب يؤكد سياده المصلحه والمال والخوف — Amr adib (@Amradib) November 9, 2016

#ترامب_رييسا_لامريكا والله اني مبسوط خل نعرف اللي لنا واللي علينا من بدري 😂😂😂 — يزيد محمد الراجحي (@Yazeed_AlRajhi) November 9, 2016

يقولون ان ترامب لا يحب العرب !!

ليش نحن حبينا بعض؟؟؟ أو قاتلنا بعض وتآمرنا على بعض وسرقنا وأذينا ودمّرنا بعض ؟!! — Ragheb Alama (@raghebalama) November 9, 2016

لعل في فوز ترامب حافز ان نتحد ونطوي صفحات خلافات ومكايدات انهكتنا ، نحتاج لذلك امام رئيس أمريكي يرانا جميعا خصوما له ولبلده ومجرد " كاش " . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 9, 2016

فوز #ترامب يعني ان شعار المساواة بين الرجل والمرأة كذبة كبرى حتى عند الامريكيين الذين استبدلوه ساعة الجد بشعار: رجل مرجوج ولا أمرأة عاقلة ! — عبدالله العجلان (@Alajlan3tharib) November 9, 2016

أمريكا تغيرت . سقوط لاستطلاعات الرأى . وسقوط لتأثير الإعلام الأمريكي . وخريطة جديدة للعالم وللشرق الأوسط . ترامب رئيساً للولايات المتحدة. — Khaled Salah (@Youm7Khaled) November 9, 2016

فوز ترامب بالرئاسة بفارق كبير يعنى أن كل استطلاعات الرأى التى أكدت اكتساح كلينتون كانت تبيع الوهم وتروج الأكاذيب وتخدع البسطاء — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) November 9, 2016

Another Brexit surprise! Lesson learned don't believe the polls ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 9, 2016

The day Muslims, Latinos, African Americans , LGBT communities finding more things in common between them than ever. — Dr Bassem Youssef (@DrBassemYoussef) November 9, 2016

Four years of comedy — Dr Bassem Youssef (@DrBassemYoussef) November 9, 2016

نبارك للرئيس #السيسي فوز #ترامب وهاردلك لمن حدد تاريخ 11-11 ظناً منه بفوز #هيلاري التي ستدعم بالتأكيد الفوضى في مصر 😜😜😜 — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) November 9, 2016

ماعمري وقفت مع أحد ومالله وقفه فيني شي لله 🙏🏻 الحمدلله pic.twitter.com/T8Rxs3fGSZ — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) November 9, 2016

فوز ترامب صدمة صراحة ! لكن فاز هو أم كلنتون .. ما الفرق؟

هدف كلاهما مصلحة أمريكا لا مصلحتنا الخبر الجيد أن ترامب عدو واضح كلنتون مو واضحة — شعيب راشد (@Sh3aib) November 9, 2016

واهم أي نظام أو منظمة أو حزب أو جماعة تعتقد أن #فوز_ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية, لأنه سيكون وبالاً على الجميع — خليل المقداد (@Kalmuqdad) November 9, 2016

وأنا لاندري أشرٌّ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشَدَا#الانتخابات_الامريكيه — سلمان العودة (@salman_alodah) November 9, 2016

“وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون”#تدبرالقرآن #فوز_ترامب — Fadel Soliman (@FadelSoliman) November 9, 2016

،،#ترامب يرسل لنا رسالة :

تمسك بحظوظك وقاتل دونها..

فالأمور التي تظنها شبه مستحيلة قد تحدث مادمت مقاتلاً من أجلها.. ،، — عبدالله المديفر (@almodifer) November 9, 2016

بعد خيار البريطانيين الخروج من #الاتحاد_الاوروبي وقرار الأمريكيين اختيار #ترامب رئيساً .. يبدو ان العالم يتجه لبناء الأسوار لا الجسور !! — ايمان الحمود (@imankais1) November 9, 2016