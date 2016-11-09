بماذا نصح «الطبطبائي» دول الخليج بعد نجاح ترامب؟

صحيفة المرصد: اعتبر السياسي الكويتي، وليد الطبطبائي، أن أمريكا بعد فوز دونالد ترامب برئاستها، لم تعد الحليف الذي يُمكن أن تركن إليه دول الخليج أو تعتمد عليه، مطالبًا بتفعيل «الاتحاد الخليجي».
وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد الطبطبائي، أن فوز ترامب يجب أن يجعل دول الخليج تتجه نحو تفعيل الوحدة والاتحاد، لافتًا إلى أن دول الخليج عليهم الاعتماد على أنفسهم وشعوبهم الآن.
وكان المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، قد حسم الانتخابات بحصوله على 274 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
تعليقات ( 35 )
سوط الحقيا طبطبائي.. فوز ترامب أفضل من فوز هيلاري وأنت تعرف ماذا سيقوم به ااجمهوريون لم يدمر العالم العربي إلا الديموقراطيين مُذ (16) عاما والعرب يعانون منهم وأوصلونا إلى ما نحن فيه الآن بمساعدة الإخوان..!؟
واقعالمشكله قبل نهاية الإنتخاب وإستطلاعات الرأي العام نشرت أن الهيلا تتقدم بنسبة 90% وأنا أضحك . وقلت رح حط رأسك ياولد وكبك من الإستطلاعات ترامب فايز فايز . هذي مايبيلها كلام ولما صحيت لقيت خبر فوز ترامب
مخنوقهانشالله تكون نهايه امريكا علئ ايدك يا ***
مناحي ابن جامانمخالف للنشر
هناك فرقأمريكا ماهي مصر وترامب مو مثل مرسي وإلا منصف المرزوقي ... تستطيع أي دوله أن تغير النظام فيها وتضع من ترضى عنه بقوة المال ... كانوا يراهنون على هيلا كلنتون ودعموها مالياً ولكن الشعب الأمريكي هو من يحدد
ابو محمديعد الاخوان المسلمين الخاسر الاكبر جراء خسارة مدبرة الربيع العربي هيلاري كلينون..!
😎مرصداوي عنيد😎الله يرحم الملك عبدالله - طالب بالاتحاد لكن للآسف هناك دولة لا تريد الاتحاد - ان شاء الله في القريب العاجل تغير رآيها ونتحد - لآن في الاتحاد قوة.
دعبادي***كل واحد يقول نفسي نفسي لا تنتظر لمن هو ***
محب الهيئةمخالف للنشر
ناس & ناسسبحان الله ... واحد شايل دقنه والثاني زعلان .... وحنا مالنا ومالهم ؟؟؟ شعبه وهو من أختاره ... لزوم إلا ندخل عصنا في شي مايخصنا ...
ابو محمدياخوان هذا رجل دين ولا جنرال بالاستخبارات ؟؟!!!!!!
أبو سحااابولم الخوف من ترؤس ترامب لأمريكا ؟رغم انه دق على وتر الإرهاب حتى ينتخبوه وكأنه المنقذ من الإرهاب ونسينا أن فوق القوي من هو أقوى ومن أعطاه الفوز قد يسلبه منه في لحظه نحن أقوياء بالله لا ننسى ذلك .
violetyهههههه انصح نفسك والي معك لانكم خايفين من المجهول معكم ,, حكام الخليج يعرفون علاقتهم بامريكا علاقة تاريخية وراسخة مهما تغير الرئيس
؟؟؟؟؟؟والله مصخره سياسه امريكا الخبيثه والمشكله ان الدول تعلم بذالك حتا الطفال يعرفون سياستها السياسه تدمير للدول وافقارها وإضعافها عصور قديمه لعبه توم نجيرى هاذا رئيس مع وهاذا رئيس ضد؟؟؟
فاهميرضون عنك إذا اتبعت ملتهم غير كذا انس
الرزينمخالف للنشر
مجبر رجل القعسيياليت طال عمرك توجه نصيحتك مباشره الى السلطان قابوس هي الدوله الوحيده في دول مجلس التعاون التي دائما تعارض اي قرار فيه مصلحه للجميع لأن سلطان قابوس في احضان الفرس المجوس والدليل عاصفة الحزم
مواطناللهم أجمع شمل المسلمين عامه ودول الخليج العربي خاصة.
ابو عبدالعزيزيرجعون علاقتهم مع الله ويعزون الاسلام والله بيعزهم ليس بامريكا او الاتحاد انما بأمر الله برفع راية الاسلام وتطبيق شرع الله راح يعزكم الله وينصركم
علي العمريكلامك. صح. بس. من غير. عمان. عمان. مش. معنا.
Saadصحيح الدول العظمى لها تأثير والكل يريد التحالف معها *****
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مانع القحطانيصح لسانك يا الطبطباني وهذا هو عين الصواب والي انا بعد قلته يجب ان نعتمد على الله اولاً ثم نثق في حكوماتنا ويجب على الحكومات ايضاً الاستعانه بالله ثم بالشعوب
احمدعسيريلم يأتي بجديد ولايستحق ان يكون كلامه خبر ياوليد حتى الطفل يعلم ماتقول فالعالم اصبح في ظل زر بيد طفل يعرف كل شيء من يقال لهم سياسيون مفكرون في خليجنا لازالوا يتحدثون كأنه لايعلم سواهم عجبي !!
.لن .اذا ارادت دول الخليج البقاء فعلا الاتحاد افضل وسيلة وبلاش مكابرات فليس عيب ان يتحدون ففي الاخير الارض واحدة والشعوب اصولها من بعض كلها اغلبها دول صغيرة الا يعتبرون من الدول التى سقطت اذا اردتم البقاء
نتمنى عدم الاستعجال والتحليلات المستعجلةالدول العظمى قائمة على مؤسسات واعراق ومكونات سياسية واقتصادية وامنية . يجب ان نتعايش مع العالم بمتغيراته . ولنا كشعوب خليجية 20 سنه وحنا نطالب بالاعتماد على الله وعلى النفس لكن لا احد يسمع ؟!
الهمدانيياطبطبائي هناك نفسيات ونيات في الكون لا يمكن تصفى او تصادق وابشرك كثير من سيتعلق في طرف جكيت ترامب لو هو خناقهم فلا تشطح اخي الكريم
سعيدالشعب هو صمام الأمان. . الشعب هو من يضحي من أجل الوطن. . لن ينفعهم أي تحالف مع دول عربية فاشله لاتستطيع إطعام شعوبها ولافتح البلد ***من أجل أن يكسبونهم شعبك درع جنبك. .فاسمع لهم ولاتخسرهم ✌
ومن يهن يسهل ..........من لايزرع قوته ولاينتج غذائه ودوائه ويصنع سلاحه ويستقل بذاته ...... فهو لايملك قراره وعليه ان يبقي الحال على ماهو عليه إلى أن يشاء الله ...
ابو محمدواخيرا خسرت مدبرة الربيع العربي احسن الله عزاء القطيع في خسارتها
مدريكل شئ زين . والاعتماد على الله
أبو مهراسطيب يادكتور الطبطبائي وش نسوي الأن بعد فوز تراب الله هم لاحول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم هذا قدرنا يالعرب والمسلمين مع هذا **الأمريكي المفترس