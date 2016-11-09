بماذا نصح «الطبطبائي» دول الخليج بعد نجاح ترامب؟

صحيفة المرصد: اعتبر السياسي الكويتي، وليد الطبطبائي، أن أمريكا بعد فوز دونالد ترامب برئاستها، لم تعد الحليف الذي يُمكن أن تركن إليه دول الخليج أو تعتمد عليه، مطالبًا بتفعيل «الاتحاد الخليجي».

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد الطبطبائي، أن فوز ترامب يجب أن يجعل دول الخليج تتجه نحو تفعيل الوحدة والاتحاد، لافتًا إلى أن دول الخليج عليهم الاعتماد على أنفسهم وشعوبهم الآن.

وكان المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، قد حسم الانتخابات بحصوله على 274 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.